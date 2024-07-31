15 главных брендов Российской империи

В Российской империи был хороший бизнес-климат. Открыть здесь предприятие и сделать свой узнаваемый бренд могли и заграничные предприниматели, и русские купцы, и даже бывшие крепостные.

1. Смирновъ

Новости СМИ2 «Смирновка» и сегодня является одним из самых узнаваемых водочных брендов, но в царской России Петр Арсеньевич Смирнов, основавший свой завод в 1862 году, был настоящим «водочным королем». Потребителям больше всего нравилось столовое вино «N 21"и настойка «нежинская рябина». Эти изделия помогли фирме приобрести право изображения Государственного герба и звание «Поставщик Двора Его Императорского Величества и Великого князя Сергея Александровича». Налог, который поступал в казну с предприятия Смирнова, равнялся половине довоенного бюджета российской армии. Cтоимость произведенной за год продукции достигала 17-20 млн. рублей.

2. Эйнем

Все хипстеры столицы точно знают, что такое «Эйнем», по той причине, что «Эйнемом» до 1922 года назывался кондитерский завод «Красный октябрь» на Барсеневской набережной. Основатель компании Теодор Фердинанд фон Эйнем в 1851 году открыл на Арбате кондитерскую мастерскую. Работали в ней всего четыре человека. Помогла подняться «сладкому бизнесу» Эйнема Крымская война. Он поставлял туда свою продукцию. Это помогло Эйнему расширить производство и перенести мастерскую на фабрику на Мясницкой. Предприятие выпускало около 20 видов продукции, особой популярностью пользовались «сладкие корзины» для невест. В 1913 году компания получила титул «Поставщик Двора Его Императорского Величества».

3. Шустов

«Коньячный король» Николай Леонтьевич Шустов был человеком неординарным. Он буквально перевернул сознание российского потребительского рынка XIX века. Для популяризации своего продукта он нанимал студентов. Они спрашивали в трактирах «только шустовскую водку». Когда её не оказывалось, устраивали дебош и оказывались в участке, откуда их потом выкупал сам Шустов. Впоследствии студенты ещё и получали процент от продаж в «окученной» точке. Ещё Шустов одним из первых догадался размещать рекламу на общественном транспорте. К концу XIX века ассортимент продукции стал отличаться разнообразием - зубровка, мандариновая наливка, кавказский горный травник, ликеры русских степных трав и крымский.

4. Руссо-балт

Кто считает, что в России всегда было не очень с автопромом, ошибаются. До революции все было на мировом уровне. Взять хотя бы автомобиль «Руссо-Балт», впервые выпущенный в 1909-м году. «Руссо-Балты» были машинами высокого класса. Об этом свидетельствуют, к примеру, победы на гонке Санкт-Петербург - Монако в 1912-м и 1913-м годах, а также тот факт, что «Руссо-Балт» стал первой машиной, покорившей Везувий. Вообще автомобиль оказался одним из самых надежных в мире.

5. Абрикосов и сыновья

Достаточно посмотреть на одну эту рекламу, чтобы понять, что «Абрикосов и сыновья» к вопросу маркетинга относились отвественно. В одном только 1891 году на нее было потрачено 300 тыс. рублей. Кондитер заполонил своими листовками весь город. История Абрикососовых началась в 1804 году, когда в Москву пприехал на заработки Степан Николаев по прозвищу Обрикосов, открывший здесь кондитерскую лавку. К началу XX века на фабрике Абрикосова трудились 1900 работников, они производили около 4000 тонн карамели, конфет, шоколада и бисквитов в год.

6. Буре После 1917 года фирма продолжала работать в Швейцарии под маркой Paul Buhre. Часы «Буре» были в дореволюционной России синонимом качества и четкости. Поэтому сам русский император презентовал их отличившимся чиновникам, заслуженным людям и иностранным дипломатам. Компания «Буре» выпускала как эксклюзивную продукцию, так и часы для массового покупателя. Цены на часы начинались всего с 2 рублей и достигали нескольких тысяч. Россия была одной из первых стран, где часы стали общедоступным товаром.После 1917 года фирма продолжала работать в Швейцарии под маркой Paul Buhre.

7. Фаберже Всего известно 71 яйцо Фаберже, из них 52 считаются императорскими. «Яйца Фаберже» - это роскошь, блеск и престиж Российской империи. Эти ювелирные изделия были подарками уровня премиум. Александр III, посодействовавший популярности фирмы Фаберже, подарил своей супруге яйцо на Пасху в 1887 году. Судьба этого подарка примечтаельна. В 1917 году он был конфискован большевиками, которые продали его на Запад. В 1964 году оно было продано за бесценок ($ 2450) на аукционе Parke Bernet. Где оно сейчас - неизвестно. Его стоимость приблизительно 20 миллионов фунтов.

8. Братья Дидерихс «Братья Дидерихс» выпускали лучшие в Российской империи XIX века рояли и пианино. История фабрики началась в 1810 году. Через 10 с небольшим лет компания выставила свою продукцию на вставку и объявила о готовности продавать качественные пианино, не уступающие иностранным по цене в 3-8 раз меньшей. «Дидерихсы» старемительно развивались, работали над качеством продукции и расширяли линейку. На Всемирной промышленной выставке в Париже в 1900 году инструмент фабрики был удостоен Гран-при, а А.Ф. Дидерихс - награждён орденом. К 1917 году на фабрике работало только 27 человек, и из-за полного прекращения торговли оптом и в розницу, аннулирования ранее размещенных заказов и истощения денежных средств 06 апреля 1918 года фабрика «Дидерихс фререс» была закрыта.

9. Скороход В дореволюционной России все знали: лучшая обувь - «Скороходы». Товарищество Санкт-Петербургского производства механической обуви появилось 11 сентября 1882 года. Через два года она начала производить популяр­ную обувь марки «Реформа» — лёгкие летние туфли на низком каблуке, ти­снённые на носке до подъёма узором «ёлочка». Их и прозвали «скороходами». В 1896 году на Нижегородской ярмарке Товарищество получило право на изо­бражение в фирменном знаке Государ­ственного герба. «Скороходы», конечно, пытались подделывать. С кустарями боролись в том числе и судебными методами. Обувь Товарищества неоднократно экспонировалась и на международных ярмарках — в Чика­го (1893), Амстердаме (1894), Париже (1900). В конце 1890-х она продавалась в Германии, выдерживая конкуренцию с моделями местных производителей. Только с 1910 года слово «Скороход» появилось в официальном названии фирмы, на вывесках фирменных ма­газинов Товарищества, на подошвах производимой им обуви в виде клей­ма.

10. Дукс

Раньше автомобили ездили по России не только на бензине и электричестве, но и на пару. Первым заводом, выпустившим паромобиль стал «Дукс». Автомобили эти пользовались у россиян большим доверием, так как считались самыми безопасными. Гоночная модель «Дукса» развивала скорость до 140 км/ч. Кроме паромобилей, которые также называли «локомобили», компания выпускала велосипеды, омнибусы, аэросани, мотоциклы. В 1910 году «Дукс» вышел на аэрорынок - стал выпускать самолеты и дирижабли. При этом выпуск другой продукции стал снижаться. В 1918 году завод был национализирован и переименован в «Государственный авиационный завод № 1».

11. Поляр

Не только столичный «Скороход» обувал Россию до революции. Был ещё «Поляр», появившийся в Казани в 1916 году. Сегодня эта компания известна под названием «Спартак». Так она была названа в 1922 году. Фабрика была открыта казанскими купцами и фабрикантами Шабановым, Зобниным и Жулиным. В Суконной слободе на улице Армянской (ныне ул. Спартаковская) они купили двухэтажное каменное складское помещение. Оснащение фабрики состояло из парового двигателя и машин для шитья верха обуви, которой выпускалось 2 вида. Обработка кож велась на открытом рядом с фабрикой кожевенном заводе. Раскройка, крепление подошв и другие операции производились вручную.

12. Анатра Авиационный завод «Анатра» был основан в 1913 году Артуром Антоновичем Анатрой, коренным одесситом, миллионером и просто талантливым предпринимателем. Очень быстро завод стал третьим в стране по объему выпуска продукции. За период с 1914 по 1917 годы на нем было построено более тысячи машин. В годы Первой мировой войны авиазавод находился в 12 верстах от города. Для доставки рабочих за 1 млн 300 тысяч рублей была специально построена железнодорожная ветка Одесса — Завод аэропланов А. Анатра, приобретено два паровоза и нескольких пассажирских вагонов. В 1917 году на двух заводах фирмы «Анатра» работало более 330 служащих и около 2100 рабочих. Потенциальная мощность завода состоянию на осень 1917 года составляла 80 самолетов в месяц, из них 60 — на одесском заводе и 20 — на филиале в Симферополе.

13. Залесье Переславскую ткацкую фабрику основал купец Филлип Угримов по Указу Мануфактур-коллегии в 1758 году. Тогда там было установлено 100 ткацких станов, на которых вырабатывали тонкие голландские полотна, тик, фламские и парусные полотна. В 1816 году фабрика перешла во владение московского купца Константина Алексеевича Куманина, который с 1816 по 1847 год фабрику значительно расширил: работало уже 403 стана. Производство постоянно расширялось, причем деньги в дело вкладывали англичане. Они же в 1890-е годы работали на предприятиях «Залесья» мастерами.

14. Иван Дурдин История Ивана Дурдина - история мечты. В 20 лет крепостной крестьянин села Шестихино Мышкинского уезда Ярославской губернии Иван Алексеевич Дурдин приехал в Москву на заработки, через три года выкупился и устроился в магазин Московского общества пивоваров, потом был назначен приказчиком на пивоваренном заводе в столице. В 1836 году Дурдин сумел выкупить завод, на котором работал. Дурдин стал открывать лаборатории для производства новых сортов пива, фирменные магазины, новые пивоварни. Дурдинское пиво знала вся Россия. Сам император Александр II высоко ценил дурдинский «Портер», и в 1857 году Дурдин получил особую привилегию – право разливать продукцию в бутылки с изображением российского двуглавого орла.

15. Гаванера Русские сигары - сегодня это звучит немного странно, но до революции такое сочетание было в порядке вещей. Самым крупным предприятием в дореволюционном сигарном сегменте считалась «Гаванера». Полное его название тех времен — Сигарная и Табачная Фабрика Бельгийского Анонимного общества «Гаванера». Качество продукции фабрики «Гаванера» было отменным. В 1908 году она получила Большую золотую медаль на выставке в Ростове-на-Дону. В 1910 году «Гаванеру» отметили на Всемирной выставке в Брюсселе, удостоив ее высшей награды — Почетного диплома, а в 1911 го­ду — на промышленной выставке-ярмарке в Турине, где она также получила Почетный диплом. После революции сигарное производство на заводе почти сразу прекратилось. На бывшей фабрике «Гаванер», а теперь Государственной сигарной фабрике стали изготовлять трубочные табаки «Трубка мира» и «Флотский».