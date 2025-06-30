Группа Аида 204 полка СпН "Ахмат" МО РФ

https://t.me/iamsniper/13898

Вы говорите: ужас как устали,

Мол, надоело это СВО!

А вы давно под дронами гуляли,

Неделями не ели ничего?

Давно ль вас с неба градом поливало,

Не тем, что дождь, а тем, что боевой?

А может, вас от взрывов укачало,

Четвёртый год вам хочется домой?

Наверное, в окопе жить устали

И греться парафиновой свечой?



Возможно, берцы жмут вам, как сандалии,

И надоел жужжащих «птичек» рой?

Возможно, вы устали в луже мыться,

И под прицелом день и ночь ходить?

Быть может, вам не нужно веселиться

И неохота мирной жизнью жить?

Возможно, вы по близким не скучали

И стоя спать устали на посту?

Быть может, мыши вас атаковали,

Погрызли ваши вещи и еду?

Наверное, вам в ночи кошмары снятся,

При каждом стуке вас кидает в дрожь?

На БМП замучались кататься,

Да и дорог в округе не найдёшь?

Быть может, вы боитесь в плен попасться,

Или себя гранатой подорвать?

Наверное, вы устали маме клясться – Живой вернусь, но надо подождать!

Наверное, видеть смерть для вас привычно,

И вы друзей устали хоронить?

А раненые, это ведь обычно,

Их просто нужно на себе тащить!

Быть может, ваше сердце сильно ноет,

И вдребезги разорвана душа?

А может, штурм «укрепа» беспокоит

И то, что нет просвета ни шиша?

Вы говорите: ужас как устали,

Мол, надоело это СВО!

А парни бы отдали все медали,

Чтоб этого не видеть ничего!

© И.В. Вялых (Юшенкова), 13.09.2024

https://t.me/iamsniper/13187 Подарок от Доцента

https://t.me/iamsniper/13204

КОМАНДИР СПЕЦНАЗА «АХМАТ», ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АПТИ АЛАУДИНОВ "Мы никогда не брали в плен ни одного иностранца, то есть вообще такой задачи изначально не ставилось.

Я всегда говорю, предлагать сдаваться им не нужно, представителей иностранных государств уничтожать".

https://t.me/specnazAlpha/37316

Аид. Боевой выход.

https://t.me/iamsniper/13437

Пулила. Штурмовик группы Аида 204 полк СпН "Ахмат" МО РФ.

https://t.me/iamsniper/13224

Моя усталость копилась не за время на специальной военной операции.

Она не связана с тем, что я ни разу не был в отпуске, получил свыше 10-ти ранений, или с тем, что я ни разу не уезжал на эвакуацию.

Она не связана с интенсивностью боевых действий на всех самых горячих направлениях, где нам приходится волей судьбы сражаться.

Усталость начала копится ещё задолго до СВО.

Сам себе я походил на человека, который бесконечно долго бежал.

От кого я бежал, я не понимаю до сих пор. Возможно, что от себя. Или в поисках пути, словно блуждающая душа в тумане войны. Я не знаю ответа на этот вопрос.

Моя усталость только копилась, где бы я не находился.

И порой, очередной разрыв, звук дрона, приближающийся реактив, или просвистевшая пуля, рождал у меня не страх, а интерес, который заканчивался сожалением, после конечной точки назначения.

Каждое утро, я делаю неимоверное усилие, заставляя себя вставать и идти дальше. Делая себя сильнее, чем вчера.

Умываясь по утрам, я смотрю на человека в отражении, понимая, что на меня оттуда, из зазеркалья, смотрит старый и уставший от жизни человек.

При всем при этом, я действительно счастлив.

Никто не сможет похвалиться тем, что за тридцать с лишним лет, прожил несколько жизней.

Тяжёлых, местами даже невыносимых, но прожил.

Мне есть что вспомнить.

И есть чем гордиться.

И если мне будет суждено уйти, я буду улыбаться. Ведь я наконец окончил свое путешествие.

Группа Аида, книга 3. Белый город

https://t.me/iamsniper/13225

Интересные факты:

После Курской битвы и полученных осколочных ранений, командир группы, Аид, полностью потерял болевую чувствительность в правой руке.

После ранения в голову, было потеряно обоняние и вкусы.

https://t.me/iamsniper/13216 Переживали за дядю Аида, старички

https://t.me/iamsniper/12845

Берг, боевой выход.

https://t.me/iamsniper/13411

Боец с позывным "Койот" и его тигры

Задачи подразделения нашего Героя включают в себя поиск целей, а именно: антенны РЭБ, различные устройства слежения, позиции расчетов ФПВ, КП и их уничтожение.

Так же в задачи группы входит наблюдение за ЛБС для предотвращения прохода ДРГ противника.

Иногда у Аида утро бывает таким. https://t.me/iamsniper/13381

Нет предела нацистской бесчеловечности - сообщает Аид.

Сегодня стало известно о том, что наши военные обнаружили тело Александра Григорьева — пожилого мужчины, кадры с которым разлетелись в августе прошлого года. На них украинские нелюди, надев немецкие каски, глумились над беззащитными стариком, который просто просил помощи. После этих кадров об Александре Степановиче ничего не было известно. Близкие до последнего надеялись, что ему удалось выжить. На теле мужчины наши военные обнаружили огнестрельные ранения. Бессмысленная, звериная жестокость! Александр Степанович жил на Донбассе. С началом боевых действий дочка Светлана забрала его в Курскую область — подальше от войны.

Созвонился сегодня с дочерью Александра Степановича, выразил самые искренние соболезнования от лица каждого курянина — те кадры никого не могут оставить равнодушными. В апреле тело мужчины нашли при зачистке села и эвакуации оставшихся там жителей. Тело было передано дочери, она узнала отца по одежде, рукам и ногам.

На животе у пенсионера была дырка размером с кулак — погиб он, по данным СК, от ранения крупнокалиберным оружием. 1 мая мужчину кремировали.

Уверен, что каждый преступник, который творил бесчинства на Курской земле, понесёт заслуженное наказание!

https://t.me/iamsniper/13383

Аид: Жаль, что так закончилось.

Жаль, что у ублюдков из ВСУ бешенство.

Нацизм лечится только пулей. И никакие другие лекарства тут не помогут.

Лечить надо каждого, кто встал на этот путь.

Нельзя оставлять все это нашим детям и внукам

Надо заканчивать.

https://t.me/iamsniper/13384.

Отчеты

https://t.me/iamsniper/13366 Погода шепчет. Кстати, на фотке есть скрытый нюанс

https://t.me/iamsniper/13375 Группа эвакуации, штурмовые медики.

Группа Аида СпН "Ахмат"

https://t.me/iamsniper/13355 Позывной Диджей.

Штурмовой медик. Группа Аида СпН "Ахмат" МО РФ.

https://t.me/iamsniper/13349 Позывной Ахиллес.

Отряд снайперов. Группа Аида СпН "Ахмат" МО РФ.

https://t.me/iamsniper/13348 Леви. Оператор отряда "Б". Рота Сида.

Группа Аида СпН "Ахмат" МО РФ.

https://t.me/iamsniper/13342

Во мне не больше героического, чем золотого песка на речном дне. Командир- это отражение его личного состава. Зеркало.

Бойцы завоёвывают боевую славу. Не командиры низшего звена. Что могу я?

Вовремя сказать нужные слова. Вовремя поднять на подвиг. Иногда быть примером, иногда улыбнуться. И быть рядом. Всегда. Даже во время последней атаки.

В момент, когда они умирают.

Быть рядом и дать им знать, что я горжусь ими.

В этом и бремя, и проклятие ноши командира.

В моменты, когда ты умираешь, тебе всегда одиноко. Я это знаю, потому что был на их месте. Когда-то.

И наличие рядом того, за кем я пошел умирать - всегда помогает, как осознание того, что все не зря.

Каждый умирающий боец, находясь в сознании, в последние минуты борется за жизнь и смотрит на тебя, пытаясь понять по твоему выражению лица, правильно ли он все сделал.

И получив одобрение, со спокойной душой, его глаза замирают, навечно отпечатываясь в твоей памяти.

Таков путь.

Группа Аида, книга 3.

Белый город

https://t.me/iamsniper/13331

Берг. Отряд снайперов.

Группа Аида СпН "Ахмат" МО РФ.

https://t.me/iamsniper/13330

Тёткино. Барбер и Стрелец.

Группа Аида СпН "Ахмат" МО РФ.

ДНЕВНИК МРАКОБОРЦЕВ

https://t.me/iamsniper/13318

Позывной Кабзон.

Разведчик отряда огневой поддержки.

Группа Аида СпН "Ахмат" МО РФ.

https://t.me/iamsniper/13251

Стрелец и Барбер.

Расчет ФПВ, битва за Конопельку.

Курская область. Боевой выход.

Группа Аида СпН "Ахмат" МО РФ.

https://t.me/iamsniper/13253 Позывной Танчик.

Бывший сотрудник 5 ШО ЧВК Вагнер.

В составе большой группы экс-оркестрантов, зашёл в состав группы Аида СпН "Ахмат" МО РФ в конце 2023 года.

01 апреля 2024 года, во время штурма подступов к меловому карьеру в Белгоровке, получил смертельное ранение и шагнул в вечность.

Покойся с миром, брат.

Никто не забыт, ничто не забыто.

Мы закончим начатое.

Твой отряд

https://t.me/iamsniper/13971 Позывной Кощей.

Штурмовой медик.

Группа Аида СпН "Ахмат" МО РФ.

https://t.me/iamsniper/13254 Позывной Добряк.

Разведчик отряда "Д".

Группа Аида СпН "Ахмат" МО РФ.

https://t.me/iamsniper/13255 Позывной Солдат. Заместитель командира штурмового отряда.

Группа Аида СпН "Ахмат" МО РФ.

https://t.me/iamsniper/13256 Тёткино. Уничтожение противника операторами отряда "Б".

Группа Аида СпН "Ахмат" МО РФ.

https://t.me/iamsniper/13258 Позывной Лис. Штурмовик отряда "Ш".

Группа Аида СпН "Ахмат" МО РФ.

P.S. Кстати, один из трех бойцов, на равне со Стриком и Черным, которые запрыгнули на позицию ВСУ около границы с Демидовкой и втроем перебили весь опорник.

Представлены к госнаграде.

https://t.me/iamsniper/13262 Позывной Тичер. Оператор отряда "Б". Рота Моисея.

Группа Аида СпН "Ахмат" МО РФ.

https://t.me/iamsniper/13263

Позывной Медведь.

Штурмовик отряда "Ш". Группа Аида СпН "Ахмат" МО РФ.

Сейчас проходит реабилитацию после операции "Поток".

https://t.me/iamsniper/13264 Позывной Художник. Оператор отряда "Б", рота Моисея.

Группа Аида СпН "Ахмат".

Утро после битвы за Бердин. Сейчас проходит реабилитацию после операции "Поток".

https://t.me/iamsniper/13265 Курская область.

Моисей

Корж

Коловрат

Твикс

Рота Моисея отряда "Б" группы Аида СпН "Ахмат".

https://t.me/iamsniper/13269 Кормилец наш.

12 боевых вылетов.

10 поднятых блиндажей

https://t.me/iamsniper/13271 Позывной Гром. Командир отряда "Д".

Группа Аида СпН "Ахмат" МО РФ.

https://t.me/iamsniper/13288

Все по плану. Все под контролем.

Мы шли по кровавому следу, ведущему прочь от места засады. Один из раненых ВСУшников отполз на достаточное расстояние.

Переглянувшись со своим разведчиком, мы прошли дальше ,вглубь лесопосадки.

Под одним из деревьев, мы обнаружили уцелевшего.

Раненный в обе ноги и в бок, он попытался поднять оружие.

Выстрелом в район предплечья эта возможность была пресечена.

Посмотрев на нашивку одного из нацбатальонов на плече, я поднял автомат вновь.

- Как я понимаю...-тяжело дышал ВСУшник, - плена не будет ?

Я отрицательно покачал головой.

Раздалась короткая очередь.

группа Аида, книга 2.

В августе 24-го. Дьявол носит маску

https://t.me/iamsniper/13292

Один из пленных азовцев, взятых нами в первые дни вторжения, по приказу командования, для формирования обменного фонда, сидел у стены со связанными руками и ногами.

Рядом с ним находились два разведчика 61 бригады ВСУ.

- Шнурки развязались - грубым голосом обратился к кому-то Азовец.

Два пленных разведчика, на коленях, подползли к нему и начали нащупывать развязанные шнурки.

Даже находясь в плену, простые ВСУшники безумно боялись азовцев.

Я пораженный наблюдал картину, будучи не состоянии сказать и слова.

Группа Аида, книга 2.

В августе 24-го.

https://t.me/iamsniper/13293 Позывной Малина. Командир инженерно-саперного отделения.

Группа Аида СпН "Ахмат" МО РФ.

https://t.me/iamsniper/13303 Позывной Черный.

Штурмовик отряда "Ш".

Группа Аида СпН "Ахмат" МО РФ.

https://t.me/iamsniper/13305 Архивное. Курская область, 08 августа 2024 года.

Где-то под Суджей, в попытках выяснить, где враг, и как далеко он зашёл.

https://t.me/iamsniper/13309 https://t.me/iamsniper/13329

Саперы. Боевой выход.

https://t.me/iamsniper/13443 Легендарный Лабиринт.

Командир роты батальона Питерского спецназа "Ахмат" МО РФ.

Бывший боец 1 ШО ЧВК Вагнер.

С первых дней участвовал в Курской битве.

Провел в окружении длительное время, два раза вызывал огонь на себя, чтобы не отступать.

Наш брат по оружию. Горжусь такими офицерами.

https://t.me/iamsniper/13446

- Любой воин, обычно, отмечается дважды.

Государством, в виде медалей/орденов, и войной.

Война отмечает нас шрамами.

Каждый из нас должен сам решать, что ему дороже.

Отметины войны, лично для меня, дороже всего.

Они не будут висеть на парадном кителе, или пылится в антресоли. Они всегда при тебе. Как высшая награда и отметка того, что ты пережил. Как напоминание о твоём пути.

Могу лишь сказать, что война меня любит. И часто награждает.

Группа Аида, книга 3.

Белый город

https://t.me/iamsniper/13447

По делам?

https://t.me/iamsniper/13455 Кощей. Штурмовой медик.

Группа Аида СпН "Ахмат" МО РФ. Фотографии Артема Докучаева.

https://t.me/iamsniper/13563 Трефа. Штурмовой медик. Фотографии Артема Докучаева.

Группа Аида СпН "Ахмат"

https://t.me/iamsniper/13565 Алимп. Фотографии Артема Докучаева.

Группа Аида СпН "Ахмат" МО РФ.

https://t.me/iamsniper/13571 Тренер. Фотографии Артема Докучаева.

Группа Аида СпН "Ахмат" МО РФ.

https://t.me/iamsniper/13572 Добряк. Фотографии Артема Докучаева.

Группа Аида СпН "Ахмат" МО РФ.

https://t.me/iamsniper/13573

Друзья, я не знаю оперативную обстановку в Тёткино, так как группа Аида СпН "Ахмат" МО РФ по приказу командования выполняла спец.задачу в том районе сроком 7 дней.

Задача была выполнена, группа убыла на стык двух областей ещё в прошлом месяце, продолжать исполнять основную задачу по Сумской области.

Уверен, что наши войска справятся с любой сложной обстановкой на вверенном участке.

Аид

https://t.me/iamsniper/13607 Моисей и Аид.

Боевой выход

https://t.me/iamsniper/13625 Сон для слабаков.

https://t.me/iamsniper/13626

БОЕЦ ГРУППЫ «АИДА», СПН «АХМАТ». Место занято, позиция отработана, инструмент — наготове. Работаем точно и тихо.

https://t.me/specnazAlpha/37669

Наши отважные "Молниенисты".

Боевой выход. https://t.me/iamsniper/13747

Аид. Перед интервью.

https://t.me/iamsniper/13778

Добряк после БЗ. https://t.me/iamsniper/13789

Бас и Спортик.

Суджа.

https://t.me/iamsniper/13790 Аид и Аглая на ночном дежурстве.

https://t.me/iamsniper/13795 Архивное. Отряд "Д" на боевом выходе.

https://t.me/iamsniper/13796

Дорога возникает под ногами идущего

https://t.me/iamsniper/13805 Фронтовой уют

https://t.me/iamsniper/13815 ВСУ минируют тыловые районы Сумской области, оставляя себе только "дорогу жизни".

Об этом РИА Новости рассказал командир одной из групп спецназа "Ахмат" с позывным "Аид" – эта группа действует на участке в составе группировки "Север".

https://t.me/rian_ru/301412

Бои местами довольно ожесточенные, но мы справляемся и продолжаем наступление! Командир отряда с позывным «Аид» спецназа «Ахмат» МО РФ:

В настоящее время мы выполняем указ президента о создании буферной зоны на границе — в Сумской области, за Глушковским районом Курской области. Работа ведется совместно с подразделениями морской пехоты: 155-й бригадой, 40-м и 30-м гвардейскими мотострелковыми полками. Мы продвигаемся вперед, создавая буферную зону, и глубоко вклиниваемся в оборону противника. Бои местами довольно ожесточенные, но мы справляемся и продолжаем наступление. Противник пытается удерживать контроль над воздушным пространством.

<…> Противник также пытается осуществлять дистанционное минирование и наносить удары по нашим тылам, но без особого успеха, поскольку мы уже знакомы с этой системой.

https://t.me/eliseevanews/2954

Сформированная во Франции 25-я бригада ВСУ несет потери в Сумской области, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат", действующей в составе группировки войск "Север", с позывным "Аид".

Французский, так называемый натовский опыт - их к современному конфликту явно не готовил

https://ria.ru/20250627/vsu-2025700499.html

Позывной "Добряк" 23года парню! Один из разведчиков подразделения Аида. Командир поздравил его с днем рождения в своей ленте и передал низкий поклон родителям, которые воспитали такого воина, его детям будет кем гордиться

https://t.me/iamsniper/14007

«Аид» — командир спецназа «Ахмат», один из самых результативных снайперов СВО. Он возглавляет диверсионно-разведывательное подразделение. За его плечами множество военных конфликтов, включая битвы в Курской области, в «проклятом лесу» под Кременной и операции в Сирии. В фильме мы впервые видим его лицо без балаклавы.

Лента Клима Поплавского — это история легендарного бойца, его личные переживания и профессиональные достижения. А также погружение в мир сложной и точной снайперской работы. Это взгляд на самоотверженную и слаженную работу спецназа. Редкие кадры боевых выходов снайперской двойки — во главе с «Аидом». Настоящие дневники снайпера о пределах человеческих возможностей на войне.

Смотрите новый фильм Клима Поплавского, Антона Мещерякова (https://rtdoc.tv/author/1090-anton-meshcheryakov) и Кирилла Пузырного (https://rtdoc.tv/author/1775-kirill-puzyrny) «Книга “Аида”. Дневники снайпера».

Смотреть кино по ссылке: https://t.me/rtdocu/4826

Банда в сборе. Аид без балаклавы.

https://t.me/iamsniper/13639 Позывной Комбат.

Ну, тут все и так понятно А вот так выглядит самый несчастный кот в мире "Где-то произошло что-то страшное" - "хозяин" Аида и общий любимец Быстрее, холопы.

Подносите. Погнали штурмить? Комбат задумался о великом. "Не мешай думать, кожаный". Судя по физиономии, он знает больше, чем мы Крепкий дрых "Серьезно?".

Комбат осуждает. А вот фото наследного прЫнца всея Курского Престола и Астральной провинции - Комбата Комбатыча или Комбаши Комбаша Комбаша Комбаша Архивное.

Клим Поплавский и Комбат делят курицу. "Я безвозвратно потерял 30 грамм."

Котожилет. еще один питомец Комбат отдыхает после ремонта радиостанций и разворачивания узла связи. Пополнение. Новый сотрудник.

https://t.me/iamsniper/13783

Комбат в главной роли в рисунках "Машины рисовашки" Приключения продолжаются! Операция «Поток» под угрозой срыва.

Спасибо, Маша! Твои «Рисовашки» лучшие! - благодарит Аид

https://t.me/morjanamara

КУРский вымогатель. КУРский вымогатель. "Положи морковку медленно на стол."

Пополнение наглеет. "Аид, вставай. Мы там все уронили. Вообще все уронили, Аид". Аид и армия вторжения. Аид и армия вторжения. Боевое слаживание группы А потом они пошли на БЗ и вот что из этого получилось …

Маша, спасибо за настроение! Позывной Аид. Художник Ирина Аликперова

Не люблю выкладывать незаконченные работы, но... Это предварительный эскиз, в итоге будет немного по-другому, поэтому решила показать.

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок