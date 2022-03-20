Россия держит мировой рынок чипов за горло

Всё новые и новые отрасли западной экономики начинают ощущать на своих чувствительных частях последствия развязанной экономической «тотальной войны» против России. И это касается не только рынков углеводородов, металлов, удобрений, продуктов питания и прочего, что на слуху, но и рынков высокотехнологичной продукции. Без российского палладия, сапфировых подложек, гексафторбутадиена и неона – мировому рынку процессоров настанет конец.

Призрак забытого светлоликими европейцами Господина Голода вновь возвышается на ещё недавно почти безоблачном горизонте нормальных-то стран.

Я ранее уже говорил, что санкционная война против России приведёт к голоду на Западе…

…И вот свежее подтверждение: пустые полки в испанских и итальянских магазинах, фото которых я уже выкладывал в Телеграм-канале.

«Так это же против России санкции, и в России должен быть голод и дефицит?! Почему же пустые полки и ограничения на макароны и масло в Италии и Испании?!».

https://t.me/ostashkonews/2378

Однако, голод – понятие широкое. Он не только продуктов питания касается. Существует ведь ещё ресурсный голод, и он уже обрёл плоть перед заграничными производителями чипов.

Помнится, некоторые подписчики «Политической России» скептически отнеслись к информации, которая содержалась в моём августовском прошлогоднем материале.

Посвящённом рынку микропроцессоров и влиянию нашей страны на этот рынок.

Что же, вот всем недоверчивым фрагменты свежей публикации от специалиста – Олега Изумрудова, исполнительного директора концерна РосСХД. То есть – консорциума отечественных разработчиков систем хранения данных.

«Разговор о санкциях против российской микроэлектроники невозможен вне разговора о микроэлектронике глобальной. Угрозы прекращения поставок в Россию AMD и Intel, а также остановка производства российских «Байкалов» и «Эльбрусов» на тайваньском заводе TSMC выглядят информационной атакой. Реальность воплощения этих планов в условиях, сложившихся в современной отрасли микропроцессоров, близка к нулю.

Дело в том, что на нашу страну сегодня приходится 80 процентов рынка сапфИровых подлОжек – тонких пластин из искусственного камня, которые применяются в опто- и микроэлектронике для наращивания слоёв из различных материалов, например кремния. Они используются в каждом процессоре в мире – AMD и Intel исключения не составляют».

https://globalaffairs.ru/articles/nanometrovye-sankczii/

Во сколько-сколько там процентов от мирового ВВП оценивали нашу экономику западные наркоманы-аналитики? Я что-то запамятовал. И что там насчёт конкурентоспособности? В прошлом году светлоликие эксперты из Международной бизнес-школы IMD и московской школы управления «Сколково» пищали ха стаканом смузи, что Россия на 45 месте из 64-х.

https://tass.ru/ekonomika/11672203

Ну-ну.

«Наши позиции ещё сильнее в специальной химии травления микросхем с использованием ультрачистых компонентов. На Россию приходится 100 процентов мировых поставок различных редкоземельных элементов, используемых для этих целей.

Запрет для России готовой продукции выльется в ответный запрет на поставки компонентов производства и вызовет острейший дефицит процессоров для всего мира. По сравнению с ним ситуация с перебоями поставок на конец 2021 года покажется относительно лёгкой.

Воспринимать подобные заявления нужно всего лишь как часть информационной войны – в пропаганде вообще редко учитываются интеграционные процессы глобальной экономики».

https://globalaffairs.ru/articles/nanometrovye-sankczii/

Для ясности и полноты картины приведу также данные из другого источника.

«Компания TechCet признана ведущим специалистом в области прогнозов рынка материалов, устойчивости цепочки поставок, а также передовых тенденций в области технологических процессов и материалов.

Аналитики TechCet обнаружили зависимость США от российских гексафторбутадиЕна (C4F6), неОна и паллАдия – важнейших материалов, используемых для изготовления полупроводниковых чипов.

Россия является важнейшим источником C4F6, который несколько американских поставщиков покупают и очищают для использования в передовых процессах травлЕния логических устройств узлов и литогрАфии для производства микросхем. Рынок США потребляет около 8 миллионов тонн C4F6 в год.

Поставка в США неона, используемого для лазерного газа (необходимого для литографии), почти полностью осуществляется из Украины/России. Россия производит неон – побочный продукт производства стали. Затем этот неон добывается и очищается специализированной украинской компанией.

Россия также является ключевым поставщиком палладия (Pd) наряду с Южной Африкой и обеспечивает примерно 33% мирового спроса. Палладий используется в датчиках и оперативной памяти (MRAM)».

https://t.me/shadow_policy/6064

То есть, украинская спецоперация российской армии ставит под контроль нашего государства не только западный рынок продовольствия, о чём я уже говорил ранее, но и усиливает влияние на рынок производства чипов.

«Одесса является домом для малоизвестной компании Cryoin, которая играет большую роль в мировом производстве полупроводников.

Cryoin производит неОновый газ, используемый для питания лазеров, которые вытравливают узоры на компьютерных чипах.

Cryoin поставляет неон компаниям в Европе, Японии, Корее, Китае и Тайване, но бОльшая часть поставляется в США.

Неоновая промышленность Украины была построена таким образом, чтобы использовать в своих интересах газы, образующиеся в качестве побочных продуктов производства российской стали.

В 2014 году Украина поставляла около 70% неонового газа.

У Cryoin достаточно запасов, чтобы поддерживать производство только до конца марта.

По оценке TechCet, «поставки в США из России и Украины, могут составлять от 80 до 90 процентов всего импорта неона».

https://www.wired.com/story/ukraine-chip-shortage-neon/

Картина маслом, как говорится. Вот ещё мазок туда же.

«У нас большие неприятности. У нас нет редких газов на продажу», – отметил глава японской компании Daito Medical Gas ТцунЕо ДАте. Его компания торгует различными газами в Токио.

Компании сообщают, что у них есть запасы газов, но попытки найти поставщиков за пределами Восточной Европы приведут к дефициту поставок и росту цен, причём, не только на неОн, но и на ксенОн и криптОн, используемые в качестве рабочего тела лазеров, с помощью которых осуществляется фотолитографИрование крЕмниевых пластин.

Около 40% мировых поставок криптона также приходится на Украину.

По оценке аналитиков Deutsche Bank, производители микрочипов обычно имеют запасы газов на 3-4 недели.

После событий в Крыму в 2014 году цены на неон подскочили в семь раз».

https://www.interfax.ru/business/826254

Последствия для мировой экономики, если Россия перекроет поставки названного сырья иностранным IT-компаниям, каждый может оценить в меру собственной впечатлительности.

Я же напоследок лишь ещё раз процитирую Олега Изумрудова, указывающего, что у России есть задел для технологического скачка, который не по плечу пресловутым нормальным-то странам. Потому что у них там Рыночек порешал, и они в своё время не оценили перспектив, а теперь – уже поздно.

«Существует путь создания совершенно нового технологического подхода к производству полупроводников.

Он заключается в отказе от использования крЕмния и замещении его на арсенИд гАллия. Это полупроводниковый материал из класса соединений AIII BV – тёмно-серый кристалл, который активно используют в инфракрасной оптике, а также в опто- и микроэлектронике. Принципиальное отличие от кремния – возможность строить трёхмерные архитектуры чипа вместо двухмерной печати пластин, что позволяет реализовать иной подход к созданию процессоров.

Команда, развивающая проект, изначально собиралась запускать стартап в Великобритании. Но ничего не получилось из-за давления Intel и AMD, которым подобная конкуренция на уровне альтернативного техпроцесса оказалась не нужна. По возвращении в Россию в 2016 году удалось найти применение разработкам. Производство таких решений налажено сегодня в Перми для нужд Министерства обороны РФ. Однако технология обладает всеми возможностями для применения в гражданских задачах.

Преимущество такого сценария развития в том, что аналогов данному производству в мире попросту нет. Это свой рынок: “blue ocean”, помноженный на “green field”. Вопрос только в господдержке и политической воле.

Исследования в направлении гражданского потенциала арсенида галлия ведутся довольно интенсивно. Моментального результата ждать, конечно, не приходится. Но такой путь может стать элементом комбинированного подхода к решению задачи: традиционные кремниевые решения на двухмерном техпроцессе на базе сотрудничества с Китаем плюс ноу-хау на арсениде галлия».

Всёпропальщикам, годами верещавшим об «отсталой России» – мой пламенный привет.

Не забывайте подкладывать под седалища асбЕст, иначе скоро ваши диваны и прочая мебель может прийти в негодность, когда у вас особо сильно припечёт от крушения ваших иллюзий о месте нашей страны в мировой экономике.

Россия держит мировой рынок чипов за горло - Руслан Осташко — КОНТ (cont.ws)