Алексей Навальный – мошенник или политзаключенный? Мнение следователя и просто русского человека

В Лефортовский суд Москвы поступило новое уголовное дело по обвинению Алексея Навального в мошенничестве и неуважении к суду.
Вообще-то, мой канал посвящен военно-политической тематике. Но ситуацию с господином Навальным нельзя рассматривать в отрыве от национальной безопасности страны. Сейчас Запад использует этого человека, как знамя. Знамя, под которым (по задумке Вашингтона) народ пойдет на баррикады в борьбе за «истинные демократические ценности». Это такой же стяг, как мнимая угроза нападения на Украину, лживые химические атаки в Сирии и многое другое, что рождается в мозгу западных боевых политтехнологов.
Честным, я подчеркиваю – честным хотя бы самим с собой либералам неплохо было бы задать себе простой вопрос: Допустили бы США ситуацию, когда к руководству их страной пришел гражданин, закончивший Академию ФСБ России? Почему же вы хотите, чтобы Россией руководил товарищ, закончивший курс в Йельском университете в рамках американской программы подготовки будущих лидеров России? Или вы думаете, что в США реально думают о благе нашей страны и подготовке высокопрофессиональных кадров, которые будут заботиться о национальной безопасности родины?
Мое мнение, что американцев и европейцев очень устраивает политический перевертыш, мечущийся от национализма к демократизму и способный на любую смену политических взглядов для достижения личной выгоды. Западные эксперты обратили внимание, что господин Навальный обладает некоторыми лидерскими качествами и ораторским искусством. Он очень честолюбив. И сделали на него ставку. Ведь должен же кто-то возглавить пятую колонну.
Это моя оценка роли Навального в современной российской политике. Однако ниже хочу абстрагироваться от политики и написать, что думаю о прошлых уголовных делах в отношении Навального. Свежее дело трогать не буду, чтобы, не обвинили в давлении на суд. Все-таки у канала аудитория более миллиона человек и преждевременная оценка может быть неверно истолкована.
Напомню свою компетенцию. Образование – высшее юридическое. 20 лет в погонах. 12 из них в органах предварительного следствия. На пенсию вышел с должности начальника отдела по расследованию бандитизма и деятельности ОПС регионального управления МВД. Сейчас журналист, специализирующийся на криминальной тематике. За время работы следователем направил в суд десятки уголовных дел о мошенничестве, в том числе включающие в себя сотни эпизодов преступной деятельности.
Давайте возьмем дело «Ив Роше» и просто представим, что фигуранты там не братья Навальные, а некие условные братья Байденовы и дело происходит в США. Старший брат мутит кипрский офшор, а затем через него учреждает на территории Штатов фирму «Возим и доим». Младший, занимая руководящую должность в почтовом департаменте США, убеждает коммерсантов, что только «Возим и доим» в состоянии оказать качественные услуги по доставке корреспонденции. Естественно, что бизнесмены верят высокому чиновнику американской почты – самой лучшей почты в мире. Тем более, что от его лояльности в какой-то степени зависит их бизнес.
Но есть проблема. Фирма «Возим и доим» существует только на бумаге. Тогда братья Байденовы нанимают третью организацию и платят ей часть денег, полученных от «Ив Роше». Несколько сот тысяч долларов благополучно отправляются на счет семейного предприятия «Вашингтонская фабрика лаптей имени Байдена-старшего». То есть, ребята делают деньги из воздуха, не вложив ни капли своего труда и ума. Если не считать трудом организацию кипрского офшора, а умом – способность чиновника надавить на коммерсантов.
А теперь представьте, что в США сделали бы с братьями-аферистами. И какие сроки они бы получили в самом демократическом суде мира. Тем более, если дело касается Государственной Почты – священной коровы Америки. Я изучил этот вопрос. В США нет единой уголовно-процессуальной системы. В каждом штате свои законы. Тогда я посмотрел судебную практику. Максимально в США за такие преступления дают 20 лет лишения свободы. Но, как правило, аферисты получают 5 лет тюрьмы и крупный штраф с пятью нулями. Естественно, что дорога в бизнес, а тем более политическая карьера для них закрываются навсегда. А у нас Навальный сначала получил условный срок и предстал в роли политической жертвы.
Но давайте пойдем еще дальше. Предположим, что братья Навальные не сделали ничего противозаконного. Просто таким своеобразным образом заработали деньги.
Вот, я. Простой русский мужик, пенсионер и журналист. Живу в деревне, ращу кур, гусей и даже свиней. А между делом мечтаю о сильной демократической России. Хочу, чтобы у нас была крепкая оппозиция, верховенство закона и честное правосудие. Хотел бы я, чтобы у руля оппозиции был такой гражданин, как Алексей Навальный? Который успел за свою политическую карьеру: поменять несколько идеологий; отучиться в США; заработать миллионы с помощью кипрских офшоров и влипнуть в историю с каким-то некачественным «Новичком», которым толком невозможно отравиться… Да боже упаси.
Подводя итог, отвечу на вопрос, вынесенный в заголовок. Я, как юрист и следователь, считаю, что господин Навальный – откровенный мошенник, что и доказано российским судом, с решением которого полностью согласен.
Илья Гусаров
https://zen.yandex.ru/media/id/6112189c87e0cd1ee4ce0725/alek...
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