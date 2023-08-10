Как простой охранник добыл план НАТО на случай ядерной войны с СССР

Месть начальству Разведке важен любой человек, способный добыть хоть крупицу секретной информации. Порой даже сторож или секретарша могут быть ценным источником. Так и случилось с простым американским сержантом Робертом ли Джонсоном, который волею судеб получил доступ к секретным документам НАТО и Пентагона.

В феврале 1953 года в советскую комендатуру в Берлине заявился отчаявшийся американский военный. Роберт Ли Джонсон бранил начальство за неудавшуюся карьеру.

Американец жаловался, что его не ценят и не повышают в звании: к своим 30 годам он все ходил в сержантах, а ведь ради службы в армии он даже бросил учебу.

Джонсон просил у советских властей предоставить ему политическое убежище. С сержантом побеседовал представитель внешней разведки. Он убедил Джонсона, что тот принесет гораздо больше пользы СССР, если продолжит служить в американской армии и будет помогать советским спецслужбам.

Джонсона обучили навыкам конспирации и фотографии. Он устроился писарем в разведотдел берлинского командования американской армии, делал снимки интересующих советскую разведку документов и даже завербовал своего коллегу Джеймса Миткенбау. Но в целом был мало полезен отечественным спецслужбам. Роберт Ли Джонсон в молодости

В 1956 году Роберт неожиданно уволился из армии, оборвал все контакты с КГБ и рванул с женой в Лас-Вегас. Азартный американец решил разбогатеть в казино, но ожидаемо проиграл все сбережения и с горя запил. Однажды к Джонсону заглянул его старый приятель Джеймс Миткенбау.

Уговоры товарища и ободряющие 500 долларов от КГБ убедили Джонсона вернуться на службу в вооруженные силы США. Хотя его новое место службы мало чем интересовало Лубянку, Джонсон старался доказать свою значимость. С военной базы в Техасе, где он служил, Роберт достал образец ракетного топлива.

Тысячи человек попадают в сети спецслужб, но далеко не всегда «выстреливают». Роберт Ли Джонсон так и остался бы безынтересным агентом, если бы не один случай в конце 1950-х.

В пригороде Парижа советская разведка обнаружила подозрительное здание, куда часто наведывались курьеры с большими сумками.

Американцы зря недооценили простого сержанта

Оказалось, что в этом неприметном бетонном строении без окон и лишь с одной дверью располагался узел фельдъегерской связи. Через него проходили секретные документы Пентагона и НАТО (штаб-квартира альянса тогда располагалась в Париже), которые курьеры развозили по американским военным базам.

Но подобраться к натовским секретам было непросто. Внутри здания было помещение, где сортировали почту, а за ним располагался большущий стальной сейф.

К сейфу вели две двери: первая запиралась перекладиной с двумя замками на концах, а на второй двери был замок с шифром. Открывать сейф разрешалось только в присутствии охранника.

Тут-то и пригодился Роберт Ли Джонсон, способности которого зря недооценило командование. По приказу КГБ он в 1959 году перевелся на военную базу во французский Орлеан.

Сержант жаловался сослуживцам, что его жена лежит в парижской клинике, а он никак не может каждый раз мотаться в столицу. Роберт Ли Джонсон.

Кто-то из сослуживцев проговорился о фельдъегерском центре связи под Парижем и имеющейся там вакансии на должность охранника. Так Джонсон устроился в охрану внешнего периметра центра, но через год старательного сотрудника перевели внутрь. И да, там действительно был сейф с секретными документами.

Джонсон стал дежурить по выходным один, подменяя коллег за небольшую плату. Роберт узнал, что запасной ключ от сейфа лежит в тумбочке.

Код одного шифрозамка он подглядел в записках забывчивого дежурного офицера, а комбинацию другого замка узнал благодаря специальному шпионскому портативному рентгеновскому аппарату.

Так незаметный сержант, простой американский вояка, стал бесценным источником информации. В ночь с 14 на 15 декабря 1962 года он вынес набитый секретными документами чемодан и передал его сотрудникам КГБ.

В резидентуре быстро щелкнули бумаги, привели их в первоначальный вид и через час документы были вновь в центре связи. Джонсон, как ни в чем не бывало, в 6 утра сменился с дежурства и дал сигнал об успешном проведении операции.

Планы Запада на случай войны

Что же содержалось в тех документах, которые передал советским спецслужбам Роберт Джонсон? Александр Колпакиди и Дмитрий Прохоров в книге «Дело Ханссена. «Кроты» в США» отмечают, что через центр связи под Парижем проходили сведения, которые были слишком длинными и засекреченными, чтобы передавать их с использованием шифромашин.

Советская разведка получила план НАТО и Пентагона на случай войны в Европе, потенциальные цели ядерных ударов и списки ключей для шифровальных машин.

Кроме того, в случае войны противник планировал устроить несколько ядерных взрывов на территории своих западноевропейских союзников, чтобы сорвать советский «бросок к Ла-Маншу». Арест Джонсона (в центре), 1964 год.

Информация об этом поступила в европейскую прессу. Немало материалов с громкими заголовками обличали зверские планы НАТО.

Что же касается самого Джонсона, то он с декабря 1962 по апрель 1963 года 7 раз передал бумаги из диспетчерского центра. Вскоре его перевели в Пентагон, но там он продержался недолго: перебежчик Юрий Носенко сдал советского агента и его приговорили к 25 годам тюремного заключения.

Не исключено, что с переводом Джонсона за океан история не закончилась. Замначальника ПГУ КГБ генерал-лейтенант Виталий Григорьевич Павлов в своей книге «Тайное проникновение. Секреты советской разведки» намекал, что Лубянка подготовила сменщика Джонсону, но об этом он не мог «вспомнить».