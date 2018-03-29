Мы из Советского Союза

13 777 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лисовский
    Со слов ветеранов страшнее атаки и артобстрелов была бомбардировка . Там абсолютно не было возможности как - то укрыт...Чего боялись солд...
  • Жанна Чешева (Баранова)
    Пропавшее видео: "До свиданья, Москва" (А. Пахмутова – Н. Добронравов). Инструментал в исполнении анс. "Мелодия" п/у ..."Главное, ребята,...
  • Жанна Чешева (Баранова)
    Пропавшее видео: "Главное, ребята" (А. Пахмутова – Н. Добронравов, С. Гребенников). Л. Барашков, анс. "Мелодия", рук...."Главное, ребята,...

Погиб в Сирии Богдан Деревицкий. 2017

Погиб в Сирии Богдан Деревицкий. 2017
Свечи и гвоздики. Архивное фотоКРАСНОЯРСК, 3 мая — РИА Новости. Погибший в Сирии военнослужащий-контрактник Богдан Деревицкий похоронен в среду в Братске с воинскими почестями, сообщили РИА Новости в городской администрации.

"Сегодня простились с Богданом — военнослужащим из Братска, погибшим в Сирии. Он похоронен с воинскими почестями на кладбище Правобережного округа. На церемонии прощания присутствовали мэр города Сергей Серебренников и заместитель командующего войсками Восточного военного округа по работе с личным составом, генерал-майор Сергей Долотин, родные, знакомые и жители города", — сказала собеседница агентства.

23-летний Богдан Деревицкий из Братска Хабаровской области.Погиб в Сирии Богдан Деревицкий. 2017О погибшем в результате боевых действий в Сирии информации немного. Известно только, что Богдан Деревицкий был уроженцем города Братск Хабаровской области. После окончания 19-й школы Деревицкий поступил в 27-е высшее профессиональное училище в Хабаровске, а после выпускного в 2012 году был призван на срочную воинскую службу.Погиб в Сирии Богдан Деревицкий. 2017

Погиб в Сирии Богдан Деревицкий. 2017После демобилизации погибший поступил на контрактную службу. По контракту отправился он и в Сирию в качестве "советника" правительственных войск диктатора Башара Асада.

Что стало причиной гибели военнослужащего не сообщается, однако информацию о гибели Деревицкого подтвердили в пресс-службе города Братска.

Погиб в Сирии Богдан Деревицкий. 2017Я перерыла кучу материалов, но информация везде весьма скупая.Погиб в Сирии Богдан Деревицкий. 2017В этой же газете есть небольшое видео,которое посмотрите, если пройдете по ссылке:

https://vk.com/specnazalpha?w=wall-48144384_216369&z=vid...
Мне посчастливилось найти его личную страничку, которая до сих пор не удалена, однако там записи заканчиваются 2013 годом. Вот оттуда фото:
Погиб в Сирии Богдан Деревицкий. 2017Это все фото времен срочной службы в 2012-2013 год
Погиб в Сирии Богдан Деревицкий. 2017
Погиб в Сирии Богдан Деревицкий. 2017
Погиб в Сирии Богдан Деревицкий. 2017
Погиб в Сирии Богдан Деревицкий. 2017
Погиб в Сирии Богдан Деревицкий. 2017
Погиб в Сирии Богдан Деревицкий. 2017Там он писал, что совершил 11 прыжков с парашютом. А это фото после окончания срочной службы
Погиб в Сирии Богдан Деревицкий. 2017
Погиб в Сирии Богдан Деревицкий. 2017В одной из заметок стояла такая фотография, к сожалению маленького разрешения.
Погиб в Сирии Богдан Деревицкий. 2017И наконец нашла вот этот материал.

24-летний Богдан Деревицкий погиб в начале мая 2017 года. Он проходил срочную службу в Хабаровске с 2012 года, в 2013 перешёл на контракт. Похоронен в Братске. У молодого человека остались молодая жена и маленький ребёнок, они живут в Иркутской области. Старший разведчик-снайпер Деревицкий 27 апреля 2017 года выполнял в Сирии специальную задачу по уничтожению боевиков в составе разведывательно-огневой группы. Он успел ликвидировать расчёт противотанковой управляемой ракеты и пулемётный расчёт противника, однако погиб под миномётным огнём. Его имявыбито на мемориальном комплексе в честь погибших в локальных войнах земляков на площади Славы в Хабаровске под нанесёнными на днях на пилоне четырьмя фамилиями не вернувшихся с сирийской войны жителей региона появились первые цветы. О мемориале я расскажу отдельно. Зато там нашла подтверждение тому, что Богдан был награжден орденом Мужества.Погиб в Сирии Богдан Деревицкий. 2017Это личная страничка Богдана:

https://ok.ru/profile/533057841944

https://ria.ru/society/20170503/1493583469.html

ТРК «Братск»

3 мая 2017 в 13:17

http://archive.li/xuLxm

http://www.bratsk-city.ru/news/50554/?sphrase_id=352462

http://rusvesna.su/news/1493835181

https://defence.ru/article/rossiiskii-kontraktnik-iz-bratska...

https://news.sputnik.ru/proisshestviya/61816352f468cecf80018...

героиСветлана Митленко
Обсудить

Картина дня

наверх