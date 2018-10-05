Если я хочу присоединится к войскам Путина - это не сепаратизм, а самозащита!

Вспомним ситуацию девочки в футболке СССР в Житомире. Парень, который ответил укропу: "Так, может, мне твоя футболка тоже не нравится" - укроп: "Может, ты - сепар?" Парень: "Может... на мне написано?".

А потом укроп помните, что написал? "Мы с тем парнем потом мирно поговорили". Он ЗАССАЛ!!! Они реально ссут, потому что нас БОЛЬШИНСТВО! Давайте им отвечать прямо и в лицо! И держать кулаки!

Я лично, если ко мне подойдут, скажу: "Я - ватник и сепар" - пусть ссыт полиция, я пойду врукопашную на любого борзого рагуля, ты не веришь??? Потому что я считаю сепаратистами вас, и тех, кто без референдума тащит нас в ЕС и НАТО! А ДНР и ЛНР - Запорожской Сечью!

Теперь сегодня, переносимся в Киев на ЖД вокзал:

Некая военнослужащая, убийца наших соотечественников, Йосипенко:

- Уважаемая, если бы мы так воевали, как вы работаете, Путин давно бы в Киеве был.

Кассир (фото): - Правильно бы сделал.

- Вы - сепаратистка?

- Да! И горжусь этим!

- И не боитесь так нагло об этом заявлять?

- Это мое конституционное право - иметь свое мнение. И я это мнение выражаю. И не нагло, а открыто и гордо!

- После такого ответа у меня не было слов... - добавила Йосипенко.

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Мы не ждем войска Путина - мы ждем, чтобы присоединится к войскам Путина - нашего защитника!

И С-14 - вы, продажные подстилки, можете бегать по нашим дворам за каждым из нас, мы больше не боимся!

Мы будем вас бить - руками и ногами, всем, чем придется, я к этому готова.

Киевляне, давайте на 1 января выйдем с алыми и имперскими флагами нашей истории в центр Киева - против сине-желтых и американских!

Нужно договариваться и начинать что-то делать. За свою реальную независимость!

Спасибо двум смелым девушкам.

Виктория Киевская