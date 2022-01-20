В Казахстане спецслужбы использовали исламских боевиков

Александр Кондрашов,

Погромы в Алма-Ате, массовые беспорядки в других казахских городах привлекли внимание всего мира. Кто стоял за попыткой государственного переворота? Какую роль в этих событиях играли различные спецслужбы? На эти вопросы обозреватель «АН» попросил ответить ветерана советской и российской разведки подполковника в отставке Армена ДАВТЯНА.

Турецкий гамбит

С Арменом Тиграновичем нас познакомили шахматы. В Тбилиси, много лет назад, молодой офицер разведуправления Закавказского военного округа принёс к нам в редакцию статью об агрессивной политике Турции. В ней упоминался нашумевший в то время плакат на турецком КПП: «Горбачёв! Открой границу. И мы наведём порядок в Грузии, не вытоптав ни одного цветка».

Пока главный редактор правил этот материал, мы сражались на шахматной доске. Давтян рассказывал о своём излюбленном дебюте – гамбите. В нём (в большинстве случаев белые) в интересах быстрейшего развития, захвата центра или просто для обострения игры жертвуют пешку или лёгкую фигуру.

– Но бойтесь данайцев, дары приносящих, – говорил он с усмешкой. – Ведь гамбит происходит от итальянского dare il gambetto – «поставить подножку».

И дальше рассказывал, чем различаются принятый гамбит (жертва принята), отказанный гамбит (жертва отклонена) и контргамбит, когда вместо принятия жертвы противник, в свою очередь, сам жертвует материал.

Но сейчас мы говорим не о шахматах, а о роли спецслужб в геополитике. В отличие от сражений на 64 клетках – это игра без правил, где каждый норовит поставить подножку другому. В январе этого года так было в Казахстане, когда недовольство народа повышением цен и борьбу казахских кланов за власть попытались использовать иностранные разведки. Особенно активничала турецкая, используя исламских боевиков.

Подполковник Давтян рассказал о связях турецкой спецслужбы Милли Истихбарат Тешкилаты (сокращённо МИТ) с террористическими организациями – в том числе с ультраправой группировкой «Серые волки» и «Исламское государство» (ИГ)*. Они активно действовали не только при погромах в Алма-Ате. Ранее офицеры турецкой разведки были замечены с этими террористами в Херсонской области на границе с российским Крымом.

В недавнем прошлом Федеральная служба безопасности РФ заявляла о задержании семерых граждан центральноазиатских стран на Урале – в городе Екатеринбурге. Эти люди вступили в «Исламское государство»* и готовили террористические нападения в России и Казахстане. В заявлении ФСБ говорится, что руководитель этой группы приехал в Россию из Турции.

Долгое время работавший на турецком направлении Давтян собрал обширное досье на спецслужбы этой страны. Вот какие сведения он предоставил нашей редакции.

Основным разведывательным и контрразведывательным органом Турции является Национальная разведывательная организация МИТ, созданная на основе ранее существовавшей службы национальной безопасности (МЭХ).

К числу других специальных служб Турции относятся: Главное разведывательное управление генерального штаба турецкой армии, Генеральная дирекция общественной безопасности министерства внутренних дел, состоящая из двух основных управлений – Главного управления общественной безопасности (полиции) и Главного управления жандармерии, а также тесно связанные с ними информационный отдел и 5-й департамент министерства иностранных дел.

Главную турецкую спецслужбу МИТ с мая 2010 года возглавляет Хакан Фидан.

– Этот ближайший сподвижник Эрдогана в то время был всего лишь младшим армейским офицером, – подчеркнул подполковник Давтян. – И вдруг стал руководителем главной спецслужбы страны. Конечно, в МИТ это вызвало сильное недовольство. Пришлых «варягов» в любой разведке не любят.

МИТом никогда не руководил «парашютист», человек со стороны. Эрдоган эту традицию нарушил. В последние годы его назначенец Хакан Фидан провёл там большую чистку. К руководству разведки пришли люди, близкие к мусульманским радикалам.

– Турецкая разведка давно опекает исламских боевиков, – сказал подполковник Давтян. – Их помощь шайтанам, как их называет Рамзан Кадыров, уже не сенсация, а секрет Полишинеля. И в трагических событиях в Казахстане, где в результате массовых беспорядков погибли сотни людей, а тысячи были ранены, это особенно ярко проявилось. Таков турецкий гамбит в действии.

По Эрдогану ли феска?

Но, зная, как армяне «любят» турок, ведущий рубрики «Мир шпионажа» немного усомнился в оценках Давтяна роли стамбульских рыцарей плаща и кинжала в недавних событиях в Казахстане.

– Не преувеличиваете ли вы роль Турции и её спецслужб в январском мятеже? – напрямик спросил старого разведчика журналист. – По Сеньке ли шапка?

– Тогда уж лучше сказать феска, – усмехнулся Армен Тигранович. – Эрдоган давно примеряет этот турецкий военный головной убор.

– Феску неправомочно называть турецкой, – решил блеснуть знанием истории обозреватель «АН». – Её носили ещё византийцы, а впервые она появилась в североафриканском городе Фесе. И Эрдогану больше бы подошёл султанский тюрбан.

– Президент Турции мечтает о возрождении Османской империи, – сказал Давтян. – Наверное, видели снимок Эрдогана с картой, где территории Казахстана и ряда российских земель были обозначены как большой Туран.

– О своём халифате думают также исламские боевики, – заметил обозреватель «АН». – Значит, цели и задачи у них совпадают.

В ответ подполковник Давтян рассказал, что, ещё будучи мэром Стамбула, в 1997 году Эрдоган был приговорён к тюремному заключению за связи с исламскими террористами. Произошло это после очередного военного переворота. Но в 2012 году на посту премьера, курировавшего спецслужбы, Эрдоган «отомстил» военным, отправив в тюрьму 324 офицера и генерала. Финансирование армии, которая раньше препятствовала росту исламистского влияния, было урезано на 30%. И дальше гонения на военных продолжились с утроенной силой. Ставка делалась на спецслужбы и исламских боевиков в тюркоязычных странах. Особое значение придавалось такой богатой полезными ресурсами стране, как Казахстан.

Турецким властям давно удалось наладить связи с окружением первого президента Назарбаева, но в Анкаре не могли быть удовлетворены тем, кто пришёл ему на смену. «Турция вкладывала огромное количество ресурсов в подготовку новой казахстанской элиты (через работу в образовательной и научной сфере), а на смену Назарбаеву пришёл закончивший МГИМО Касым-Жомарт Токаев», – констатирует старший научный сотрудник ­ИМЭМО РАН Владимир Аватков.

Поэтому начавшиеся в Казахстане беспорядки были позитивно восприняты в Анкаре. Ведь если бы исламисты победили и в стране состоялась смена президента, во власти оказались бы отнюдь не либералы, а протурецкие казахские националисты.

По словам Давтяна, если бы беспорядки в Алма-Ате затянулись, то Турция могла бы предложить ввести миротворческие силы Организации тюркских государств, а не ОДКБ. А после этого позаботиться о том, чтобы новые казахстанские власти были из числа тех, которые являются турецкими агентами влияния. А их немало во властной элите Казахстана.

И неудивительно, что несколько лет назад, подражая опыту Азербайджана, казахские власти решили заменить кириллицу казахского алфавита на латиницу. Это было не столько культурное, сколько подчёркнуто политическое решение, направленное на разрыв с Россией и сближение с Турцией.

Пособники террористов

Президент Эрдоган в качестве Ататюрка XXI века пытается генерировать масштабные инициативы, обеспечивающие ему позицию вождя, замахнувшегося на строительство нового «турецкого великолепного века». В негласные союзники он взял исламских боевиков. Вот что об этом пишет турецкая пресса.

На днях издание Trkiye раскрыло важнейшие сведения о подготовке государственного переворота в Казахстане. Согласно сведениям, полученным газетой из казахстанских источников, в Алма-Ате, ставшей эпицентром событий, был обнаружен лагерь террористов на три тысячи человек. В ночь на 4 января эти лица ваххабитской направленности собрались в центральной мечети, а затем, рассредоточившись по всей Алма-Ате, провоцировали людей на погромы и поджоги.

– Вот вам информация к размышлению, – сказал подполковник Давтян. – Во время беспорядков не был разграблен ни один книжный магазин, ни один турецкий торговый центр в Алма-Ате.

Некоторые из этих исламских боевиков были отправлены в другие горячие регионы страны. Сообщается, что этой структурой, действующей в Казахстане, руководил заместитель задержанного три дня назад председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Масимова – Самат Абиш.

Напомним, именно руководство КНБ обвиняется в организации мятежа. Казахская спецслужба не спрогнозировала беспорядки, а когда они начались, практически самоустранилась, сдавая без боя свои здания с оружием и секретными документами. В связи с этим руководство КНБ и его глава Масимов (который был и премьером, и руководителем администрации президента, и одним из претендентов на преемство Назарбаева) – арестован за государственную измену.

Погиб начальник технической службы Комитета национальной безопасности (КНБ) республики полковник А. Ибраев. На его теле обнаружены травмы, характерные для падения с высоты.

Это интересная личность в контексте мятежа. Полковник отвечал за съёмку и прослушку. У него хранились терабайты памяти о разговорах и отношениях между разными государственными лицами, депутатами, предпринимателями, криминальными авторитетами и т.д. Так вот, погибший полковник Ибраев – ставленник Масимова и близкий к нему человек. Он же, как утверждают сейчас в Казахстане, агент турецкой разведки.

Чей агент сам главный казахский чекист, пока неизвестно. Но детали его биографии наводят на некоторые размышления.

В начале 90-х годов прошлого века Карим Масимов обучался в Колумбийском университете (США). Профессионалы знают, что этот университет находится под патронажем Бюро разведки и исследований Госдепартамента США. Там такого потенциального агента никогда бы не пропустили.

После Карим Масимов «работал в коммерческих структурах в Гонконге». Город Гонконг всегда считался «столицей азиатского шпионажа». Это вотчина не только китайских спецслужб, но и британской разведки МИ-6. Ведь Гонконг с 1842 года находился под юрисдикцией Великобритании и только относительно недавно после затяжных переговоров вернулся в Китай.

Сейчас про арестованного в Казахстане Масимова говорят, что он был завербован очень давно джеймсами бондами из Туманного Альбиона и чуть ли не в открытую держал связь с турецкими спецслужбами, которые в НАТО – филиал МИ-6.

* Организация, запрещённая в РФ.

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