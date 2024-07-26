Москва реконструируется. 1938

ПРЕДИСЛОВИЕ

10 июля 1935 г., по инициативе товарища Сталина, было принято историческое постановление Совета Народных Комиссаров СССР и Центрального Комитета ВКП(б) о генеральной реконструкции города Москвы. Все советские патриоты с восхищением и гордостью следят за выполнением этого постановления, за гигантской перестройкой столицы нашей социалистической родины. Новости СМИ2

Старая, дореволюционная Москва была оплотом капиталистического угнетения и произвола, городом купцов, фабрикантов, чиновников. Роскошные особняки богачей и жалкие лачуги рабочих, грязные, кривые и темные улицы, тупики, сорок-сороков церквей и бесчисленное множество кабаков, водоснабжение и канализация в центре города и страшно запущенные антисанитарные окраины — таков был облик старой капиталистической Москвы.

По-большевистски перестроить, перепланировать столицу, сделать советскую Москву — великий город социалистического государства — самым лучшим, самым культурным, самым благоустроенным и красивым городом в мире, достойным социалистической эпохи — такова задача.

Опираясь на гигантские победы сталинской индустриализации и коллективизации страны, партия и правительство смогли приступить к практическому разрешению этой боевой задачи.

Под руководством товарища Сталина, при участии Лазаря Моисеевича Кагановича, был разработан генеральный план реконструкции Москвы.

Московские большевики, партийные и непартийные, вот уже три года упорно, настойчиво работают над выполнением этого плана перестройки любимого города.

За эти годы достигнуты немалые успехи. Гордость Москвы — чудесный метрополитен им. Л. М. Кагановича продолжает расти. В 1938 году пущены в эксплуатацию Покровский и Горьковский радиусы второй очереди метрополитена.

Совершенно преобразились Московские площади. Широкими магистралями стали Садовое кольцо, 1-я Мещанская. Изменились Ленинградское и Можайское шоссе, расширилась центральная магистраль столицы — улица Горького, от Охотного ряда до Советской площади.

Красивыми и величественными выглядят новые московские мосты и гранитные набережные.

За первый год эксплуатации по замечательному каналу Москва-Волга проехало свыше 1.200.000 человек. Благодаря каналу к концу 1938 года подача воды дойдет до 65 миллионов ведер в сутки. На каждого жителя придется 221 литр. Уже сейчас жители Москвы потребляют воды больше, чем жители Берлина, Лондона и Вены.

Ни один строй, кроме советского, не знал такого грандиозного размаха жилищного строительства. В 1936 году в Москве заселено 184.000 кв. метров жилой площади в новых домах, в 1937 году заселено свыше 187 тысяч квадратных метров. В течение десятилетия с 1935 по 1945 гг., в Москве будет построено около 2.500 домов с общей площадью 15 миллионов кв. метров. Троцкистско-бухаринские наймиты фашизма, засевшие в некоторых строительных организациях и в ряде управлений Моссовета, тормозили жилищное строительство, пытались сорвать выполнение программы реконструкции Москвы. Славная советская разведка разоблачила гнуснейших изменников и нанесла им сокрушительный удар.

Столица имеет все виды современного городского транспорта: лучшее в мире метро, автобусы, троллейбусы, таксомоторы и трамвай. Из года в год растет количество перевозимых пассажиров: в 1937 г. городским транспортом было перевезено 2.207 миллионов, в 1938 г. намечено перевезти 2.505 миллионов пассажиров.

С каждым годом столица обогащается новыми вузами, школами, музеями, научно-исследовательскими институтами, библиотеками, театрами, кино и т. д.

В знаменательных фактах и цифрах ярко отражается небывалый расцвет столицы социалистического государства, видна сталинская забота о строителях нового общества.

Цель альбома „Москва реконструируется" — наглядно проиллюстрировать методом изобразительной статистики историческое постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 10 июля 1935 г. о генеральном плане реконструкции Москвы и показать реконструкцию Москвы в действии.

Основное текстовое содержание альбома — постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б). Это постановление приводится в альбоме отдельными выдержками красным шрифтом без ссылки на источник. Содержание постановления показывается с помощью различных изобразительных материалов, преподносимых в определенных сочетаниях с фотографиями: всякая схема, план, карта, диаграмма и т. п. являются известным обобщением, поэтому эти материалы комбинировались с фото и рисунками так, чтобы читатель мог легко увязать обобщение с конкретными фактами.

Читатель видит на плане расширение улиц и площадей в виде условных полос красного цвета. Помещенная здесь же серия фотографий одной улицы, последовательно показывающая изменения, происходящие на ней в процессе реконструкции, помогает читателю представить, каким образом изменятся и все другие улицы и площади, отмеченные в плане.

Рядом помещены диаграммы сравнительной ширины улиц до и после реконструкции, дающие представление о значении расширения улиц для городского транспорта.

Специальные изобразительные приемы, использованные при составлении таблиц, должны облегчить чтение всякого рода планов, топосхем и карт. Так, в плане Москва XVII века, показывающем, как дороги, ведущие в город, образуют радиальные улицы, городские стены нарисованы не условно, а картинно, так что они сразу узнаются. Благодаря этому наследующем плане (XVIII в.) видно, что городская стена срыта и на ее месте образовалась кольцевая магистраль. Для большей выразительности на картах Москва — порт пяти морей и канала Москва — Волга реконструируемые речные пути и сооружения на них даны вне масштаба (увеличенными).

В целях наибольшей наглядности в альбоме часто применяется прием противопоставления (реконструкция жилого квартала и др.) и метод наложения нового плана на старый (планировка старого квартала, схема пробивки новых и реконструкция старых магистралей). В таблице „Исторические границы Москвы² применен прием, заключающийся в том, что различные стадии развития во времени показываются различной интенсивностью одного и того же цвета: самая отдаленная во времени стадия дается наиболее темным тоном и последовательно осветляются до светло-желтого для показа территории, запроектированной по генеральному плану реконструкции.

Реализация грандиозного сталинского плана реконструкции пролетарской столицы для своего отображения потребует многих изданий. Наш альбом мог ставить себе только ограниченные задачи — помочь изобразительными средствами уяснению исторического постановления и отобразить начальный, сравнительно небольшой период его выполнения.

В работе над альбомом Институту оказали большую помощь консультацией и предоставлением планировочных и цифровых материалов отдел планировки г. Москвы и отдел проектирования Мосгорисполкома и Моссовета Р. К. и К. Д., Московское городское управление народно-хозяйственного учета, Московская городская плановая комиссия, Метропроект, Управление строительства канала Москва-Волга, а также тресты: Мострамвай, Мостроллейбус и Мосочиствод.

Институт приносит свою благодарность вышеперечисленным организациям и отдельным сотрудникам этих организаций за оказанную помощь.

„Стихийно развивавшаяся на протяжении многих веков Москва отражала даже в лучшие годы своего развития характер варварского российского капитализма". „...изрезанность кварталов множеством переулков и тупиков...“ „... загроможденность центра складами и мелкими предприятиями..."

„...беспорядочное размещение промышленных предприятий, железнодорожного транспорта и других отраслей хозяйства и быта — мешают нормальной жизни бурно развивающегося города, в особенности городскому движению, и требуют коренного и планомерного переустройстваʺ. Планов реконструкции Москвы было много: одни предлагали, в целях сохранения в полной неприкосновенности дворянско-купеческо-церковного облика старого города, расширить Москву до 100—200 тысяч га. Архитектурное оформление опиралось на старые аристократические особняки, помещичьи усадьбы, церкви и монастыри.

С другой стороны, в проектах планировки Москвы нашли отражение „левацкиеʺ теории, которые, прикрываясь левыми фразами, предлагали абстрактные нереальные схемы планировки. В постановлении СНК СССР и ЦК ВКП (б) решительно отвергнута теория буржуазного урбанизма, проповедующая города-гиганты, равно как и теория мелкобуржуазного дезурбанизма, проповедующая разукрупнение и распад городов. „ЦК ВКП(б) и СНК СССР считают, что при определении плана Москвы необходимо исходить из сохранения основ исторически сложившегося города, но с коренной перепланировкой его путем решительного упорядочения сети городских улиц и площадейʺ.

На карте России Антония Дженкинсона, сделанной в 1562 году, мы видим: реки, текущие в Белое море, реки, идущие в Каспийское море, и реки бассейна Балтийского моря сходятся в районе Москвы. Купец XVI века ощущал район Москвы, как перекресток речных путей, идущих из Балтийского моря в Каспийское и Черное и из Каспийского в Белое. На плане Исаака Массы видно, как дороги, входя через ворота в город, образуют в нем радиальные улицы. Первый Кремль с сосновыми стенами стал в 1156 году там, где река Неглинная впадала в Москва-реку. В 1339 году Кремль был расширен и обнесен стеной из толстых дубовых бревен. Первая белокаменная стена Кремля была создана в 1367 году. К 1495 году Кремль был обнесен заново кирпичной стеной, и вокруг стены снесли постройки, образовав пустырь на длину пищального выстрела. К 1538 году созданы были стены Китай-города, рассчитанные уже на огневой бой и охватывающие торговые склады. В 1593 году по линии нынешнего бульварного кольца стали стены Белого города, и в том же году город был обнесен и деревянной стеной. Эта стена предопределила появление Садового кольца. На путях, ведущих к городу, как военные заставы и торговые склады, стояли монастыри. Значение дорог изменялось, усиливалось движение в сторону тогдашнего Петербурга, увеличивалось значение улиц в деле внутреннего городского транспорта, укрепления потеряли свое значение, срывались, и на их месте образовались кольцевые улицы.

Основное движение и после появления окружных улиц шло по радиальным улицам. Москва мало тратилась на дома, за кольцом Садовой начинались заборы и пустыри. Романист прошлого века Загоскин пишет, что в начале XIX века были дома в Москве, которые сдавались с сенокосами и с рыбной ловлей. Редкими отдельными островами стояли большие каменные барские дома. Из них, например, сохранился Пашков дом, где теперь Ленинская библиотека. Ворота были единственным проходом для улиц. К воротам кривыми коленями сходятся переулки. Уже давно не существует Мясницких, Арбатских и других ворот, но они на столетия определили направление московских улиц и переулков.

„Принимая в основу планировки города исторически сложившуюся радиально-кольцевую систему улиц, дополнить ее системой новых улиц, разгружающих центр от движения и позволяющих установить прямую транспортную связь районов города между собой без обязательного проезда через центр городаʺ. Старая Москва росла неправильно, ее разрубали на части железнодорожные пути, ее стягивала окружная дорога.

Отсутствие водопровода, канализации, света, путей сообщения на окраинах искусственно увеличивало густоту населения в центре. Болотистые луга, заливаемые разливом реки, создавали в центре города пустыри.

Только сейчас Москва сможет использовать свой рельеф и развернуть закономерно план на всей своей территории. Этот план основан на улучшении старого радиального плана с расширением главных магистралей, с введением дополнительных магистралей, которые вписываются в старые кольца города.

Кроме того, вокруг старой территории города на новых территориях создаются новые районы, из них самый замечательный— юго-западный район, за Ленинскими горами.

Основная магистраль юго-западного района связана тоннелем, проходящим под горами, с новой магистралью, на которой станет Дворец Советов. Новые районы г. Москвы не являются городами-спутниками, они присоединяются к старому городу освоенными территориями и вместе с ним составляют единый городской план.

Расширяются радиальные и кольцевые улицы. Кольцо Садовых стало автострадой. Уничтожаются дома, стоящие на перекрестках бульваров, выпрямляются магистрали. Поперечные переулки теряют свое значение как линии транспорта, они рассматриваются как внутриквартальное пространство. Сравните схему планировки главных городов мира. Перепланировка Москвы использует реку, как основной архитектурный центр города. Радиальное строение города сохраняется.

Париж, несмотря на грандиозную работу по перепланировке, идущую уже более 70 лет, остается хаотичным; схема его только задана, а не осуществлена. Река противоречит схеме, а не поддерживает ее.

Лондон лишен формулы плана. В нем есть логика кварталов, но нет логики города.

Берлин разрешен как железнодорожный узел, железнодорожный парк лежит в центре города Берлина. Это — город, приготовившийся для нападения, для посылки военных эшелонов. „При определении размеров и планировке территории г. Москвы исходить из постановления июньского пленума ЦК ВКП (б) 1931 г. о нецелесообразности создания городов-гигантов с нагромождением большого количества предприятий в сложившихся крупных городских центрах и недопустимости строить в дальнейшем новые промышленные предприятия в г. Москвеʺ. Фасад здания войдет в ансамбль архитектурного оформления новой площади, которая предусмотрена планом реконструкции гор. Москвы.

___

С гордостью говорят советские патриоты о своей любимой столице. В сталинском плане реконструкции Москвы они видят неустанную сталинскую заботу о трудящемся человеке.

Через несколько лет, когда весь гениальный план товарища Сталина будет воплощен в жизнь, Москва станет самым благоустроенным, красивым и величественным городом в мире. Для того, чтобы пропустить народные массы на Красную площадь, пришлось снять Иверские ворота. Но площадь все еще узка. Нужно —

„Красную площадь расширить вдвое...ʺ

Красная площадь в XIX веке не имела общественного значения. Пустынная, мощенная булыжником, она демонстрирует свою ненужность городу. Для того, чтобы превратить старую Лубянку в нынешнюю площадь Дзержинского, — в то, что Вы видите на панораме, понадобилось снять Китайгородскую стену и перестроить все над землей и под землей. „Расширение улиц произвести за счет сноса некоторых зданий и немедленной ликвидации клумб и газонов на улицах, а на некоторых улицах также и деревьев, насажденных вдоль улиц, сужающих проезжую ширину улиц и мешающих движению…ʺ Вот история бывшего Охотного ряда „Разгрузить город от сортировочных и технических железнодорожных станций с постепенным выводом их, а также внутригородских прирельсовых складов — за пределы городаʺ Начало Московского железнодорожного узла было положено 87 лет тому назад, когда в 1851 г. была открыта железная дорога, соединившая Петербург с Москвой. На смену гужевых дорог, тянувшихся в Москву, уже в 70-м году к Москве подошло 6 железных дорог, а в 1900 г. — 8, а в 1912 г.— 11.

В 1908 г. была закончена Окружная железная дорога. Московский железнодорожный узел имеет 8 тупиковых вокзалов и 1 проходной (Курский), 23 пассажирские остановки, 45 товарных и 11 сортировочных станций. Основным недостатком узла является: неравномерное распределение вокзалов по городской территории и тупиковый характер движения.

Город мешает работать железным дорогам, железные дороги перебивают городские улицы. В Московском железнодорожном узле сосредоточено 7% грузооборота всей страны и 15% пассажирооборота. В сегодняшней Москве железнодорожные пути врываются в самое тело города и разъединяют целые городские районы. Город разрезан на части, и два района, находящиеся рядом, сообщаются через центр.

В старой Москве около 10% городской территории было занято железнодорожными путями. В новой Москве они займут только 4% и перестанут перерезывать живое тело города. Часть железнодорожных путей уйдет под землю. Значительно будет увеличено количество путепроводов. Половина железнодорожного грузооборота проходила через старую Москву транзитом. Он задерживался на внутренних городских путях, мешал железнодорожному узлу, перегружая его. Сейчас грузы пойдут в обход города. Железнодорожные вокзалы будут связаны между собой тоннелями. Комсомольская площадь уже сейчас разгружена поездами метро. Скоро под землей пройдут и железнодорожные пути электрифицированного узла. „Наш метрополитен есть символ строящегося нового социалистического общества. Наш метрополитен воплощает в себе всю силу нового господствующего рабочего класса, строящего и работающего на новых основах...ʺ

Л. М. КАГАНОВИЧ „Наш метрополитен есть символ строящегося нового социалистического общества. Наш метрополитен воплощает в себе всю силу нового господствующего рабочего класса, строящего и работающего на новых основах, противоположных тем, на которых создавались капиталистические государстваʺ.

Л. М.КАГАНОВИЧ Метро — самый быстрый способ передвижения в городе. В 16 минут проходит поезд метро из Сокольников до Парка культуры и отдыха. За это время пешеход не дойдет еще до Комсомольской площади, извозчик перегонит его немногим, трамвай, автобус доедут до Кировских ворот.

Дальше всех уйдет автомобиль, но быстрота автомобиля в городе — мнимая. На самом деле автомобиль в городе дожидается трамвая и стоит, выжидая зеленого света на перекрестках у светофора. На глубине 33 метров сквозь плывуны идет движущаяся лестница, и перила идут, чтобы не уставали люди.

Проблема городского транспорта может быть разрешена при использовании разных горизонтов для пересекающихся движений. Прежде всего нужно использовать пространство под улицами. Подземный перекресток, Пушкинская улица— Охотный ряд, на земле и под землею выглядит так. Все изменяется на Свердловской площади. Изменяется все и под землею. Ниже реки Неглинки, текущей по трубе, пошли два тоннеля Покровского радиуса, и еще ниже бегут вагоны Горьковского радиуса. Метро связывает отдельные районы Москвы. Москва — Волга канал связывает водными путями город со всей страной.

Русские половодья стремительны и многоводны. Бывали годы, когда башни Кремля стояли в воде.

Летом Москва-река едва покрывала свое дно и сильно загрязнялась водами фабрик и заводов. Канал Москва-Волга одновременно разрешает и транспортную проблему, связывая Москву глубоким водным путем с бассейнами Белого, Балтийского, Азовского, Черного и Каспийского морей, и проблему снабжения водой великого города.

Канал позволяет направить на Москву и через Москву металл с Урала, нефть из Астрахани, лес из Северо-западного бассейна, химические удобрения из Соликамска и Кировска, хлеб и плодоовощи из Куйбышева и Уфы. Москва — Волга канал перестраивает транспортную систему Союза, снимая с железнодорожной сети громоздкие и сезонные грузы.

В верховьях Волги создано водохранилище, зеркало которого больше 300 км2.

В город вода пойдет водопроводным каналом и широким судоходным каналом.

В городе будет два порта: Северный и Южный. Особый канал обойдет город с севера, другой канал спрямит изгибы реки и выйдет к Южному порту. Постройка канала потребовала 146 млн. кубометров земляных работ, 3 млн. кубометров бетонных и до 30 тыс. тонн железных конструкций. Канал идет в выемке и насыпи; канал пересекает водораздел. Здесь воду придется поднимать насосами. На это уйдет ток. Но электрические станции г. Москвы и области имеют пиковые часы, т.-е. часы наибольшей нагрузки и часы недогрузки.

Вода накачивается в периоды относительного бездействия электрических станций. Созданы резервуары воды. В часы наибольшей нагрузки станций эта вода спускается в турбины Сходненской гидростанции и дает ток городу.

Город будет получать от гидростанций канала меньше энергии, чем отдаст на насосные станции, но он получит энергию в те часы, когда она больше всего нужна. Старые реки останутся на своем уровне, нельзя целиком поднять и все шоссе, и железнодорожные полотна. На пути канала Москва-Волга поэтому возникают сложнейшие сооружения. Около шлюза № 8 создан следующий узел: над шлюзом проходит железнодорожный мост Ржевской линии. Перед шлюзом под каналом построен двойной тоннель, через который идут автомобили Волоколамского шоссе; под каналом и подходами к тоннелю в трубах пропущены воды рек Химки и Чернушки. Тоннель имеет 53 метра длины. Такого же типа тоннель запроектирован на пересечении Ярославского шоссе восточной ветвью канала и еще один уже создается у Иваньковского водохранилища на Волге. Из общей длины 421 тысячи километров наших речных водных артерий только одна пятая часть, около 85 тысяч км, освоена судоходством. Реки Союза нужно переделывать и связать в единую систему. Центром этой системы будет Москва.

Одновременно с постройкой канала Москва-Волга будут перестраиваться старые малых размеров шлюзы бывшей Мариинской системы. Наше население увидит полное переоборудование Волги, вода которой будет поднята грандиозными плотинами. Волга свяжется с Доном двумя водными системами: каналом Волга-Дон — в месте наибольшего сближения рек — и каналом, который пройдет через русло иссыхающей реки Маныч. Свяжется через Десну Днепр с реками Волжского бассейна; Кама — с Северной Двиной; через Вычегду и через Урал свяжутся реки Европы с реками Азии, — будут созданы для пароходов те пути, которыми для лодок пользовался Ермак. Шлюзы канала Москва-Волга по своему техническому оборудованию и размерам построены с расчетом на полное освоение всего московского водного узла, связывающего речные системы Союза ССР. Перервинский шлюз расположен на правом берегу реки в конце канала, проведенного в обход плотины. Полезная длина камеры шлюза 290 метров, ширина 30 метров, глубина 5,5 метра. Шлюз может пропустить судно водоизмещением 18 тысяч тонн. Пропускная способность шлюза 16 двойных шлюзований в сутки. Вода, которая придет в город в результате сооружения канала Москва-Волга, ляжет в нем двумя водными кольцами и будет окружена зеленью паркового кольца.

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ...

https://electro.nekrasovka.ru/books/6151454