Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.72

Дикая история. На Украине стали вскрывать могилы советских бойцов и привозить вместо них погибших украинских солдат. Речь идет о 653 телах, эксгумированных за последнее время с воинского кладбища во Львове.

https://t.me/ssigny/67505

Минобороны РФ показало редкие кадры боевой работы экипажа ЗРПК «Тунгуска-М1» Западного военного округа в зоне проведения спецоперации. Экипаж ЗРПК «Тунгуска-М1» уничтожил вражеский БПЛА В ходе несения дежурства обнаружен разведывательный дрон врага над позициями передней линии обороны наших войск.

Расчет «Тунгуски» оперативно занял огневую позицию, сопроводил и уничтожил цель на дальности до 3 километров управляемой ракетой класса «земля-воздух». https://t.me/c/1801542020/6875

Последствия ночного удара российскими барражирующими боеприпасами "Герань-2" по нефтебазе армии Украины в Дубно Ровненской области. https://t.me/c/1801542020/6881

Тяжёлые бои в районе Клещеевки Уссурийские десантники всеми возможными средствами поражения разматывают врага, у которого постепенно иссякает человеческий ресурс. Всё больше работает артиллерия противника, чем предпринимаются попытки прорвать нашу оборону.

https://t.me/HersonEnot/1638

На задачу выходим с Божьей помощью.

https://t.me/rusich_army/10316

Жители Белгородской области обвинили кадыровцев в имитации бурной деятельности. Местные тг-каналы пишут, что ахматовцы ради красивой картинки бомбят российские же пограничные посты. Со слов местных, на видео они обстреляли из миномёта пустой пограничный пункт пропуска «Нехотеевка», а после заявили, что якобы уничтожили места складирования боеприпасов и средств передвижения для диверсионных групп. При этом на кадрах не видно ни техники, ни солдат противника. Также видно, что один из миномётных снарядов падает на асфальт рядом с вышкой прямо на границе России и Украины, второй — попадает в крышу какого-то здания на украинской стороне, а третий, судя по всему, — в небольшую будку пограничного контроля.

Очередная ББМ американского производства "Хамви" бригады НГУ "Спартан" успешно разминировала (собой) лесопосадку на Запорожском фронте. https://t.me/boris_rozhin/94582

Работа артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР https://t.me/boris_rozhin/94527

На канал "Обратная сторона медали" пришло вот такое письмо. Читаю... и волосы дыбом. Вы только вдумайтесь в написанное человеком.

Дорогие админы

Хотел бы чтобы Вы осветили такую тему как расчеты ЗРПК «Панцирь».

А именно их жизнь и быт - условия одним словом.

Вечный спор кто круче, кому тяжелее, кто тут мужик - заслуживает отдельной темы для обсуждения, но сейчас не об этом.

Всем тяжело и у всех своя специфика и в данном посте хочу уделить внимание именно нашим небесным щитам - панцирям.

В последнее время пошла такая тенденция, что панцирь - панацея от всех проблем и любое средство воздушного нападения ему под силу, будь то наделавший шума HIMARS или пресловутая Точка-У.

Да, действительно, «наевшись» поначалу этих проклятых HIMARS мы все же научились их сбивать и довольно успешно. Совсем недавно появились бритишфрэнч Shorm Shadow и Skalp, на подходе Taurus, и их мы ТОЖЕ начали, пусть методом проб и ошибок, но начали сбивать. Но кто эти МЫ? Кто стоит за этим МЫ?

Мы те, кого не часто покажут в сводках, мы те, кто живут в отсеке 3х2х1,5м, подчеркну, ЖИВУТ, мы те , кто дежурит, от 18 часов в сутки и более, мы те, кто меняем сами себя на этом самом дежурстве.

Отдежурив идешь и «приводишь свою малышку в порядок», тратя силы , время и средства.

И так по кругу, замкнутый цикл.

К тому же, Вы представляете вообще, что это - жить, по сути, как азиат в коробке оным не являясь, постоянно теснясь и ютясь. Жить там , где не предназначено житье. И так живешь, живешь, по опыту год и более.

Сюда накладывается огромный стресс, стресс от недосыпа, от переживания , от давления и чувства колоссальной ответственности. Для нас пропустить ракету - сродни катастрофе - последствия бывают самые разные, вплоть до непоправимых, а именно - гибель людей, смерти которых грузом ложатся на твою совесть.

И сложив все это вместе получается не хилая такая нагрузка на тело, разум и дух НАС.

Да, пехоте, может, и не слаще спать в окопах, но мы спим в три погибели, да и танкистам отнюдь не в радость гореть в банке, но мы также горим…

Но еще раз - не об этом.

Мы маленький автономный организм, которого разве что топляк заправляет и заряжающая машина карандашей накидывает.

Но, хоть и маленький - зато яро огрызающийся и, к сожалению, незаметный.

Незаметный в плане наград и лавров.

Требования растут, цели сложнее, спрос выше , но МЫ адаптируется хоть и условия НАШИ не меняются.

Это я все к чему. Сам я в моей хате на колесах 9 месяцев , много ребят кто и того больше тут, на счету у нас имеется достаточно сбитых, однако, нас, не конкретного меня, а нас, нас не удосуживаются представить хоть к какой-то самой маломальской награде, при том что имеет место быть люди с куда лучшими условиями и куда в более спокойной обстановке имеют иконостас на груди.

Все, закидывайте меня палками за мою слабость и нытье.

https://t.me/rsotmdivision/9971

Прочитал пост про черепах, являюсь НР такого аппарата, проблема даже не в том, что не дают наград, а больше в том что мы дежурим без каких либо перспектив на будущее (от забора и до обеда) нету элементарного понятия когда должна производится замена расчетов, по 5 летнему опыту дежурств могу сказать , что внимание притупляется уже через 2 часа дежурства, а уже после 2 недель невероятного графика дежурство превращается в гонку (энергетик, обезбол,кофе). Пролет таких беспилотников как сегодня не является ошибкой какого то расчета , а просто элементарной усталостью и притуплением внимания из-за недостатка отдыха и работы на износ.

https://t.me/rsotmdivision/9972

Админ, приветствую!

В продолжении темы ПВО.

Вообще это касается многих ПВОшников - и расчетов РЛС, и ЗРК 300/ 400, и ЗРПК, которые на БД нон-стоп 24/7, локация не важна...

Постояно на связи с однокашниками - скидывают результаты работы, в командировках по месяцев 9 и больше. Говорю - кидайте фотки наград (по Вашему примеру размещаем у себя на канале награды ), а в ответ - про нас забыли...

КАК ТАК?! Целыми дивизионами без наград...

https://t.me/rsotmdivision/9974

Хочу добавить, что на этом канале часто выступал Владлен Татарский.

Помните, в прошлый раз я рассказывала о бойце с позывным "Малыш". Доброволец перечислил миллион рублей детскому дому Боец с позывным «Малыш» долго искал свое предназначение и нашел его на военной службе. Выполняя одну из боевых задач, «Малыш» получил ранение, за которым последовала компенсация - миллион рублей. Деньги он решил передать детскому дому, в котором вырос.

https://t.me/c/1524001401/12850

Передовой авиационный наводчик, обеспечивающий наведение Су-25СМ и Ка-52 для нанесения ударов по ВСУ. Глаза авиации

Задача авианаводчика – обеспечить боевую работу экипажей воздушных судов, зафиксировать уничтожение цели и в случае применения противником средства ПВО организовать безопасный уход авиационной техники из-под удара.

Передовые авиационные наводчики Центрального военного округа обеспечивают наведение штурмовой и армейской авиации для нанесения ракетных ударов по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника на Краснолиманском и Сватовском направлениях.

Получив боевую задачу, специалисты занимают позиции и определяют ориентиры для нанесения удара по объектам ВСУ. Для уничтожения техники и живой силы националистов задействованы штурмовики Су-25СМ и вертолеты Ка-52 с противотанковыми ракетными комплексами «Вихрь». https://t.me/ok_spn/26047

Тут кстати в наши Запорожские края заезжал Рыбарь. С кем только не увидишься

https://t.me/ZSU_Hunter_2_0/1131

Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции

https://t.me/Ugolok_Sitha/15543

Эксклюзив от Пегова.

Милонов хотел бы взять Нью-Йорк Работая в Горловке над фильмом про Спецназ ЖКХ, наш оператор и режиссёр Глеб Драгайцев встретил Виталия Милонова.

Артиллерист и депутат рассказал грустную историю о потерях, а потом потребовал от украинского командования прислать на их направление танки поэлитнее, а от нашего командования потребовал взять Нью-Йорк и заодно Дзержинск.

Капризные люди эти депутаты. Шутка – просто Виталий Милонов сохраняет удивительное умение не унывать, даже в очень тяжёлые моменты жизни.

https://t.me/wargonzo/14341

Вот где и когда человек открывается. А вспомните как его поливали и высмеивалди, когда он высказывался на своем посту.

В филиале ПАО «Ил» - Авиастар изготовлен и передан заказчику очередной тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Новое воздушное судно пополнило авиаполк ВТА России.

Ил-76МД-90А является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76МД и создается из отечественных комплектующих. Он предназначен для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов.

https://t.me/boris_rozhin/94671

Памятники немецкой военной промышленности к северо-востоку от села Работино на запорожском направлении. Два уничтоженных в начале июня танка Leopard 2A4, один из которых подбили при помощи FPV-дрона. ㅤ https://t.me/orchestra_w/8336

ВВС России!

https://t.me/rosich_ru/46885

Работа артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР Работа артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР

https://t.me/rosich_ru/46911

Работа расчета ЗРК "ТОР М1" ЦВО в зоне СВО Работа расчета ЗРК "ТОР М1" ЦВО в зоне СВО

https://t.me/rosich_ru/46930

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

https://t.me/rosich_ru/46939

Тероборона Белгородской области Тероборона Белгородской области

https://t.me/rosich_ru/46941

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

https://t.me/rosich_ru/46952

Тероборона Белгородской области Тероборона Белгородской области

https://t.me/rosich_ru/46953

Вот они, те самые Брэдли и Леопарды, которые были уложены нашими ребятами из 71 мотострелкового полка 42 дивизии. Одна из них наша, какая точно не скажу, но одна точно наша, мы знаем это!

https://t.me/besedka005/948

Одним словом РУССКИЙ!!!

Военнослужащий 24-й гв. ОБрСпН и представитель урицкой организации «Боевое братство».

https://t.me/ok_spn/26051

Ну и напоследок питомцы. Сначала Енолтик из Херсона. Популярный персонаж. Привезли ему подарок Вертлявый поросёнок Не хотел примерять берет Но потом смирился. А вот этот песель хорошо поет вместе с бойцом И с таким тщанием вторит И самому явно нравится "Расцветали яблони и груши" И на сегодня всё!

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