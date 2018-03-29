Погиб в Сирии Богдан Деревицкий. 2017

КРАСНОЯРСК, 3 мая — РИА Новости. Погибший в Сирии военнослужащий-контрактник Богдан Деревицкий похоронен в среду в Братске с воинскими почестями, сообщили РИА Новости в городской администрации.

"Сегодня простились с Богданом — военнослужащим из Братска, погибшим в Сирии. Он похоронен с воинскими почестями на кладбище Правобережного округа. На церемонии прощания присутствовали мэр города Сергей Серебренников и заместитель командующего войсками Восточного военного округа по работе с личным составом, генерал-майор Сергей Долотин, родные, знакомые и жители города", — сказала собеседница агентства.

23-летний Богдан Деревицкий из Братска Хабаровской области. О погибшем в результате боевых действий в Сирии информации немного. Известно только, что Богдан Деревицкий был уроженцем города Братск Хабаровской области. После окончания 19-й школы Деревицкий поступил в 27-е высшее профессиональное училище в Хабаровске, а после выпускного в 2012 году был призван на срочную воинскую службу.

После демобилизации погибший поступил на контрактную службу. По контракту отправился он и в Сирию в качестве "советника" правительственных войск диктатора Башара Асада. После демобилизации погибший поступил на контрактную службу. По контракту отправился он и в Сирию в качестве "советника" правительственных войск диктатора Башара Асада.

Что стало причиной гибели военнослужащего не сообщается, однако информацию о гибели Деревицкого подтвердили в пресс-службе города Братска. Я перерыла кучу материалов, но информация везде весьма скупая. В этой же газете есть небольшое видео,которое посмотрите, если пройдете по ссылке: