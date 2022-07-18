19 июля 1893 года родился Владимир Маяковский

Владимир Маяковский — поэт, футурист, ставший одним из крупнейших литераторов прошлого века. Помимо этого, его знают как киносценариста, драматурга, режиссера, актера, художника. Некоторое время работал редактором журналов «ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ».



С самого начала своей творческой биографии Владимир Маяковский непрерывно, жадно и настойчиво пытался достучаться до сердец своих потенциальных читателей – «людей с улицы». Его первые шаги в поэзии были связаны с борьбой за этого читателя, и нередко сопровождались улюлюканьем, выкриками и вопросами о том, для кого он пишет, если его не понимают современники. Однако, несмотря на откровенно враждебные выпады, он все-таки сумел найти своего читателя, мечты о котором носил в сердце с юности.

Литературное наследие Маяковского поистине бесценное. Его отличает ярко выраженный слог, написанный знаменитой «лесенкой», которая стала его «визитной карточкой».

ДЕТСТВО

Родиной Владимира Маяковского стало грузинское село Багдати, где он и родился 19 июля 1893 года. Отец Владимир Маяковский занимал должность лесничего Багдатского лесничества. Умер в 1906 году в результате заражения крови. Он сшивал бумаги и случайно проколол иголкой палец. С того самого времени у его сына Владимира появилась фобия – он панически боялся иголок, булавок, заколок и других острых предметов, потому что боялся заразиться.

До последних дней он так и не сумел преодолеть бактериофобию.

Владимир Маяковский в детстве

Маму будущего поэта звали Александра Павленко, ее предками были кубанские казаки. Родом из станицы Терновская на Кубани.

Кроме Владимира в семье подрастали две дочери – Людмила и Ольга. Были у Маяковского и братья, но Константин умер в возрасте 3-х лет от скарлатины, а Александр умер еще младенцем.

Родители отлично владели грузинским языком и передали эти знания Владимиру. В 1902 году мальчик пошел в первый класс гимназии города Кутаиси. С юных лет он увлекся революционными идеями, поэтому, еще будучи учеником гимназии, участвовал в демонстрациях и забастовках.

Детство Маяковского:







После смерти отца семейства в 1906-м, Маяковские переехали в Москву. Владимира взяли в четвертый класс 5-й классической гимназии, где его одноклассником оказался Александр Пастернак, брат известного поэта Бориса Пастернака. Маяковские жили бедно, маме было трудно обеспечить семью с тремя детьми. Поэтому у них не было возможности оплатить обучение Владимира в гимназии, и в 1908-м он был исключен из 5-го класса по причине неуплаты.

ТВОРЧЕСТВО

У Маяковского появились знакомые среди студенческой молодежи, которых всерьез увлекли революционные идеи. В 1908-м Владимир принял решение пополнить ряды членов РСДРП, и стал ее активным пропагандистом. В 1908-1909-м годах он был арестован три раза, но каждый раз выпущен на свободу за недостаточностью улик и потому, что был несовершеннолетним.



Карточка Владимира Маяковского

Во время следствия молодой человек проявлял свой бурный нрав, он не мог находиться взаперти.

ОН СКАНДАЛИЛ С ТЮРЕМЩИКАМИ, И ТЕ БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ БРОСАТЬ ЕГО ИЗ ОДНОЙ ТЮРЬМЫ В ДРУГУЮ. ТАК ОН ОКАЗАЛСЯ В ЗНАМЕНИТОЙ «БУТЫРКЕ», ГДЕ СИДЕЛ НА ПРОТЯЖЕНИИ ОДИННАДЦАТИ МЕСЯЦЕВ, И ОТ СКУКИ НАЧАЛ ПИСАТЬ СТИХИ.

Маяковского освободили в 1910-м, после чего он вышел из рядов партии. В 1911 году следуя советам своей давней приятельницы Евгении Ланг, молодой человек занялся живописью. Он поступил в профильное училище, где получал навыки ваяния, зодчества и живописи. Там среди его знакомых появились организаторы кружка футуристов под названием «Гилея». Маяковскому понравились их идеи, и он примкнул к движению кубофутуристов.

Первым напечатанным произведением молодого литератора стало стихотворение, получившее название «Ночь». В том же 1912 году он впервые представил свои сочинения посетителям артистического подвала «Бродячая собака».

Владимир Маяковский — Ночь

Багровый и белый отброшен и скомкан,

в зеленый бросали горстями дукаты,

а черным ладоням сбежавшихся окон

раздали горящие желтые карты.

Бульварам и площади было не странно

увидеть на зданиях синие тоги.

И раньше бегущим, как желтые раны,

огни обручали браслетами ноги.

Толпа — пестрошерстая быстрая кошка —

плыла, изгибаясь, дверями влекома;

каждый хотел протащить хоть немножко

громаду из смеха отлитого кома.

Я, чувствуя платья зовущие лапы,

в глаза им улыбку протиснул, пугая

ударами в жесть, хохотали арапы,

над лбом расцветивши крыло попугая.

Вместе с другими кубофутуристами Маяковский побывал в турне по российским городам, где выступал с лекциями и своими стихами. О нем начали положительно отзываться. По мнению Максима Горького, Владимир был единственным настоящим литератором среди его собратьев-футуристов.

В 1913-м поэт издает свой первый сборник, получивший оригинальное название – «Я». В него вошли всего четыре стихотворения. В том же году он стал автором бунтарского стиха «Нате!», который стал вызовом буржуазии. В 1914 году Маяковский проявил себя совсем с другой стороны. Он написал стих «Послушайте», который был очень чувственным и красочным.

В том же году поэт заинтересовался драматургией. Он написал трагедию «Владимир Маяковский», которая была поставлена в театре «Луна-парк». Режиссером и исполнителем образа главного героя этой постановки тоже был Маяковский. Произведение основывалось на бунте вещей и это доказывало тесную связь поэта с футуристами.

1914 год ознаменовался еще одним серьезным шагом в биографии поэта. Он захотел стать добровольцем, но власти решили не рисковать, помня о его политической неблагонадежности. В итоге на фронт он так и не попал, и вскоре выпустил произведение под названием «Вам», в котором оценивает царскую армию. Помимо этого он стал автором гениальных стихотворений «Война объявлена» и «Облако в штанах».

Владимир Маяковский — Вам

Вам, проживающим за оргией оргию,

имеющим ванную и теплый клозет!

Как вам не стыдно о представленных к Георгию

вычитывать из столбцов газет?

Знаете ли вы, бездарные, многие,

думающие нажраться лучше как,-

может быть, сейчас бомбой ноги

выдрало у Петрова поручика?..

Если он приведенный на убой,

вдруг увидел, израненный,

как вы измазанной в котлете губой

похотливо напеваете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,

жизнь отдавать в угоду?!

Я лучше в баре … буду

подавать ананасную воду!

В 1915 году Маяковский знакомится с семейством Брик. Теперь Осип и Лиля Брик стали для него практически родными. В 1915-1917 годах Маяковского забрали на службу в автомобильную школу. Это стало возможным исключительно протекции Максима Горького. Во время службы солдаты не имели права издавать свои произведения, поэтому Осип решил помочь другу. Он выкупил у Маяковского две поэмы и сумел их опубликовать.

Помимо своих обычных стихов, Маяковский начал писать сатиру. В 1915-м в журнале «Новый Сатирикон» напечатали целый цикл его произведений, получивший название «Гимны». В следующем году поэт издает крупный сборник «Простое как мычание», а в 1917-м выходит его сборник «Революция. Поэтохроника».



Журнал «Новый Сатирикон»

Октябрьская революция застала поэта в Смольном, где находился центр восстания. Маяковский принял ее всем сердцем, он сошелся с новыми властями, стал участником первых заседаний деятелей науки и культуры. Примечательно, что Маяковский стоял во главе отряда, который отправился арестовывать генерала Секретева, руководителя автомобильной школы. Поэт не посмотрел на то, что именно этот генерал совсем недавно награждал его медалью «За усердие».



С 1917 по 1918 годы Маяковский выпускает несколько произведений, освещающих революцию – «Наш марш», «Ода революции». К первой годовщине Октябрьской революции поставили пьесу «Мистерия-буфф».

Владимир Маяковский в фильме «Барышя и хулиган»

В творческом наследии поэта есть и работа в кинематографе. В 1919-м на экраны вышло три фильма, где Маяковский проявил свои таланты сценариста, режиссера и актера. В те же годы он сотрудничает с РОСТА и создает агитационно-сатирические плакаты. Одновременно печатался в издании «Искусство коммуны».

В 1918-м поэт стал создателем группы «Комфут», которая работала в стиле коммунистического футуризма. В 1923-м Владимир организовал новую группу, получившую название «Левый фронт искусств» и журнал «ЛЕФ».



Журнал «ЛЕф» где работал Владимир Маяковский

В 1923-1924 годах, гениальный поэт пишет свои самые яркие и запоминающиеся произведения – «Про это», «Владимир Ильич Ленин», «Севастополь-Ялта». Когда поэма «Владимир Ильич Ленин» в исполнении самого поэта прозвучала со сцены Большого театра, ему аплодировал сам Иосиф Сталин, присутствовавший в зале.

Овации не стихали на протяжении двадцати минут. Самым плодотворным временем для Маяковского были именно годы революции и гражданской войны, и об этом он пишет в своей поэме «Хорошо!», которая была опубликована в 1927 году.



Владимир Маяковский в Нью-Йорке США

Владимир очень много путешествовал. Особенно в период с 1922 по 1924 годы, когда он побывал в Латвии, Франции, Германии, и описал все это в своих произведениях. В 1925-м поэт посетил США, где путешествовал по разным городам.

В 20-е годы Владимир Маяковский стал непримиримым оппонентом Сергея Есенина, который поддерживал имажистов, противников футуризма. В своих поэзиях Маяковский воспевал город и революцию, тогда как Есенин писал о прелестях деревенской жизни.

Владимир Маяковский за границей:







Однако Маяковский не мог не признать, что Есенин очень талантлив, хотя не упускал возможности пройтись по его консерватизму и пристрастию к спиртному. И хоть они казались непримиримыми противниками, у них было много общего – такая же вспыльчивая и ранимая натура, пребывавшая в постоянном поиске смысла жизни и отчаянии. Они оба затрагивали тему самоубийства, частенько мелькавшую в их сочинениях.

С 1926 по 1927 год Владимир стал автором девяти сценариев к фильмам. В том же году он «воскресил» свой журнал «ЛЕФ», чтобы через год, после окончательного разочарования, уйти из него и из одноименной организации. В 1929-м Маяковский создает еще одну группу – «РЕФ», но спустя год уходит и оттуда, и вступает в члены «РАПП».

В конце 20-х поэт снова берется за драматургию. В 1928-м выходит пьеса «Клоп», спустя год еще одна – «Баня», которые были написаны для театра Мейерхольда. Автор сумел тонко объединить подачу существующей действительности и ближайшего будущего. По мнению Мейерхольда, Маяковский был таким же гениальным, как Мольер, однако мнение критиков было абсолютно противоположным. «Клопа» они раскритиковали за художественные просчеты, а «Баню» разгромили в идейном плане. Газеты пестрели оскорбительными статьями и заголовками, призывавшими смести долой маяковщину. В 1930 году на Маяковского ополчились коллеги. Теперь его считали не пролетарским писателем, а только «попутчиком». Но поэт не обращал внимания на критические выпады, и весной, в качестве подведения итогов своей работы, стал организатором выставки, получившей название «20 лет работы».

Выставка Владимира Маяковского «20 лет работы» На ней было представлено все, чего достиг поэт за эти годы, все его труды и достижения, но она стала горьким разочарованием. Среди ее посетителей не было ни одного коллеги, ни одного из партийных функционеров. Удар был очень болезненным, образовавшим в душе Маяковского незаживающую рану. ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ В 1915 году Маяковский встретил любовь всей своей жизни – Лилю Брик. В то время он был влюблен в Эльзу Триоле, сестру Лили, которая и познакомила поэта с семейством Брик. У них дома Владимир прочел одно из своих произведений – поэму «Облако в штанах», и посвятил ее Лиле. В 1914-м Маяковский был влюблен в скульптора Марию Денисову, которая и стала прототипом героини этого произведения. Вскоре между Маяковским и Лилей начались романтические отношения. Осип делал вид, что он не замечает этого романа. Поэт считал Лилю своей музой, это ей были посвящены самые трогательные его произведения. Безграничная любовь к этой женщине сквозила в стихах «Человек», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Ко всему».

Владимир Маяковский с Лилей Брик В 1918 году Владимир и Лиля снялись вместе в картине «Закованная фильмой». С того же года Маяковский и семейство Брик начали вместе жить. Они достаточно часто переезжали, но постоянно вместе селились. Поэту часто приходилось содержать всю семью, и с каждого своего заграничного турне он привозил любимой шикарные подарки, к примеру, автомобиль марки «Рено». Это была какая-то маниакальная привязанность, но периодически в личной жизни поэта возникали и другие женщины, которые даже рожали от него. В 1920-м возлюбленной поэта стала Лилия Лавинская, от которой спустя год у него родился сын Глеб-Никита. Его не стало в 1986 году.

Владимир Маяковский и Элли Джонс В 1926 году в жизни Маяковского появилась российская эмигрантка Элли Джонс, ставшая мамой его дочери Елены-Патрисии. Дочь поэта скончалась в 2016-м. Потом возлюбленными Маяковского были Софья Шамардина и Наталья Брюханенко. Во время своей поездки в Париж, поэт встретил эмигрантку Татьяну Яковлеву. Между ними вспыхнули сильные чувства, которые с каждым днем становились все крепче, и должны были стать чем-то продолжительным и серьезным. Владимир звал любимую в Москву, но та категорически отказывалась. В 1929-м он решил сам ехать во Францию, но так и не смог получить визу. Женщины Владимира Маяковского:









Последней любовью великого поэта принято считать Веронику Полонскую, 21-летнюю замужнюю актрису. Маяковский требовал, чтобы она ушла от мужа, но девушка не хотела так кардинально менять свою жизнь, потому что боялась импульсивности, противоречивости и непостоянства своего любимого. Именно сложности в их отношениях стали причиной, вынудившей поэта взяться за пистолет. В их последнюю встречу, Маяковский уговаривал ее не ходить на репетицию, но Вероника настояла на своем, и ушла. Едва за ней закрылась дверь, как грохнул выстрел. Вероника стала последним человеком, кто видел поэта в живых. Она не была на похоронах, потому что боялась гнева родных, видевших в ней виновницу гибели поэта. СМЕРТЬ В 1930-м Маяковский стал часто болеть. У него появилась еще одна фобия – он страшно боялся потерять голос, ведь тогда он не смог бы больше выступать. В личной жизни тоже наступила черная полоса. Он всеми силами пытался устроить свое счастье, но оставался бесконечно одиноким. Семья Бриков отбыла за границу, а временные романы не могли заполнить пустоту, образовавшуюся после их отъезда. Помимо этого поэт тяжело переживал непонимание коллег и нападки критиков, раздававшиеся со всех сторон. Все это привело к тому, что тонкая натура поэта просто не выдержала. 14 апреля 1930 года раздался роковой выстрел в грудь, повлекший за собой мгновенную смерть.

Похороны Владимира Маяковского После смерти поэта его стихи и поэмы перестали печатать. Благодаря Лиле Брик, которая в 1936-м обратилась с письмом лично к Сталину, запрет удалось снять. Она просила его помощи в сохранении поэтического наследия и памяти о поэте-революционере. Вскоре на этом письме появилась резолюция Вождя всех народов, который написал, что высоко ценит работы Маяковского и разрешает печатать его произведения. Кроме этого он дал добро на организацию музея Владимира Маяковского.

https://biographe.ru/znamenitosti/vladimir-mayakovskiy/

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