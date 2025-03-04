История создания фильма «Три плюс два»

Подумать только, прошло уже 60 лет (а точнее 62 года) с момента выхода замечательной советской романтической комедии «Три плюс два», а она до сих пор смотрится на одном дыхании и не теряет своей актуальности. После просмотра этой ленты сразу хочется очутиться где-нибудь на море, не думая о насущных проблемах.

Кадр из фильма *Три плюс два*, 1963

Со времени создания замечательной комедии Генриха Оганесяна «Три плюс два» прошло уже 62 года: она вышла на экраны в разгар отпускного сезона 1963 г. Никто не ожидал, что фильм-однодневка с нехитрым сюжетом (как поначалу казалось многим) будет иметь оглушительный успех в прокате: за один год комедию посмотрели 35 млн зрителей! Интересно то, что в главных ролях могли оказаться совсем другие актеры, а во время съемок в Крыму было немало забавных и романтических ситуаций. Геннадий Нилов, Андрей Миронов, Евгений Жариков

В основу сценарию фильма легла пьеса Сергея Михалкова «Дикари». Но режиссер Генрих Оганесян настоял на том, чтобы сделать персонажей на 10 лет моложе. Так в фильме появились 21-летние Андрей Миронов и Евгений Жариков. Наталья Кустинская и Наталья Фатеева в фильме *Три плюс два*, 1963 Наталья Кустинская и Наталья Фатеева в фильме *Три плюс два*, 1963

На женские роли претенденток было множество. Их выбирали среди актрис, балерин и цирковых артисток. Главные роли могли достаться Татьяне Конюховой и Лиле Алешниковой, но в результате выбор пал на Наталью Фатееву и Наталью Кустинскую. Кустинскую утвердили позже, между актрисами нередко возникали конфликты. Фатеева требовала повысить ей ставку и заявила, что ее фамилия должна идти в титрах раньше Кустинской. Позже они рассорились окончательно и перестали общаться. Геннадий Нилов, Андрей Миронов, Евгений Жариков

Актер Геннадий Нилов до сих пор хранит телеграмму: «Поздравляю. Не бриться. Остаться дикарем. Оганесян». Так ему сообщили о том, что он утвержден на роль Сундукова. По иронии судьбы, его герой был доктором физико-математических наук, а сам Нилов решил поступать на актерский факультет из-за неудачи на экзамене по физике. На тот момент у Нилова был медовый месяц, и в одном из эпизодов на пляже снялась его супруга Галина. В фильме Зоя и Наташа собираются идти на премьеру фильма «Сержант милиции», спустя годы Нилов снялся в картине с таким же названием. Евгений Жариков, Андрей Миронов и Геннадий Нилов на съемках фильма *Три плюс два*, 1963 Кадр из фильма *Три плюс два*, 1963

Фильм снимали в Крыму, в четырех основных локациях: бухта поселка новый Свет, набережная Судака, автовокзал Алушты и участок трассы Алушта – Судак в районе поселка Морское. Несмотря на то, что в фильме показана «дикая жизнь» героев в палатках без всяких удобств, поселились актеры во дворце Голицына на территории шампанских вин. Звучит красиво, но там не было даже самых примитивных удобств. Воду приходилось греть в чайниках и на электроплитках, а за едой - ходить в соседний поселок, но зато шампанского было в избытке. Его потребление даже приходилось ограничивать, чтобы не помешать съемкам.

В 1960-х гг. район Нового Света был пустынным, и найти место для съемок не представляло сложности. Зато сейчас это место вряд ли можно отыскать – пустынных уголков там уже давно нет.

Чтобы получить бронзовый оттенок кожи, артисты расхаживали по окрестностям Судака в одних плавках, чем очень смущали местных жителей.

Актеры часто появлялись на людях в шортах – в том виде, в котором в фильме изображали «дикарей». А на тот момент в таком наряде появляться в общественных местах считалось неприличным, и в Судаке их часто останавливала милиция, которой актеры предъявляли справку от режиссера о том, что такой внешний вид необходим для съемок фильма.

- За появление в шортах, которые были нашей рабочей одеждой, нас все время забирали в милицию. Тогда считалось, что ходить в шортах – неприлично, заграницей отдает. Мне, Андрею и Гене выдали справки, где написали, что мы снимаемся в картине и имеем право ходить в шортах и носить бороду, - позже вспоминал актер Евгений Жариков. Наталья Кустинская и Наталья Фатеева в фильме *Три плюс два*, 1963 Кадр из фильма *Три плюс два*, 1963

Сцены с цирком снимали в Ленинграде. Фатеева работала с тигром, которого дрессировал Вальтер Запашный. К сожалению, в окончательную версию не вошло множество эпизодов – где Фатеева облокотилась на тигра, гладила его или похлопывала ладонью – так как в кадре была видна рука дрессировщика, державшего хищника за ошейник. Сцены в палатке и в машине снимали в Риге, где проходили кинопробы, сцены с колхозом, где герой Миронова лечит коров, – в Москве. Наталья Кустинская и Наталья Фатеева в фильме *Три плюс два*, 1963 Наталья Фатеева в фильме *Три плюс два*, 1963

По сценарию, герой Миронова влюбляется в героиню Фатеевой. Романтические отношения продолжались и за кадром: 21-летний актер без ума влюбился в 28-летнюю актрису и принялся активно за ней ухаживать. Она сдалась под его напором, но эти отношения долго не продлились. Фатеева стала его первой любовью, и расставание с ней он тяжело переживал. Кадр из фильма *Три плюс два*, 1963

В одном из эпизодов снялся и сам режиссер: Генриха Оганесяна можно увидеть в роли официанта в ресторане, где обедают Наташа и Вадим. К сожалею, через полтора года после успешной премьеры фильма его не стало – еще во время съемок у Оганесяна диагностировали рак желудка. В том же возрасте – 46 лет – скончался и Андрей Миронов. Режиссер Генрих Оганесян в эпизодической роли

Некоторые интересные факты об этой романтической комедии. История фильма «Три плюс два» началась с пьесы Сергея Михалкова под названием «Дикари», в которой речь шла о троих мужчинах и двух девушках, отдыхающих на море. В общем, все как в в будущем фильме.

Пьеса «Дикари», поставленная в различных театрах, пользовалась большим успехом, из-за чего она и заинтересовала кинематографистов. В итоге на Сергея Михалкова вышла администрация студии имени Горького с просьбой дать разрешение на экранизацию пьесы. И Михалков дал свое согласие, но при условии, что он сам выберет режиссера будущей картины. Михалков выбрал Генриха Оганисяна в качестве режиссера, так как ему очень нравились поставленные им картины «Девичья весна» и «Приключения Кроша». Ну и стоит отметить, что в фильме «Приключения Кроша» снялся младший сын Сергея Михалкова — Никита (ну да, тот самый), который сыграл одного из основных персонажей (Вадима). Но во время подбора актеров между Сергеем Михалковым и Генрихом Оганисяном возникли некоторые разногласия. Михалков хотел видеть в качестве главных персонажей именно тех актеров, которые были задействованы в театральных постановках, а именно Георгия Вицина, Вячеслава Тихонова и Николая Рыбникова. Но Оганисян решил, что актеры уже несколько зрелые для этих ролей, поэтому решил, что в кадре должны быть более молодые актеры. Но это не убедило Михалкова, из-за чего спор продолжился. Правда, когда на сторону режиссера встала сама администрация студии Горького, то Михалков сдался. В итоге решено было провести пробы, причем не на студии Горького, а в Риге.

На роль ветеринара Романа изначально планировалось взять самого Никиту Михалкова. Вот только сам режиссер был против данной кандидатуры, так как Михалков младший был слишком худым и чересчур молодым для этой роли. В итоге эта роль досталась 21-летнему начинающему актеру Андрею Миронову.

Роль дипломата Вадима досталась Евгению Жарикову. Кстати, Миронов и Жариков уже снимались вместе в фильме «А если это любовь?», где сыграли двух десятиклассников. Причем, это был в принципе первый фильм для обоих актеров. И вот, два года спустя, они снова вместе. Роль физика Степана Сундукова досталась актеру Геннадию Нилову. Он проходил пробы на рижской киностудии в паре с Татьяной Конюховой, которая в свою очередь хотела сыграть Зою. А после проб Нилов улетел домой в Ленинград. Нилов ожидал скорого звонка от студии, но звонка все не было. Геннадий Нилов уже было отчаялся, как вдруг он получает телеграмму лично от Генриха Оганисяна ,в которой режиссер сообщил, что Нилов утвержден на роль, и велел ему не бриться. Кстати, примечательно, что Нилов сыграл доктора физико-математических наук, тогда как сам в свое время не поступил в институт из-за того, что провалил вступительный экзамен по физике.

На роль двух девушек пробовались многие известные актрисы и даже манекенщицы, но в итоге всех их обошли Наталья Фатеева и Наталья Кустинская. Правда, изначально Фатеевой было предложено сыграть актрису Наташу, но сама Фатеева наотрез отказалась от этой роли, так как хотела играть исключительно дрессировщицу Зою. Ну и в итоге ей пошли на уступки.

Когда Наталья Кустинская пришла на пробы (по совету знакомого оператора), она решила, что никогда не получит роль в фильме, так как девушек на пробах было ну очень много. Тем не менее она отыграла все как положено, после чего улетела в Ленинград.

С тех пор прошел почти месяц, когда Наталья Кустинская совершенно случайно узнала, что на «Мосфильме» для нее лежит телеграмма от Оганисяна, в которой говорится, что она получила роль Наташи. Актриса тут же побежала собирать вещи и в тот же день улетела в Крым, где и проходили съемки.

Кстати, сам режиссер Генрих Оганисян также появился в небольшом эпизоде. Именно он сыграл того самого официанта из кафе, который не хотел обслуживать Вадима и Наташу.

Генрих Оганисян в роли официанта

Съемки фильма проходили в Крыму. Основные действия проходили в Крыму под Судаком, а именно недалеко от поселка Новый Свет. Самих же актеров и членов съемочной группы поселили в усадьбе князя Голицына, где располагались подвалы завода шампанских вин. Такое соседство очень обрадовало членов съемочной группы, тем более, что шампанское стоило совсем дешево (45 копеек за 1 литр). Генрих Оганисян в роли официантаСъемки фильма проходили в Крыму. Основные действия проходили в Крыму под Судаком, а именно недалеко от поселка Новый Свет. Самих же актеров и членов съемочной группы поселили в усадьбе князя Голицына, где располагались подвалы завода шампанских вин. Такое соседство очень обрадовало членов съемочной группы, тем более, что шампанское стоило совсем дешево (45 копеек за 1 литр).

Несмотря на то, что все актеры уже находились в Крыму, со съемками не спешили. Дело в том, что актеры были абсолютно незагорелыми. Поэтому режиссер дал им задание — загореть. Ну и конечно же никто из них не должен был бриться. Несмотря на то, что все актеры уже находились в Крыму, со съемками не спешили. Дело в том, что актеры были абсолютно незагорелыми. Поэтому режиссер дал им задание — загореть. Ну и конечно же никто из них не должен был бриться.

Вот только если в начале сниматься было комфортно, то позже условия стали более жесткими, так как фильм снимали вплоть до ноября, когда на улице стояла очень прохладная погода, а в воду и того было не зайти. Но несмотря на то, что актерам было жутко стоять в воде (аж до стучания зубами), они все равно смогли показать на экране, насколько им тепло и хорошо.

Проблема возникла и с купальниками для актрис. Художник по костюмам никак не могла найти подходящие купальники, поэтому ей пришлось бегать по пляжу в поисках девушек с подходящим купальником. В итоге один такой купальник найти все же удалось, а найти второй никак не удавалось. Вот только если в начале сниматься было комфортно, то позже условия стали более жесткими, так как фильм снимали вплоть до ноября, когда на улице стояла очень прохладная погода, а в воду и того было не зайти. Но несмотря на то, что актерам было жутко стоять в воде (аж до стучания зубами), они все равно смогли показать на экране, насколько им тепло и хорошо.Проблема возникла и с купальниками для актрис. Художник по костюмам никак не могла найти подходящие купальники, поэтому ей пришлось бегать по пляжу в поисках девушек с подходящим купальником. В итоге один такой купальник найти все же удалось, а найти второй никак не удавалось.

Ситуацию Спасла жена Генриха Оганисяна, у который как раз был подходящий купальник. Именно в нем щеголяла одна из актрис. Сама же супруга режиссера, кстати, получила даже небольшой гонорар за использование ее купальника.

Во время съемок фильма начали распространяться слухи о том, что Жариков пытался ухаживать за Кустинской, но та ему отказала. Другие судачили о том, что именно Кустинская пыталась закрутить роман с Жариковым, но тот ей отказал.

Правда, сам Жариков утверждал, что ничего подобного не было, тем более, что рядом с ним находилась его жена — тренер по фигурному катанию Валентина Зотова, которая специально приехала к мужу на пару недель. Да и сам Жариков утверждал, что ему не нравятся красивые девушки, если у них низкий уровень интеллекта. Да-да, он в открытую заявлял, что Кустинская весьма глупая особа. Ситуацию Спасла жена Генриха Оганисяна, у который как раз был подходящий купальник. Именно в нем щеголяла одна из актрис. Сама же супруга режиссера, кстати, получила даже небольшой гонорар за использование ее купальника.Во время съемок фильма начали распространяться слухи о том, что Жариков пытался ухаживать за Кустинской, но та ему отказала. Другие судачили о том, что именно Кустинская пыталась закрутить роман с Жариковым, но тот ей отказал.Правда, сам Жариков утверждал, что ничего подобного не было, тем более, что рядом с ним находилась его жена — тренер по фигурному катанию Валентина Зотова, которая специально приехала к мужу на пару недель. Да и сам Жариков утверждал, что ему не нравятся красивые девушки, если у них низкий уровень интеллекта. Да-да, он в открытую заявлял, что Кустинская весьма глупая особа.

Вот только такие слухи сильно повлияли на Зотову, и она буквально возненавидела Кустинскую. А однажды, в порыве ревности Зотова и вовсе со всей дури запустила в Наталью Кустинскую бутербродом, после чего Оганисян распорядился, чтобы жену Жарикова больше не пускали на съемочную площадку.

Сама Зотова утверждала, что Кустинская напивалась после съемок и кричала о том, как сильно она хочет приласкать Жарикова (это мягко говоря). Кустинская же все опровергала, говоря, что это Жариков к ней приставал, но она всегда отказывала. В общем, мексиканский сериал со страстями...

Кстати, к Кустинской тоже приезжал ее весьма ревнивый муж, который мог запросто закатить скандал из-за недоверия к супруге.

Закрутился роман и у Андрея Миронова с Натальей Фатеевой. Во время съемок они даже жили в одном номере. А после окончания съемок они продолжили встречаться. Но когда Андрей Миронов привел Фатееву домой, то мама актера резко высказалась в строну актрисы и велела ее сыну больше никогда ее не приводить. Вот только такие слухи сильно повлияли на Зотову, и она буквально возненавидела Кустинскую. А однажды, в порыве ревности Зотова и вовсе со всей дури запустила в Наталью Кустинскую бутербродом, после чего Оганисян распорядился, чтобы жену Жарикова больше не пускали на съемочную площадку.Сама Зотова утверждала, что Кустинская напивалась после съемок и кричала о том, как сильно она хочет приласкать Жарикова (это мягко говоря). Кустинская же все опровергала, говоря, что это Жариков к ней приставал, но она всегда отказывала. В общем, мексиканский сериал со страстями...Кстати, к Кустинской тоже приезжал ее весьма ревнивый муж, который мог запросто закатить скандал из-за недоверия к супруге.Закрутился роман и у Андрея Миронова с Натальей Фатеевой. Во время съемок они даже жили в одном номере. А после окончания съемок они продолжили встречаться. Но когда Андрей Миронов привел Фатееву домой, то мама актера резко высказалась в строну актрисы и велела ее сыну больше никогда ее не приводить.

Сама Фатеева рассказывала, что очень благодарна Миронову за то, что он смог согреть ее после тяжелой жизни и развода с Басовым. Но по ее словам жить бы с Мироновым она не смогла, так как видела в Андрее по большей части несамостоятельного маменькиного сынка. Тем не менее, им удалось сохранить теплые и дружеские отношения. Более того, именно Фатеева познакомила Миронова со своей подругой Ларисой Голубкиной, на которой в итоге и женился актер.

Цирковые сцены (сон Зои) снимали в ленинградском цирке. А сами тигры работали под руководством известного дрессировщика Вальтера Запашного (отца Эдгарда и Аскольда Запашных, которых на тот момент еще и в проекте не было). Сама Фатеева рассказывала, что очень благодарна Миронову за то, что он смог согреть ее после тяжелой жизни и развода с Басовым. Но по ее словам жить бы с Мироновым она не смогла, так как видела в Андрее по большей части несамостоятельного маменькиного сынка. Тем не менее, им удалось сохранить теплые и дружеские отношения. Более того, именно Фатеева познакомила Миронова со своей подругой Ларисой Голубкиной, на которой в итоге и женился актер.Цирковые сцены (сон Зои) снимали в ленинградском цирке. А сами тигры работали под руководством известного дрессировщика Вальтера Запашного (отца Эдгарда и Аскольда Запашных, которых на тот момент еще и в проекте не было).

Фатееву уверили, что работать в кадре она будет с шестимесячным тигренком. Но когда она узнала, что ей предстоит взаимодействовать с довольно взрослым 1,5-годовалым тигром, то она не на шутку испугалась. Тем не менее, она набралась храбрости и снялась вместе с хищником. Более того, она даже гладила тигра в кадре. Но, к сожалению, этот эпизод вырезали из финальной версии фильма. Дело в том, что в кадр попадала рука самого Запашного, который крепко держал своего питомца, поэтому эти кадры посчитали бракованными.

Ну а после того, как тигр схватил Наталью своей крепкой лапой, дрессировщик немедленно оттащил дикого кота от актрисы. После этого было решено отказаться от взаимодействия с тиграми, поэтому актрису и животных снимали по отдельности.

Те самые фантазии, которые видит Сундуков, читая книгу, были взяты из американского фильма «Сын Франкенштейна» (1939). Фатееву уверили, что работать в кадре она будет с шестимесячным тигренком. Но когда она узнала, что ей предстоит взаимодействовать с довольно взрослым 1,5-годовалым тигром, то она не на шутку испугалась. Тем не менее, она набралась храбрости и снялась вместе с хищником. Более того, она даже гладила тигра в кадре. Но, к сожалению, этот эпизод вырезали из финальной версии фильма. Дело в том, что в кадр попадала рука самого Запашного, который крепко держал своего питомца, поэтому эти кадры посчитали бракованными.Ну а после того, как тигр схватил Наталью своей крепкой лапой, дрессировщик немедленно оттащил дикого кота от актрисы. После этого было решено отказаться от взаимодействия с тиграми, поэтому актрису и животных снимали по отдельности.Те самые фантазии, которые видит Сундуков, читая книгу, были взяты из американского фильма «Сын Франкенштейна» (1939).



Песню «Любовь — это яд» для фильма исполнили Аида Ведищева и Геннадий Нилов, сыгравший Сундукова. Песню «Любовь — это яд» для фильма исполнили Аида Ведищева и Геннадий Нилов, сыгравший Сундукова.

Как рассказывала Наталья Фатеева, кормили их просто ужасно. Еду им доставляли из столовой Судака. Но из-за жары и длительной доставки еда быстро портилась, из-за чего есть ее было практически невозможно. Саму Фатееву спасали лишь свежий хлеб и виноград, из-за которых она даже стала набирать в весе.

Лишь после того как к Нилову и Жарикову приехали их жены, стало полегче, ведь они помогали на съемочной площадки, в том числе и готовили еду для членов съемочной группы.

Хоть Крым и знаменит «Кавказской пленницей» или «Спортлото-82», крымских туристов редко водят по тем местам, где снимался фильм «Три плюс два». Все потому, что больше, чем за полвека пляж в Новом Свете изменился до неузнаваемости. Место, где стояли с палатками герои, давно застроили. Там уже несколько лет строится многоэтажное здание. Фото: Александра ТИМОЩЕНКО.

Да, мы все еще можем увидеть те же горные рельефы, тот самый камень Сундукова и бескрайнее море, но место, где стояли с палатками герои, давно застроили. Набережная Судака уже не кажется такой пустынной. Фото: Александра ТИМОЩЕНКО.

Там уже несколько лет строится многоэтажное здание, набережная уже не кажется такой дикой и немноголюдной. Вдоль моря стройными рядами располагаются ларьки, бутики и уютные кафешки. Но прямо неподалеку от места кемпинга два года назад открылся ресторан с символичным названием «Три плюс два». Он выполнен в виде палатки, а рядом с ним припаркован тот самый белый запорожец, на котором рассекали по крымским дорогам главные героини. Берег Нового Света уже не выглядит таким пустынным. Фото: Кадр из фильма

Но некоторые природные декорации фильма все же сохранились. Большой валун в воде рядом с дикой стоянкой хорошо виден с построенной Новосветской набережной. На своем месте Алуштинский автовокзал и участки крымских автодорог. Никуда не делись Можжевеловая роща, тропа Голицына и силуэты горы Сокол и мысов Капчик и Меганом. Рядом со знаменитым местом построили ресторан с символичным названием "Три плюс два" Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Рядом с ресторанчиком стоит тот самый белый запорожец, на котором приехали главные героини. Фото: Александра ТИМОЩЕНКО.

Как оказалось, фильм был снят в двух вариантах — обычном и широкоэкранном. Широкоэкранная версия транслировалась в основном в современных кинотеатрах, которые имелись в крупных городах, тогда как в простых кинотеатрах крутили обычную версию, которую многие из нас и помнят. Именно поэтому каждую сцену приходилось снимать дважды на разные камеры, так как в то время техника не позволяла переводить один формат в другой. И если сравнить эти версии, то видно, что и интонации разные, да и кадры тоже. Также, в широкоэкранной версии мы можем увидеть больше сцен чем в обычной. Достаточно вспомнить сцену на пляже, битком набитом отдыхающими. В обычной версии данной сцены не было. Также, в обычной версии не было сцены, где подруги размышляли о профессиях своих новых знакомых, а также некоторых других сцен. В целом обычная версия на 9 минут короче широкоэкранной. Также, версии фильма отличались и титрами. В широкоэкранной версии все титры были написаны на песке, тогда как в обычной версии мы видим классические титры. Долгое время считалось, что широкоэкранная версия утеряна навсегда. Но к счастью в кинофонде нашлась единственная уцелевшая копия. И теперь каждый может посмотреть старый любимый фильм, открыв для себя что-то новое.

Музыку к фильму изначально писал композитор Андрей Волконский, но режиссеру не понравились его композиции, поэтому он нанял на эту должность молодого пианиста и композитора Раймонда Паулса, который в титрах почему-то указан без буквы «С» в конце своей фамилии. После сдачи фильма «Три плюс два», ему дали вторую категорию, что жутко расстроило как режиссера, так и других членов съемочной группы. Но после успешного проката фильма (картину посмотрело 35 миллионов зрителей), комиссия пересмотрела свое решение и дала фильму первую категорию.

После успеха фильма у Генриха Оганисяна возникла идея снять продолжение фильма, действия которого перенеслись бы в Москву. Фильм должен был продолжить историю полюбившихся героев. Но к сожалению, в 1964 году Генрих Оганисян умер от рака желудка. После его смерти никто больше не пытался браться за создание второй части.

Ну и конечно же стоит отметить, что в 1963 году был резкий всплеск дикого отдыха. Количество туристов, поехавших отдыхать дикарями, превысило 3 миллиона человек. Естественно, все это благодаря фильму «Три плюс два».

https://smile.funnycucaracha.ru/kak-snimali-film-tri-pljus-d...

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https://kulturologia.ru/blogs/090816/30750/

https://www.crimea.kp.ru/daily/27413.5/4611594/