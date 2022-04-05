Про низкопоклонство и вредительство



Касательно зажигательного выступления интернет-омбудсмена про будущее российских программистов.



Интернет-омбудсмен России Мариничев: Если вы хотите навредить стране, то вы должны вкладываться в подготовку IT-специалистов на территории РФ



В Общественной плате РФ вчера обсуждались перспективы импортозамещения технологий, закрытых из-за западных санкций, сообщает газета "Коммерсантъ". Присутствовавшие учёные отмечали, что российская наука должна перейти от оборонки к гражданским проектам. Интернет-омбудсмен при президенте РФ Дмитрий Мариничев не соглашался, говоря, что единственный путь победить США — навязывать российские технологии другим странам с помощью "военного присутствия" и "пассивных или активных военных действий на территориях сферы влияния США". Также Мариничев сказал, что готовить программистов в России нет смысла:



Победить США в мирной конкурентной борьбе за технологии невозможно, признал президентский омбудсмен и привел примеры из своей отрасли. По его словам, программы от американских компаний "заведомо опережают информационный продукт любой нашей компании — Касперского или кого-то еще". При этом защитник прав интернет-бизнеса сделал неожиданное заявление: "Я честно и открыто говорю — если вы хотите навредить стране, то вы должны вкладываться в подготовку IT-специалистов на территории РФ. Большего вреда произвести невозможно". Господин Мариничев уверен, что подготовленный за госсчет специалист "будет молиться" на западные компании "и первым делом будет стараться уехать отсюда туда". "Я согласен, подготовка программистов — гиблое дело,— поддержал директор центра стратегических инноваций "Ростелекома" Борис Глазков.— И вообще, скоро программистов можно будет заменить компьютером, чтобы он писал код".



Обновлено (10:30): Сам Дмитрий Мариничев после того, как статья разошлась по интернету, пояснил свою позицию в Facebook:



Да особо комментировать нечего. Чтобы понимать нужно было слушать выступление мужей из науки до меня. Собственно смысл моей речи был в том, чтобы ученые определились чего они хотят. Военного противостояния с США, что однозначно означает изоляционизм. Госзаказ на науку и импортозамещение всего. Но также это означает и необходимость захвата новых рынков сбыта. Потому что только российский однозначно мал. Но захват новых рынков при таком варианте это военная конфронтация с США. Активная или пассивная неважно. Но точно конфронтация. В таком случае подготовка ИТ специалистов для РФ конечно же вредительство. Либо другой путь, который предлагает АСИ. Это определение консьюмер рынков будущего, подготовка кадров и ресурсов и захват этих рынков. Но тогда мы должны быть встроены в общемировую систему. И специализируемся в какой-то своей нише. Являясь мировым центром компетенции и лидером в этом сегменте. У нас же шла беседа в ракурсе Россия против всех. Ну а про войну это вообще классика. [...] А в целом конечно любопытный для меня опыт, когда фразы из контекста превращаются в лозунги и выдаются за абсолоютную позицию.



https://roem.ru/15-10-2015/210233/the-more-coders-the-fewer-coders/ - цинк

http://pastebin.com/YnL0sGqh - полный текст выступления Мариничева - там тоже немало откровений



PS. Тут собственно уточнение еще более забористое, чем первая цитата. Согласно персонажу, в условиях системного конфликта с США, готовить программистов не надо - это будет вредительством. Откуда же тогда возьмутся программисты, если их не готовить в условиях конфронтации персонаж не объясняет. Надо напомнить, что наша страна уже была в примерно схожих условиях сильного технологического отставания от ведущих капиталистических стран. И тогда тоже говорили, что преодолеть эту накопленную отсталость невозможно, но при наличие соответствующей политической воли и необходимых кадров эта задача решалась в гораздо более тяжелых для страны условиях.



Внешние условия. Мы пришли к власти в стране, техника которой является страшно отсталой. Наряду с немногочисленными крупными промышленными единицами, более или менее базирующимися на новой технике, мы имеем сотни и тысячи фабрик и заводов, техника которых не выдерживает никакой критики с точки зрения современных достижений. А между тем мы имеем вокруг себя целый ряд капиталистических стран, обладающих гораздо более развитой и современной промышленной техникой, чем наша страна. Посмотрите на капиталистические страны, и вы увидите, что там техника не только идет, но прямо бежит вперед, перегоняя старые формы промышленной техники. И вот выходит, что, с одной стороны, мы имеем в нашей стране наиболее передовой Советский строй и наиболее передовую власть во всем мире, Советскую власть, с другой стороны, мы имеем чрезмерно отсталую технику промышленности, долженствующей представлять базу социализма и Советской власти. Думаете ли вы, что можно добиться окончательной победы социализма в нашей стране при наличии этого противоречия? Что нужно сделать, чтобы ликвидировать это противоречие? Для этого необходимо добиться того, чтобы догнать и перегнать передовую технику развитых капиталистических стран. Мы догнали и перегнали передовые капиталистические страны в смысле установления нового политического строя, Советского строя. Это хорошо. Но этого мало. Для того, чтобы добиться окончательной победы социализма в нашей стране, нужно еще догнать и перегнать эти страны также в технико-экономическом отношении. Либо мы этого добьемся, либо нас затрут. Это верно не только с точки зрения построения социализма. Это верно также с точки зрения отстаивания независимости нашей страны в обстановке капиталистического окружения. Невозможно отстоять независимость нашей страны, не имея достаточной промышленной базы для обороны. Невозможно создать такую промышленную базу, не обладая высшей техникой в промышленности.



* * *

Я говорил в докладе о нашей генеральной линии, о нашей перспективе в том смысле, чтобы страну нашу превратить из аграрной в индустриальную. Что такое аграрная страна? Аграрная страна, это - такая страна, которая вывозит сельскохозяйственные продукты и ввозит оборудование, но сама этого оборудования (машины и пр.) не производит или почти не производит своими собственными силами. Если мы застрянем на той ступени развития, на которой нам приходится ввозить оборудование и машины, а не производить их собственными силами, то мы не можем быть гарантированы от превращения нашей страны в придаток капиталистической системы. Именно поэтому мы должны держать курс на развитие у нас производства средств производства.

("XIV съезд ВКП(б)" т.7 стр.354.)



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…авторы плана Дауэса, хотели бы ограничить нас производством, скажем, ситца, но нам этого мало, ибо мы хотим производить не только ситец, но и машины, необходимые для производства ситца. Они хотели бы, чтобы мы ограничивались производством, скажем, автомобилей, но нам этого мало, ибо мы хотим производить не только автомобили, но и машины, производящие автомобили. Они хотят ограничить нас производством, скажем, башмаков, но нам этого мало, ибо мы хотим производить не только башмаки, но и машины, производящие башмаки. И т. д. и т. п.

("XIV съезд ВКП(б)" т.7 стр.356.)



* * *

Некоторые товарищи думают, что индустриализация представляет вообще развитие всякой промышленности. Есть даже такие чудаки, которые полагают, что еще Иван Грозный, который когда-то создавал некоторый зародыш промышленности, был индустриалистом. Если идти по этому пути, тогда Петра Великого надо назвать первым индустриалистом. Это, конечно, неверно. Не всякое развитие промышленности представляет собой индустриализацию. Центр индустриализации, основа ее состоит в развитии тяжелой промышленности (топливо, металл и т. п.), в развитии, в конце концов, производства средств производства, в развитии своего собственного машиностроения. Индустриализация имеет своей задачей не только то, чтобы вести наше народное хозяйство в целом к увеличению в нем доли промышленности, но она имеет еще ту задачу, чтобы в этом развитии обеспечить за нашей страной, окруженной капиталистическими государствами, хозяйственную самостоятельность, уберечь ее от превращения в придаток мирового капитализма. Не может страна диктатуры пролетариата, находящаяся в капиталистическом окружении, остаться хозяйственно самостоятельной, если она сама не производит у себя дома орудий и средств производства, если она застревает на той ступени развития, где ей приходится держать народное хозяйство на привязи у капиталистически развитых стран, производящих и вывозящих орудия и средства производства. Застрять на этой ступени - значит отдать себя на подчинение мировому капиталу.

("О хозяйственном положении и политике партии" т.8 стр.120.)



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Что значит индустриализовать нашу страну? Это значит превратить страну аграрную в страну промышленную. Это значит поставить и развить нашу индустрию на новой технической основе.

Нигде еще в мире не бывало, чтобы громадная отсталая аграрная страна превратилась в страну индустриальную без ограбления колоний, без ограбления чужих стран или без больших займов и долгосрочных кредитов извне. Вспомните историю промышленного развития Англии, Германии, Америки, и вы поймете, что это именно так. Даже Америка, самая могущественная из всех капиталистических стран, вынуждена была после гражданской войны провозиться целых 30-40 лет для того, чтобы поставить свою промышленность за счет займов и долгосрочных кредитов извне и ограбления прилегающих к ней государств и островов.

Можем ли мы стать на этот "испытанный" путь? Нет, не можем, ибо природа Советской власти не терпит колониальных грабежей, а на большие займы и долгосрочные кредиты нет оснований рассчитывать.

Старая Россия, царская Россия, шла к индустриализации другим путем - путем заключения кабальных займов и отдачи кабальных концессий на основные отрасли нашей промышленности. Вы знаете, что почти весь Донбасс, большая половина петербургской промышленности, бакинская нефть и целый ряд железных дорог, не говоря уже об электрической промышленности, находились в руках иностранных капиталистов. Это был путь индустриализации за счет народов СССР и против интересов рабочего класса. Ясно, что мы не можем стать на этот путь: не для того мы боролись с игом капитализма, не для того мы свергли капитализм, чтобы пойти потом добровольно под ярмо капитализма.

Остается один путь, путь собственных накоплений, путь экономии, путь расчетливого ведения хозяйства для того, чтобы накопить необходимые средства для индустриализации нашей страны. Нет слов, задача эта трудная. Но, несмотря на трудности, мы ее уже разрешаем. Да, товарищи, через четыре года после гражданской войны мы эту задачу уже разрешаем.

("Речь на собрании рабочих Сталинских ж.-д. Мастерских Октябрьской дороги" т.9 стр.172.)



http://www.e-reading.club/chapter.php/149111/18/Kuvshinov_-_Citaty_I.V._Stalina.html - Сталин об индустриализации



Тут стоит отметить, что в выступлениях современных "эффективных менеджеров":



1. Налицо классический пример когнитивного диссонанса, персонаж является очевидным идейным западником, для которого происходящее сейчас в отношениях между РФ и США как серпом по яйцам, столько лет готовились встраиваться в западный мир, а тут санкции, сравнения с ИГИЛ, авоська холодных и горячих войн плюс перспективы длительной конфронтации, которая вообще не зависит от того, чего там считают ученые или лоббисты интернет-бизнеса, она уже де-факто идет и тут можно либо признавать свершившийся факт, либо отрицать реальность. Мариничев же делает вид, что мы еще находимся на этапе выбора - конфликтовать или не конфликтовать с США, тогда как выбор уже давно сделан, причем даже не РФ.



2. Прекрасно и утверждение про заведомо худшее качество российского софта особенного на примере Касперского. Я хоть и пользуюсь Авастом, но Касперский стоит у многих знакомых и в целом по качеству он вряд ли сильно уступает лидерам рынка антивирусного программного обеспечения. Яндекс вот недавно добился включения своего поиска в поставки Windows 10 на территории РФ. Есть отличные видео и аудиопроигрыватели отечественного производства. То есть вполне конкурентноспособные продукты имеются, в том числе и в потребительском сегменте. Разумеется, США являются одним из лидеров в этой сфере и опережают РФ, но там именно что ситуация отставания, а не черно-белой картины - там отличный софт, а у нас все дерьмо. И касательно отставания, стоит отметить, что критическое отставание СССР от США в компьютерных технологиях возникло именно тогда, когда от создания своих технологий перешли к копированию западных.



3. Касательно плача на тему - программисты уезжают. Мариничев признает, что в стране не в состоянии создать приемлемых условий для удержания хороших молодых программистов и обеспечить им перспективы труда в стране. Отличный повод ничего не делать. Персонаж даже не допускает мысли, что тут можно что-то изменить. Это к вопросу об утечке мозгов. Казалось бы на подобные должности должны назначать тех людей, которые стремятся изменить ситуацию, а не тех, кто просто константирует что все дерьмо и делать что-либо бесполезно.



4. Ну и Глазков со своими откровениями про написание кода компьютером тоже "порадовал". Если когда-нибудь компьютер сможет в масштабах страны заменить весь рынок программистов, то уже сейчас можно программистов не готовить, компьютер же когда-нибудь да появится. Это защита Чубакки какая-то. В этом нет никакого смысла. Если честно после таких откровений немного тревожно за отечественных программистов.



В целом, трудно тут не вспомнить старую полемику на тему "низкопоклонства" перед Западом.



О "низкопоклонстве" перед Западом...



Петр Капица



И еще об одном "решении" Сталина. В 1947 году он выдвинул задачу борьбы с "низкопоклонством" перед Западом, притом поначaлy речь шла не столько об идеологии в прямом, собственном смысле слова, сколько о положении в естественных и технических науках. Одним из выражений этого нового курса была сталинская речь перед руководителями Союза писателей 13 мая 1947 года, которую зафиксировал (по памяти на следующий день, то есть, по-видимому, весьма точно) Константин Симонов: "А вот есть такая тема, которая очень важна, - сказал Сталин, - которой нужно, чтобы эаинтересовались писатели... Если взять нашу среднюю интеллигенцию, научную интеллигенцию, профессоров... у них неоправданное преклонение перед заграничной культурой. Все чувствуют себя еще несовершеннолетними, не стопроцентными, привыкли считать себя на положении вечных учеников... Почему мы хуже? В чем дело? Бывает так: человек делает великое дело и сам этого не понимает... ...Надо бороться с духом самоуничижения..." и т.д.

Это было, поскольку речь шла не об идеологии, а о науке, принципиально новой постановкой вопроса; до войны, в 1930-х годах, Сталин не раз безоговорочно утверждал как раз необходимость "ученичества" у Запада, прежде всего у США: "Мы бы хотели, чтобы люди науки и техники в Америке были нашими учителями ... а мы их учениками" 21 .



Новое "указание" Сталина воспринималось при его жизни как еще одно свидетельство его личной "мудрости", а позднее - как одно из проявлений его - опять-таки личной- тупой зловредности, нанесшей тяжелейший ущерб развитию науки.

Однако есть все основания утверждать, что это сталинское "указание" не было результатом его собственных размышлений: оно было вызвано письмом, которое в предыдущем, 1946 году направил Сталину один из виднейших ученых того времени П.Л.Капица. Посылая ему рукопись книги сложившегося еще до революции писателя и историка науки и техники Л.И.Гумилевского (1890- 1976) "Русские инженеры", П.Л.Капица сообщал, что эта книга была создана по его предложению : "...я ему сказал, что надо бы писать... о наших талантах в технике, которых немало, но мы их мало знаем. Он это сделал, и получилась... картина развития нашей передовой техники за многие столетия. Мы, по-видимому, мало представляем себе, какой большой кладезь творческого таланта всегда был в нашей инженерной мысли... обычно мы недооценивали свое и переоценивали иностранное".



И "один из главных отечественных недостатков", согласно мысли Капицы, - "недооценка своих и переоценка заграничных сил. Ведь излишняя скромность - это еще больший недостаток, чем излишняя самоуверенность. Для того, чтобы закрепить победу (в Отечественной войне - В.К. ) и поднять наше культурное влияние за рубежом, необходимо осознать наши творческие силы и возможности. Ясно чувствуется, что сейчас нам надо усиленным образом подымать нашу собственную оригинальную технику... Успешно мы можем это делать только, когда будем верить в талант нашего инженера и ученого... когда мы, наконец, поймем, что творческий потенциал нашего народа не меньше, а даже больше других... Что это так, по-видимому, доказывается и тем, что за все эти столетия нас никто не сумел проглотить" .



Письмо П.Л.Капицы произвело очень сильное впечатление на Сталина, что явствует из следующего. Капица вообще считал своим долгом делиться различными соображениями со Сталиным (а также другими высшими руководителями страны). Начиная с 1936 года он постоянно отправлял свои послания Сталину; в одном только 1945 году Сталин получил от него по меньшей мере пять писем (если иметь в виду лишь известные, к настоящему времени опубликованные. Однако П.Л.Капица ни разу не получил ответа, и только после цитированного письма Сталин написал ему (в очередном послании вождю Петр Леонидович благодарил: "Спасибо за Ваше хорошее письмо, я был ему очень рад"): "Тов. Капица! Все Ваши письма получил. В письмах много поучительного... Что касается книги Л.Гумилевского "Русские инженеры", то она очень интересна и будет издана в скором времени" (книга вышла в свет уже вначале 1947 года).



При сопоставлении процитированного письма Капицы с записанными Симоновым словами Сталина, обращенными к деятелям питературы, видно, что они близки даже текстуально. И едва ли можно оспорить, что очередное "решение" Сталина, имевшее многообразные последствия, исходило из этого письма. Как уже отмечено, Сталин, говоря о "неоправданном преклонении" перед Западом, усматривал эти настроения в ((средней" научной интеллигенции, в "профессорах" (но не, скажем, академиках), и в таком уточнении естественно видеть проявление того факта, что "высшая)) научная интеллигенция в лице академика (с 1939 года) П.Л.Капицы как раз и открыла ему, Сталину, глаза на "один из главных" недостатков в сфере науки. А виднейший ученый, с давних пор уделявший огромное и страстное внимание общему состоянию отечественной науки, выразил в своем письме Сталину опять-таки не некое личное пожелание, но осознание настоятельной потребности в жизни науки в целом. И при всех возможных оговорках взятый в 1 947-м курс привел к тому, что в 1954-м в СССР начала работать первая в мире атомная электростанция, а в 1957-м стартовал первый в мире искусственный спутник Земли.



Кто-либо может возразить, что великие научно-технические достижения России стали возможными не благодаря вышеупомянутому "решению", а вопреки ему. Однако в письме Капицы Сталину дан точный анализ ситуации, основанный на истории русской инженерной мысли, обрисованной в книге Л.И.Гумилевского: "Из книги, - делал выводы П.Л.Капица, - ясно:

1) Большое число крупнейших инженерных начинаний зарождалось у нас.

2) Мы сами почти никогда не умели их развивать (кроме как в области строительства).

3) Часто причина неиспользования новаторства в том, что обычно мы недооценивали свое и переоценивали иностранное" (с.247). Так, например, А.Ф.Можайский еще в 1881 году сконструировал прообраз самолета, а Б.Л.Розинг в 1911-м осуществил первую лабораторную телепередачу, но практическая реализация этих открытий произошла позже в США...

И русское первенство в создании - в 1954 году - АЭС в Обнинске и полете - в 1 957-м - спутника (что ввело это русское слово во все языки) было в сущности совершенно новым для России явлением, жажда которого и породила письмо П.Л.Капицы Сталину.



Следовательно, в "решении", которое выдвинул Капица и, если воспользоваться модным сегодня словечком, озвучил Сталин, выражалась, если угодно, воля истории, а не своеволие вождя.

Любопытно, что Константин Симонов, рассказывая через тридцать с лишним лет, в 1979 году, и к тому же не надеясь на опубликование своего рассказа (оно состоялось через еще десяток лет) о сталинской речи, счел нужным заявить, что " в самой идее о необходимости борьбы с самоуничижением, самоощущением не стопроцентности, с неоправданным преклонением перед чужим в сочетании с забвением собственного здравое зерно тогда, весной сорок седьмого года, разумеется, было. Элементы всего этого реально существовали и проявлялись в обществе, возникшая духовная опасность не была выдумкой" . Симонов, по всей вероятности, высказался бы еще определеннее, если бы ему было известно, что Сталин говорил, в сущности, со слов П.Л.Капицы. Но нельзя умолчать о другой стороне дела. Симонов заявил тут же, что "здравое", продиктованное "необходимостью" устремление затем "уродливо развернулось в кампанию, отмеченную в некоторых своих проявлениях печатью варварства" (там же). Это, как будет ясно из дальнейшего, чрезвычайно существенная проблема:

необходимые для бытия страны "решения" в 1920-х - начале 1950- х годов реализовывались более или менее "варварски)), и давно уже идут споры о том, не слишком ли велика была "цена" тех или иных "побед"...

Впрочем, скажу еще раз, что задача моя пока состояла лишь в выяснении исторических "причин" тех или иных "решений", в опровержении явно господствующего представления, согласно которому все существенные повороты политики в конце 1 920-х - начале 1950-х годов были выражениями личной воли Сталина, а не воли самой истории, заставлявшей вождя принимать то или иное "решение".



http://rusfact.ru/node/327 - цитата из книги В.Кожинова "Россия. Век XX-й"



Андрей Жданов



В 1946 году писателя Александра Поповского вызвали к секретарю ЦК Андрею Жданову. "Партия считает, что история, преподавание науки и техники в нашей стране — в совершенно неудовлетворительном состоянии, — сказал Андрей Александрович. — Люди заканчивают школу и вузы в убеждении, что отечественные умельцы и ученые ни на что не годны, что они могут лишь плохо копировать достижения западных коллег. Это низкопоклонство, этот комплекс неполноценности перед всем западным должен быть преодолен. Соответствующие указания вузам, редакциям и Академии наук уже даны. Вам поручается составить план литературной кампании по простой и доходчивой пропаганде подлинной, а не искаженной западными фальсификаторами и их отечественными прислужниками истории науки и техники. Составьте список тем, план выпуска соответствующих книг, наметьте авторов. Все издательства получат соответствующие указания"



И еще цитата из Симонова.



Константин Симонов



— А вот есть такая тема, которая очень важна, — сказал Сталин, — которой нужно, чтобы заинтересовались писатели. Это тема нашего советского патриотизма. Если взять нашу среднюю интеллигенцию, научную интеллигенцию, профессоров, врачей, — сказал Сталин, строя фразы с той особенной, присущей ему интонацией, которую я так отчетливо запомнил, что, по-моему, мог бы буквально ее воспроизвести, — у них недостаточно воспитано чувство советского патриотизма. У них неоправданное преклонение перед заграничной культурой. Все чувствуют себя еще несовершеннолетними, не стопроцентными, привыкли считать себя на положении вечных учеников. Это традиция отсталая, она идет от Петра. У Петра были хорошие мысли, но вскоре налезло слишком много немцев, это был период преклонения перед немцами. Посмотрите, как было трудно дышать, как было трудно работать Ломоносову, например. Сначала немцы, потом французы, было преклонение перед иностранцами, — сказал Сталин и вдруг, лукаво прищурясь, чуть слышной скороговоркой прорифмовал: — засранцами , — усмехнулся и снова стал серьезным.

— Простой крестьянин не пойдет из-за пустяков кланяться, не станет ломать шапку, а вот у таких людей не хватает достоинства, патриотизма, понимания той роли, которую играет Россия. У военных тоже было такое преклонение. Сейчас стало меньше. Теперь нет, теперь они и хвосты задрали.



Сталин остановился, усмехнулся и каким-то неуловимым жестом показал, как задрали хвосты военные. Потом спросил:



— Почему мы хуже? В чем дело? В эту точку надо долбить много лет, лет десять эту тему надо вдалбливать. Бывает так: человек делает великое дело и сам этого не понимает, — и он снова заговорил о профессоре, о котором уже упоминал. — Вот взять такого человека, не последний человек, — еще раз подчеркнуто повторил Сталин, — а перед каким-то подлецом-иностранцем, перед ученым, который на три головы ниже его, преклоняется, теряет свое достоинство. Так мне кажется. Надо бороться с духом самоуничижения у многих наших интеллигентов.



http://maxpark.com/user/44725/content/1460094 - цинк



Главная проблема в том, что то, что было очевидно Сталину, Симонову, Капице и многим другим деятелям советской эпохи, сейчас для многих неочевидно, и мы продолжаем наблюдать это холопское пресмыкание перез Западом на самых различных уровнях - у руководителей, у чиновников, у интеллигентов, у деятелей культуры. Болезненная логика - зачем что-то делать, если на Западе по всякому лучше, является серьезным тормозом развития страны. Речь не идет о том, чтобы кричать все что у нас не делается, все хорошо, а на Западе все плохо. Там где у нас лучше - надо не стыдиться своих достижений и не замалчивать их, а там где отстаем, надо стремиться исправлять имеющиеся недостатки, ликвидировать или хотя бы сокращать отставание, если требуется - осваивать передовые достижения Запада и творчески их внедрять.

https://colonelcassad.livejournal.com/2432004.html