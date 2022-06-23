Этот фильм сняли больше полвека назад. Сюжет его, на первый взгляд неказист: грузинский колхозник Георгий Махарашвили едет навестить раненого сына. Не застав сына в госпитале, старик отправляется на его поиски. Став очевидцем военных событий, Георгий добивается, чтобы его приняли в действующую армию. Старый грузин доходит с боевыми товарищами до самого Берлина. Судьба сводит отца и сына в одном из боев, но встретить и обнять сына Георгию не довелось – в этом же бою сын погибает от осколка снаряда…

Фильм «Отец солдата» киноведы называют культовым, он входит в десятку самых лучших советских фильмов, снятых о войне. Не так давно фильм сделали цветным. Писали, что работа колоризаторов была выполнена не только при согласии режиссера фильма Резо Чхеидзе, но и при его непосредственном участии.

Резо (Реваз) Давидович Чхеидзе, 8 декабря 1926, Кутаиси – 4 мая 2015, Тбилиси

Резо (Реваз) Давидович Чхеидзе родился 8 декабря 1926 года в Кутаиси. Его отец был писателем, в 1937 году арестован и расстрелян. В 1943-1946 годах Чхеидзе учился на режиссерском факультете Тбилисского театрального института имени Шота Руставели, а в 1953 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Юткевича и Михаила Ромма).

Первый же фильм Резо Чхеидзе, который он снял вместе с Тенгизом Абуладзе, «Лурджа Магданы» получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 1956 году. Самый знаменитый фильм режиссера — «Отец солдата». В 1973 году Резо Чхеидзе стал директором киностудии «Грузия-фильм», которую возглавлял на протяжении многих лет.

Советский и грузинский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, педагог, народный артист СССР (1980), Почётный гражданин Тбилиси (2001), имеет звание «Посол мира» (2010), лауреат премии Ленинского комсомола Грузинской ССР (1969), Ленинской премии (1986, за фильм «Твой сын, Земля», в 1991 отказался от неё), призер МКФ в Канне (1956), Эдинбурге (1956), Дели (1961), Корке (1964), Салониках (1965), Сан-Франциско (1965), Риме (1966), Москве (1973, 2009), кинофестивалей Вильнюсе (1981) «Киношок» в Анапе (2001), «Волоколамский рубеж» (2013).

В 1953-1954 годах снял совместно с Тенгизом Абуладзе несколько документальных картин. В фильмографии режиссера всего 15 фильмов, среди которых: «Ну и молодежь!» (1969), «Саженцы» (1972), «Твой сын, Земля» (1980), «Житие Дон Кихота и Санчо» (1988). С 1974 года профессор Чхеидзе преподавал в Тбилисском театральном института им. Ш. Руставели.

«Отец солдата»

Режиссер: Резо Чхеидзе

Сценарий: Сулико Жгенти

В ролях: Серго Закариадзе, Владимир Привальцев, Александр Назаров, Александр Лебедев, Кето Бочоришвили, Иван Косых, Петр Любешкин, Гия Кобахидзе, Виктор Уральский, Владимир Пицек, Петр Любешкин, Елена Максимова, Виктор Косых

Операторы: Лев Сухов, Арчил Филипашвили

Композитор: Сулхан Цинцадзе

Производство: Грузия-фильм, 1964 Резо Чхеидзе и Серго Закариадзе на съемках фильма.

Режиссер Резо Чхеидзе за этот фильм стал лауреатом премии Ленинского комсомола Грузинской ССР (1970), премии МКФ «Капитолийский Юпитер» в Риме (1967), обладателем наград на МКФ в Корке (1964), Салониках (1965) и Сан-Франциско (1965), а исполнитель главной роли - Серго Закариадзе, был награжден Ленинской премией (1966), премией Ленинского комсомола (1965) и призом за лучшую мужскую роль на IV Московском международном кинофестивале (1965).

В прессе последнего времени можно найти мнения кинокритиков, что сюжет фильм похож на «фантазию и выдумку сценариста», мол, не могли в военное время старика без документов взять в армию, не смог бы он дойти до самого Берлина. Но автор сценария Сулико Жгенти, который сам в 16 лет ушел на фронт добровольцем, воевал в морских десантных частях, был ранен и награжден четырьмя медалями, утверждал, что прототип главного героя фильма был его однополчанином. Кстати, с Чхеидзе они вместе учились во ВГИКе. Автор сценария не только положил в основу сценария реальную историю пожилого солдата, но и сохранил главному герою подлинное имя своего однополчанина - Георгий Махарашвили.

Резо Чхеидзе: «Сулико Жгенти, автор сценария фильма, сам участвовал в той войне. Прототип главного героя — реальный человек. Оказывается, в роте Сулико воевал пожилой человек, а все остальные — молодые ребята. “Ночной поход, тащишь пулемет, а он помогает, подхватывает”, — вспоминал сценарист. Даже такой эпизод в фильме, когда Махарашвили берет землю и говорит: мол, сейчас пора пахать, сеять, был на войне. “Весна, проснулся и вижу — берет наш старик штык и ковыряет им землю, — рассказывал мне Жгенти. — Смотрю — сажает зерно”. Так что фильм родился из молекул жизни.

Мы снимали фильм на смешные деньги — 38 тысяч советских рублей. Армия помогала бесплатно. Каждый военный округ, куда мы приезжали, выполнял все заявки. А съемки шли в Закавказском, Московском и Прибалтийском военных округах. До сих пор помню, как писал, что нужны танки Т-34, две гаубицы, военные в количестве 30 человек… К нам приставили куратора — генерал-лейтенанта Владимирова, бывшего командующего артиллерией Прибалтийского фронта. Человек он был очень опытный, образованный и многое сделал для фильма. Сейчас его уже нет в живых. К слову, на роль консультанта картины генерал согласился только после того, как прочитал сценарий». Сулико Жгенти рассказывал: «В дивизии он был всеобщим любимцем. Солдатам старик заменил отца. Получив весточку о том, что сын находится в госпитале, отец отправился навестить Сулико, но не застал его в лазарете». Кадр из фильма

История фильма началась в один прекрасный день – во дворе киностудии, где в тот период проходили съемки киноленты "Морская тропинка", в которой снимался Серго Закариадзе. Идея снять "Отца солдата" как раз тогда, оказывается, и зародилась. Пришедший в киностудию Сулико Жгенти передал Резо Чхеидзе для ознакомления сценарий фильма. Восхищенный маэстро на следующий же день пришел в киностудию к Серго Закариадзе.

Серго Закариадзе был единственным кандидатом на главную роль. Режиссер Резо Чхеидзе рассказывал: «Когда я прочитал повесть Сулико Жгенти, то на следующее утро пошел к Закариадзе, потому что сразу понял: роль Махарашвили – его и больше никого. Застал артиста в гримерке. Серго Александрович нехотя разрешил мне прочитать повесть, хотя терпеть не мог, когда ему мешали погружаться в образ. Этот эпизод сам Резо Чхеидзе вспоминал в фильме "Жизнь в кадрах":

"Доброе утро, господин Серго! — сказал я ему. Он даже не взглянул в мою сторону.

– Я вам сценарий принес, тут образ кахетинца-виноградаря. Дело в том, что в начале сценария написано, что сын этого старика был на фронте, что он танкист, что сейчас он ранен".

Тут Серго с интересом на меня посмотрел, но ничего не сказал и снова приступил к гриму.

Я продолжил – едет этот Махарашвили на фронт, находит тот госпиталь, где лежал его сын. Тут Серго оживился:

"И что?".

Получилось, что он зря туда приехал — сына, оказывается, уже выписали и снова отправили танкистом на фронт.

"И что потом?— спросил Серго.

— Что стал делать твой Махарашвили?". Он пошел тем путем, где предполагал, что проходил танк его сына. Идет он, идет, но никак не может найти сына.

"Потом? Потом что он сделал?"

— Серго встал и подошел ко мне. Я сказал ему, что Махарашвили, наконец, добрался до сына в Берлине, когда тот был ранен… В том месте, когда старик говорит погибшему сыну "Что мне сказать твоей матери?", у Серго на глазах навернулись слезы, и, как у маленького ребенка, задрожали все мышцы на лице…

Серго плакал…

Я спросил, понравилось ли ему. Очень – последовал ответ.

Я хочу снять фильм, в котором вы будете играть Георгия Махарашвили.

"Я должен играть эту роль? Я буду настолько счастлив, что буду ее играть?!" — воскликнул он.

Будете, господин Серго! Осознав до конца ситуацию, Серго вдруг отложил грим, и мы оба заплакали".

Серго Александрович Закариадзе. 18 июня (1 июля) 1909, Баку – 12 апреля 1971, Тбилиси

Главную роль в фильме исполнил Серго Закариадзе. Я обожаю его по роли в фильме "Не горюй". На момент съемок ему было 55 лет, примерно столько же сколько и герою, которого он играл.

Советский грузинский актёр, педагог, народный артист СССР (1958), лауреат двух Сталинских премий первой и второй степени (1946, 1952), премии Ленинского комсомола (1965), Ленинской премии (1966), Государственной премии Грузинской ССР им. Ш. Руставели (1971 - посмертно).

Закариадзе окончил гимназию в городе Зестафони, учился на филологическом факультете Тбилисского университета. В 1926 году поступил в Тифлисский драматический театр им. Ш. Руставели, как сотрудник вспомогательного состава. В 1928-1956 годах служил в Государственном драмтеатре в Кутаиси (ныне Тбилисский академический театр имени К. Марджанишвили), в 1930 году театр был переведён в Тифлис (ныне - Тбилиси). В 1956 году актер возвратился в Тбилисский драмтеатр им. Ш. Руставели, где играл до конца жизни. В 1955-1960 годах преподавал сценическую речь в Тбилисском театральном институте. Снялся в 17 фильмах, среди которых: «Георгий Саакадзе» (1942-1943), «Кутузов» (1943), «Кето и Котэ» (1948), «Не горюй!» (1969), «Ватерлоо» (1970). Награжден орденами Ленина, Трудового Красного знамени, «Знак Почёта», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После выхода фильма на Серго Закариадзе обрушилась всесоюзная слава. Но через шесть лет, в 1971 году, актера не стало. Панихида проходила в его родном Театре Руставели, похоронили актера в Тбилиси, на горе Мтацминда, в Пантеоне. Могила Серго Закариадзе



В Кахетии, в родном городе Георгия Махарашвили, Гурджаани, поставили четырнадцатиметровый памятник Отцу солдата. В руках у старика-воина шлем и плащ погибшего сына.

Резо Чхеидзе: «Немногим героям фильмов у нас поставлены монументы. А в Кахетии до сих пор стоит огромнейший памятник отцу солдата Махарашвили, нашему главному герою. Это памятник всем тем мужчинам, женщинам, старикам, детям, которые победили в страшной войне XX века. В той деревне, где поставили скульптуру, 300 человек не вернулись с войны».

Внизу на барельефе выбили имена всех жителей сел района, которые не вернулись с войны. 40% солдат, не вернувшихся с фронта в Гурджаани, носили фамилию Махарашвили.

Вокруг фильма многое было сказано, но многие факты остались неизвестными. Думается, молодому поколению, которое знакомо уже с цветной версией фильма, изготовленной американской компанией, эти факты будут интересны. Кстати, заказ на цветную версию американская компания получила от работавшей в Москве бельгийской фирмы, и режиссер лично отслеживал этот процесс. Кинорежиссер Резо Чхеидзе

Незадолго до смерти Резо Чхеидзе его студентка Русудан Шаишмелашвили сняла о великом маэстро документальный фильм "Жизнь в кадрах". В него вошли рассказы режиссера о событиях до и после съемок фильма.

Русудан Шаишмелашвили, автор фильма "Жизнь в кадрах": "Я была студенткой Резо Чхеидзе, и поэтому никого не удивило, что снять о нем фильм поручили мне. На съемки мы поехали в Кахети, в Гурджаани, где с нами был наш друг, замечательный оператор Важа Топурия. Всем этим руководил митрополит Чкондидский, владыка Петрэ, который оказал нам столько помощи во время съемок, что мне не хватает слов… Резо Чхеидзе мне сказал, что после стольких лет, прошедших после съемок "Отца солдата", он впервые едет в Гурджаани… Оказывается, в свое время, первыми фильм "Отец солдата" посмотрели именно гурджаанцы, и с тех пор, увидев Серго Закариадзе в своем районе, они говорили: "Наш дедушка приехал!" Я счастлива, что мне выпала честь быть автором фильма о моем любимом педагоге. К сожалению, господин Резо уже не смог его посмотреть…". В тот период, в советскую эпоху, каждый новый фильм сдавался во Всесоюзный комитет кинематографистов, и одно из тогдашних ведомств, оказывается, отказало в выпуске киноленты на экраны. А в качестве причины сказали: почему, мол, этот грузинский дед ударил нашего офицера… От окончательной отправки "на полку" фильм спас самый строгий в то время советский генерал — Востоков."Я была студенткой Резо Чхеидзе, и поэтому никого не удивило, что снять о нем фильм поручили мне. На съемки мы поехали в Кахети, в Гурджаани, где с нами был наш друг, замечательный оператор Важа Топурия. Всем этим руководил митрополит Чкондидский, владыка Петрэ, который оказал нам столько помощи во время съемок, что мне не хватает слов… Резо Чхеидзе мне сказал, что после стольких лет, прошедших после съемок "Отца солдата", он впервые едет в Гурджаани… Оказывается, в свое время, первыми фильм "Отец солдата" посмотрели именно гурджаанцы, и с тех пор, увидев Серго Закариадзе в своем районе, они говорили: "Наш дедушка приехал!" Я счастлива, что мне выпала честь быть автором фильма о моем любимом педагоге. К сожалению, господин Резо уже не смог его посмотреть…".

«Отец солдата» — один из самых знаменитых фильмов Резо Чхеидзе, картина о человечности, подвиге, любви, победе. Фильм «Отец солдата» входит в число лучших картин советского кинематографа. Умер Резо Чхеидзе 3 мая 2015 года на 89-м году. Похоронен в Дидубийском пантеоне, в г. Тбилиси (Грузия)

Сюжет фильма Отец солдата

Георгий Махарашвили отправляется навестить своего сына, который второй раз ранен и попал в госпиталь. Его провожает всё село — женщины просят узнать о судьбе своих мужей и сыновей. Георгий добирается до госпиталя, но узнает, что сына там уже нет — выздоровел и отправился снова на фронт. Но так как до расположения части, куда отправили сына, два часа езды, Георгий решает всё же повидаться с сыном. Но в итоге, не найдя сына, становится солдатом и сражается до самой победы. И когда его часть входит уже воюет в Европе, Георгий обнаруживает на одном из мостов надпись: «Здесь первыми прошли танки старшего лейтенанта Махарашвили». А спустя какое-то время находит и своего сына... Кульминационный эпизод был снят в руинах Королевского замка. Грузинский крестьянин Георгий Махарашвили долго шел фронтовыми дорогами, надеясь отыскать своего сына. И вот наконец нашел… Фото: кадр из фильма Второй год идет Великая Отечественная война. Осенью 1942 года старый крестьянин из маленького грузинского селаотправляется навестить своего сына, который второй раз ранен и попал в госпиталь. Его провожает всё село — женщины просят узнать о судьбе своих мужей и сыновей.Георгий добирается до госпиталя, но узнает, что сына там уже нет — выздоровел и отправился снова на фронт. Но так как до расположения части, куда отправили сына, два часа езды, Георгий решает всё же повидаться с сыном. Но в итоге, не найдя сына, становится солдатом и сражается до самой победы. И когда его часть входит уже воюет в Европе, Георгий обнаруживает на одном из мостов надпись: «Здесь первыми прошли танки старшего лейтенанта Махарашвили». А спустя какое-то время находит и своего сына...Кульминационный эпизод был снят в руинах Королевского замка. Грузинский крестьянин Георгий Махарашвили долго шел фронтовыми дорогами, надеясь отыскать своего сына. И вот наконец нашел…Фото: кадр из фильма Резо Чхеидзе: «Серго Закариадзе уже в то время был известным. В театре Руставели у него были ведущие роли — Короля Лира, царя Эдипа. А вот на студии не соглашались долго и поставили ультиматум: запустим фильм в производство, но без Закариадзе. Пришлось много воевать. Повезло, что руководство вдруг сменили. Потом возникли проблемы со сценарием: дескать, грузинский народ здесь представлен недотепой, комедийно. А теперь мы гордимся и фильмом, и его главным героем. Между прочим, Серго был необыкновенно ответственным. Раньше всех вставал утром и первый гримировался. В костюме Махарашвили спал, чтобы раньше всех отправиться на съемки. Военные баталии снимались далеко от гостиницы, где жили актеры. Но уже в шесть утра он сидел на первом сиденье возле шофера в автобусе и ждал остальных участников съемочной группы».

Серго Закариадзе получил за роль в фильме «Отец солдата» приз за лучшую мужскую роль на ММКФ в 1965 году, премию Ленинского комсомола в 1965-м, Ленинскую премию в 1966-м.

Одну из своих первых ролей в фильме «Отец солдата» сыграл Виктор Косых, только-только вошедший в мир кино (его первой ролью стала роль Кости Иночкина в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»), а до знаменитой роли Даньки из «Неуловимых мстителей» было еще два года.

Вся съемочная группа прибыла в Калининград в середине августа 1964-го. А чуть раньше остальных приехал главный художник фильма Зураб Медзмариашвили. Он должен был заранее подобрать натуру для съемок.

– Сейчас мои коллеги заканчивают работать в Риге, – рассказал тогда Медзмариашвили калининградским журналистам. – А у вас мы будем вести завершающие натурные съемки. Однако те съемки стали не просто завершающими. Именно у нас была снята кульминация фильма – долгожданная встреча отца с сыном. К слову, в начале этого эпизода советские воины штурмуют здание, которое ныне стало Музеем изобразительных искусств (в 1964-м бывшая кенигсбергская биржа еще стояла в руинах). А в конце боя на крышу якобы все того же здания солдаты поднимаются уже… на другой стороне Преголи, среди развалин Королевского замка. Такие, в общем, «комбинированные» съемки. Правда, этот киношный трюк обычно не замечает даже знающий историю своего города зритель-калининградец. Потому что натура наша выступает там хоть и убедительным, но все же – только фоном для главного. Три года пожилой отец искал ушедшего на войну сына. Сам стал солдатом, добившись этого в порядке исключения и сполна испив фронтовую чашу. И вот наконец нашел сына. Нашел, чтобы успеть лишь на миг увидеть его живым, закрыть ему глаза и похоронить в чужой земле… Пыль в глаза – прусская лоза? В нашей области сняли и другой эпизод, который вспоминают едва ли не чаще, чем сцену с погибающим сыном. Любой, кто смотрел «Отца солдата», конечно, помнит этот момент. Главный герой, виноградарь из Грузии, в «логове фашистского зверя» вдруг словно видит родное лицо – виноградник. Как же здорово Серго Закариадзе сыграл эту встречу! Впрочем, он ее не сыграл – прожил. Вот, не веря своим глазам, старик нежно, как с дорогим человеком, разговаривает с лозой, даже что-то поет ей. А вот уже – яростно бросается на танкистов. Проверяя свою машину после ремонта, они поперли на ней прямо на виноградник. Хотя рядом была дорога. Эпизод с виноградом снимали возле кирхи в Корнево. Фото: кадр из фильма Наверняка многие ловили себя на том, как во время этих кадров в них происходит некая зрительская эволюция. Поначалу испытываешь солидарность с парнями-танкистами: мол, нашел дед-грузин, что защищать – вражеский виноград! Правильно, дави его! И вроде как последний, итожащий «диспут» аргумент должна прозвучать фраза:

– А ты видел, что они у нас делали?!

Но для старика этот аргумент – не аргумент:

– Это они делали! А ты что, фашистом стал, да?!

За происходящим с любопытством наблюдают немецкие малыши.

– Вот мальчик, – указывает старик особо ретивому танкисту. – Стреляй!

– Скажешь тоже. Что я, фашист, что ли…

– А виноград тебе не жалко? Он же живой! Ему не больно, да? Ты его не сажал, не пахал, ты только виноград кушать любишь! Такой молодой, еще ни одного дерева не посадил, а такой сад портишь… Давай назад! И танкисты сдают назад… Снимали этот эпизод в поселке Корнево Багратионовского района, около кирхи. Теперь от нее уцелел лишь обломанный «зуб» башни. Такой непрезентабельный вид кирха обрела в 70-х, когда ее решили пустить на кирпич. А вот в 1964 году она выглядела еще неплохо. Особенно если учесть то, какими жестокими и затяжными оказались бои за город Цинтен – нынешний поселок Корнево, когда от многих зданий остались лишь руины. ОТРЫВОК ФИЛЬМА Правда, снимали в Корнево не только потому, что здесь нашлась подходящая натура. В ту пору в поселке стояли танковые части. Так что необходимые для эпизода танки откуда-то издалека гнать не пришлось. Все было дешево и сердито. Старожил нашей области Иван Киянский тогда тоже служил в Корнево. По словам Ивана Николаевича, съемки стали событием в жизни поселка. В частности, народ был впечатлен тем, как киношники за день «вырастили виноград». Ведь на самом деле на поле, где шли съемки, был (и есть) обыкновенный пустырь. И вдруг там раскинулся целый виноградник. Бутафория эта в фильме и впрямь смотрится как живая. Тем не менее виноград в нашей области – отнюдь не фантастика, не выдумка сценариста, притянутая за уши ради «остроты» сюжета. Виноград можно было встретить в Восточной Пруссии. Это теплолюбивое южное растение в области и сегодня выращивают энтузиасты. А в те дни, когда снимали «Отца солдата», местная пресса очень кстати рассказала об урожае винограда, который собрал в Краснознаменске Василий Толмачев – рабочий леспромхоза и садовод-любитель. А так сегодня выглядит кирха. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ Вас здесь не стояло! А вот какую историю поведал другой старожил нашего края – Вениамин Ильинов. Дело было в сентябре 1964-го. Вечером исполнитель главной роли Закариадзе пешком возвращался в гостиницу после очередного съемочного дня. Признать в нем народного артиста СССР было нелегко – со съемочной площадки он ушел прямо в помятой солдатской гимнастерке, в которой снимался. Ныне в доме № 55 по проспекту Мира в Калининграде располагается магазин игрушек. Тогда же там был кулинарный магазин. В него-то и зашел по пути актер. Тот осенний день выдался по-летнему теплым. Всем хотелось пить. А в магазине был отдел «Соки-воды». Войдя в магазин, Закариадзе направился прямо к сатуратору. Между тем сбоку в отдел выстроилось несколько человек. – Куда прешь без очереди, черт небритый! – раздалось оттуда. Серго Александрович растерянно замер. Оказавшись единственным в отделе, кто его узнал, Ильинов решил выручить Закариадзе: – Дорогие земляки, это же известный артист! Сейчас он снимается в нашем городе. Уже и в газетах об этом писали. В общем, человек устал, не заметил вас… Но в очереди, судя по всему, не было поклонников кино. Так что речь Ильинова вызвала лишь еще больший праведный гнев. Правда, теперь ругались уже на «шибко грамотного», забыв о «наглом солдате». А тот, оторопевший от подобного приема, что-то пробормотал по-грузински, махнул рукой и вышел из магазина, так и не утолив жажду. Ильинову, заметим, этого тоже не удалось сделать. Очередь в итоге настолько разошлась, что он предпочел пойти выпить газировки с сиропом где-нибудь в другом месте. КСТАТИ Кино заиграло новыми красками С некоторых пор появилась мода раскрашивать старые черно-белые ленты. Считается, что это их осовременивает, делает ближе молодежи. На мой взгляд, «раскраски» получаются зачастую какими-то выхолощенными. Однако в случае с «Отцом солдата» (премьера его «колоризованной», цветной версии на ТВ состоялась 10 мая 2013 года), по-моему, вышло удачно. Старое кино действительно будто заиграло новыми красками. Впрочем, даже раскрашенный вариант смотрят все же не ради «цвета». А слезы на глазах у зрителя появляются явно по другой причине. И лично мне приятно, что калининградская натура помогла в съемках этого фильма. За которые не будет стыдно. Стоп-кадр из фильма. Фото Яндекс Картинки Призыв на ВОВ из Грузии прошел с перебором. При населении 3,5 млн граждане призывного возраста составляли около 1млн. чел. Призвали 700 тыс. чел., что составило 70 процентов от боеспособных мужчин. Погибло 350 тыс. человек. Съемки проходили в Наро-Фоминском районе в Подмосковье, где проходила линия фронта, в Риге и в Калининграде (там снимали немецкую натуру). В фильме несколько болевых точек, которые цепляют меня за живое. Ну и последние 4 минуты фильма, где при штурме Берлина, отец находит умирающего сына. Эта сцена такая пронзительная и мощная по эмоциям. Тут у меня всегда град слез. Специально покажу вам этот момент из фильма. ОТРЫВОК ФИЛЬМА Для меня не было неожиданностью узнать, что у героя фильма есть прототип. Более того, у героя фильма сохранена настоящее имя и фамилия. Сколько их, таких историй, по которым не сняли фильмы о войне! Бюджет фильма составлял 360 тысяч рублей. Батальные сцены требовали больших расходов, денег не хватало. Съемочная группа могла и вовсе вылететь в трубу, если бы на помощь не пришел “Мосфильм”.

— Нам помогли с реквизитом, и мы стали основательно “вооружаться”, — рассказывал Резо Чхеидзе.

Московский военный округ безвозмездно предоставил армейские подразделения для массовки и военную технику для съемок.

В съемочной группе знали: Закариадзе хотел, чтобы его герой как можно больше находился на экране. В сцене, где он с другими солдатами ползет по-пластунски, актер пропахал землю на животе с такой скоростью, что оказался первым у камеры, и закричал “ура!” прямо в объектив. А ведь вместе с ним ползли молодые тренированные спецназовцы, а актеру было уже за пятьдесят.

“Немецкую натуру” снимали в окрестностях Риги и Калининграда — бывшего Кенигсберга.

— В северных краях для сцены, когда танки разворачиваются и идут прямо по кустам виноградника, мы никак не могли найти лозы винограда.



И вот кто–то из биологов посоветовал нам обратиться к одному селекционеру, который у себя в загородном доме выращивает специальный морозостойкий сорт винограда. Приехали мы к ученому, он категорически заявил: “Не дам лозы”. Только когда Серго рассказали сюжет фильма, из уважения к главному герою — Георгию Махарашвили — он решил “провести внеплановую обрезку виноградника”.



По сюжету фильма “Отец солдата» надпись "Здесь первыми прошли танки Героя Советского Союза старшего лейтенанта Махарашвили" отец находит на Тильзитском мосту, а следующую, показанную на фото в вопросе, - на Деревянном мосту г. Кёнигсберга.



Прототипом же послужила надпись на ж/д мосте у Южного вокзала г. Кёнигсберга, гласившая: Здесь гвардейцы полковника Толстикова прошли первыми.

Во второй половине дня 7 апреля гвардейцы дивизии полковника Толстикова первыми в 11-й гвардейской армии начали переправу на правый берег реки Прегель (мосты были взорваны, приходилось форсировать Прегель на чём придется, лишь бы не ослаблять стремительность атаки... )



Деревянный мост можно с уверенностью назвать кинозвездой – в конце фильма "Отец солдата", там поднимают мост, на котором красивым каллиграфическим почерком написано, что «по этому мосту первыми прошли танки гвардии капитана …швили» ? Так вот, это был Деревянный мост!



Правда, предполагалось, что действие происходит в поверженном Берлине, но почему бы не заменить его поверженным Кёнигсбергом?

При сдаче фильма в прокат вдруг возникли сложности. Министр кинематографии Романов вынес вердикт: “Эту картину Советская Армия смотреть не будет”.



— Спор разгорелся из–за эпизода, где солдат Георгий Махарашвили бьет офицера, который танком переезжает виноградные лозы, — объясняет режиссер. — Романов усмотрел в этом нарушение армейского устава. Через несколько дней мы показывали фильм в Министерстве обороны. Военные очень эмоционально реагировали на кадры картины: громко хлопали, смахивая слезы. В фойе после просмотра они цитировали Георгия Махарашвили: “Никто не может научить меня воевать. Мой отец — воевал, его отец — воевал, его, его, его отец — воевал...”

Начальник политуправления армии генерал Востоков подошел ко мне после просмотра: “Ваш министр ничего не понял. Это не солдат наказывает офицера, а отец воспитывает танкиста, годящегося ему в сыновья, беречь все живое, в том числе виноград!”



Премьера фильма состоялась во Дворце пионеров в Тбилиси.

Увидев, как сопереживают зрители героям, съемочная группа поняла: картина удалась. На широком экране фильм впервые показали 9 мая 1965 года. В финале, когда Георгий держит на руках смертельно раненного Годердзи и говорит: “Как ты вырос, сынок мой! Какой стал большой! Матери твоей что сказать?” — весь зал плакал навзрыд.

https://parashutov.livejournal.com/155844.html

https://www.vokrug.tv/product/show/otec_soldata/

https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/27015/4078325/

https://zen.yandex.ru/media/caucasiangirl/film-otec-soldata-...

https://zihuatanexo.livejournal.com/1048258.html

http://www.mk.ru/

http://otvet.mail.ru/

https://sputnik-georgia.ru/20170507/Otec-soldata-interesnye-...