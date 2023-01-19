Чем США убивали Россию и травили россиян все эти 30 лет

Когда Правительство Ельцина в 90-е заплясало под дудку США - у нас случилась война в Чечне. Даже две.

Когда Саакашвили начал ежедневно получать прямые указания из Вашингтона, это довело Грузию до потери Южной Осетии.

Когда Украина пошла той же дорогой, соединив сердца националистов с сердцами Правительства США, - у нее случился Донбасс.

Случайность? Вряд ли. Если вспомнить, например, как американцы в середине 80-х поддерживали Саддама Хусейна, поставили ему помощь на 2,5 миллиарда долларов в его противостоянии с Ираном, а потом стерли с лица земли и Ирак, и Хусейна.

Так было со многими.

Только вот у Украины вряд ли получится сделать то, что получилось у нас. У нас в нулевых новый Президент сумел договориться с чеченскими сепаратистами, сел с ними за стол и переговоров и вернул ныне мирную и счастливую Чечню в лоно России. А вот на Украине, когда туда действительно придет Президент мира, многие территории уже будут утрачены навсегда.

Но главное хочется сказать о другом - никому ничего США хорошего не приносит и не принесет.

Вот взять, например, питание. Примерно с конца 90-х у меня летом началась какая-то аллергия. Идет три недели. Слезы, чихание, горло. Раньше я ни о чем подобном не слышал, ничего такого не видел. Более того, у многих моих знакомых, чье здоровье как раз формировалось в те годы, - почти то же самое.

А причина в чем? Причина в том американском питании, которое было занесено в Россию. Занесено - как инфекция. Их аллергенная, полухимическая, неполезная пища. Их кока-кола, обколотые ножки буша, макдональдс. Юпи и чипсы - это вообще что-то запредельное. Причем, помните, - как было. Эти упаковки - для цивильных Европы и США, а эти - для третьего мира, включая Россию. И состав в этих третьесортных упаковках был уже несколько другой.

А наши пищевые комбинаты, глядя на то, как, оказывается, можно удешевить продукт, пошли той же дорогой. Начались всевозможные консерванты, все эти Е, модифицированная соя с пальмовым маслом. В мясо стали без зазрения совести вкачивать "селикон", и - о чудо! - в весе оно увеличивалось вдвое. Забыли о ГОСТах. Стали - по примеру американцев - думать только о деньгах.

И вот эти продукты, эти американские технологии, как раз и подорвали здоровье нашей нации. Провал в демографии, о чем неустанно говорит Владимир Путин, - это одно. А подрыв нашего иммунитета такой пищей - это не менее серьезный удар по численности россиян.

И теперь наш организм уже не принимает некоторую здоровую, полезную и нужную пищу. Лактозу, например, а я не могу есть мед.

Я знаю человека, который до 20 лет, живя в деревне, ел один лишь мед и лечился прополисом. Так этими продуктами он так закалил свой организм, что, ведя потом не совсем здоровый образ жизни, ни с какими серьезными проблемами по здоровью никогда не сталкивался! Все у него в целом нормально.

А молодежь в 90-е "закаляло" свое здоровье кока-колами и энергетиками. Что мы от них сейчас хотим, когда половина из них - хилые и апатичные.

В этом, конечно, виноваты и мы сами. Что питались так, что кормили так наших детей. Но кто об этом тогда задумывался? Кто предполагал, что это приведет к таким глобальным последствиям? Да и выбирать-то, честно говоря, не приходилось - и финансов особо не было, и альтернатива в виде советских продуктов тоже исчезла безвозвратно.

А как американцы разрушали нашу душу, пытаясь внедрить нам свою? Вспомните, каким душевными и отзывчивыми мы были в 70-е и 80-е. И какими многие стали сейчас, неся злость, мат и негатив в пространстве интернета.

А с чего все началось? С телевидения! С "Большой стирки", "Окон", "Дома-2". С запредельного юмора Камеди Клаб, который вообще нам несвойственен. Со всех тех программ, которые мы по лицензиям американских каналов внедряли в свое телевидение. Где чем нецензурнее - тем ярче и круче.

Я понимаю, что все эти вечерние горячие программы собирают в прайм-тайм миллионы телезрителей. У каналов идет борьба за рейтинги и рекламные деньги. Но ведь больше половины - это выдуманные истории, истории " по сценарию". Обман телезрителей.

И Мария Шукшина призывает сейчас полностью поменять наше телевидение, ставшее "американским". Считает, что сейчас для этого - самое подходящее время. Она вообще теперь довольно активно пропагандирует все то, что ведет к подъему нации в целом. Горячо поддерживает военную операцию на Украине и считает, что России нужно выходить из-под гнета Запада, начиная транслировать свои традиционные ценности.

Актриса подчеркивает, что Европа все больше становится отсталой и бескультурной, а уж «отменяя Россию» - и вовсе погрязнет в хаосе. Она не понимает, как можно не давать читать людям Достоевского и Толстого, запрещать слушать Чайковского.

Вот что она говорит про телевидение:

«На руку противнику играет возвращение «постирочных» программ. Для привлечения внимания обычно приглашаются известные люди, готовые за 30 сребреников придумать любую конфликтную ситуацию. Для многих это становится единственным источником заработка. Про мораль и разрушительное воздействие на зрителей не думает никто.

А почему бы нам в нашей стране не отменить такие помойные передачи, как «Пусть говорят», где стирают грязное белье на всю страну в прайм тайм? Почему нельзя заполнить контент новыми патриотическими передачами, рассказывающих о простых людях, о наших солдатах, скромных героях в тылу и на передовой, проливающих кровь за наше будущее без рабских кандалов? Уверена, что такие передачи стали бы отдушиной в условиях информационного прессинга.

Меня тут недавно приглашали на передачу "Сегодня вечером" на тему «Талант по наследству», так пришлось ответить немного эмоционально, мол, у нас ребята на Украине себя не жалеют, а мы мусолим темы, тысячу раз показанные на ТВ и в Интернете. Кому это интересно? При том, что «Сегодня вечером» ни в какое сравнение с «постирочной» «Пусть говорят» не идет. Но менять формат все равно нужно, тем более ведущий новый… А «постирочную» предлагаю отменять как вражеский контент. И не только ее, но и все эти замшелые, отстойные, коих легион на наших федеральных каналах.

...Когда в конце февраля все только началось, по Первому каналу отменили Урганта, и вместо этого запустили фильм - "Калашников". Они думали, наверное, что включили "Лебединое озеро", но с каким же наслаждением смотрелся этот фильм! Вот тогда и подумалось - другим должно быть наше телевидение!

Кто-то скажет - что же вы раньше молчали?

А вот - прозрели! Да, только сейчас! Но, во-первых, лучше поздно, чем никогда, а во-вторых, человек так устроен - что-то важное и глобальное он способен увидеть лишь в экстремальных ситуациях. Тогда, когда все вокруг срывают маски, а иллюзии о честности глобального мира улетучиваются.

Бочкарев Александр

https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43683670388/CHem-SS...