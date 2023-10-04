Штатовские спутники сыплются с неба уже сотнями

"Они издеваются!" Всё началось в 2020-м. Наши сшибли "Нудолью" свой старый спутник. При этом умерли 25% спутников над Европой.

У них совесть есть?

Эшелонированная территориальная система противоракетной обороны А-235 («Нудоль») это многоканальная система ПРО.

Разработка началась в 1978 году. Все шло хоть и не быстро, но в целом - успешно. Уже замаячил выход на финиш. Увы, настали "демократические" 90-е. И по настоятельной "просьбе" заокеанских доноров, Ельцин приказал заморозить опытно-конструкторские работы по проекту.

Мне очень нужны кредиты!

В 2011 году работы продолжились. И теперь уже функции "Нудоли" были резко расширены. Теперь это - многофункциональная система не только противоракетной, но и противокосмической обороны. То есть, сшибет и обычную "баллистику", и "манёвренные космические аппараты". Скорость ракеты превышает полёт винтовочной пули вдвое. Сработает на высоте до 40.000 км.

А-235 («Нудоль»)

И вот начались первые испытания. 18 ноября 2015 состоялся первый успешный пуск. 26 марта 2018 года провели испытания с подвижной пусковой установки. В декабре того же года - новое успешное испытание.

А уже в 2020-м был совершен запуск "по полной программе". Был сбит наш старенький спутник "Целина". Все прошло как надо. Менее чем за 18 минут "Нудоль" преодолела более 2000 км и успешно поразила спутник-старичок.

Неожиданно последовала жесткая реакция из-за океана. Казалось бы - что такое? Штатники сами постоянно проводят всевозможные испытания и ни перед кем не отчитываются. Что им не понравилось-то?

Кстати, протест от Госдепа прозвучал еще перед испытаниями. Высказались очень незатейливо:

- Эти ракеты должны быть запрещены новым договором СНВ.

А сразу после пуска недавно назначенный министр обороны Ллойд Остин сделал гневное заявление. Обвинив Россию в лицемерии.

Эта ракета заблокировала работу более 24% наших спутников, находящихся в момент запуска над Восточной Европой. Они перестали работать, потеряны навсегда. Часть из них упала. Это недопустимо. РФ не имеет права действовать так, чтобы наши спутники падали.

Остин "раскрыл" коварный план русских. "Целина" была лишь для отвода глаз. На самом деле целью были именно штатовские спутники. Именно по ним велась настоящая "отработка" с помощью установленной на ракете системы РЭБ. Остин посетовал на невозможность достойного ответа. В связи с отсутствием подобных средств.

С Ш А просто не могут ответить тем же.

Самое неприятное (для них) что на спутники не оказывается непосредственного (физического) воздействия. Они просто.. отключаются. А стало быть, и претензий предъявить нельзя. Попробуй докажи..

Что происходит сейчас

Пару лет всё было тихо. Наши как будто "ушли в тень". Все это время велась доработка-модернизация "Нудоли" и потихоньку началось ее серийное производство.

Без шума и пыли.

Но судя по всему, время шуток закончилось. Начали массово отключаться-падать спутники Старлинк. Сотни спутников, обитающих на низкой околоземной орбите.

Столь крупных потерь у SpaceX еще никогда не было. По состоянию на 1 января 2023-го потеряли управление и сгорели в атмосфере 248 спутников, на 15 июля уже 353, а сейчас эта цифра уже достигло 569.

Что происходит?

Вообще, спутники Старлинк имеют привычку и сами по себе выходить из строя, после отработки ресурса. Но! Такое огромное число "сбоев" никак нельзя объяснить элементарной "старостью". Что-то уж слишком много, и с каждым днем все больше и больше. Скоро счет пойдет уже на сотни.

Это рюсские виноваты!

За бугром уже вовсю шумят, что старлинки падают под действием наших РЭБ, размещенных на пресловутых "Нудолях". Вспоминают и тот запуск трехлетней давности. Дескать, отработали схему, теперь запустили в действие. И скоро все вообще спутники посшибают.

Они играют не по правилам!

Хм.. я там конечно свечку не держал. Но очень похоже на правду. Возможно, так и есть. В таком случае можно пожелать им лишь одно.

Вы там это.. держитесь. Не падайте.

Ляпота!

https://actualno.mirtesen.ru/blog/43630736206/SHtatovskie-sp...