146 лет назад родился Иосиф Виссарионович Сталин

В этот день, 21 декабря, свой день рождения отмечал Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) (1879–1953) — государственный, партийный, военный деятель, руководитель СССР (1924-1953), теоретик и пропагандист марксизма-ленинизма, видный организатор и руководитель международного коммунистического и рабочего движения.

Родился Иосиф Виссарионович в городке Гори Тифлисской губернии в простой рабочей семье.

С апреля 1922 года — Генеральный секретарь ЦК РКП(б), затем ЦК ВКП(б), с 1934 года — секретарь ЦК ВКП(б) и ЦК КПСС (с 1952 года). Герой Социалистического Труда (1939). Герой Советского Союза (1945). Генералиссимус Советского Союза (1945).

В период с 1928 по 1940 гг. под руководством И.В. Сталина были реализованы практически три пятилетних плана развития экономики страны. К 1941 году на Урале и в Сибири была создана новая промышленная база, что стало залогом победы СССР в Великой Отечественной войне. В международных отношениях, после прихода к власти нацистов, Сталин резко изменил традиционную советскую политику: если раньше она была направлена на союз с Германией против версальской системы, то теперь она заключалась в создании системы «коллективной безопасности» в составе СССР и бывших стран Антанты против Германии.

После войны Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) под руководством Сталина взяли курс на ускоренное восстановление экономики, разрушенной войной. Под руководством И.В. Сталина советский народ в кратчайшие сроки смог восстановить свою страну и продолжил свое стремительное движение к коммунизму.

Сталин внес огромный вклад в развитие всей марксистско-ленинской науки, дал цельное и законченное учение о социалистическом государстве, развил организационную теорию большевизма. Иосиф Виссарионович показал, что критика и самокритика есть важнейший способ разрешения неантагонистических противоречий при социализме и коммунизме.

При самом ближайшем и непосредственном участии товарища Сталина в 1938 г. был написан «Краткий курс истории ВКП(б)» — энциклопедия основных знаний в области марксизма-ленинизма, истории СССР и истории партии большевиков.

Имя Сталина по праву стоит в ряду великих имён теоретиков и вождей мирового пролетариата — Маркса, Энгельса, Ленина. Вся жизнь Сталина безраздельно отдана делу освобождения трудящихся от капиталистического гнёта, делу коммунизма.

К сожалению, вскоре после смерти Сталина руководство в партии и советском государстве захватила контрреволюционная оппозиция, наследники и единомышленники меньшевиков, троцкистов, правых реставраторов, тесно связанные с мировым империализмом. Как ни старалась контра уничтожить социализм в нашей стране, остановить локомотив под названием СССР, на всех парах несущийся к коммунизму, быстро у нее не получилось.

Потребовалось целых 35 лет намеренного и целенаправленного вредительства и диверсий в политике, экономике и культуре, настойчивой ревизии марксизма и насаждения буржуазной идеологии во всех областях научного знания, чтобы разложить советский народ, политически дезориентировать его, обезоружить перед лицом классового врага — мирового империализма и подготовить советских трудящихся к реставрации в стране капитализма. Таким образом, только к концу 80-х годов прошлого века путём неимоверных усилий мировому капиталу, действующему в тесном союзе с внутренней контрреволюцией в СССР, удалось повалить советский социализм и разрушить СССР.

Но эта победа контрреволюции временна, новая революционная волна обязательно поднимется, и на этот раз капитализм будет уничтожен в нашей стране окончательно и бесповоротно.

Лучшим способом почтить память товарища Сталина будет вдумчивое изучение его трудов, трудов его учителей и соратников, а также практическое их применение.

О «культе личности» и «тщеславии» Сталина.

Уже более полувека не прекращаются разговоры о «Культе личности Сталина» — о том, как он ставил себе памятники, снимал о себе фильмы, переименовывал в свою честь города, и т.п.. Объясняется все это чрезмерным тщеславием Иосифа Виссарионовича, перешедшего, якобы, все границы в деле восхваления самого себя.

Никого переубеждать не буду, но напомню несколько известных эпизодов из биографии Сталина, а вы уж попытайтесь втиснуть их в картину личности «тщеславного тирана», получится ли?

В начале 1938 г. в СССР была подготовлена книга о детстве Сталина. Естественно, он в ней описывался в самом лучшем свете — как юноша храбрый, умный, талантливый и т.п. Как думаете, что сделал «создатель культа личности»? Наверное, наградил писателя премией и приказал печатать книгу большим тиражом? Быть может, включил ее в школьную программу? А может, и вовсе приказал выдавать ее молодоженам вместо библии, как это сделал Гитлер с «Майн Кампф»?

Нет, Сталин поступил совсем иначе. Он отправил в детиздат письмо следующего содержания:

«Я решительно против издания «Рассказов о детстве Сталина». Книжка изобилует массой фактических поверхностей, искажений, преувеличений, незаслуженных восхвалений. Автора ввели в заблуждение охотники до сказок, брехуны (может быть, «добросовестные» брехуны), подхалимы. Жаль автора, но факт остается фактом. Но это не главное. Главное состоит в том, что книжка имеет тенденцию вкоренить в сознание советских детей (и людей вообще) культ личности вождей, непогрешимых героев. Это опасно, вредно. Теория «героев» и «толпы» есть не большевистская, а эсеровская теория. Герои делают народ, превращают его из толпы в народ — говорят эсеры. Народ делает героев — отвечают эсерам большевики! Всякая такая книжка будет вредить нашему общему большевистскому делу. Советую сжечь книжку». — И. Сталин

Автор, наверное, рассчитывала на премию, а тут... «Советую сжечь книжку» — похоже, Сталин был действительно разозлен.

Этот случай был далеко не единственным. Так, например, известна резолюция Сталина на еще одну подобную книгу о его детстве, написанную ранее:

«Против опубликования. Кроме всего прочего, автор безбожно наврал».

А когда Сталину предложили издать книгу с его юношескими стихами, он ответил:

«В Грузии и так много классиков. Пусть будет хоть на одного поменьше!»

Конечно, стихи не издали.

Но, наверное, самый показательный случай произошел с известным писателем Михаилом Булгаковом. Он написал пьесу о детстве великого Сталина — «Батум», на которую возлагал большие надежды. Казалось бы, все предвещало успех — от произведения были в восторге и партийные работники и театральные деятели, а во МХАТе уже стали готовиться к постановке. Но вскоре выяснилось, что один человек все-таки не разделял общего энтузиазма. Это был сам Сталин, который вынес резолюцию — пьесу ставить нельзя. Надежды Булгакова рассыпались в прах, говорят, это сильно пошатнуло его здоровье...

Задумайтесь, зачем тщеславному человеку запрещать о себе книги? А пьеса — ведь ее написал признанный мастер слова, — она бы жила в веках и прославляла имя Сталина! Зачем же он выступил против?

У людей, привыкших мыслить самостоятельно, определенно возникнут сомнения по поводу официальной версии о культе личности. Для всех остальных есть «авторитетные эксперты», которые объяснят, что это просто такой «хитрый ход Сталина», который притворялся скромным (всю жизнь, если что). Кроме того, вождю было больно вспоминать свое «темное, неприглядное прошлое», и потому он пытался его скрыть... Господи, ну самим не смешно? Наверное, смешно...

Резюмируя приведенные в статье эпизоды скажу: если бы можно было взять шкалу, на одной стороне которой указать старания «брехунов» и «подхалимов», а на другой тщеславие Сталина, да измерить бы ею культ личности, показатели бы страшно, страшно зашкаливали. В какую сторону, думаю, вы догадаетесь и сами.

Источник: Чуев Ф. «Солдаты империи. Беседы. Воспоминания. Документы».

Хрущёв не смог запретить портрет Сталина Держу пари, эти картины Сталина Вы не видели, в Союзе они не печатались. Первый портрет вождя художник написал в 1953 году, когда Сталина уже не стало. Последний – где-то в конце семидесятых.

Пару раз художник едва не пострадал за свои работы от белогвардейских деток Харбина. Ровно поэтому всю жизнь работал под псевдонимом.

Шанхайский национальный историко-художественный институт выпустил альбом с портретами Сталина. Работа проделана гигантская, в собрание вошли картины не только советских и китайских художников, но портреты кисти американских и даже парагвайских живописцев. Одна из глав альбома посвящена, как раз, творчеству китайского художника Аристарха Пантелеевича Сталинградова. Но позвольте, китайский Аристарх?

Да, фамилия – псевдоним, а вот имя настоящее. Из эмигрантов, всю жизнь прожил в Харбине.

Отец из царских, а потом и белых офицеров, увёз семью из Советской России в 1918 году. Работал в Харбине водопроводчиком, мама проработала в харбинском госпитале.

Харбин тогда – эмигранская столица. Весь город говорил по-русски. Часть улиц носили русские имена: Амурская, Бородинская, Воронежская или Киевская. В центре – Базарная, Дачная и Школьная улицы. Некоторые названия дожили и до наших дней, например, улица Гоголя. Там и сегодня большая русская община.

Писать Сталина Аристарх Пантелеевич начал, когда в Союзе на это появился сначала негласный, а потом и вполне отчётливый запрет. Понятно, что никакие художественные выставки в Союзе ему не светили.

Но писал то, что считал правильным. В шанхайском альбоме приведены несколько его самых известных в Китае работ. А даже автопортрет самого автора. Давайте откроем альбом с непонятными иероглифами на обложке. Чаепитие, холст, масло

Одна из ранних работ Аристарха Пантелеевича. Понятно, вживую товарища Сталина он не видел. Потому писал по газетам, журналам, доходившим в Харбин.

Тут явно видны мотивы известной фотосъемки Сталина с Лениным в Горках. Впрочем, тогдашний Сталин должен быть гораздо моложе. Но художник писал привычный ему, более зрелый образ вождя. Верным курсом, масло, холст

Довольно традиционный для советского искусства образ Сталина – морского капитана. Исполнен вождь в белом кителе и очень достойно. Хоть сейчас на советский плакат. Молотобоец, масло, холст

По мотивам советских плакатов начала двадцатых годов. Рисовали рабочего, разбивающего цепи на земном шаре многие.

Даже в книжке Рыбакова «Кортик» встретим описание подобной картины. Здесь же земной шар освобождает от цепей товарищ Сталин. Ноктюрн, масло, холст

Любопытная зарисовка, никогда не слышал, чтобы Сталин играл на фортепьяно. Возможно, художественный вымысел живописца.

Вождь задумчив, руки легли на клавиши. Что же он сыграет? Дело жизни, масло, холст

Она же на латыни – магнум опус, главное дело жизни. Сталин в роли художника создаёт на холсте контуры могучего Советского Союза.

Под этой картиной в китайском альбоме приведена легендарная история. Было это или нет, сказать трудно, но вполне возможно.

На одной из встреч с Мао, якобы, Хрущёв обмолвился про художника под псевдонимом Сталинградов. Что, мол, время сталинского культа прошло. Привели бы гражданина в разум.

Председатель Мао то ли, и правда, не знал об этом художнике, то ли не захотел спорить. Потому ответил, что разберётся с этим делом.

Никаких окриков на творчество Аристарха Пантелеевича не последовало. Отношение к товарищу Сталину в Китае тогда было уважительным и глупостей про культ личности китайские товарищи не признавали. Ради мира, масло, холст

Не сказать, чтобы сходство Курчатова портретное, но учёный вполне узнаваем. Старательно вычерчивает товарищу Сталину чертёж будущей атомной бомбы.

Любопытно название – Ради мира. Самое грозное оружие, которое никогда не должно быть применено. Раздумье, масло, холст

Снова почти плакатная работа. Сталин с трубкой в руке глубоко о чём-то задумался. Очень характерная, живая картина.

Казалось бы, так мало деталей, а настолько сильное впечатление! Ленин Великий нам путь озарил, масло, холст

А вот авангардная работа. Сталин со старинным, чуть ли не шахтёрским, фонарём освещает в сумраке земной шар. Вместо лампочки в фонаре томик трудов Ленина.

Да, это прямая художественная цитата советского гимна. Тут тебе и принял с керосиновой лампой, оставил с атомными станциями. И намёк на ленинские идеи, давшие свет надежды на лучшее будущее всему миру. К звездам, масло, холст

Одна из поздних работ художника. Конструктор Королёв что-то жарко доказывает Сталину.

Понятно, что долгие годы фотографии конструктора были засекречены. Так что картина явно из конца семидесятых.

И пусть Гагарин улетел на орбиту в 1961 году, но первые постановления о подготовке полёта человека в космос подписывал именно Сталин. Вполне возможно, что такой разговор с Королёвым в истории, действительно, был.

Увы, фотографий художника в книге нет. Зато есть эскизы автопортрета за мольбертом. Пишет, конечно, художник снова Сталина. Эскизы для автопортрета

Есть и сам автопортрет. Аристарх Пантелеевич в оранжево-красноватой китайской блузе-мандаринке. Поза почти как у вождя на картине «Дело жизни». Автопортрет художника

Что ж, для Аристарха создание картин с ушедшим в будущее вождём таким делом жизни отчасти и стало.

Китайский, но по-настоящему советский художник. Аристарх Пантелеевич Мемуаристов (Сталинградов).

Ярослав Бушмицкий

https://memuarist.ru/articles/khruschyov-ne-smog-zapretit-portret-stalina.html В Вологде 21 декабря 2024 года открыли памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину

Его установили на территории дома-музея «Вологодская ссылка», в котором Сталин жил с декабря 1911 года по февраль 1912-го. Губернатор Георгий Филимонов объяснил появление монумента большим запросом со стороны общества.

И.В. Сталин принимает подарки от пионеров, XVIII съезд ВКП(б), 1939 г.

