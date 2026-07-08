Генерал Лев Рохлин в Чечне

8-й гвардейский корпус под командованием генерал-лейтенанта Льва Рохлина прибыл из Волгограда в район Кизляра. Далее, совершив обманный манёвр, корпус поехал в Толстой-Юрт через дагестанские степи мимо населённых пунктов Александро-Невское, Солнечный, Терекли-Мектеб, Кумли. Это обезопасило колонну корпуса от нападения чеченских боевиков, наносивших болезненные удары по другим частям и соединениям российских войск, выдвинувшихся в Чечню.

По прибытии в Чечню у станицы Червлённая, артиллерия корпуса своим ударом спасла 81-й оперативный полк особого назначения Внутренних войск МВД (в/ч 3709), когда он подвергся нападению дудаевцев.

Далее рохлинцы заняли рубеж по Терскому хребту недалеко от Грозного. 15 января 1995 года части корпуса сосредоточились в 1,5 км восточнее Толстой-Юрт.

Под его руководством осуществлялось взятие ряда районов Грозного, в том числе президентского дворца. 17 января 1995 года для контактов с чеченскими полевыми командирами с целью прекращения огня военным командованием были назначены генералы Лев Рохлин и Иван Бабичев.

Позднее Рохлин отказался от присвоения Героя России (за успешное взятие Грозного с минимальными потерями), заявив: «В гражданской войне полководцы не могут снискать славу. Война в Чечне — не слава России, а её беда». Генерал-лейтенант Лев Рохлин вошел в историю как один из наиболее талантливых российских военачальников первой чеченской войны. Хотя в действующей армии успел повоевать не так уж и много - с начала декабря 1994-го. И по февраль 1995-го.

Но за это краткое время "афганец" Лев Рохлин проявил себя как весьма профессиональный генерал. Его 8-й гвардейский армейский корпус наступал на мятежную Чечню со стороны дагестанского Кизляра. Именно воин из расположения частей Рохлина стал первым героем России за чеченскую войну. Увы, посмертно. Это прапорщик Виктор Пономарев, ценою жизни храбро защитивший от контратаки бандитов важнейший мост через Сунжу у станицы Петропавловской. Когда генералу предложили возглавить штурм Грозного, он согласился с одним условием: «Я буду воевать только с теми, кого сам выберу». Произведя осмотр боевых подразделений, он многих отправил домой под предлогом, что пушечное мясо ему не нужно, спасая таким образом жизни необстрелянных молодых солдат, которых только призвали на военную службу.

Рохлин шел на Грозный не нахрапом - а тонко, обходя крупные населенные пункты. Среди населения Чечни у генерала быстро появились свои люди, что передавали важнейшую информацию о передвижениях боевиков, о лучших путях наступления на столицу. Короче, о том, где именно бандиты ждали в засадах российских солдат.

Так, рохлинцы обошли ловушку у Петропавловского шоссе на везде в Грозный. И на русском кладбище у аэропорта Грозный-Северный.

При этом Рохлин щадил местное население и его обычаи. Например, запретил артиллерии стрелять по мечети в станице Петропавловской, на чьем минарете засели боевики. Храм освободили снайперы и пулеметчики.

Рохлин сумел мастерски вскрыть почти все оказавшиеся на пути ловушки. И, закрепив свои позиции блокпостами, смог подойти к Грозному в установленный срок.

В самом городе генерала ждала не менее сложная задача - освободить площадь Минутку, взять консервный завод, Краеведческий музей и гостиницу "Кавказ". А также на его долю полагался и штурм самого президентского дворца Дудаева - "Рескома". По Грозному солдаты генерала шли не плотными танковыми колоннами, как в других группировках. А отделениями по две-три боевых машин, в сопровождении пехоты. Что опять-таки помогло избежать лишних потерь. И выполнить все поставленные задачи.

Лев Рохлин:

- «Накануне штурма боевики вывесили в окнах Совмина трупы наших солдат. На это было трудно смотреть. Но к тому времени мы уже не первый раз сталкивались с жестокостью боевиков. Ещё в первые дни штурма мы обнаружили захоронение десантников, трупы которых были обезглавлены. Потом находили трупы наших солдат со вспоротыми животами, набитыми соломой, с отрезанными конечностями и следами иных издевательств. Врачи, обследуя трупы, утверждали, что издевались над ещё живыми людьми.»

Интересный факт - солдаты генерала Рохлина приходили на помощь и своим "соседям" - попавшим в окружение другим российским частям. Пытались выручить из беды и легендарную 131-ю мотострелковую бригаду. Увы, не получилось - слишком плотным оказалось кольцо боевиков... Роман Щадрин - один из наиболее талантливых офицеров в подчинении Рохлина, герой взятия Грозного

Именно благодаря грамотным действиям генерала Рохлина российской армии в НГ-1995 удалось избежать полнейшей катастрофы при штурме Грозного. И все-таки тогда освободить чеченскую столицу.

- Я не был разбит благодаря моему афганскому опыту, - делился позже генерал.

- Благодаря пониманию, что совсем уж тупые приказания сверху можно и нужно далеко не всегда исполнять. Например, Лев Рохлин отверг приказ штурмовать президентский дворец при поддержке тяжелой артиллерии, беспрерывного огня танков и авиации. Отлично понимал, что в такой каше, что сложилась тогда в центре Грозного, это приведет к страшным потерям и со стороны российских сил. Потому дворец Дудаева грамотно атаковали штурмовые группы мотострелков и морских пехотинцев, прикрытые "Тунгусками".

- Энергичный, добрый и милый человек, очень гостеприимный, - говорил Рохлин о начальнике генштаба той поры Анатолии Квашнине.

- Но в военном смысле - вообще никакой. Как можно точно исполнять его приказы?

Интересно, что штаб Рохлина в те страшные дни стоял прямо на передовой. Так было намного легче управлять частями в тяжелейшей ситуации. Именно в штабном вагончике Рохлина у самого края войны побывал тогда легендарный рокер Юрий Шевчук.

- Этот человек в треснутых очечках, так не похожий на бравого боевого генерала-вояку, - сказал о Рохлине журналист Александр Невзоров.

- Но именно он лично руководил всеми операциями. И лично, с минимальной охраной, выходил на переговоры с боевиками, добиваясь обмены пленными. Впрочем, после успешного взятия Грозного 8-й армейский корпус генерала Рохлина внезапно из Чечни был вообще выведен. Хотя мог бы продолжить славные дела. Есть мнение, что выведен был из-за слишком растущей популярности своего командира. А также из-за возможности закончить чеченскую войну слишком быстро...

После этого ставший депутатом Госдумы от партии "Наш дом Россия" Лев Рохлин лишь раз принимал участие в вопросах чеченского конфликта. Сделал в парламенте жесткий доклад о расследовании атаки Басаева и Хаттаба на российскую колонну близ селения Ярыш-Марды.

Сам генерал Рохлин, кстати, от предложенного звания героя России за взятие Грозного публично отказался, но об этом упоминалось уже выше.

- Война в Чечне - это боль России и ее горе, гражданская война - сказал генерал.

- Считаю неприемлемым принимать награду за такую войну. В гражданской войне полководцы славы снискать не могут. Жить Рохлину оставалось не более полутора лет... По одной из версий, Ельцин так и не простил популярности генерала, заподозрил его в бонапартизме и попытке вооруженного мятежа.

20 мая 1998 года Лев Рохлин был снят с должности председателя Комитета Госдумы по обороне. За его отстранение голосовали не только проправительственные фракции, но и фракция КПРФ, в которой он состоял.

Проблемы отставного генерала начались в апреле, когда он объявил о намерении начать сбор подписей за отстранение от должности президента Бориса Ельцина.

А еще через несколько месяцев - в ночь со 2 на 3 июля - генерал будет убит на своей даче.

В ходе расследования убийства в лесополосе недалеко от места преступления были обнаружены три обгоревших трупа. По официальной версии, их смерть произошла незадолго до убийства генерала и не имеет к нему отношения. Однако многие соратники Рохлина считали, что они - настоящие убийцы, которых ликвидировали спецслужбы Кремля, «заметая следы».

Дочь генерала, Елена Рохлина, заявляла, что он был убит по заказу тогдашних властей с целью предотвращения свержения Ельцина:

- "На самом деле всем очевидно, как была проведена операция по устранению моего отца. Человека убрали потому, что он имел возможность совершить военный переворот. А совершить его он собирался ради народа. Он стоял на народовластии. Когда он пришел и увидел в Госдуме, насколько было объемным это воровство, приватизация… К нему шла информация со всех сторон. От бывших кагэбэшников. Отовсюду. И в то же время он увидел огромное доверие со стороны народа, различных политических деятелей, ученых. Он не видел другого выхода...

...А на самом деле так и было. И 8-й корпус, и другие войска собирались выдвинуться. Но сначала должен был выйти народ на площади, а народ тогда выходил без всякого интернета по пятьсот тысяч. И выйти отовсюду. Мне сейчас рассказывают, что даже с Украины собирались, с Донбасса, ехать люди. А потом, если бы требование народа не было бы удовлетворено, чтобы Ельцин ушел в отставку, то тогда бы произошли, при поддержке народа, военные действия. Ошибка моего отца была в том, что он, хоть по папе – еврей, а по маме – русский, он как бы “иду на вы!”. Он думал, что если он озвучит информацию о том, что на него готовится покушение, а информации было более чем достаточно, то это его как-то обезопасит. Но система эта очень хитрая. И когда решалась судьба страны, никто не церемонился...

...На тот момент отец должен был выступить через один-два дня в Госдуме по поводу урановой сделки. Это когда Черномырдин отдал "за три копейки" весь запас урана, который добывался в стране за 30 лет. Страна сдавалась. И это очень серьезная сделка на самом деле. Ученые озвучивали, что этот уран стоил 8 триллионов долларов как минимум".

Попыткам разгадать обстоятельства смерти военачальника посвящены несколько документальных фильмов, в том числе проект «Приказано забыть», который вышел в 2018 году.

Генерала похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. dzen.ru/a/ZJbYw3kchWC69qGr

dzen.ru/a/YiVJ0Ih2uzFanTIm

https://t.me/SpecnazRussii/44570

https://biographe.ru/politiki/lev-rokhlin/

https://stuki-druki.com/authors/Rohlin-Lev.php

https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B8%D0%...