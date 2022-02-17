Алексей Навальный – мошенник или политзаключенный? Мнение следователя и просто русского человека

В Лефортовский суд Москвы поступило новое уголовное дело по обвинению Алексея Навального в мошенничестве и неуважении к суду.

Вообще-то, мой канал посвящен военно-политической тематике. Но ситуацию с господином Навальным нельзя рассматривать в отрыве от национальной безопасности страны. Сейчас Запад использует этого человека, как знамя. Знамя, под которым (по задумке Вашингтона) народ пойдет на баррикады в борьбе за «истинные демократические ценности». Это такой же стяг, как мнимая угроза нападения на Украину, лживые химические атаки в Сирии и многое другое, что рождается в мозгу западных боевых политтехнологов.

Алексей Навальный в колонии. Фото из откр. источников

Честным, я подчеркиваю – честным хотя бы самим с собой либералам неплохо было бы задать себе простой вопрос: Допустили бы США ситуацию, когда к руководству их страной пришел гражданин, закончивший Академию ФСБ России? Почему же вы хотите, чтобы Россией руководил товарищ, закончивший курс в Йельском университете в рамках американской программы подготовки будущих лидеров России? Или вы думаете, что в США реально думают о благе нашей страны и подготовке высокопрофессиональных кадров, которые будут заботиться о национальной безопасности родины?

Мое мнение, что американцев и европейцев очень устраивает политический перевертыш, мечущийся от национализма к демократизму и способный на любую смену политических взглядов для достижения личной выгоды. Западные эксперты обратили внимание, что господин Навальный обладает некоторыми лидерскими качествами и ораторским искусством. Он очень честолюбив. И сделали на него ставку. Ведь должен же кто-то возглавить пятую колонну.

Это моя оценка роли Навального в современной российской политике. Однако ниже хочу абстрагироваться от политики и написать, что думаю о прошлых уголовных делах в отношении Навального. Свежее дело трогать не буду, чтобы, не обвинили в давлении на суд. Все-таки у канала аудитория более миллиона человек и преждевременная оценка может быть неверно истолкована.

Мое удостоверение.

Напомню свою компетенцию. Образование – высшее юридическое. 20 лет в погонах. 12 из них в органах предварительного следствия. На пенсию вышел с должности начальника отдела по расследованию бандитизма и деятельности ОПС регионального управления МВД. Сейчас журналист, специализирующийся на криминальной тематике. За время работы следователем направил в суд десятки уголовных дел о мошенничестве, в том числе включающие в себя сотни эпизодов преступной деятельности.

Давайте возьмем дело «Ив Роше» и просто представим, что фигуранты там не братья Навальные, а некие условные братья Байденовы и дело происходит в США. Старший брат мутит кипрский офшор, а затем через него учреждает на территории Штатов фирму «Возим и доим». Младший, занимая руководящую должность в почтовом департаменте США, убеждает коммерсантов, что только «Возим и доим» в состоянии оказать качественные услуги по доставке корреспонденции. Естественно, что бизнесмены верят высокому чиновнику американской почты – самой лучшей почты в мире. Тем более, что от его лояльности в какой-то степени зависит их бизнес.

Но есть проблема. Фирма «Возим и доим» существует только на бумаге. Тогда братья Байденовы нанимают третью организацию и платят ей часть денег, полученных от «Ив Роше». Несколько сот тысяч долларов благополучно отправляются на счет семейного предприятия «Вашингтонская фабрика лаптей имени Байдена-старшего». То есть, ребята делают деньги из воздуха, не вложив ни капли своего труда и ума. Если не считать трудом организацию кипрского офшора, а умом – способность чиновника надавить на коммерсантов.

А теперь представьте, что в США сделали бы с братьями-аферистами. И какие сроки они бы получили в самом демократическом суде мира. Тем более, если дело касается Государственной Почты – священной коровы Америки. Я изучил этот вопрос. В США нет единой уголовно-процессуальной системы. В каждом штате свои законы. Тогда я посмотрел судебную практику. Максимально в США за такие преступления дают 20 лет лишения свободы. Но, как правило, аферисты получают 5 лет тюрьмы и крупный штраф с пятью нулями. Естественно, что дорога в бизнес, а тем более политическая карьера для них закрываются навсегда. А у нас Навальный сначала получил условный срок и предстал в роли политической жертвы.

Мошенник Аллен Стенфорд из США. Получил 110 лет лишения свободы за крупные мошенничества. Фото из откр. источников

Но давайте пойдем еще дальше. Предположим, что братья Навальные не сделали ничего противозаконного. Просто таким своеобразным образом заработали деньги.

Вот, я. Простой русский мужик, пенсионер и журналист. Живу в деревне, ращу кур, гусей и даже свиней. А между делом мечтаю о сильной демократической России. Хочу, чтобы у нас была крепкая оппозиция, верховенство закона и честное правосудие. Хотел бы я, чтобы у руля оппозиции был такой гражданин, как Алексей Навальный? Который успел за свою политическую карьеру: поменять несколько идеологий; отучиться в США; заработать миллионы с помощью кипрских офшоров и влипнуть в историю с каким-то некачественным «Новичком», которым толком невозможно отравиться… Да боже упаси.

Подводя итог, отвечу на вопрос, вынесенный в заголовок. Я, как юрист и следователь, считаю, что господин Навальный – откровенный мошенник, что и доказано российским судом, с решением которого полностью согласен.

Илья Гусаров

https://zen.yandex.ru/media/id/6112189c87e0cd1ee4ce0725/alek...