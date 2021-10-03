Палаты Троекуровых в Москве - уничтоженный памятник XVII века

В Москве сохранилось совсем немного жилых палат XVII века. Многие из них были перестроены в позднейшие эпохи. Другие снесли в 1920-1930-е годы, когда в столице шло активное строительство нового, социалистического города. По счастливой случайности в том горниле реконструкции Охотного Ряда (переименованного в проспект Карла Маркса) и Тверской улицы (улица Горького) уцелели палаты Троекуровых, избежав печальной участи расположенных рядом палат Василия Васильевича Голицына и церкви Параскевой Пятницы. Но сейчас они оказались фактически уничтоженным. То, во что они превратились, иначе как новоделом не назовешь. Палаты Троекуровых в 1980-х годах

История палат Троекуровых

Место для палат было выбрано очень удачно — на верхней террасе реки Неглинной, поблизости от Георгиевского монастыря (ныне на его месте расположена школа №179).

В основе существующего здания находятся белокаменные подклеты XVI века, первоначально, вероятно, принадлежавшие отдельным домам. В середине XVII века они были включены в южную часть палат, построенных боярином Иваном Борисовичем Троекуровым.

Иван Борисович Троекуров (1633-1703) происходил из древнего рода Ярославских князей.

Родоночальником Троекуровых считается князь Михаил Львович, по прозвищу Троекур (приблизительные даты жизни: 1480 или 1487 — 1547 или 1552, информация с сайта geneal.ru), потомок Рюрика в 20-м колене. Его правнук, князь Иван Федорович Троекуров (умер в 1621 году), был женат на Анне Никитичне, сестре патриарха Филарета; отсюда идет близкое родство Троекуровых с царской фамилией. Его внук, Иван Борисович Троекуров, занимал в разное время высокие государственные посты: возглавлял приказ Большой казны, Иноземский приказ, Рейтарский приказ и московский Судный приказ, с 1678 года был воеводой в Киеве.

Во время борьбы молодого царевича Петра с царевной Софьей Иван Борисович перешел на сторону Петра, за что молодой царь приблизил его к себе. После казни Федора Леонтьевича Шакловитого (середина 1640-х-1689), фаворита царевны Софьи и начальника Стрелецкого приказа, Троекуров возглавил Стрелецкий приказ и оставался на этой должности до 1700 года, когда приказ был переименован в Приказ земских дел.

Петр I неоднократно бывал в доме Троекуровых. Старший сын Троекурова, Федор Иванович, был любимцем Петра, его стольником и спальником. Однако в 1695 году, в возрасте 28 лет он был убит под Азовом.

Пресекся род Троекуровых в 1740 году. Об этом свидетельствует надгробная надпись в паперти Преображенской церкви ярославского Спасо-Преображенского монастыря: «Лета 7248 (1740) иуниа 27 числа преставился князь Алексей Иванович Троекуров, последний в своей фамилии; ибо по нем мужеска полу фамилии никого не осталось, а жития его было 47 лет и 4 месяца». Вероятнее всего, Алексей Иванович (сын Ивана Ивановича) был последним из рода Троекуровых владельцем великолепных каменных палат в Георгиевском переулке.

Дом Троекуровых был поставлен в глубине участка и имел форму «глаголя». Двухэтажные каменные палаты были надстроены деревянным третьим этажом, который опоясывало широкое гульбище. В те времена считалось, что жить в каменных зданиях вредно. Поэтому в них располагались хозяйственные и конторские помещения, приемные палаты, казна и др. А жилые комнаты находились в деревянной надстройке. Главный фасад палат выходил в сторону Китай-города. При Иване Борисовиче второй этаж занимали жилые комнаты, а третий был парадным. Имея связи в Оружейной палате, Троекуров пользовался услугами любых кремлевских строителей и художников, поэтому декор третьего этажа был столь богат и изыскан. Фасады украсили пышными «нарышкинскими» наличниками, причем на северном фасаде они были не вытесаны в камне, а изображены живописными средствами мастерами Оружейной палаты. Палаты Троекурова стали одним из самых высоких гражданских зданий петровской Москвы. Тиц А.А. Фрагмент фасада палат Троекуровых в XVI-XVII

В 1680 году в палатах Троекуровых случился пожар, в результате которого третий деревянный этаж сгорел. В 1691-1696 годах он был перестроен в кирпиче. На второй и третий этаж, по традиции того времени, вели наружные лестницы. Внутри дома также была устроена внутристенная лестница между вторым и третьим этажом. После достройки третьего этажа жилые комнаты были устроены на втором этаже: западную половину занимал Троекуров с супругой, восточную — их дети и домочадцы. Третий этаж стал парадным. Угловая южная палата. Источник: «Памятники архитектуры Москвы. Белый город», Москва, 1989. С.140 Портал в палате южного ряда комнат. Источник: «Памятники архитектуры Москвы. Белый город», с.140 Внутристенная лестница. Источник: «Памятники архитектуры Москвы. Белый город», с.142

Планировка палат Троекуровых в целом совпадает на всех трех этажах, различаются только высота этажей и комнатных перекрытий. Высота помещений первого этажа составляет 3 метра, второго, жилого — 4,5 метра, третьего, парадного этажа — 6 метров. План первого, второго и третьего этажей палат Троекуровых. Источник: «Памятники архитектуры Москвы. Белый город», с.141-142

Первый и второй этажи сохранили свою первоначальную обработку фасадов середины XVII века. Окна южного и западного фасадов высокого парадного третьего этажа были украшены пышными белокаменными наличниками в стиле «московского барокко». Окна северного фасада, который выходил на хозяйственный двор, были обрамлены белыми изображениями наличников по образцу белокаменных. Палаты Троекуровых. Источник: pastvu.com

Вдоль восточного фасада располагалась двухэтажная широкая галерея. Она также служила навесом для подъезжающих повозок. В конце XVII века она была расширена и начинала анфиладу парадных комнат.

Над третьим этажом по всему периметру здания шло гульбище шириною от 70 см до 1,5 метров, огражденное парапетами. Предполагают, что на 4-м этаже в то время существовали «висячий сад» и «теремок» наподобие аналогичных в Теремном и Потешном дворцах в Кремле. Коленда В.К. Палаты Голицына и Троекурова в Охотном ряду. 1920-е годы.

Палаты Троекуровых, реконструкция.

В результате достройки здание приобрело нарядный дворцовый вид, став одним из самых больших в Москве. Поговаривают, что тем самым Иван Борисович Троекуров стремился переплюнуть Василия Васильевича Голицына (1643-1714), фаворита царевны Софьи и фактического главы правительства, чей дом стоял по соседству в Охотном Ряду. Впрочем, падение Голицына случилось раньше, чем Троекуров принялся за ремонт своего дома. Палаты Голицына в Охотном Ряду в XVII веке. Реконструкция Д.П.Сухова. 1936 год. На заднем плане за галереей виднеются палаты Троекуровых. О них стоит поговорить отдельно.

По еще одной московской легенде (которая пошла с легкой руки бытописателя Москвы Владимира Алексеевича Гиляровского) Иван Борисович, который ведал строительством в Москве, построил свой дом из казенных материалов, предназначенных для строительства Сухаревой башни (построена в 1692-1695 годах, снесена в 1934 году):

"Василий Голицын, фаворит царевны Софьи, образованнейший человек своего века, выстроил эти палаты в 1686 году и принимал в них знатных иностранцев, считавших своим долгом посетить это, как писали за границей, «восьмое чудо» света.

Рядом с палатами Голицына такое же обширное место принадлежало заклятому врагу Голицына — боярину Троекурову, начальнику стрелецкого приказа. «За беду боярину сталося, за великую досаду показалося», что у «Васьки Голицына» такие палаты!

А в это время Петр I как раз поручил своему любимцу Троекурову наблюдать за постройкой Сухаревой башни.

И вместе с башней Троекуров начал строить свой дом, рядом с домом Голицына, чтобы «утереть ему нос», а материал, кстати, был под рукой — от Сухаревой башни. Проведал об этом Петр, назвал Троекурова казнокрадом, а все-таки в 1691 году рядом с домом Голицына появились палаты, тоже в два этажа. Потом Троекуров прибавил еще третий этаж со сводами в две с половиной сажени, чего не было ни до него, ни после." — В.А.Гиляровский, «Москва и москвичи» / «Чрево Москвы».

Увы, первоначальное убранство интерьеров было утрачено еще в первой половине XVIII века. После нового пожара во второй половине XVIII века была сбита большая часть наружного декора. Еще один существенный урон был нанесен во время пожара 1812 года, после которого палаты сильно обгорели и частично обрушились. Их восстановили, но старые узкие окна растесали и сбили оставшиеся наличники. В результате этих переделок некогда богато отделанные фасады оказались полностью обезличенными. С 1817 по 1917 годы палатами Троекуровых владело Московское мещанское общество, которое сдавало помещения внаем. Вновь дадим слово Гиляровскому:

"Род Троекуровых вымер в первой половине XVIII века, и дом перешел к дворянам Соковниным, потом к Салтыковым, затем к Юрьевым и, наконец, в 1817 году был куплен «Московским мещанским обществом», которое поступило с ним чисто по-мещански: сдало его под гостиницу «Лондон», которая вскоре превратилась в грязнейший извозчичий трактир, до самой революции служивший притоном шулеров, налетчиков, барышников и всякого уголовного люда". — В.А.Гиляровский, «Москва и москвичи» / «Чрево Москвы».

В 1920-х годах палаты Троекуровых были частично отреставрированы под руководством архитектора и реставратора памятников древнерусского зодчества Петра Дмитриевича Барановского (1892-1984). Палаты Троекуровых. Фотография начала XX века

Барановский восстанавливал палаты Голицыных, с которым в свое время «соревновался» Троекуров. Академик АН СССР И.В. Петрянов-Соколов в книге воспоминаний о Барановском рассказывает о реставрационных работах в Георгиевском переулке: «Я часто проходил мимо унылых серых корпусов в Охотном ряду. На них не стоило смотреть вообще, они даже своей безликостью запомниться не могли. И вдруг на месте этой серости словно вспыхнули сказочной красоты палаты князей Голицыных и бояр Троекуровых. Потом, много лет спустя, я узнал, кто воскресил их: опять все те же зоркие глаза Барановского увидели погребенный под слоем штукатурки орнамент наличников окон и фронтона, а умелые руки каменщиков выявили их, вновь засветились они, радуя людей. К несчастью, Петру Дмитриевичу было суждено вскоре пережить гибель воскрешенных им палат. Они были снесены, и на их месте вырос гигантский корпус Госплана, во дворе которого оказалась спрятанной часть Троекуровского дворца» .

Палаты Троекурова во время реставрации в конце 1920-х годов

Однако вскоре нависла угроза сноса. В 1925 году советский реставратор, художник, искусствовед Игорь Эммануилович Грабарь писал:

"В последнее время ходили слухи о чудовищном проекте сломки… зданий и постройки на всем протяжении от Дома Союзов до Тверской гигантского небоскреба для Госбанка. Слухи эти встревожили всех любителей московской старины. Действительно, что может быть нелепее с точки зрения азбуки целесообразного городского строительства, как это ненужное строительное уплотнение и без того уплотненного центра, с неизбежным затемнением окружающей местности. Не застраивать небоскребами надо этот центр, а наоборот, раскрыть его следует, удалив мешающие наросты, облепившие со всех сторон усадьбы Голицына и Троекурова…" Вид Охотного Ряда с палатами Голицына (двухэтажное здание в глубине слева) и палатами Троекурова (трехэтажное здание справа). Конец 1920-х годов.

Увы, недавно отреставрированные палаты Голицына и церковь Параскевой Пятницы были снесены в 1928 году, а на их месте построили здание Совета Труда и Обороны, которое впоследствии занимал Совет Министров СССР, Госплан СССР, а ныне — Государственная Дума РФ. Палаты Троекуровых оказались во дворе и буквально потерялись на фоне громадного серого здания. В то время это был жилой дом, где проживало без малого 300 человек. Охотный Ряд. Проект реконструкции Д.П. Сухова. Вариант. 1928 год.

Барановский не смог отстоять палаты Голицыных, хотя несколько раз грудью вставал на их защиту. Однажды в Георгиевский переулок въехала колонна машин – пожарные, взрывники и охрана ГПУ. Петр Дмитриевич со второго этажа палат стал кидать в машины камни. Тогда ему удалось отбиться, но через месяц дом Голицыных взорвали. В 1933 году Барановский был арестован за слишком рьяную защиту памятников архитектуры, в том числе и палат Троекуровых. Три года он провел в лагере в Мариинске, куда в свое время были сосланы декабристы. К счастью, реставратору удалось отстоять палаты в Георгиевском переулке. То, как Барановский защищал московские памятники, не может не вызывать восхищения. Когда собор Василия Блаженного попал в список обреченных на снос архитектурных объектов, Петр Дмитриевич заявил, что покончит с собой, если храм снесут. Он надеялся, что его трагическая смерть заставит мировую общественность повлиять на тяжелую, доходящую до абсурда ситуацию с памятниками архитектуры в СССР. Может быть, именно благодаря этому поступку сохранился один из символов Москвы. Во второй половине 1950-х годов началась новая реставрация здания под руководством талантливого архитектора и реставратора Галины Владимировны Алфёровой (1912-1984). Палатам был возвращен облик конца XVII века, восстановлен богатый декор фасадов и внутренних помещений. Именно Галина Владимировна обнаружила белокаменное мощение над третьим этажом, свидетельствовавшее о существовании гульбища, о котором упомянуто выше.

После окончания реставрационных работ здание палат Троекуровых занял Государственный музей музыкальной культуры имени Глинки. Однако в 1980 году он переехал в новое, более просторное помещение. Некоторое время палаты занимали различные конторы. Палаты строились в несколько этапов, а потому их фасады дают наглядную картину изменения декоративных форм. Подклет здания восходит к XVI веку. Фасады первого и второго этажей сохранили обработку середины XVII века со спаренными колонками по углам и в местах примыкания внутренних стен, с узорными наличниками и небольшими арочными оконными проемами. Украшения третьего этажа – пышные белокаменные наличники с разорванными фронтонами и волютами по сторонам проемов – яркие примеры «московского барокко». К сожалению, не сохранилась открытая галерея с лестницами, преобразованная в XIX веке в лестничную клетку. Палаты Троекуровых представляют собой редкий для истории русской архитектуры пример перехода от традиционных боярских палат к дворцовому зданию нового типа.

«Черный» период для палат Троекуровых начался в 1994 году, когда здания бывшего Госплана на Охотном Ряду были переданы Государственной Думе Российской Федерации. Палаты Троекуровых оказались на закрытой территории. Из-за нерешенности вопросов собственности между городскими и федеральными властями они, лишенный финансирования, начали разрушаться. Палаты Троекуровых несколько лет назад. Снято из нового здания Государственной Думы РФ.

В одно время предполагалось передать палаты Госдуме в качестве зала для приемов и переговоров, или отдать городу и открыть в здесь музей в составе туристско-рекреационной зоны «Золотое кольцо Москвы». В 2015 году палаты Троекуровых были обтянуты строительной сеткой с нарисованными на ней фальшфасадами. Пребывание внутри было опасно для жизни ввиду ветхости конструкций. Палаты Троекуровых, затянутые строительной сеткой. Фото сделано из окна школы №179.

Здание в конечном итоге отреставрировали. Но то, что получилось, иначе как новоделом не назовешь. Старый памятник, фактически, уничтожен.

Палаты Троекуровых после реставрации.