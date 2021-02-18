Красоты России. Байкал. Ушканьи острова

Давайте вместе с Алексеем Сватовым посетим Ушканьи острова, почитаем его рассказ и посмотрим его фотографии. Давно это было, когда по рассказам стариков Ангара ещё не убежала от Байкала, а по долине меж северных гор тек совсем в другую сторону, унося холодные воды от великого Моря к Ледовитому океану могучий Баргузин.

Одни животные уходили на север, другие, включая нерпу и рыбу даватчана, которую всё ещё находят на Фролихе, мигрировали на юг и остались жить на Байкале. Зачем люди едут на Ушканьи острова? Первая причина столь длительного путешествия это конечно же увидеть нерпу. Увальни тюлени сотнями лежат на камнях и чешут шёрстку целыми дням принимая солнечные ванны. Ну очень умилительное зрелище. А если прибавить сюда звук? Похрюкивание, всплески волн, шлепки и пуканье. Да, нерпа тоже человек. А зачем нерпы собираются в больших количествах у Ушканьих островов? Им здесь удобно. Медведей на островах нет, от ветра защищает берег, есть корм и есть удобные стоящие в воде камни, с них легко в случае чего скатиться в море. Нерпа очень чуткая и в случае малейшей опасности над водой поднимается грохот от сотен падающих с камней нерпичьих туш. Бывает при этом они ранят шкурку о камни. Ушканы это курорт для байкальского тюленя.

Им здесь удобно отдыхать... ...а нам удобно наблюдать. Забайкальский национальный парк построил на северной оконечности острова Тонкий - визит центр, тропу к лежбищу байкальской нерпы и отличный наблюдательный пункт. Нерпа — млекопитающее, малышей своих рожает на льду в местах укрытых снегом и торосами. В основном приносит одного белька, очень редко можно встретить двух детенышей за раз. Белёк остаётся в белой шубке не долго, пока не ныряет в воду и питается молоком матери. А вот после смены питания мех становится серебристым, старики называют таких малышей — Кумутканами. Несмотря на то, что малыш находится наверх, мать продолжает охоту в толще воды. Для того чтоб дышать или вернуться к малышу у нерп есть несколько выходов — продухов во льду, которые делает, разгребая снизу лед когтями передних конечностей. Инстинкт этот заложен природой, ему не обучают младших. Так проходят самые холодные и ветреные месяцы. Поэтому когда весной солнце и ветер начинают ломать льды, появляется свободная вода и тёплые лучи греют мех, нерпы повинуясь тысячелетнему календарю начинают загорать на льдинах и прибрежных камнях. Но солнце было в этом году сильно жаркое, льды растопило очень быстро, поэтому тысячи нерп, не успев получить часть витамина D устремились на курорт Ушканы. Нерп по словам старожил в этом году здесь очень много. Живут они до 55 лет и тут опять же как и у человека самки живут дольше. Впрочем и половое созревание наступает раньше тоже у девочек. А почему некоторые нерпы на снимках серебристые, а другие чёрные? Может отличаются возрастом? Нет, просто это разная степень высохшего меха. Под водой нерпа может находится 20-25 минут, погружаться на глубину до 200 метров и выдерживать давление в 20 атмосфер. Но в основном необходимости лезть в такие глубины нет, 20-30 метров вполне достаточно для нерпы. Питается нерпа не промысловыми видами рыбы, бычками и голомянкой. Случается и омуль, хариус попадает, но случаи такие скорее исключения, не нужно верить рассказам о том, что нерпа всего омуля поела. Пройдёт лето, наступит осень с байкальскими штормами, а затем лёд опять скуёт море. Тогда нерпы разойдутся зимовать по своим углам, зимуют они по одиночке, в сотнях метров друг от друга, чтоб потом, по весне, вновь встретиться на таящем льду и прибрежных камнях. Поэтому и наслаждаются они покоем и теплом, и не только от заката до рассвета, но и ночами то тут, то там слышится нерпопад на Ушканьих островах. Будете на Тонком, навестите нерп, передайте привет от меня. Только тихонько, не шумите, они отдыхают. Берегите природу. Непогодит в Забайкальском национальном парке, Байкал штормит всё чаще, дожди идут неделями, нерпы всё реже появляются на прибрежных камнях. Суда с туристами порой не могут причалить к Тонкому, волна может бросить на камни. В любой непонятной ситуации нерпа спит. На камнях спит чутко, чуть услышит шорох, тут же в воду. А под водой, по словам водолазов, спящую нерпу можно даже покрутить. Изредка, из-за шума ли, из-за движения, колония оживляется. На сей раз трясогузка волной пролетела по всем прибрежным камням. Наверное нерпы ей завидуют, лёгкая, маленькая и летает. Выйдя из дремы начинаются разборки с соседями, вот вроде спали мирно рядом, а проснувшись обнаруживается, что сосед на пару сантиметров ближе, и начинается тут, с брызгами, с шлепками. Доходит до травм и крови, но об этом чуть ниже. Повоевали и дальше спать, на этой, подветренной стороне острова спокойней. К вечеру тучи потихоньку начинает растаскивать, завтра выглянет солнце, а впереди ещё не мало тёплых дней и бабье лето. Но вот с этого снимка, нерпа как будто говорит нам:

— Зима близко! А вот снимок пораненной нерпы. Иногда наблюдение за нерпами может быть омрачено таким видом травмированного животного. Что это, несчастный случай из-за испуга, хищники или соседи по лежбищу? Для каждой группы приезжающей посмотреть на лежбище нерп на остров Тонкий, государственные инспектора Забайкальского национального парка проводят инструктаж. В числе прочего, там говориться и о том, что находясь рядом с нерпой, нужно вести себя тихо, не делать резких движений, не говорить громко и выключить звук и вспышки на камерах. Испуганная нерпа при резком прыжке в воду легко может навредить себе, пораниться о камни. Но здесь скорее всего другой случай. Хищники? Медведей, волков и лис на Тонком нет точно. А может это чужак прибившийся к компании? Тоже вряд ли, слишком выгодное место на камне для чужака он занял. Скорее всего травмы получены в результате потасовки со своими. Обычно нерпы подзуживают друг друга, хлопают, что не редко приводит к серьёзным ссорам и как видим даже к тяжёлым травмам.

Раненого бойца мы назвали Выжившим, похож немного на Ди Каприо. С ним всё будет хорошо. Ушканьи острова. Архипелаг Ушканьи острова известная точка притяжения на Байкале. Туристы и фотографы едут сюда с одной целью, понаблюдать за нерпой, байкальский тюлень здесь звезда. Такой милый увалень не зря используется как один из символов Забайкальского национального парка, да и Бурятии в общем, игрушечных мягких нерпочек можно увидеть в сувенирных лавках Бурятии и Иркутской области, а в прошлом году байкальская нерпа стала символом международных спортивных состязаний.

Да, нерпу как символ, пожалуй мало кто обойдёт в миловидности и коммерческой привлекательности. Летом 2019 года моя робинзонада проходила в ставшем сакральном для меня месте, в устье реки Большой Чивыркуй. Пятикилометровый пустой пляж, теплая вода, отсутствие людей, но чего то не хватало. Сейчас, робинзоня на одном из островов архипелага, острове Тонком, я понял чего. Не хватало живой природы, птиц, зверя. Где то далеко плавала пугливая утка, один раз на другом берегу реки появлялась лиса, а под конец приходил взглянуть на меня медведь. Но это было так далеко.

Здесь, же, на архипелаге, не смотря на удалённость от материка, несмотря на сравнительную замкнутость экосистемы острова жизни больше и жизнь эта бурлит. Север острова облюбовали звёзды этих мест, байкальские тюлени, или как у нас называют — нерпы. Ушканьи острова и названы в их честь, ушканьими. Ушканами в Сибири называли зайцев, но зайцев здесь не было, а вот нерпы были, и скорее всего по аналогии с морской коровой, морским львом и прочими морскими млекопитающими первооткрыватели так назвали нерп. Ну в чём то с такой теорией согласиться можно, в некоторых ракурсах мордашки вполне схожи. Юг острова находится во власти чаек. Целый чаячий базар образуется здесь в мае. Как только появляются разводы и свободная от льда вода на Байкале, монгольская чайка повинуясь инстинкту прилетает сюда по тысячелетним путям сезонной миграции. Если нерпа приходит на прибрежные камни для того чтоб подсушиться для линьки, то птицы тут делают жизнь, делают новых птиц. Здесь начинается жизнь нового поколения, здесь птенцы делают первые шаги и встают на крыло. Здесь нет врагов, лишь пара живущих на острове воронов и изредка, набегами, появляющийся белоголовый орлан.

Но если нерпа и чайки это лишь сезонные туристы, то настоящие хозяева островов — муравьи. Все мы находимся у них в гостях, и нерпы и чайки и вездесущие туристы. Отсутствие медведя, пожаров, в общем естественных врагов привело к рассвету этой муравьиной империи, острова опутаны сетью муравьиных троп и тысячами замков-муравейников. Оставленный на десять минут у муравейника фотоаппарат придётся оттирать влажной тряпочкой от муравьиной кислоты.

Ну а кто же всё таки первым вышел на острова я пока н знаю. Скорее всего нерпы, позже прилетела одинокая уставшая чайка, а когда ветрами стало наносить плодородный слой, появились и муравьи. Но это лишь моя теория. Есть мнение что эти вершины были всегда, ещё до образования моря, на Большом Ушканьем острове до сих пор видны следы извержения двух вулканов, но в любом случае, после катаклизма вызвавшего появление Байкала, острова могли опустеть, лишь волны и камень. Кстати о камне. Острова сложены из древних цветных мраморов. На Большом мрамор редкий, зелёный, на Тонком же — розовый. В пятидесятых здесь даже велась промышленная добыча, но голос разума победил и добычу прекратили. Многие говорят, что побывать на Ушканьих очень дорого, я думаю может это и правильно. Да дорого, но вы пройдёте по Байкалу на катере, послушаете экскурсию на тропе ведущей к наблюдательной площадке, без вреда для нерпы посмотрите на этих милых увальней и всем будет хорошо.

Нерпы подготовят шкурку к линьке, птенцы чаек встанут на крыло, а муравьи возведут ещё десяток замков. Мы ещё увидимся здесь в следующих публикациях с архипелага, поговорим про островной мир, про зверей и птиц, про воду и камни, про рассветы и закаты между которыми лишь двадцать шагов. До встречи. Берегите природу. Берегите себя.

https://alexsvatov.livejournal.com/258752.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=weekend_10_24&media&utm_content=golden

https://alexsvatov.livejournal.com/259238.html

https://alexsvatov.livejournal.com/260635.html

https://alexsvatov.livejournal.com/260377.html