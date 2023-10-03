4 октября – День Космических войск России

Ежегодно 4 октября военнослужащие Космических войск России отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1957 году в СССР было положено начало космической эры – с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли (ИСЗ). Подготовку, запуск и управление первым ИСЗ в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск. 66 лет назад для управления первым в мире искусственным спутником Земли на территории СССР была создана сеть наземных измерительных пунктов (НИП) Командно-измерительного комплекса управления космическими аппаратами. Места дислокации пунктов были разработаны Научно-исследовательским институтом №4 Министерства обороны СССР с целью обеспечения работы по космическим аппаратам с высокими углами наклонения, съемки траекторных и телеметрических измерений, передачи команд и программ на максимально возможных видимых участках полета на всей территории СССР. 4 октября 1957 года созданные наземные измерительные пункты Командно-измерительного комплекса управления космическими аппаратами обеспечили управление первым искусственным спутником Земли «ПС-1». В дальнейшем все отечественные и международные космические программы осуществлялись с участием воинских частей управления космическими аппаратами. Пилотируемые полеты, исследования Луны, Марса, Венеры, сложнейшие эксперименты в открытом космосе, запуск беспилотного корабля многоразового орбитального комплекса «Буран», управление пилотируемой станцией «Мир», создание Международной космической станции – далеко не полный перечень достижений отечественной космонавтики, значительный вклад в которые внесли воинские формирования космического назначения. Сегодня космическую вахту первых воинских частей запуска и управления космическими средствами продолжают воинские части космодрома Плесецк, 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) в составе Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, Главного центра предупреждения о ракетном нападении, Главного центра разведки космической обстановки. Подготовку профессиональных офицерских кадров для Космических войск осуществляет Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского. В настоящее время в Космических войсках создана и функционирует эффективная система подготовки, запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки. Военнослужащие и гражданский персонал успешно решают задачи применения и наращивания боевых возможностей систем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства, восполнения и управления орбитальной группировкой информационных систем и комплексов военного и двойного назначения, обучения и подготовки кадров будущих офицеров. В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2017 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск ВКС провели около более 3500 специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение около 1000 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты свыше 350 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования около 190 космических объектов, выдали 10 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки. Особое внимание специалистами ГЦ РКО уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств. В течение текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 50 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет, а также ракет космического назначения. Боевые расчеты Государственного испытательного космодрома Плесецк провели два пуска ракет космического назначения среднего класса «Союз-2» и один пуск РКН легкого класса «Союз-2.1В» с космическими аппаратами различного назначения, а также двух испытательных пусков. Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова провели и обеспечили проведение 13 запусков космических аппаратов с космодромов Плесецк и Байконур. При этом на орбиту выведено 90 космических аппаратов различного назначения, 8 из которых приняты на управление наземными средствами ГИКЦ. Обеспечен контроль проведения 12 стыковочных работ с Международной космической станцией. В текущем году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС провели свыше 440 тысяч сеансов управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки. При этом среднесуточный показатель составил более 1600 сеансов. Кроме того, в ходе выполнения задач несения боевого дежурства боевые расчеты выполнили более 100 тысяч сеансов обеспечения управления космическими аппаратами. В войсках активно ведется работа по вводу в эксплуатацию новейших образцов вооружения, военной и специальной техники. Боевое дежурство несут радиолокационные станции нового поколения «Воронеж», системы предупреждения о ракетном нападении, созданные по технологии высокой заводской готовности в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и в Краснодарском крае. Завершены государственные испытания новых РЛС «Воронеж», несущих опытно-боевое дежурство в Красноярском крае, Алтайском крае и Оренбургской области. До конца текущего года планируется завершение их опытной эксплуатации и постановка на боевое дежурство по радиолокационному контролю ракетоопасных направлений в установленных зонах ответственности. Продолжаются работы созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Коми и Мурманской области. Завершить создание сети новых РЛС ВЗГ «Воронеж» на территории Российской Федерации планируется в 2019 году. В рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства Космические войска продолжают работу по созданию специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения. До 2020 года на территории России планируется развернуть более 10 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов. Первый лазерно-оптический комплекс нового поколения успешно выполняет задачи по контролю космического пространства в режиме опытно-боевого дежурства на территории Алтайского края. В текущем году в воинские части Главного испытательного космического центра уже поступили более 20 современных и перспективных измерительных средств. В настоящее время активно ведется работа по вводу новой техники в эксплуатацию. Завершается переоснащение командно-измерительными средствами нового поколения отдельного командно-измерительного комплекса, дислоцированного в районе Евпатории (Крым). В течение трех лет на этом объекте развернуты более 10 новых измерительных систем и комплексов. В настоящее время завершается работа по их настройке и вводе в эксплуатацию. Кроме того, активно ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов Главного испытательного космического центра им. Г.С.Титова. Ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит перейти к новым технологиям управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки и сократить в несколько раз перечень модификаций технических средств управления предыдущих поколений. В целом для переоснащения соединений и воинских частей Космических войск перспективными образцами вооружения в настоящее время ведутся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы систем и комплексов нового поколения. Среди главных задач, стоящих перед Космическими войсками ВКС, – поддержание постоянной готовности к применению средств систем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства, запуска и управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, а также освоение новых образцов вооружения и военной техники, поступающих на вооружение воинских частей Космических войск. В числе безусловных приоритетов также реализация графика запусков космических аппаратов военного и двойного назначения, а также пусков межконтинентальных баллистических ракет.

https://structure.mil.ru/structure/forces/cosmic/news/more.htm?id=12144562%40egNews Предыдущие материалы:

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