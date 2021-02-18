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Красоты России. Байкал. Ушканьи острова

Давайте вместе с Алексеем Сватовым посетим Ушканьи острова, почитаем его рассказ и посмотрим его фотографии.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаДавно это было, когда по рассказам стариков Ангара ещё не убежала от Байкала, а по долине меж северных гор тек совсем в другую сторону, унося холодные воды от великого Моря к Ледовитому океану могучий Баргузин.

Одни животные уходили на север, другие, включая нерпу и рыбу даватчана, которую всё ещё находят на Фролихе, мигрировали на юг и остались жить на Байкале.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаЗачем люди едут на Ушканьи острова? Первая причина столь длительного путешествия это конечно же увидеть нерпу. Красоты России. Байкал. Ушканьи островаУвальни тюлени сотнями лежат на камнях и чешут шёрстку целыми дням принимая солнечные ванны. Ну очень умилительное зрелище.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаА если прибавить сюда звук? Похрюкивание, всплески волн, шлепки и пуканье. Да, нерпа тоже человек.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаА зачем нерпы собираются в больших количествах у Ушканьих островов? Им здесь удобно. Медведей на островах нет, от ветра защищает берег, есть корм и есть удобные стоящие в воде камни, с них легко в случае чего скатиться в море. Нерпа очень чуткая и в случае малейшей опасности над водой поднимается грохот от сотен падающих с камней нерпичьих туш. Бывает при этом они ранят шкурку о камни.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаУшканы это курорт для байкальского тюленя.

Им здесь удобно отдыхать...Красоты России. Байкал. Ушканьи острова...а нам удобно наблюдать. Забайкальский национальный парк построил на северной оконечности острова Тонкий - визит центр, тропу к лежбищу байкальской нерпы и отличный наблюдательный пункт. Красоты России. Байкал. Ушканьи островаНерпа — млекопитающее, малышей своих рожает на льду в местах укрытых снегом и торосами. В основном приносит одного белька, очень редко можно встретить двух детенышей за раз. Белёк остаётся в белой шубке не долго, пока не ныряет в воду и питается молоком матери. А вот после смены питания мех становится серебристым, старики называют таких малышей —  Кумутканами.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаНесмотря на то, что малыш находится наверх, мать продолжает охоту в толще воды. Для того чтоб дышать или вернуться к малышу у нерп есть несколько выходов — продухов во льду, которые делает, разгребая снизу лед когтями передних конечностей. Инстинкт этот заложен природой, ему не обучают младших.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаТак проходят самые холодные и ветреные месяцы. Поэтому когда весной солнце и ветер начинают ломать льды, появляется свободная вода и тёплые лучи греют мех, нерпы повинуясь тысячелетнему календарю начинают загорать на льдинах и прибрежных камнях.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаНо солнце было в этом году сильно жаркое, льды растопило очень быстро, поэтому тысячи нерп, не успев получить часть витамина D устремились на курорт Ушканы. Нерп по словам старожил в этом году здесь очень много.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаЖивут они до 55 лет и тут опять же как и у человека самки живут дольше. Впрочем и половое созревание наступает раньше тоже у девочек. Красоты России. Байкал. Ушканьи островаА почему некоторые нерпы на снимках серебристые, а другие чёрные? Может отличаются возрастом? Нет, просто это разная степень высохшего меха.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаПод водой нерпа может находится 20-25 минут, погружаться на глубину до 200 метров и выдерживать давление в 20 атмосфер. Но в основном необходимости лезть в такие глубины нет, 20-30 метров вполне достаточно для нерпы.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаПитается нерпа не промысловыми видами рыбы, бычками и голомянкой. Случается и омуль, хариус попадает, но случаи такие скорее исключения, не нужно верить рассказам о том, что нерпа всего омуля поела.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаПройдёт лето, наступит осень с байкальскими штормами, а затем лёд опять скуёт море. Тогда нерпы разойдутся зимовать по своим углам, зимуют они по одиночке, в сотнях метров друг от друга, чтоб потом, по весне, вновь встретиться на таящем льду  и прибрежных камнях.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаПоэтому и наслаждаются они покоем и теплом, и не только от заката до рассвета, но и ночами то тут, то там слышится нерпопад на Ушканьих островах.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаБудете на Тонком, навестите нерп, передайте привет от меня. Только тихонько, не шумите, они отдыхают.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаБерегите природу. Красоты России. Байкал. Ушканьи островаНепогодит в Забайкальском национальном парке, Байкал штормит всё чаще, дожди идут неделями, нерпы всё реже появляются на прибрежных камнях.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаСуда с туристами порой не могут причалить к Тонкому, волна может бросить на камни.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаВ любой непонятной ситуации нерпа спит.  На камнях спит чутко, чуть услышит шорох, тут же в воду. А под водой, по словам водолазов, спящую нерпу можно даже покрутить.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаИзредка, из-за шума ли, из-за движения, колония оживляется.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаНа сей раз трясогузка волной пролетела по всем прибрежным камням.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаНаверное нерпы ей завидуют, лёгкая, маленькая и летает.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаВыйдя из дремы начинаются разборки с соседями, вот вроде спали мирно рядом, а проснувшись обнаруживается, что сосед на пару сантиметров ближе, и начинается тут, с брызгами, с шлепками.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаДоходит до травм и крови, но об этом чуть ниже.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаПовоевали и дальше спать, на этой, подветренной стороне острова спокойней.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаК вечеру тучи потихоньку начинает растаскивать, завтра выглянет солнце, а впереди ещё не мало тёплых дней и бабье лето.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаНо вот с этого снимка, нерпа как будто говорит нам:

 

— Зима близко!Красоты России. Байкал. Ушканьи островаА вот снимок пораненной нерпы.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаИногда наблюдение за нерпами может быть омрачено таким видом травмированного животного. Что это, несчастный случай из-за испуга, хищники или соседи по лежбищу?Красоты России. Байкал. Ушканьи островаДля каждой группы приезжающей посмотреть на лежбище нерп на остров Тонкий, государственные инспектора Забайкальского национального парка проводят инструктаж. В числе прочего, там говориться и о том, что находясь рядом с нерпой, нужно вести себя тихо, не делать резких движений, не говорить громко и выключить звук и вспышки на камерах.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаИспуганная нерпа при резком прыжке в воду легко может навредить себе, пораниться о камни. Но здесь скорее всего другой случай.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаХищники? Медведей, волков и лис  на Тонком нет точно. А может это чужак прибившийся к компании? Тоже вряд ли, слишком выгодное место на камне для чужака он занял.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаСкорее всего травмы получены в результате потасовки со своими. Обычно нерпы подзуживают друг друга, хлопают, что не редко приводит к серьёзным ссорам и как видим даже к тяжёлым травмам.

Раненого бойца мы назвали Выжившим, похож немного на Ди Каприо. С ним всё будет хорошо.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаУшканьи острова.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаАрхипелаг Ушканьи острова известная точка притяжения на Байкале. Туристы и фотографы едут сюда с одной целью, понаблюдать за нерпой, байкальский тюлень здесь звезда.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаТакой милый увалень не зря используется как один из символов Забайкальского национального парка, да и Бурятии в общем, игрушечных мягких нерпочек можно увидеть в сувенирных лавках Бурятии и Иркутской области, а в прошлом году байкальская нерпа стала символом международных спортивных состязаний.

Да, нерпу как символ, пожалуй мало кто обойдёт в миловидности и коммерческой привлекательности.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаЛетом 2019 года моя робинзонада проходила в ставшем сакральном для меня месте, в устье реки Большой Чивыркуй. Пятикилометровый пустой пляж, теплая вода, отсутствие людей, но чего то не хватало. Сейчас, робинзоня на одном из островов архипелага, острове Тонком, я понял чего. Не хватало живой природы, птиц, зверя. Где то далеко плавала пугливая утка, один раз на другом берегу реки появлялась лиса, а под конец приходил взглянуть на меня медведь. Но это было так далеко.

Здесь, же, на архипелаге, не смотря на удалённость от материка, несмотря на сравнительную замкнутость экосистемы острова жизни  больше и жизнь эта бурлит.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаСевер острова облюбовали звёзды этих мест, байкальские тюлени, или как у нас называют — нерпы. Ушканьи острова и названы в их честь, ушканьими. Ушканами в Сибири называли зайцев, но зайцев здесь не было, а вот нерпы были, и скорее всего по аналогии с морской коровой, морским львом и прочими морскими млекопитающими первооткрыватели так назвали нерп. Ну в чём то с такой теорией согласиться можно, в некоторых ракурсах мордашки вполне схожи.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаЮг острова находится во власти чаек. Красоты России. Байкал. Ушканьи островаЦелый чаячий базар образуется здесь в  мае. Как только появляются разводы и свободная от льда вода на Байкале, монгольская чайка повинуясь инстинкту прилетает сюда по тысячелетним путям сезонной миграции. Красоты России. Байкал. Ушканьи островаЕсли нерпа приходит на прибрежные камни для того чтоб подсушиться для линьки, то птицы тут делают жизнь, делают новых птиц. Здесь начинается жизнь нового поколения, здесь птенцы делают первые шаги и встают на крыло. Красоты России. Байкал. Ушканьи островаЗдесь нет врагов, лишь пара живущих на острове воронов и изредка, набегами, появляющийся белоголовый орлан.

Но если нерпа и чайки это лишь сезонные туристы, то настоящие хозяева островов — муравьи. Красоты России. Байкал. Ушканьи островаВсе мы находимся у них в гостях, и нерпы и чайки и вездесущие туристы.  Отсутствие медведя, пожаров, в общем естественных врагов привело к рассвету этой муравьиной империи, острова опутаны сетью муравьиных троп и тысячами замков-муравейников.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаОставленный на десять минут у муравейника фотоаппарат придётся оттирать влажной тряпочкой от муравьиной кислоты. 

Ну а кто же всё таки первым вышел на острова я пока н знаю. Скорее всего нерпы, позже прилетела одинокая уставшая чайка, а когда ветрами стало наносить плодородный слой, появились и муравьи. Красоты России. Байкал. Ушканьи островаНо это лишь моя теория. Есть мнение что эти вершины были всегда, ещё до образования моря, на Большом Ушканьем острове до сих пор видны следы извержения двух вулканов, но в любом случае, после катаклизма вызвавшего появление Байкала, острова могли опустеть, лишь волны и камень.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаКстати о камне. Острова сложены из древних цветных мраморов. На Большом мрамор редкий, зелёный, на Тонком же  — розовый. В пятидесятых здесь даже велась промышленная добыча, но голос разума победил и добычу прекратили.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаМногие говорят, что побывать на Ушканьих очень дорого, я думаю может это и правильно.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаДа дорого, но вы пройдёте по Байкалу на катере, послушаете экскурсию на тропе ведущей к наблюдательной площадке, без вреда для нерпы посмотрите на этих милых увальней и всем будет хорошо. 

Нерпы подготовят шкурку к линьке, птенцы чаек встанут на крыло, а муравьи возведут ещё десяток замков.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаМы ещё увидимся здесь в следующих публикациях с архипелага, поговорим про островной мир, про зверей и птиц, про воду и камни, Красоты России. Байкал. Ушканьи островапро рассветы и закаты между которыми лишь двадцать шагов.Красоты России. Байкал. Ушканьи островаДо встречи. Берегите природу. Берегите себя.

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природафото сегодняСветлана Митленко
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