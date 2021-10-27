Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 4

1950-е — 1 1950-е — 2 1950-е — 3
Продолжим погружаться в эпоху пятидесятых...
Новая квартира в Черёмушках, 1950-е
Обстановка квартиры в СССР во второй половине 1950-х.
Просто раскладка плитки для станции метро "Киевская" на Московском керамико-плиточный заводе, 1953
Москва. Гольяновская улица, дом 3А, корп.3. 1950-1952
Молочная тара, 1950-е
Москва. Станция метро "Охотный Ряд". Здесь работало отделение телеграфа и пассажиры могли отправить телеграмму. 1950-е
Хулиганы и милиционер, 1950–е годы.
Переезд памятника Пушкину на другую сторону площади, 1950
В детском саду, 1950-е
Советские школьницы 1950-х годов.
Училище в Большом театре, 1956
Из книги "Рождение автомобиля" Ю.Долматовского, 1950 год
Москва. Наземный вестибюль станции метро «Электрозаводская». 1950 г.
Новоспасский монастырь, начало 1950-х
Семья на прогулке. Евгений Халдей, 1950 год, г. Ленинград, сад Трудящихся им. М. Горького
Середина 1950-х, Москва, продавщица мороженого
Ташкент в 1956 году:
Юннаты Нижне-Чёмской средней школы №48 на снимках Фридлянда:
Чемпионат СССР по автомобильным гонкам. Автор Сергей Васин, 7 - 8 сентября 1956 года, г. Москва
Чемпионат СССР по автомобильным гонкам. Автомобиль ЗИЛ-112 Циклоп. Автор Сергей Васин.
Чемпионат СССР по автомобильным гонкам. Город Минск. 1956 год. На заднем плане – Военная Академия БССР (сейчас пр. Независимости, 220).
«Хлеб целины», фотограф - Дмитрий Бальтерманц, 1956 год
Сбор конопли в СССР, 1956 год.
Советский колхоз. Политинформация. Фотограф Семён Мишин-Моргенштерн. Московская область. 1956 — 1958 годы
Продажа овощей и фруктов на Трубной площади. Фото из журнала "Огонёк", 1956
Каталог консервированных продуктов питания 1956 года:
Эшелон с демобилизованными воинами и техникой прибыл из Германии на станцию Брест. Всеволод Тарасевич, 1956 год
Год создания торта «Киевского» - 1956
Год создания торта «Киевского» - 1956
Год создания торта «Киевского» - 1956
Вертолёты с людьми и вооружением на Московском авиашоу, 1956 год.
На авиашоу в Москве, 1956 год.
Самолет Ил-14 и ледокол в Диксоне - самом северном населенном пункте СССР, 1956 год
На борту самолета Ту-104 во время первого перелета Москва - Иркутск, 1956 год
Автопробег французских корреспондентов по СССР. 1956 год
Британский авианосец около моста Лейтенанта Шмидта. Ленинград 1956
Команды ДСО "Торпедо" и "Буревестник" на церемонии открытия второго чемпионата СССР по кольцевым гонкам 7 сентября 1956 г
Чучело собаки Козявки, которая дважды побывала в космосе: 7 и 14 июня 1956 года
Малышка, русская собака-космонавт, позирует на фото в своем плотно облегающем скафандре с прозрачным шлемом, 1957 год.
Буратино с мамой, 1956 год )))
В яслях Купавинского тонкосуконного комбината, 9 апреля 1956 года
Детский автогородок в парке "Сокольники", 1956
Мальчик рассматривает только что купленный телевизор КВН–49, Москва, 1956 год
Мороженое возле метро "Динамо", 1956
Малое колесо обозрения в ЦПКиО имени Горького. Малое – потому что детское. На нём было нестрашно прокатиться как маленьким, так и взрослым, 1956
Жильцы делают фото на память перед своим старым домом, всех ждут новые квартиры, 1956
Дверь московской коммуналки, 1956
Московский интерьер в одном из знаменитых Красных домов на "Университете", 1956
На фото Людмила Александровна Минина, потомок Кузьмы Минина, показывает в 1956 году своему сыну его далекого предка на памятнике. Минина была врачом-хирургом, жила в Ленинграде, участвовала в Великой Отечественной войне. Ее потомки до сих пор живут в Петербурге.
Парад советских учителей физкультуры в Москве, 1956 год.
Открытие спартакиады в Москве. 1956 год.
Болельщики на стадионе «Динамо», 1956
Вскопка беговой дорожки на стадионе "Динамо", 1956 год
Лужники, 1956 год.
Ливень в Москве, 1956 г. (Фото Lisa Larsen)
1956 год
Автор Лев Шерстенников, 1956
Субботний день, 1956
Во дворе, 1956
Строительство Новосибирской ГЭС на снимке в 1956 году
Вечерняя Ялта. Рейсовый автобус в Москву. 1956
Город Пенза. 1956 год.
Магазин колхоза "Гигант" в Бобруйске, 1956 год.
1956 год. Архитектором Лагутенко работает над проектом строительства типовых пятиэтажек индустриальным методом
В библиотеке Томского университета, 1956 год.
Читальня в Парке культуры и отдыха имени Дзержинского, 1956
На станции метро "Автово" в Ленинграде. Фото Н. Ананьева. 1956 год.
Мосхлебторг. Доставка хлеба на дом. 1956 год.
Молоко на дом, 1956
В парикмахерской. Фотограф Валентин Хухлаев. Московская область, Старая Купавна. 1956 год
ЦПКиО. Английская мода в Москве, 1956
Очередь за газетами возле станции метро «Комсомольская». Москва, 1956 год.
На площади Курского вокзала, 1956 год
Скриншот из кинохроники "О Москве и москвичах". 1956 год. (Центральная студия документальных фильмов).
Хрущёвская реновация жилья в Москве, 1956
Центральный рынок, Москва, 1956
Советские моряки посещают могилу Карла Маркса. Лондон, 1956 год.
Президент Индонезии Сукарно на борту крейсера Черноморского флота «Михаил Кутузов» во время официального визита в СССР. 1956 год
Корниенко Надежда Константиновна (1919 - ?). «Максим Горький на фабрике Трехгорная мануфактура». 1956 год.
Проект наземного вестибюля станции метро «Финляндский вокзал». Архитектор Андреев А. К., 1956 год.
Тарелка с эмблемой Коммунистической партии Израиля. Подарок Компартии Израиля XX съезду КПСС, 1956 год
Универмаг «Детский мир» на Лубянке стал последней крупной работой советского архитектора Александра Душкина:
Образцы детских причесок СССР (Из статьи журнала «Семья и школа» о детских прическах, 1957 год. №5)
Образцы детских причесок СССР
Экскурсия школьников на свиноферму. Фотограф Всеволод Тарасевич. Тамбовская область, колхоз «Коминтерн». 1957 год
Ученики слушают музыку на занятиях по искусству, 1957 год.
У трамплина на Ленинских горах (Воробьёвы горы).1957
Домой с покупками из «Детского мира». Москва, 1957 год.
Московский зоопарк. 1957-й год Фото Умнов Е.П
Классно задумывался план развития Москвы в 1957 году. Многие найдут свои дома в абсолютно зелёных местах, да ещё и с реками и прудами, иногда прорытыми или расширенными. Задуманы низкоэтажные микрорайоны. Нет промзон. Жива идея Восточного водного канала от прошлого плана 1935 года, развивающая речной пассажирский транспорт. Сеть лодочных станций и городских пляжей. Самый гуманный и малоэтажный план развития Москвы. Но всё пошло не по плану в 1971...
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Продолжение следует...
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