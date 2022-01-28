Кудрин выступил с инициативой о разделении России



Сислибы готовятся нанести куда более сильный удар по нашей стране, чем все предыдущие удары, пишет публицист А. Иванов в «Завтра»

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21 января в Казани проходила стратегическая сессия "Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Татарстана". Формально заявленная как круглый стол по обсуждению различных нюансов в рамках "Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года", согласно которой в РТ выделены три агломерации - Казанская, Камская и Альметьевская. То есть предполагался (как бы предполагался) разговор локального уровня.

В действительности мероприятие изначально было задумано в качестве знакового события совсем иных масштабов.



Президент Татарстана Рустам Минниханов (де-факто представлявший также зампреда правительства РФ, лидера федеральной "татарской партии" и агломерационного главлоббиста Марата Хуснуллина) появился на сессии в компании с руководителем Счётной палаты РФ Алексеем Кудриным и аудитором СП Натальей Труновой; перед этим Минниханов долго беседовал с Кудриным тет-а-тет в своём рабочем кабинете.

...

Затем настала очередь хедлайнера концерта. Он предложил создавать в России агломерации, которые станут противовесом Москве. А конкретно - суперагломерацию в Поволжье с центром в Татарстане.

<...>

Шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик:



«29 сентября опубликовал пост по «устойчивым городам», которые создаёт по всему миру Фонд Рокфеллеров. Суть в следующем. У Фонда Рокфеллера есть организация под названием «Сеть устойчивых городов». Эта организация совместно со Всемирным банком оказывает влияние на ключевые города по всему миру в плане внедрения руководящих принципов/блокировок/мандатов covid и т.д. Австралия и Мельбурн, в частности, являются одной из таких площадок, как и ряд других городов, например, Милан в Италии. Одним из партнёров Фонда Рокфеллера в этой программе является ВОЗ. Что в этой связи

«С 11 по 15 октября 2021 года в Казани под эгидой ВОЗ прошли международные учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. По



Кстати, мэр Казани Метшин переизбран президентом Евразийского отделения Всемирной организации «Объединённые города и местные власти» (ОГМВ).



То есть, внешне всё красиво и чинно. А на самом деле такого рода «учениями» вводится двойное подчинение местных элит глобальному уровню управления. И то, что Фонд Рокфеллеров и ВОЗ сделали ставку на Казань и Татарстан, а не на какой-либо другой город из российских губерний, например, Владимир или Рязань, говорит о многом».



Вот и Кудрин заговорил о Казани. Как говорится, один раз — это совпадение, два раза — тенденция, три раза — закономерность. Три уже есть. Совсем не случайно, что свою инициативу Кудрина озвучил как раз в период предельного обострения отношений России с Западом".

<...> "Идеи Кудрина о создании агломерации с центром в Татарстане попахивают не бредом, а изменой. Почему именно в Татарстане, а не в Нижнем Новгороде? Почему это должно происходить за счёт русских областей? Ведь понятно, что если это произойдёт, то это наделит некоторую часть татарских элит дополнительным государствообразующим импульсом, грозящим разжиганием межнациональной розни и выходу из состава России? И что это за агломерация с расстоянием между городами в 450 км? Между Берлином и Прагой - менее 300. Тут дело не только в поползновениях части элит Татарстана, которые хочет стимулировать Кудрин, о чём справедливо пишет «Реконкиста». Дело в том, что Казань является центром приложения усилий мирового глубинного государства. Напомню, о чём я писал 18 октября:«29 сентября опубликовал пост по «устойчивым городам», которые создаёт по всему миру Фонд Рокфеллеров. Суть в следующем. У Фонда Рокфеллера есть организация под названием «Сеть устойчивых городов». Эта организация совместно со Всемирным банком оказывает влияние на ключевые города по всему миру в плане внедрения руководящих принципов/блокировок/мандатов covid и т.д. Австралия и Мельбурн, в частности, являются одной из таких площадок, как и ряд других городов, например, Милан в Италии. Одним из партнёров Фонда Рокфеллера в этой программе является ВОЗ. Что в этой связи интересно «С 11 по 15 октября 2021 года в Казани под эгидой ВОЗ прошли международные учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. По мнению автора статьи, Казань для этих учений выбрана неслучайно, и за ширмой учений ВОЗ в России происходят совершенно другие процессы. Речь идёт о программах, через которые выстраивается новое единое государство, контролирующееся мировой элитой и стоящее выше национальных границ (по задумке авторов концепции)».Кстати, мэр Казани Метшин переизбран президентом Евразийского отделения Всемирной организации «Объединённые города и местные власти» (ОГМВ).То есть, внешне всё красиво и чинно. А на самом деле такого рода «учениями» вводится двойное подчинение местных элит глобальному уровню управления. И то, что Фонд Рокфеллеров и ВОЗ сделали ставку на Казань и Татарстан, а не на какой-либо другой город из российских губерний, например, Владимир или Рязань, говорит о многом».Вот и Кудрин заговорил о Казани. Как говорится, один раз — это совпадение, два раза — тенденция, три раза — закономерность. Три уже есть. Совсем не случайно, что свою инициативу Кудрина озвучил как раз в период предельного обострения отношений России с Западом".<...>

Остальные подробности – в материале Новая угроза: союз Кудрина и «татарской партии»

https://arctus.livejournal.com/1854530.html?utm_referrer=mir...