Дерзайте творить будущее по-русски

Запад отрезает Россию от глобалистской неолиберальной модели, которая угнетала, развращала наш народ, весь русский мир. Запад сам освобождает Россию от зависимости от себя — это огромный вызов, требующий качественно иного образа мышления, независимого и дерзкого.

Везде, где Запад подсадил нас на иглу зависимости – теперь сам лишает нас этого. Да, это вызывает ломку у тех, кто подсел на западную продукцию/стандарты. Это ломка для тех, кто ментально подсел на Запад.

Но на самом деле, для русского народа – это оздоровление, обретение свободы. Если говорить прямо – это де-неоколонизация. То есть избавление от чрезмерной зависимости в разных отраслях.

И мы должны ему помочь в этом. России следует отказаться от всех неоколониальных зависимостей. От всех западных и прозападных организаций.

В экономике выйти из ВТО, разорвать отношения с МВФ – и самостоятельно определять свою финансовую, промышленную политику.

В образовании – порвать с Болонской системой, отказаться от западных стандартов, тестового подхода. Школа – не услуга, а воспитание личности.

В науке – отказаться от западных «скопусов», увеличить поддержку самостоятельно мыслящих учёных.

В культуре – отказаться от постмодернизма. Обратиться к традиции и творить по лучшим образцам российской и советской классики.

В здравоохранении – выйти из ВОЗ, она дискредитировала себя связью с западными фарм-гигантами. ВОЗ до сих пор не одобрила отечественную вакцину «Спутник» и преступно умалчивает про биолаборатории США на Украине.

В спорте – выйти из МОК и всех организаций, где нас незаконно дисквалифицировали. Организовать своё спортивное международное движение по честным правилам.

В космосе – закрыть МКС с американцами, возобновить станцию «Мир» или создать совместно с Китаем.

Кому-то это покажется нереальным, чрезмерным, пугающим. На самом деле, это как раз абсолютно реалистичные и адекватные действия.

Мы живём в новой реальности. В ней нам предстоит самим строить свою жизнь.

Не оглядываться на международное сообщество, а творить и создавать своё. Своим умом, согласно своим ценностям, традициям. Это и есть самостоятельность, независимость, суверенность.

Надо не унывать и ждать, когда Запад вернётся. Надо самим обустраивать свою страну.

Здоровые силы должны браться за самые трудные задачи. Предлагать амбициозные проекты. Заполнять появившиеся ниши, решать нерешаемые проблемы.

Пришло время талантливых и по-хорошему дерзких патриотов. Перед нами – эпохальные задачи и цели. Предстоит восстанавливать промышленность, образование, культуру, науку.

Да, у нас не хватает ряда вторичных товаров, продукции, какой-то техники отечественного производства. — Зато в изобилии все основные ресурсы: зерно, вода, энергия, земля, драгоценные металлы.

Наша территория – настоящий кладезь залежей. Стоит взглянуть на карту полезных ископаемых. Мы с лихвой владеем всем тем, из чего можно сделать любой продукт. Нам необходимо широкое, масштабное импортозамещение.

Великое замещение западного на российское – везде и во всём

Это огромный вызов, но и огромные возможности для России. Не сидеть сложа руки и жить на готовой зарубежной продукции — от самолётов до памперсов, а создавать свой, самобытный русский мир с опорой на новые технологии и традиционные ценности.

Давайте строить новые города будущего. Русские грады – просторные, красивые, с русским зодчеством.

Помните проект Шойгу в Сибири? Сергею Кужугетовичу сейчас не до этого. Но не надо ждать Шойгу! Есть отраслевое министерство, специальный вице-премьер. Перед ним президент поставил задачу – построить много удобного жилья. Пусть он возьмёт на себя проект Шойгу.

Чтобы строить не бетонные многоэтажные клетки на окраинах городов – а просторные цветущие наукограды с новым социальный стандартом жизни.

Высоким стандартом для всех и каждого. На основе общедоступности.

Сделать бесплатное и качественное образование – для всех.

Бесплатное и качественное здравоохранение – для каждого.

Культурные центры высокого уровня – со свободным доступом.

Социально-культурные блага для народа – это высокодоходное вложение в будущее, в качество населения.

Конечно, повышать социальный стандарт надо не только в новых городах, но повсюду. Качественно улучшить инфраструктуру и социальные блага всего народа. Чтобы возможности граждан не зависели от близости к столице.

Можно использовать уже построенные объекты – торговые и офисные центры. Их настроили сотнями на волне раздутого потребления – теперь не знают, чем их заполнить.

Перепрофилировать такие центры в Дома творчества и эстетического воспитания.

Некоторые из них построены с размахом, как дворцы. Давайте это будут Дворцы науки и культуры. И там будут бесплатно учить там всех желающих искусствам и наукам.

Откроем на этих площадях большие научные и культурные центры. Сделаем большие публичные площадки как амфитеатры. Чтобы там могли выступать учёные, инженеры, философы, богословы, поэты. Чтобы привлекать к созиданию молодёжь и не только.

Ещё важный аспект – архитектура, зодчество. Надо перестать пользоваться архитектурным секонд-хендом Запада.

Все эти безликие стеклобетонные башни, унылые коробки. Давайте откажемся от этого и переосмыслим то, что мы строим. В каких здания живём, работаем, встречаемся.

Следует возродить русскую школу зодчества. Не вернуть деревянные терема, конечно, а по-русски взглянуть на сочетание зданий и русской природы.

Чтобы здания – жилые, общественные – выражали наш идеалы, мечты, традиции. Чтобы они были не только комфортны для быта, но и грели душу.

Кстати, элементы терема, избы, собора – вполне можно использовать в архитектуре. Не надо бояться быть непохожими на Запад. Пусть работает народная мысль.

Пусть молодые архитекторы черпают из традиции и предлагают новые формы.

Также повсюду – в литературе, науке, самолётостроении, образовании, в космосе.

Либерализм даже космос коммерциализировал. Вместо освоения космоса человеком – космический туризм для богатых.

Это не наш путь. Русские, наоборот, призваны всё переводить с денежных отношений на дарственные. Вместо оплаты – дарение.

Что если запускать в космос не богатых, а самых заслуженных людей? Выдающихся учителей, священников, шахтёров, военных. И делать это за счёт всех граждан, за добровольные сборы.

Космическое путешествие как дар для самых достойных.

Если уж не по силам освоить космос для всех и посадить яблони на Марсе, то пусть там будут самые достойные! Нам не нужны бесплодные фантазии. Нужен полёт мысли, соотносимый с реальностью. Главное сейчас – это сменить мировоззрение с потребительского на созидательное.

Для этого государство должно пересмотреть идеологию – с либеральной на традиционалистскую.

Чтобы каждый человек искал вокруг себя не то, что хочет потребить, а что хочет сотворить.

Чтобы из человека смотрел не желудок, а душа по образу и подобию.

Чтобы глядя вокруг, думали не «ох, какое сложное время!», а «какие великие года!»

Важно раскрыть творческий потенциал каждого, реализовать самые смелые мечты.

Важно ощутить себя теми, кем мы и являемся. — Не копией Запада, а особенной цивилизацией, русским миром.

Русская цивилизация всегда несла огромный заряд творчества, самостоятельного развития.

Важно осознать наследниками выдающихся созидателей. Наследниками поколений, преобразивших восьмую часть суши.

РМ

https://russkiy-malchik.livejournal.com/1089679.html