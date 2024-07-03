«В даль, в Суздаль»: Жемчужине Золотого кольца исполняется 1000 лет Отсюда на Руси начинался путь «из варяг в арабы»: через реку Каменку на Волгу, и далее Каспий — в Иран и другие страны арабского Востока. Здесь в «суздальской Бастилии» томились опостылевшие царские жёны или дочери опальных бояр, а позднее — вольнодумцы, декабристы, политические ссыльные.

Здесь завещал себя похоронить освободитель земли Русской Дмитрий Пожарский. Набеги монгол с востока, крымских татар с юга, поляков с запада, пожары, эпидемии — чего только не испытал Суздаль за свою историю! Пережив все невзгоды, город выстоял и продолжает радовать и туристов, и местных жителей. В этом году одному из старейших городов России — 1000 лет! На самом деле ему даже не 1000 лет. Ведь когда Нестор-летописец впервые упомянул Суздаль в «Повести временных лет» в 1024 году, в городе уже стоял мощный кремль, а Ярослав Мудрый подавлял мятеж восставших волхвов. Скорее всего, город возник на перекрестье торговых путей ещё до принятия Русью христианства. Но с приходом Слова Божия стал одним из центров православия, расцвёл и окреп, став столицей Ростово-Суздальского княжества. Сейчас Суздаль — самый маленький город Золотого кольца России, в нём живут всего 9 тысяч жителей. Но обойти его за день не получится: 35 церквей, 5 монастырей, более 200 объектов, часть из которых внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 90% домов Суздаля — памятники архитектуры. А ещё Суздаль — огуречная столица России. Этот овощ здесь едят свежим, солёным, маринованным и даже варят из него варенье! На местном меду ставят медовуху по старинным рецептам, пекут вкуснейшие печатные покровские пряники. В 1965 году Суздаль посетил миллиардер Ротшильд. Поражённый богатой историей и красотой храмов, он воскликнул: «Если бы мне одолжили этот город на пару лет, я бы увеличил своё состояние вдвое!» Но русских людей больше интересует духовное богатство. Поэтому в основном в Суздаль ездят, чтобы полюбоваться на «Русь изначальную» да поклониться святыням. В дореволюционной России недостаточно быть красивым городом, нужно иметь еще и грамотного летописца, влюблённого в местность. Суздаль здесь кладёт соседей на лопатки — смотрите, как чудесно описывает город в середине 18 века первый краевед, ключарь одного из соборов Анания (Ананий) Федоров:

«По положению места той град имеется построенный на месте красном, ни весьма гористом, ниже паки доловатом и мокром, но несколько хотя местами и долины имущее, но сухое и приятное, к плодоношению всякому удобное, не токмо овощия, но и древес садовных множество плодящее».

Давайте просто полюбуемся этой жемчужиной нашей страны.

Я несколько раз ездила в Суздаль. Это непередаваемые впечатления!