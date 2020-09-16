Россия продолжает работы по созданию первого ядерного планетолёта

Как стало известно буквально вчера, части конструкций первого ядерного планетолёта в истории планеты Земля уже воплощены в металле. При этом широкой публике неизвестно насколько далеко уже зашли работы по прорывному проекту.

Макет «ядерного буксира», а по сути — первого ядерного планетолёта в истории человечества, стал сенсацией выставки МАКС-2019.

Фотографии конструкций опытного образца будущего российского ядерного космического буксира появились в блоге german_kmw, посвящённом отечественной космонавтике.

«Как мне подсказывает более компетентный в области космонавтики жж-ист и специалист по космической связи господин vsatman888, данная конструкция, скорее всего, не полетит в космос, а будет использоваться, по-видимому, как технологический макет на земле, для отработки, примерки, чтобы посмотреть, как будет выглядеть и функционировать изделие в металле. А у команды работающей над ТЭМом [«транспортно-энергетическим модулем» — прим.ред.] впереди ещё самая интересная и сложная работа!» — написал в комментарии к этим фотографиям автор блога.

Бывший ракетостроитель Дмитрий Конаныхин прокомментировал эту информационную утечку. Он подтвердил достоверность кадров. «Россия начала сборку ядерного планетолёта Путина. Не более, не менее», — сказал Конаныхин в специальном выпуске на своём YouTube-канале. «Это удивительная машина, в которой проявились все технологии. Самые удивительные технологии, в которых Россия опережает своих конкурентов на многие годы», — говорит о ТЭМ Конаныхин.

Он также предложил посмотреть анимацию ТЭМ, который выпустило конструкторское бюро «Арсенал», которое было на выставке «Армия-2020».

Он отметил, что конструкция ТЭМ включает светящийся ядерный реактор, ионные двигатели высокой мощности и раздвижную ферму. Также кадры с «Армии-2020» показывают раскрытие панелей холодильника-излучателя.

«Самая главная проблема в космосе – это не выработать энергию, а охладить эту машину. Вот они панели-излучатели. Вот они черные красавцы. Вот они, эти сильфоны», — сказал Дмитрий Конаныхин.

«Это те самые технологии, которые будут основой всего космического пространства в самом ближайшем будущем», — говорит об этом ТЭМ Дмитрий Конаныхин.

Ксения Мальцева

https://jpgazeta.ru/rossiya-prodolzhaet-raboty-po-sozdaniyu-pervogo-yadernogo-planetolyota/