Психологический портрет американцев

Два дня праздников я честно (и относительно успешно) боролся с порывами поработать. Но хорошенького понемножку, пора и дать волю трудоголизму.

Давайте поговорим о США. Сугубо факты.

Это всегда была территория беспредела и кидалова. Начиная с первых колоний, когда территории меняли на бусы и монетки.

В Америку ехали надеющиеся разбогатеть авантюристы, прячущиеся от закона уголовники, бегущие от официальной церкви религиозные фанатики и прочие неудачники и психи. Не удивительно, что количество серийных убийц и маньяков на душу населения в США в разы выше, чем в любой другой стране мира.

Императивами данной территории всегда были «Умри ты сегодня, а я завтра» и «Боливар двоих не вынесет».

Строилась американская государственность и «цивилизация» на геноциде коренных американцев и грабеже колоний.

Хочешь разбогатеть? Убей индейцев (включая стариков, женщин и детей), сдай их скальпы за деньги, а потом захвати их землю. Что, не так? Не слышу!

И вся их, кхм, «культура» построена на выживании за чужой счёт.

Далеко за примерами ходить не надо. В почти всех американских фильмах или играх про кризисы, катастрофы или вторжения главные герои заняты прежде всего личным выживанием. А население при любом шухере мгновенно разбивается на банды и начинает ожесточённо мочить друг дружку (за еду или бензин).

Всегда одно и то же – начиная с «Безумного Макса» и заканчивая «Дивизионом» Тома Клэнси.

Кто-то скажет «Но это же масс-культура, а не реальность!». И будет не прав. Ибо в реале, как только происходит какая-то катастрофа – стихийное бедствие типа наводнения или урагана – в США сразу же волна мародёрства и грабежей. Мышление такое – пограбить под шумок, ибо нет моральных ограничений, а боятся только уголовной ответственности.

А в СССР когда было землетрясение в Спитаке – вся огромная страна бросилась помогать. Не грабить армян, а слать им деньги, еду, одеяла, стройматериалы, технику и добровольцев. И в современной России если где-то наводнение, землетрясение или лесные пожары – сразу все бросаются помогать. И государство, и население.

Кстати, если у тебя в России затопит дом наводнением, то государство тебе построит новый (может не мгновенно, но построит). А в США «Нет страховки? Иди бомжуй под мост!». И так во всём.

Посмотрите, между прочим, прекрасный в своей незамутнённой правдивости фильм «Margin Call» (в русском варианте «Предел риска»). Там руководство корпорации решает распродавать проблемные активы, игнорируя тот факт, что всем остальным участникам рынка будет от этого только хуже. Фильм снят после кризиса 2008 года. Мышление американцев раскрыто во всей своей неприглядной сути.

Всё поведение американцев строится по принципу «Человек человеку волк». Не удивительно при такой системе, что число уголовников, сидящих в тюрьмах, в США в пять раз выше, чем в среднем по планете (при примерно 5% мирового населения они имеют 25% от мирового количества заключённых).

И мало того, что они атомизированы, эгоистичны и разделены – так это разделение ещё и тщательно культивируется истеблишментом. Разделение на расы, конфессии, гендеры – и все обязаны ненавидеть друг дружку.

Картина была бы неполной без описания банд. Деление на банды красной нитью проходит через всю недолгую американскую историю. Ковбои и Регуляторы. Джесси Джеймс и Бутч Кэссиди. «Банды Нью-Йорка» (руки, которые строили Америку, бггг). Итальянска, еврейская и ирландские мафии. Банды байкеров. Банды в гетто, которые существовали и в пятидесятые, и в семидесятые, и в девяностые. Вплоть до современных картелей и Мара Сальватруча (численность которой оценивают в десятки тысяч).

Причём всё это прекрасно показано в масс-культуре, начиная с вестернов и заканчивая Аль-Капоне и серией фильмов «Пожелание смерти» с Бронсоном. Да и современные полицейские сериалы тоже демонстрируют достаточно неприглядную картину.

А теперь ещё и разжигается вражда между демократами и республиканцами. Уже с трупами с обеих сторон.

И, конечно, раз граждане США так плохо относятся к собственным гражданам, то ещё хуже они относятся к своим «союзникам». Список бывших союзников США: генерал Норьега, генерал Пиночет, Усама бин Ладен, Саддам Хусейн, Хосни Мубарак. Все как-то кончили, мягко говоря, не очень (причём при активном участии американских «союзников»).

Боливар, двоих, ну вы сами знаете…

Поэтому любого, кто заявляет, что хочет быть союзником Штатов, нужно сразу отправлять на принудительное психиатрическое обследование. Ибо явный неадекват.

Это вот такое, кхм, культурологическое и этнографическое отступление, чтобы было лучше понятно всё остальное.

Александр Роджерс

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1629898.html

