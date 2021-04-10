Россия создаёт квантовый суперкомпьютер. Это мощно!

Если бы Октябрьская революция произошла не 100 с лишним лет назад, а в наши дни, то, с учётом развития вычислительной техники, плановая экономика могла бы быть гораздо более успешной. Понимая это, великие державы сегодня вкладывают немыслимые средства в развитие суперкомпьютеров и демонстрируют замечательные результаты. Россия тоже в деле, но идёт, как всегда, своим особым путём. Расскажем о нём, о том, как связана авария в Суэцком канале с нашей Арктикой, о том, как важно вовремя протянуть руку помощи, и о многом другом.

Не успеваем

Суть плановой экономики в том, что система работает не по стихийным рыночным законам, а по чётко заданному плану, что позволяет повысить её эффективность. Успешно с этой задачей в масштабах государства не смог справиться даже СССР – слишком слабым оказался человеческий разум для всеобъемлющего планирования. Однако уже в 70-ые годы советские экономисты начали говорить о том, что развитие вычислительной техники позволит создать гибкую и эффективную плановую экономику, которая не оставит шансов чисто рыночной модели. Впрочем, тогда это было делом будущего. Будущего, в которое мы входим прямо сейчас.

9 марта в японском городе Кобэ прошла церемония запуска на полную мощность суперкомпьютера Fugaku. Его пиковая производительность составляет 540 петафлопс. Ближайший американский конкурент тянет лишь 200 петафлопс, самый мощный китайский – 125. Самый мощный российский, к сожалению, всего лишь – 8 петафлопс. И если и американцы и китайцы вкладывают большие средства в развитие своей суперкомпьютерной сети, мы в этой гонке, фактически, не участвуем и даже всерьёз не планируем участвовать.

Но не спешите с выводами, ведь мы, как всегда, идём особым путём. Продолжим после сводки новостей.

Время новостей

Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Байконур и вывела на орбиту 38 спутников из 18 стран.

Вслед за ней стартовавшая с космодрома «Восточный» ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту ещё 36 спутников.

На Ленинградской АЭС введён в промышленную эксплуатацию шестой энергоблок .

В Санкт-Петербурге спущена на воду дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» , а в Астраханской области заложено спасательное судно проекта 22870.

В Якутске открылся новый укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения, а в Иркутской области запущена единая система диспетчерского управления нефтепроводами.

В Московской области запустили линию по обработке топливной аппаратуры дизельных двигателей.

В Ярославской области – линию по сборке мини-погрузчиков.

В Москве – высокотехнологичный участок по производству деталей для авиадвигателей.

В Санкт-Петербурге – производство стройматериалов.

В Челябинской области – первое в стране производство ультратонкого наполнителя из молотого мрамора.

В Вологодской области – завод стеклянной тары.

Ставка на кванты

Развитие вычислительных мощностей – это, конечно, не только про экономику, но в первую очередь про национальную безопасность. Мощный компьютер может вычислить траекторию полёта баллистической ракеты, а значит, позволит вовремя её перехватить, может найти формулу для создания лекарства от нового вируса, взломать любую сеть и другое. Поэтому ставки в новой игре, которую затеяло человечество, невероятно велики.

Так почему же тогда Россия ведёт себя так пассивно?

Потому что мы сделали ставку на квантовые компьютеры. Их производительность просто чудовищна. Год назад квантовый компьютер от Google потратил 200 секунд на вычисления, которые на самом мощном сегодня суперкомпьютере заняли бы 10 000 лет. Китайские исследователи из Шанхайского университета превзошли и этот результат и заявили, что их квантовый компьютер «Цзючжан» за несколько минут решил задачу, на которую самому мощному суперкомпьютеру потребовалось бы 2,5 млрд лет. Машины с такими ресурсами способны на самые настоящие чудеса – только им под силу раскрыть тайны возникновения Вселенной, создать новые удивительные материалы и распланировать жизнь планеты на сотни лет вперёд.

Если верить китайцам и американцам, эта мощь уже в их руках. Но не всё так просто.

Всё идёт по плану

Как такового квантового компьютера человечество пока не создало. То, что показали китайцы и американцы, является всего лишь демонстратором возможностей квантовых вычислений. Такие демонстраторы или симуляторы могут выполнять одну или несколько конкретных задач и потому не являются универсальными. Как персональный компьютер нельзя сравнивать с калькулятором, так и нынешние симуляторы несопоставимы с квантовыми компьютерами будущего, хотя и считают очень быстро.

В мире сегодня не более десятка стран всерьёз занимаются исследованиями в этом направлении, и Россия в их числе. Остальные просто неспособны. Но из этого «квантового клуба» в текущем десятилетии кто-то обязательно создаст свой первый универсальный компьютер. Россия поставила задачу через три года создать 100-кубитный прототип квантового компьютера, а также разработать софт и алгоритмы для него.

Для решения этой задачи создан консорциум, возглавляемый «Росатомом», который в данный момент занимается сборкой железа для будущего прототипа. Материальную часть нам приходится закупать за границей, но зато, в отличие от большинства стран мира, мы традиционно сильны в области теоретической физики, а это в данном случае куда как важнее. Так в начале марта российские исследователи разработали специальный сенсор, позволяющий обнаруживать дефекты в работе квантовых систем. А на этой неделе доказали возможность использования квантовых симуляторов для универсальных вычислений. Эти и другие шаги приближают создание как прототипа, так и полноценного компьютера, но, главное, доказывают, что Россия – полноправный участник этого научного соревнования.

О его итогах судить ещё очень рано, поэтому будем и дальше держать вас в курсе событий.

А теперь взгляните, как цифровое планирование в России уже реализуется на практике.

Наше пространство

Во вторник один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given из-за песчаной бури сел на мель в Суэцком канале, полностью заблокировав проход по нему для других судов. Так как через это место проходит 12% мировых грузоперевозок, это вызвало гигантские морские пробки, рост цен на нефть и транспортные услуги. И дало повод вновь обратить внимание на наш Севморпуть, который является альтернативным маршрутом для мировой торговли.

Ещё в 2019 году «Газпром нефть» запустила первую в мире цифровую систему управления арктической логистикой «Капитан». Она позволяет не просто следить за движением судов, но и формирует график их работы на месяц за 5 минут, а перспективный план на 3 года – за два часа. Каждый день система анализирует около 7 тысяч различных входных параметров, ежечасно выбирая оптимальное решение из более чем 66 млн вариантов. И чем дольше она работает, тем больше накапливает информации и точнее прогнозирует. Но уже сейчас с помощью такого цифрового «Капитана» удалось снизить затраты на транспортировку на 15%. В скором времени к ней смогут подключиться любые организации, работающие на Севморпути.

И тут нужно понимать, что Севморпуть и Арктика, вообще, – это естественное пространство для расширения нашей цивилизации, и весь научный и технологический прогресс в скором времени будет в основном завязан на эту тему. Но помимо географического пространства в наше время важное значение имеет и пространство цифровое. Куда в нём нам расширяться, если с каждым месяцем нарастают проблемы с иностранными социальными сетями и сервисами, откуда нас откровенно выживают? Ответ мы уже давали – в суверенную национальную доменную зону .РУС, где есть ещё очень много свободных кириллических имён. Удивительно, но даже домен севморпуть.рус оказался свободным, и мы его, конечно же, сразу приобрели, чтобы, как минимум, он не попал в руки недоброжелателей нашей Родины. А сколько перспективных имён ещё свободно? Поищите сами и подберите нужные вам. Доменная зона .РУС – это одновременно и наша цифровая Арктика, и космос, и богатейшие недра, то есть естественное пространство для мирной и созидательной экспансии.

«ВВ» рекомендует

Наши давние подписчики должны помнить замечательный проект «Планета тайга» . Недавно он был перезапущен на новом Ютуб-канале, который мы вам сегодня рекомендуем. Качество фильмов об уникальной природе нашего Дальнего Востока стало ещё лучше, сюжеты из походов ещё насыщеннее, но теперь появилась и важная социальная составляющая. Теперь авторы проекта не просто показывают нам красоту родного края, но и поднимают вопросы о разрушающих её «санитарных рубках», ищут пути спасения озера Амут. Что важно – делают это цивилизованно, не бросаясь картинно под гусеницы тракторов, а высвечивая пробелы в действующем законодательстве, предлагая конкретные меры. Очень важно сейчас, пока канал только начинает свой путь, поддержать его подпиской, просмотрами и комментарием.

Теперь о героях.

Время Человека

В Новосибирске в жилом доме случился пожар. Прибывшие на место спасатели эвакуировали четверых человек, но один парень оказался на балконе отрезанным от путей спасения. Пока к нему разворачивали лестницу, мужчина из соседней квартиры решил помочь пострадавшему перебраться на свой балкон. Протянул руку и подстраховал, а в самом конце подхватил, в момент, когда парень оступился. Как вы видите, на нём в момент спасения уже горела одежда, а сам он надышался угарным газом. Но вовремя протянутая рука помощи помогла избежать трагедии.

Герой пожелал остаться неизвестным и отказался от общения с журналистами, поэтому мы не можем вам показать его фото. Но пусть этот кадр навсегда останется в вашей памяти и напоминает о том, что чужой беды не бывает, и мы остаёмся людьми, пока без раздумий приходим на помощь друг другу.

Мы желаем вам доброй и бодрой недели! Текст выпуска и первоисточники ищите на нашем сайте время-вперед.рус, подписывайтесь на наш канал, вступайте в наши группы и Клуб «Время – вперёд!», чтобы принимать участие в развитии проекта.

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