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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4

1950-е — 1       1950-е — 2     1950-е — 3

Продолжим погружаться в эпоху пятидесятых...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Новая квартира в Черёмушках, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Обстановка квартиры в СССР во второй половине 1950-х.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Просто раскладка плитки для станции метро "Киевская" на Московском керамико-плиточный заводе, 1953
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Москва. Гольяновская улица, дом 3А, корп.3. 1950-1952
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Молочная тара, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Москва.  Станция метро "Охотный Ряд". Здесь работало отделение телеграфа и пассажиры могли отправить телеграмму. 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Хулиганы и милиционер, 1950–е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Переезд памятника Пушкину на другую сторону площади, 1950
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4В детском саду, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Советские школьницы 1950-х годов.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Училище в Большом театре, 1956
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Из книги "Рождение автомобиля" Ю.Долматовского, 1950 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Москва. Наземный вестибюль станции метро «Электрозаводская». 1950 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Новоспасский монастырь, начало 1950-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Семья на прогулке. Евгений Халдей, 1950 год, г. Ленинград, сад Трудящихся им. М. Горького
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Середина 1950-х, Москва, продавщица мороженого

Ташкент в 1956 году:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Юннаты Нижне-Чёмской средней школы №48 на снимках Фридлянда:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Чемпионат СССР по автомобильным гонкам. Автор Сергей Васин, 7 - 8 сентября 1956 года, г. Москва
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Чемпионат СССР по автомобильным гонкам. Автомобиль ЗИЛ-112 Циклоп. Автор Сергей Васин.

1956 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Чемпионат СССР по автомобильным гонкам. Город Минск. 1956 год. На заднем плане – Военная Академия БССР (сейчас пр. Независимости, 220).
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4«Хлеб целины», фотограф - Дмитрий Бальтерманц, 1956 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Сбор конопли в СССР, 1956 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Советский колхоз. Политинформация. Фотограф Семён Мишин-Моргенштерн. Московская область. 1956 — 1958 годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Продажа овощей и фруктов на Трубной площади. Фото из журнала "Огонёк", 1956

Каталог консервированных продуктов питания 1956 года:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Эшелон с демобилизованными воинами и техникой прибыл из Германии на станцию Брест. Всеволод Тарасевич, 1956 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Год создания торта «Киевского» - 1956
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Год создания торта «Киевского» - 1956
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Год создания торта «Киевского» - 1956
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Вертолёты с людьми и вооружением на Московском авиашоу, 1956 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4На авиашоу в Москве, 1956 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Самолет Ил-14 и ледокол в Диксоне - самом северном населенном пункте СССР, 1956 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4На борту самолета Ту-104 во время первого перелета Москва - Иркутск, 1956 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Автопробег французских корреспондентов по СССР. 1956 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Британский авианосец около моста Лейтенанта Шмидта. Ленинград 1956
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Команды ДСО "Торпедо" и "Буревестник" на церемонии открытия второго чемпионата СССР по кольцевым гонкам 7 сентября 1956 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Чучело собаки Козявки, которая дважды побывала в космосе: 7 и 14 июня 1956 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Малышка, русская собака-космонавт, позирует на фото в своем плотно облегающем скафандре с прозрачным шлемом, 1957 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Буратино с мамой, 1956 год )))
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4В яслях Купавинского тонкосуконного комбината, 9 апреля 1956 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Детский автогородок в парке "Сокольники", 1956
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Мальчик рассматривает только что купленный телевизор КВН–49, Москва, 1956 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Мороженое возле метро "Динамо", 1956
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Малое колесо обозрения в ЦПКиО имени Горького. Малое – потому что детское. На нём было нестрашно прокатиться как маленьким, так и взрослым, 1956
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Жильцы делают фото на память перед своим старым домом, всех ждут новые квартиры, 1956
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Дверь московской коммуналки, 1956
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Московский интерьер в одном из знаменитых Красных домов на "Университете", 1956
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4На фото Людмила Александровна Минина, потомок Кузьмы Минина, показывает в 1956 году своему сыну его далекого предка на памятнике. Минина была врачом-хирургом, жила в Ленинграде, участвовала в Великой Отечественной войне. Ее потомки до сих пор живут в Петербурге.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Парад советских учителей физкультуры в Москве, 1956 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Открытие спартакиады в Москве. 1956 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Болельщики на стадионе «Динамо», 1956
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Вскопка беговой дорожки на стадионе "Динамо", 1956 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Лужники, 1956 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Ливень в Москве, 1956 г. (Фото Lisa Larsen)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 41956 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Автор Лев Шерстенников, 1956
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Субботний день, 1956
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Во дворе, 1956
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Строительство Новосибирской ГЭС на снимке в 1956 году
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Вечерняя Ялта. Рейсовый автобус в Москву. 1956
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Город Пенза. 1956 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Магазин колхоза "Гигант" в Бобруйске, 1956 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 41956 год. Архитектором Лагутенко работает над проектом строительства типовых пятиэтажек индустриальным методом
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4В библиотеке Томского университета, 1956 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Читальня в Парке культуры и отдыха имени Дзержинского, 1956
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4На станции метро "Автово" в Ленинграде. Фото Н. Ананьева. 1956 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Мосхлебторг. Доставка хлеба на дом. 1956 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Молоко на дом, 1956
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4В парикмахерской. Фотограф Валентин Хухлаев. Московская область, Старая Купавна. 1956 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4ЦПКиО. Английская мода в Москве, 1956
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Очередь за газетами возле станции метро «Комсомольская». Москва, 1956 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4На площади Курского вокзала, 1956 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Скриншот из кинохроники "О Москве и москвичах". 1956 год. (Центральная студия документальных фильмов).
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Хрущёвская реновация жилья в Москве, 1956
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Центральный рынок, Москва, 1956
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Советские моряки посещают могилу Карла Маркса. Лондон, 1956 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Президент Индонезии Сукарно на борту крейсера Черноморского флота «Михаил Кутузов» во время официального визита в СССР. 1956 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Корниенко Надежда Константиновна (1919 - ?). «Максим Горький на фабрике Трехгорная мануфактура». 1956 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Проект наземного вестибюля станции метро «Финляндский вокзал». Архитектор Андреев А. К., 1956 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Тарелка с эмблемой Коммунистической партии Израиля. Подарок Компартии Израиля XX съезду КПСС, 1956 год

Универмаг «Детский мир» на Лубянке стал последней крупной работой советского архитектора Александра Душкина:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Образцы детских причесок СССР (Из статьи журнала «Семья и школа» о детских прическах, 1957 год. №5)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Образцы детских причесок СССР
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Экскурсия школьников на свиноферму. Фотограф Всеволод Тарасевич. Тамбовская область, колхоз «Коминтерн». 1957 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Ученики слушают музыку на занятиях по искусству, 1957 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4У трамплина на Ленинских горах (Воробьёвы горы).1957
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Домой с покупками из «Детского мира». Москва, 1957 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Московский зоопарк. 1957-й год Фото Умнов Е.П
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4Классно задумывался план развития Москвы в 1957 году. Многие найдут свои дома в абсолютно зелёных местах, да ещё и с реками и прудами, иногда прорытыми или расширенными. Задуманы низкоэтажные микрорайоны. Нет промзон. Жива идея Восточного водного канала от прошлого плана 1935 года, развивающая речной пассажирский транспорт. Сеть лодочных станций и городских пляжей. Самый гуманный и малоэтажный план развития Москвы. Но всё пошло не по плану в 1971...

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Продолжение следует...

историяЧёшевафотоностальгия
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