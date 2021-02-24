Почему Россия не договорится с Западом

Ухудшение отношений России и Запада проходит всё новые и новые этапы – и каждый раз знаком этого становится очередной виток санкций, которые Запад накладывает на нашу страну по своему усмотрению, то за то, то за это. На сей раз «не повезло» главе СК Александру Бастрыкину, главе ФСИН Александру Калашникову, командующему Росгвардией Виктору Золотову и генеральному прокурору Игорю Краснову. О том, что министры иностранных дел ЕС согласовали решение ввести против них персональные санкции, сообщило агентство «Рейтерс».

А за день до этого, 21 февраля, в интервью всё тому же «Рейтерс» находящийся в бегах и под следствием Леонид Волков, заявил, что «Кремль понимает только «язык силы», и что никакого диалога быть с ним не может – это только ослабит позиции Запада и ни к чему не приведёт.

Это тупик. Тупик заведомой предубеждённости, заведомой уверенности в российской враждебности и потому невозможности (и ненужности) диалога. Тупик, в который сам себя загнал Запад в отношениях с нашим государством.

А знаете, где искать корни этой ошибки – и больше того, самой фразеологии про «язык силы»? Не поверите, нужно перенестись ровно на 75 лет назад! Так совпало, что очередной акт дипломатической агрессии совпал с юбилеем важной даты, которая по сути и предопределила отношение западного мира к России на всё последующее время.

75 лет назад, 22 февраля 1946 года, из посольства США в Москве была отправлена знаменитая «длинная телеграмма» посла Джорджа Кеннана, которая вместе с Фултонской речью Черчилля заложила основы Холодной войны – её логику и идеологию. И когда читаешь этот текст, пробирает до дрожи: как вчера написано!

Этот текст длинен разве что по телеграфным меркам, так-то в нём всего несколько страниц. Он посвящён подробному разъяснению руководству США, что представляет из себя Россия (что очень характерно, именно о «русскости» советской угрозы там очень много), чем она угрожает Западу и как нужно себя с ней вести. В Вашингтоне им настолько прониклись, что разослали копии всем дипломатам и высшим госчиновникам как руководство к действию. И, кажется, руководствуются этим до сих пор!

Первое и главное: чёртовы русские нас ненавидят, потому что боятся, а боятся, потому что испытывают комплекс неполноценности, и этот замкнутый круг не разорвать, это – данность навсегда: «У истоков маниакальной точки зрения Кремля на международные отношения лежит традиционное и инстинктивное для России чувство незащищенности». «Маниакиальной»! Вот кем нас считали и считают. А какой с буйными больными диалог? А так-то мы им нисколечко не угрожаем, нет, и никаких оснований для опасений у них нет – это они просто так привыкли, это у них инстинктивное. Мы – не при чём!

Далее: русские – «непревзойдённые мастера интриги». Не спешите радоваться, это не похвала! Это — ещё один веский довод для обоснования аргумента, что с ними ни о чём разговаривать не надо. «С шулерами в карты играть не садись» – мы парни честные, но простые, они нас всегда переиграют. Ну, вот и не надо играть!

А как надо? А вот как!

«Невосприимчивая к логике рассуждений, она (Россия и её правительство — прим.) весьма восприимчива к логике силы. По этой причине она может легко ретироваться — что она обычно и делает — в любой момент, когда встречает сильное сопротивление. Таким образом, если противник достаточно силен и ясно показывает готовность использовать свою силу, ему редко приходится применять силу. Если выбрать правильную линию поведения в таких ситуациях, то не возникнет необходимости проводить унизительные переговоры с противником». (Как вам нравится трактовка переговоров как «унижения»?!!).

Что мы и видим — раз за разом, год за годом. «Разговаривать нам не о чем, вы – мастера интриги, вы нас ненавидите». Да, кстати, про «вы нас ненавидите» на конкретных примерах там вообще очень много и вкусно: как передовицу сайта Би-Би-Си читаешь!

Вот — про «вмешательство в американские выборы» за 70 лет до этого: Россия делает всё «для ослабления общего политического и стратегического потенциала ведущих западных держав. В этих странах будут предприняты попытки к подрыву национальной уверенности, ослаблению национальной обороны, усилению экономической и социальной нестабильности, стимулированию всевозможных форм разобщенности». А также про хакерские атаки, про «русский след» в каких угодно внутренних социальных протестах, про коварную «Рашу Тудей» и вездесущих русских троллей. 75 лет! Методичка не поменялась! Кажется, до сих пор по ней все их СМИ работают!

А вот прелесть про отношения ЕС и США, во всех внутренних трениях которых виновата… ну, конечно, Россия!

Будет сделано все возможное, чтобы настроить ведущие западные державы друг против друга. Антибританская пропаганда будет распространяться среди американцев, антиамериканская — среди британцев. У жителей европейского континента, включая немцев, будет воспитываться чувство ненависти к обеим англосаксонским державам. Там, где существует подозрение, оно будет развеяно; там, где подозрений нет, они будут вызваны.

И итог, который надо всей элите США вызубрить назубок:

В итоге мы имеем политическую силу, которая фанатично верит в то, что с Соединенными Штатами невозможно неизменное сосуществование, что разрушение внутренней гармонии нашего общества является желательным и обязательным, что наш традиционный образ жизни должен быть уничтожен, международный авторитет нашего государства должен быть подорван.

Существовал ли пресловутый «план Даллеса» – неизвестно. Но «длинная телеграмма» реально существовала, и сделала гораздо больше бед и зла, и продолжает делать. С нами не хотят говорить, потому что убедили себя, что нас надо бояться – а бояться нас надо потому что мы их якобы «маниакиально и инстинктивно» ненавидим. Порочный круг, конца которому нет, и мы никак не можем им помочь. Им нужно просто осознать свою изначальную ошибку!