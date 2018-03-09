Карма. Украина 1917 года и Будапештские соглашения

Любимой темой для страданий «политических украинцев», в связи с возвращением Крыма в Россию, является Будапештский меморандум. Мол, подписали, обещали, обманули-кинули. Тему уже подробно и неоднократно разбирали специалисты. Начиная с того, что «меморандум» - по определению не договор, а, в данном контексте, скорее декларация о намерениях, и заканчивая тем, что данный меморандум юридически ничтожен, т.к. ни одна из сторон его не ратифицировала.

Однако, вопрос о «меморандуме» все снова и снова возникает на свидомых языках. Пользуясь их неграмотностью, «западные партнеры» подливают масла в огонь: США и Великобритания не устают талдычить о «невыполнении Россией своих обязательств по меморандуму», а одурманенные радостно разносят хозяйскую брехню «по кухням» и Сети.

Именно поэтому возникла необходимость снова вспомнить о Будапештском меморандуме, но в этот раз посмотреть на него через призму исторических аналогий: на основании документов о том, как отделялась сама Украина от общей Империи, воспользовавшись сумятицей февраля 1917 года.



Начнем издалека. Любой государственный переворот – деяние противоправное, какие бы цели и последствия не имел. Независимо от симпатий или антипатий к сторонам, для прихода к власти таким путем необходимо нарушить действующие на момент переворота законы, указы, постановления, договоры и т. п. Нормативная база государства состоит как из внутренних, так и внешних актов, и все они на момент переворота оказываются недействительными. Несомненно, в дальнейшем, если новая власть будет признана другими странами, международные договора могут быть подтверждены. Если это пожелают стороны. А если нет?..



Будь Будапештский меморандум хоть тысячу раз ратифицирован, у России были все основания поступать так, словно его никогда не существовало. Как мы знаем, этого не потребовалось – меморандум юридической силы не имел.



Возникают крики: почему так не поступили с Большим договором или договором на поставку газа, к примеру? Тут будет уместна аналогия. Представьте, что заключили договор с неким лицом на поставку товара. По договору еще ничего не выполнено: ни товар вам не пришел, ни вы не отправили средства. В этот момент, из-за непотушенной сигареты, сгорает офис вашего поставщика, вместе с договором! Теперь вы полностью свободны распоряжаться своими деньгами и покупать нужный вам товар где угодно и у кого угодно. Однако, если вас устраивают условия этого контрагента, а то и просто «по доброте душевной», вы можете продолжить отношения и с этим поставщиком, восстановив договор по вашей копии. Вы свободны выбирать! В международных отношениях ситуация похожая – когда есть выбор, глупо не использовать его в свою пользу.



Вернемся к переворотам. Именно в момент насильственной смены власти, из-за правового вакуума, государства наиболее уязвимы, как со стороны внешних игроков, так и со стороны сепаратистских движений внутри. Примеров тому масса, но нас интересует Украина. Причем, Украина в далеком 1917 году.



После Февральского переворота в России у власти Временное правительство. Уже в апреле украинские сепаратисты пытаются воспользоваться ситуацией и – вначале робко – пытаются заговорить о некоей автономии в составе «Федеративной Демократической Российской Республики»:



/Приказ о структуре и деятельности Украинской Центральной Рады. 23 апреля 1917 года (фрагмент документа)/

Перед нами очередной пример «многовековой борьбы украинского народа с москалями». Ух, как боролись! С помощью печатной машинки и орфографических ошибок. Никакого народно-освободительного движения не было. Были традиционные сепаратистские поползновения, основанные на перманентном верхушечном предательстве.



Проходит еще месяц, и в конце мая 1917 года из Киева в Петроград прибывает делегация, с целью выпросить для Украины автономию, а заодно и прощупать насколько уверенно чувствует себя Временное правительство (сегодня хорошо известно, что аппетиты сепаратистов росли по мере ослабления центральной власти). Если до февраля 1917 года представить себе подобную делегацию невозможно, то государственный переворот сделал «невозможное возможным».



Так чего же хотели «сепары» в середине 1917? С этим можно ознакомиться в следующем документе (по клику - полный размер):

В этом документе много интересного. Уверены, что в других темах еще не раз обратимся к нему. Тут и требование автономии, и желание включить в мирную конференцию отдельную «украинскую» делегацию, «чтобы сделать подготовительные шаги по отношению к Украине Зарубежной (Галичины и др.)».



Наиболее важна совокупность следующих пунктов. Сепаратисты захотели своего «отдельного комиссара по делам Украины» в составе Правительства, но комиссар этот должен быть «особым», а при нем «отдельный Краевой Совет». Отдельными, сформированными из «украинцев», должны быть и войсковые части (как в тылу, так на фронте).



Далее, требовали провести украинизацию не только низшей школы, но и всех других учебных заведений. «Автономными» должны быть не только язык обучения, но и учебные программы они желали формировать сами. На все ответственные гражданские и духовные посты требовали переназначить людей, знающих мову «пользующихся доверием населения… и знакомых с его бытом». Кто и как должен определять уровень доверия населения – не указано.



В результате, в требования «автономии» сепаратисты вложили: собственную исполнительную власть – особый комиссар, собственную законодательную власть – Краевой совет, административный аппарат, духовенство, собственную армию, школу и т.п. Не слишком ли эта «автономия» напоминает «незалежность» ?..



Удивляться тут нечему – суть сепаратистов в стремлении отделиться, даже если это однозначно пойдет во вред основному числу жителей и не поддерживается. Любопытен – и очень характерен – пункт №7 документа: за все это предлагалось заплатить России!



Дальнейшие события известны – свергли и Временное правительство. Украинские территории оказались «в свободном плавании», переходя из рук в руки. Все зачатки государственности рассыпались. Край заполонило множество неподконтрольных никому банд, и… все передрались со всеми! Началась Гражданская война.



Спустя без малого 100 лет, ситуация повторяется. Но, как и положено, не обошлось без фарса. Теперь переворот произошел в самой Украине, и территории пытаются разбежаться от Киева. Центр притяжения для мятежных земель сместился на Восток, а вчерашним украинским сепаратистам сегодня остается лишь обижено хныкать, вытирая слезы ничтожным Будапештским меморандумом. Как говорят, нечего на зеркало пенять... Карма?..