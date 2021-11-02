Писатель Анатолий Терещенко - «Нужны правдивые фильмы, а не фальшивки, принижающие роль Советской Армии и СМЕРШ в Великой Победе»

Анатолий Степанович Терещенко — военный писатель, кадровый офицер органов государственной безопасности, полковник. Профессор Академии проблем Безопасности, Обороны и Правопорядка. Член ассоциации ВКР «Аскольд» и научный консультант Альманаха. Член Союза писателей России и Союза журналистов Москвы, автор более 20 книг об истории и деятельности органов госбезопасности. «Аргументы Недели» поговорили с этим интересным человеком.
- Здравствуйте, Анатолий Степанович. Очень интересно брать у Вас интервью. Как Вы стали контрразведчиком? Сразу после школы Вы пришли в профессию и закончили Высшую школу КГБ. Почему Вы поступили именно в нее и выбрали эту профессию? Как это произошло? Повлиял ли кто-нибудь на Ваш выбор?
- В 30-40-е годы советская молодежь стремилась в небо – стать непременно пилотом. В послевоенное время, периода 50-60-х годов, мы, купаясь в романтике героизма наших разведчиков и контрразведчиков, мечтали стать чекистами. Элементы случайностей и закономерностей повлияли и на мой выбор этой профессии. Дело в том, что отца, паровозного машиниста, перевозившего летом штабы и войска стремительно отступающей РККА, спас от расстрела чекист. При очередной бомбежке немецкими самолетами отцу удалось увести эшелон в лесистую местность.
- Механик, срочно в будку со своей бригадой. А этого паникера я заберу с собой. Надо поскорей нам добраться до Киева…
Вот такую историю рассказал старшекласснику отец, который, до этого, с главным минером войны Ильей Григорьевичем Стариновым водил подрывные поезда, уничтожая за собой железнодорожные мосты. Родитель дошел до Сталинграда, участвовал в этом огненном аду, а потом в 1944 году после освобождения г. Сарны его оставили восстанавливать железнодорожный узел и паровозное депо. Здесь он стал «Почетным железнодорожником СССР».
Не поэтому ли у него к чекистам всегда было уважительное отношение, что, определило выбор мной своей профессии, хотя я любил паровозы, самолеты и литературу.
А еще мое детство прошло в краю партизанской славы и бандеровских шабашей «на войне после войны». В Сарненских лесах сражались воины-чекисты отряда «Победители» НКГБ СССР полковника Д. Н. Медведева, в котором действовал разведчик Н. И. Кузнецов под именем обер-лейтенанта Пауля Зиберта. Это тоже повлияло на выбор моей профессии. В 8 лет я впервые прочитал книгу Медведева «Это было под Ровно». А через годы судьба свела меня во время службы во Львове с боевым побратимом легендарного разведчика – Николаем Струтинским, который подарил мне свою книгу «Шла война народная».
- Какая необычная история! И каково это быть разведчиком и разоблачать шпионов? Расскажите, пожалуйста, про этот процесс подробнее. Я узнал, что при Вашей службе в контрразведке было выявлено более десяти шпионов ЦРУ. Можно поделиться с нашими читателями тем, как это происходило?
Быть контрразведчиком – это, прежде всего, быть честным, внимательным к судьбам людей и непримиримым к врагам Родины в лице шпионов, диверсантов и террористов. Эти качества прививали нам советское образование и воспитание в семье и школе. Быть чекистом. К сожалению, некоторые бояре из СМИ стесняются этого слова. Но ЧК-а была создана в чрезвычайной обстановке для страны. Ей нарезался широкий спектр действий: бороться со шпионажем, беспризорностью, разрухой, транспортным коллапсом в молодой социалистической стране, сражающейся с кровожадной Антантой, желающей не столько помощи белому движению, сколько раздела России.
Стать контрразведчиком – это, прежде всего, пройти курс специального обучения с целью преломления потом теории через практику. А затем, как и встарь, по букварю – нарабатывать знания. Без тщательного изучения оперативной обстановки с фиксаций главных устремлений спецслужб противника к нашим войскам и штабам, боевой технике и вооружению, понимания, не было бы победы. Конечного результата без использования этой арифметики в разоблачении вражеской агентуры не получить. Именно такое понимание позволило мне и моим коллегам по чекистскому ремеслу в 70-80-х годах разоблачить не одного оборотня в погонах, которые пошли на услужение к противнику из-за корыстных побуждений и соображений. Деньги – это зло, хотя «…а без денег жизнь плохая, не годится никуда», как поется в песенке. Но деньги должны быть честными, а не отмытыми или отстиранными, как в моде бывало не раз, когда мы нырнули в дикий капитализм, при котором совесть стала элементарным товаром. Среди разоблаченной агентуры ЦРУ США и МИ-6 Англии в ходе проведения удачных агентурно-оперативных и оперативно-технических мероприятий в указанное время можно назвать таких предателей как Попов, Пеньковский, Иванов, Васильев, супруги Сметанины, Поляков и другие. Все они бесславно канули в Лету.
- Вы рассказывали, что часто встречаетесь со своими молодыми коллегами-разведчиками. Насколько эта профессия популярна сегодня и востребована ли она среди современной молодежи?
- Положительный опыт, накопленный коллегами КГБ СССР в агентурно-оперативной работе, передается молодому поколению оперативного состава ФСБ РФ. Естественно, мы не вмешиваемся в их дела. Но уверены, что, как и мы, они верны России. Она у нас одна для защиты от вражьих происков. Несмотря на то, что КГБ служило социалистическому Отечеству, а нынешняя ФСБ - капиталистической России, потенциальный и реальный противник у нас один – спецслужбы США и стран НАТО. С происками спецслужб противника и борются сегодня военные контрразведчики ФСБ, защищая Российскую армию от проникновения агентуры в ее ряды.
И они имеют достаточно высокие результаты по разоблачению вражеской агентуры в войсках. Эти победы на незримом фронте армейских чекистов создают авторитет для ФСБ РФ и популяризируют эту профессию среди молодежи с учетом обострения геополитической обстановки и грозных заявлений американской военщины к готовности атаковать Россию в будущей войне. Но янки и битые дважды в ХХ веке немцы почему-то забывают рекомендации главы Второго рейха «железного канцлера» и объединителя Германии Отто Бисмарка, что «никогда не воюйте с Россией – ее победить нельзя» из-за главного ее оружия – территории. Именно она проглотит любую современную армию, посягнувшую закрепить победу башмаком. Гитлеровцы это поняли уже через три недели и особенно в декабре 1941 года…
- Анатолий Степанович, а как стать разведчиком? Что для этого нужно сегодня?
- Прежде всего, быть верным своей матери-Родине, по-сыновнему к ней относиться. Обладать высоким общекультурным кругозором, хорошей памятью, аналитическим складом ума, уравновешенностью, не иметь дурных привычек, уживчивостью в разных коллективах, разумной настойчивостью в отстаивании своей точки зрения, не забывая о субординации. На кончике меча должно быть мужество, отвага и хладнокровие.
- Как-то раз Вы сказали, что любая армия беззащитна без контрразведки. Благодаря помощи разведки и контрразведки в свое время Советская Армия победила в Великой Отечественной войне. Если сравнить Советскую Армию с современной российской армией то, что в ней поменялось за время, прошедшее с Вашей юности?
- Да, любая армия слепа без разведки, а без контрразведки уязвима, так как беззащитна от тайных происков противника. Еще Наполеон Бонапарт высказывался, что без своей агентуры, засланной в стан врага, он не имел бы таких блистательных и скорых побед. Он считал, что один его агент Карл Людвиг Шульмейстер стоит целой армии противника.
Военной контрразведкой в годы войны – особистами НКВД и смершевцами (Смерш) НКО СССР были на голову разгромлены хваленые спецслужбы Третьего рейха в лице Абвера и подразделений РСХА. Эти действия проходили в результате проводимых радиоигр и других активных операций с засылкой своих разведчиков в разведцентры фашистской Германии.
- Существует множество фильмов, снятых про разведчиков. Среди них есть как советские («Семнадцать Мгновений Весны», «Щит И Меч», «Майор «Вихрь», «Мертвый Сезон»), так и множество зарубежных картин. Какие фильмы, на Ваш взгляд, лучше всего передают особенность и атмосферу такое профессии как разведчик?
- Эти и другие фильмы ярко отражают особенности разведывательной деятельности советских разведчиков в период военного лихолетья. Военная контрразведка Смерш НКО СССР в годы войны активно использовала внедрения своей агентуры в разведывательные подразделения немецкой армии (школы, центры, абверкоманды и пр.) для дезинформации противника, перевербовки готовящейся к заброске за линию фронта абверовской агентуры и выявления уже заброшенных шпионов, диверсантов и террористов.
Люди ждут правдивых фильмов, а не подделок, принижающих роль Советской Армии и органов Смерш в достижении Великой Победы. Как писал в своей книге мой старший товарищ, участник войны, военный контрразведчик генерал-майор Л. Г. Иванов «в некоторых фильмах особист, а с 19.04.1943 г. смершовец, сознательно показан как своего рода «вредный элемент», пугало для личного состава, да и для зрителей тоже. Это касалось фильма «Смерть шпионам». Фильмы подобного типа примитивны, по сути, вредны по своему воспитательному значению и убоги по содержанию. За каждым кадром видны ослиные уши тех, по чьему заказу и сделан названый фильм».
Лучшим фильмом о деятельности армейских чекистов на войне в части розыскной работы можно назвать фильм «Момент истины – в августе сорок четвертого» по одноименной книге В. Богомолова.
- Как повсеместное использование современных информационных технологий (интернет, IT, соцсети, гаджеты) повлияло на развитие профессии разведчика?
- Развитие современных информационных технологий существенно повлияло на роль разведчиков и контрразведчиков, особенно в направлении сбора, хранения и передачи собранной оперативной информации. Нынешняя аппаратура быстродействия, тайнопись на новых принципах, бесконтактное снятие информации и т.д. поражают воображение. Вместе с тем электронные носители информации подвержены большей «проникновенностью» по сравнению с «бумагой», которую можно было получить через завербованного агента и только. Сейчас это позволяет сделать всемирная «паутина», которой опоясан весь мир, к великому сожалению, на американском стандарте.
- Анатолий Степанович, расскажите, пожалуйста, как получилось, что Вы начали заниматься журналистикой и стали писателем? Как это произошло?
- В школьные годы я любил литературу. Писал интересные изложения и сочинения. Много читал в условиях провинциального городка Сарны на Полесье. Служа в органах госбезопасности, начал печатать свои стихи и статьи в Журналах «Пограничник», «Россияне», «Советский воин», альманахе «Лубянка» и газетах «Красная звезда» и «Советский патриот».
- В Интернете Ваши художественные произведения сравнивают с работами таких известных писателей, как Борис Акунин и Валентин Пикуль. Как Вы к этому относитесь? И какие авторы являются Вашими любимыми?
- Кумиров я боюсь. В писательстве лучше быть одиноким волком. Сюжеты рождаются под влиянием «живых и мертвых» героев войны. Они появляются с их не столько слов, сколько действий, поступков и подвигов. Не стараюсь зацикливаться на сравнениях себя с известными писателями. Я просто репортер подвигов своих старших коллег на войне и только, затоптанных в эпоху Хрущева в грязь. Я их вытаскиваю оттуда и вымываю, чтобы увидеть все грани личности – своего будущего литературного персонажа. Ведь многие из них, по сути, стали нашими учителями. Они лепили из нас профессионалов, передавая опыт в работе по разоблачению немецкой агентуры в действующей армии. А армия ведь и в мирное время в действии.
- Какими из Ваших книг Вы гордитесь больше всего?
- У родителя не должно быть любимчиков. Все пальцы одинаково болят при ранении. У каждой книги свой герой и свое событие. Стараюсь не повторяться. Любить страну и ее героев надо какие они есть. Не замечать ошибок чиновников, не говорить об их просчетах – грешно, это предательство своей Родины. Но я все же удовлетворю Вашу просьбу и назову некоторые книги, в которых я встал на защиту оболганных властью персонажей: «Сатурн» под прицелом СМЕРША», «СМЕРШ в Тегеране», «Щит и меч майора Зорича».
- Как Вы относитесь к такой современной профессии, как блогер? Считаете ли Вы блогинг видом журналистики или отдельной профессией?
- Считаю, что блогер в период становления был одним из видов журналистики. В настоящее время блогер – это отдельная профессия.
- Вы издаете очень много книг в нашем издательстве «Аргументы Недели». В этом году Вы уже успели издать две новые книги «Хрущев. Охота На Силовиков» и «Записки Опера Или Оборотни Из Военной Разведки». Это очень большая работа. Как происходил процесс создания этих книг?
- Книга «Записки опера…» — это автобиографическое полотно, написанное по следам мест моей службы через образ героя Николая Стороженко. Не хотелось «якать». Все мои дороги и встречи с интересными людьми и событиями четко запечатлелись в голове, которую друзья не могут упрекнуть в забывчивости…
- «Хрущев. Охота На Силовиков» - Ваша последняя изданная книга. Мы знаем, из официальных источников, что период правления Хрущёва часто называют «оттепелью»: были проведены экономические реформы, реформа образования, появились успехи в освоении космоса, жилищном строительстве. Вместе с тем «... Хрущёв был подвергнут критике за многочисленные ошибки, допущенные в работе, создание культа своей личности…» и в 1964 году отстранен от власти. В Вашей книге приоткрываются новые нелицеприятные, малоизвестные страницы деятельности Хрущева. Как Вы считаете, в его государственной деятельности было больше плюсов или минусов?
Замысел написать книгу «Хрущев. Охота на силовиков» возник из-за отсутствия на эту тему повествований о герое «оттепели». Я всегда считал, что это был страшный «насморк». В 14-летнем возрасте я увидел и осознал, что Хрущев совершает глупости. Сосед, дядя Коля, орденоносец, партизан решил в пределах своего двора поставить небольшую теплицу для раннего выращивания овощей. Построил он ее при Сталине. Но новая власть усмотрела «кулачество» и приказала снести ее. Приходили несколько раз милиционеры. А потом, через несколько дней, пригнали бульдозер и снесли ее подчистую. Стекла крошились, словно кости, с треском, ломались деревянные бруски, мялись помидоры и огурцы, а мужественный дядя Коля с тремя орденами Красной Звезды, стоял и горько плакал, размазывая слезы на сухощавом обветренном лице…
Начальника милиции уволили после сноса теплицы.
К военным СА и сотрудникам ГБ, знавших о волюнтаристских замашках и преступлениях Хрущева в годы репрессий, он относился жестко, если не сказать жестоко. Когда набрались материалы о его бессердечии и грубости, мстительности и глупости, я решил написать книгу. В СССР было наложено табу на обнародование проступков горе политиков или политиканов высокого уровня. Это неправильно – героев своего времени надо знать в лицо, чтобы не повторять новых аналогичных ошибок. Ибо все тайное со временем становится явным.
В государственных делах у него было больше минусов, чем позитива. Недаром Уинстон Черчилль, на своем банкете в честь 80-летия, назвал Хрущева человеком, который причинил ущерба Советскому Союзу «в 1000 раз больше, чем я».
Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов заявил о том, что ни один враг, даже внешний, не нанес столько вреда советскому государству, сколько нанес Хрущев.
- Последний вопрос. Расскажите, пожалуйста о Ваших ближайших творческих планах. Что Вашим читателям можно ожидать от Вас в будущем?
- О творческих планах: готовлю новую книгу - «Телефон. Голоса из прошлого». Есть идея написать книгу об источниках русофобии на Украине. Что из этого может получиться – прогноз автора.
https://argumenti.ru/interview/2021/10/743389?utm_referrer=m...
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