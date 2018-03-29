Погиб в Сирии Богдан Деревицкий. 2017

"Сегодня простились с Богданом — военнослужащим из Братска, погибшим в Сирии. Он похоронен с воинскими почестями на кладбище Правобережного округа. На церемонии прощания присутствовали мэр города Сергей Серебренников и заместитель командующего войсками Восточного военного округа по работе с личным составом, генерал-майор Сергей Долотин, родные, знакомые и жители города", — сказала собеседница агентства.
23-летний Богдан Деревицкий из Братска Хабаровской области.О погибшем в результате боевых действий в Сирии информации немного. Известно только, что Богдан Деревицкий был уроженцем города Братск Хабаровской области. После окончания 19-й школы Деревицкий поступил в 27-е высшее профессиональное училище в Хабаровске, а после выпускного в 2012 году был призван на срочную воинскую службу.
Что стало причиной гибели военнослужащего не сообщается, однако информацию о гибели Деревицкого подтвердили в пресс-службе города Братска.Я перерыла кучу материалов, но информация везде весьма скупая.В этой же газете есть небольшое видео,которое посмотрите, если пройдете по ссылке:
24-летний Богдан Деревицкий погиб в начале мая 2017 года. Он проходил срочную службу в Хабаровске с 2012 года, в 2013 перешёл на контракт. Похоронен в Братске. У молодого человека остались молодая жена и маленький ребёнок, они живут в Иркутской области. Старший разведчик-снайпер Деревицкий 27 апреля 2017 года выполнял в Сирии специальную задачу по уничтожению боевиков в составе разведывательно-огневой группы. Он успел ликвидировать расчёт противотанковой управляемой ракеты и пулемётный расчёт противника, однако погиб под миномётным огнём. Его имявыбито на мемориальном комплексе в честь погибших в локальных войнах земляков на площади Славы в Хабаровске под нанесёнными на днях на пилоне четырьмя фамилиями не вернувшихся с сирийской войны жителей региона появились первые цветы. О мемориале я расскажу отдельно. Зато там нашла подтверждение тому, что Богдан был награжден орденом Мужества.Это личная страничка Богдана:
https://ok.ru/profile/533057841944
https://ria.ru/society/20170503/1493583469.htmlТРК «Братск»
http://www.bratsk-city.ru/news/50554/?sphrase_id=352462
http://rusvesna.su/news/1493835181
https://defence.ru/article/rossiiskii-kontraktnik-iz-bratska...
https://news.sputnik.ru/proisshestviya/61816352f468cecf80018...
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