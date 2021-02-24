Почему Россия не договорится с Западом: 75 лет главному тексту Холодной войны
А за день до этого, 21 февраля, в интервью всё тому же «Рейтерс» находящийся в бегах и под следствием Леонид Волков, заявил, что «Кремль понимает только «язык силы», и что никакого диалога быть с ним не может – это только ослабит позиции Запада и ни к чему не приведёт.
Это тупик. Тупик заведомой предубеждённости, заведомой уверенности в российской враждебности и потому невозможности (и ненужности) диалога. Тупик, в который сам себя загнал Запад в отношениях с нашим государством.
А знаете, где искать корни этой ошибки – и больше того, самой фразеологии про «язык силы»? Не поверите, нужно перенестись ровно на 75 лет назад! Так совпало, что очередной акт дипломатической агрессии совпал с юбилеем важной даты, которая по сути и предопределила отношение западного мира к России на всё последующее время.
75 лет назад, 22 февраля 1946 года, из посольства США в Москве была отправлена знаменитая «длинная телеграмма» посла Джорджа Кеннана, которая вместе с Фултонской речью Черчилля заложила основы Холодной войны – её логику и идеологию. И когда читаешь этот текст, пробирает до дрожи: как вчера написано!
Этот текст длинен разве что по телеграфным меркам, так-то в нём всего несколько страниц. Он посвящён подробному разъяснению руководству США, что представляет из себя Россия (что очень характерно, именно о «русскости» советской угрозы там очень много), чем она угрожает Западу и как нужно себя с ней вести. В Вашингтоне им настолько прониклись, что разослали копии всем дипломатам и высшим госчиновникам как руководство к действию. И, кажется, руководствуются этим до сих пор!
Первое и главное: чёртовы русские нас ненавидят, потому что боятся, а боятся, потому что испытывают комплекс неполноценности, и этот замкнутый круг не разорвать, это – данность навсегда: «У истоков маниакальной точки зрения Кремля на международные отношения лежит традиционное и инстинктивное для России чувство незащищенности». «Маниакиальной»! Вот кем нас считали и считают. А какой с буйными больными диалог? А так-то мы им нисколечко не угрожаем, нет, и никаких оснований для опасений у них нет – это они просто так привыкли, это у них инстинктивное. Мы – не при чём!
Далее: русские – «непревзойдённые мастера интриги». Не спешите радоваться, это не похвала! Это — ещё один веский довод для обоснования аргумента, что с ними ни о чём разговаривать не надо. «С шулерами в карты играть не садись» – мы парни честные, но простые, они нас всегда переиграют. Ну, вот и не надо играть!
А как надо? А вот как!
«Невосприимчивая к логике рассуждений, она (Россия и её правительство — прим.) весьма восприимчива к логике силы. По этой причине она может легко ретироваться — что она обычно и делает — в любой момент, когда встречает сильное сопротивление. Таким образом, если противник достаточно силен и ясно показывает готовность использовать свою силу, ему редко приходится применять силу. Если выбрать правильную линию поведения в таких ситуациях, то не возникнет необходимости проводить унизительные переговоры с противником». (Как вам нравится трактовка переговоров как «унижения»?!!).
Что мы и видим — раз за разом, год за годом. «Разговаривать нам не о чем, вы – мастера интриги, вы нас ненавидите». Да, кстати, про «вы нас ненавидите» на конкретных примерах там вообще очень много и вкусно: как передовицу сайта Би-Би-Си читаешь!
Вот — про «вмешательство в американские выборы» за 70 лет до этого: Россия делает всё «для ослабления общего политического и стратегического потенциала ведущих западных держав. В этих странах будут предприняты попытки к подрыву национальной уверенности, ослаблению национальной обороны, усилению экономической и социальной нестабильности, стимулированию всевозможных форм разобщенности». А также про хакерские атаки, про «русский след» в каких угодно внутренних социальных протестах, про коварную «Рашу Тудей» и вездесущих русских троллей. 75 лет! Методичка не поменялась! Кажется, до сих пор по ней все их СМИ работают!
А вот прелесть про отношения ЕС и США, во всех внутренних трениях которых виновата… ну, конечно, Россия!
Будет сделано все возможное, чтобы настроить ведущие западные державы друг против друга. Антибританская пропаганда будет распространяться среди американцев, антиамериканская — среди британцев. У жителей европейского континента, включая немцев, будет воспитываться чувство ненависти к обеим англосаксонским державам. Там, где существует подозрение, оно будет развеяно; там, где подозрений нет, они будут вызваны.
И итог, который надо всей элите США вызубрить назубок:
В итоге мы имеем политическую силу, которая фанатично верит в то, что с Соединенными Штатами невозможно неизменное сосуществование, что разрушение внутренней гармонии нашего общества является желательным и обязательным, что наш традиционный образ жизни должен быть уничтожен, международный авторитет нашего государства должен быть подорван.
Существовал ли пресловутый «план Даллеса» – неизвестно. Но «длинная телеграмма» реально существовала, и сделала гораздо больше бед и зла, и продолжает делать. С нами не хотят говорить, потому что убедили себя, что нас надо бояться – а бояться нас надо потому что мы их якобы «маниакиально и инстинктивно» ненавидим. Порочный круг, конца которому нет, и мы никак не можем им помочь. Им нужно просто осознать свою изначальную ошибку!
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