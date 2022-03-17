С криком «новый 1917-й!» Потанин сбежал в Израиль

Нажив $30 млрд, остался лакеем глобального капитализма

С диким криком «возвращается 1917 год!» олигарх В.О. Потанин сбежал в Израиль. Национализация грозит не только иностранцам, но и российским миллиардерам − как расплата за «залоговые аукционы», оффшорные махинации, вывоз капитала и нынешний саботаж.

Поступок В.О. Потанина напоминает гибельный прыжок в окно министра обороны США Джеймса Форрестола с воплем: «Русские идут!..» в 1949 году. Но многоопытный олигарх В.О. Потанин не страдает галлюцинациями: как «возвращение 1917 года» он трезво оценил намерение Президента РФ В.В. Путина национализировать иностранные компании.

И моментально отбыл личным авиарейсом в Израиль, где раньше, в 2004 успешно скрывался после допроса в Генпрокуратуре РФ. Чуять ситуацию верно и поступать правильно В.О. Потанину помогает острое классовое чутьё.

В нынешней ситуации российские миллиардеры стоят перед нелёгким выбором. На Западе угрожает неминуемое «раскулачивание»: активы арестованы для последующей конфискации как «преступно нажитые».

Единственное спасение сверхбогачей на Родине: покаяться в грехах и вернуть награбленное народу. Вместо «распила» денег государственного бюджета и «серых схем» включиться, засучив рукава, в строительство новой экономики.

Наравне со всеми, в качестве не «глобальных олигархов», а простыми российскими эффективными менеджерами», наёмными специалистами.

Способен ли В.О. Потанин сделать подобный правильный, спасительный выбор? Вряд ли, не такой он человек. Начинал ещё в СССР главой «Интерроса» с мародёрства на развале советской государственной монополии на внешнюю торговлю и валютные операции. Затем первым вице-премьером продвигал «залоговые аукционы» − главную схему воровской приватизации…

Нажив к 2022 году состояние в $ 30 млрд, В.О. Потанин не обрёл свободы и самостоятельности, остался бизнес-агентом Запада горбачевско-ельцинского розлива. Это типаж вроде М.Б. Ходорковского или А.Б. Чубайса, символических фигур российского прозападного воровского капитализма, неспособный вписаться в наступившую новую эпоху. Судя по паническим крикам о «возвращении 1917 года» и поспешному бегству в Израиль, дальнейшая судьба В.О. Потанина незавидная.

Источник: Hi-Hume Journal