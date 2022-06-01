Бессмертный полк. После праздника

Каждый год за душу берет шествие Бессмертного полка..

Миллионы людей выходят с фотографиями своих Воинов, защитников. В память о них идут потомки.

Но меня не оставляет мысль о том, сколько семей, сколько родов, фамилий было изведено под корень, так что не осталось и памяти о них на Земле. На самом деле Бессмертный Полк, который идет по планете 9 мая - только видимая часть сонма отдавших жизнь свою за наши жизни.

Разве могли подумать эти матери, гладя по головам своих мальчишек, что в живых не останется ни один из них?

«Две семьи. Один памятник посвящен семи братьям Газдановым. Один за другим они ушли на фронт. Их мать Тассо умерла, когда пришла третья похоронка.

За этой похоронкой ещё три.

Когда пришла седьмая, почтальон отказался нести ее Газдановым, и похоронку понесли старейшины. Отец сыновей, Асахмат, упал замертво, когда увидел, что к нему во двор входят аксакалы, одетые во все черное…

Второй памятник матери, Епистимии Степановой. Проводила на фронт семь сыновей - не вернулся ни один.

День Победы она встретила так: «Шла я в станицу и встретила двух молодых. Они веселые такие, смеются. Они и говорят мне: "Бабка, война кончилась!" Я, как услышала, корзинку из рук выронила, ноги мои подкосились, я упала наземь и говорю: "Земля, скажи ты мне, где же мои сыны?

.. Где сыны? Где Коля? Что с Филей? Где Вася и Ваня? Почему всю войну молчит Павлуша? Не может быть, чтоб погибли Илюша и Саша-​Мизинчик! Не верю! Этого не должно быть».

Можем мы представить это? Понять. Осознать.

Нет.

Борис Якеменко

И вчера, глядя на стройные ряды парадных коробок Парада, подумала: наши мужчины, наши деды, отцы, сыновья, братья и мужья - наш щит, сокровище и защита. Простите меня, сестры)) Хороши были девушки в парадном строю, слов нет.

Вот только сейчас на передовой бьются наши непослушные упрямые, не самые нежные и улыбчивые мужья и сыновья...За Россию, за будущее наше, чтобы жил наш народ.

Примолкли поборницы равенства полов, не видно их в БТР, за рычагами танков, у орудий и в кабинах самолетов, не идут они в атаку на Азовсталь. Война все ставит на свои места.

Утихли шуточки "вдруг война, а он уставший". Потому что война уже рядом и надежда только на мужество и умение воевать наших мужчин. Тех, кто силен, верен Родине и радугу приветствует только в небе после дождя.

Люблю я вас, мужчины, ценю и верю в силу, разум и храбрость вашу. Бог на небе хранит нас, вы - на Земле. Первый в истории Бессмертный полк. Станица Тацинская, Ростовская область, матери фронтовиков несут портреты погибших сыновей, СССР 1981 год

https://aftershock.news/?q=node/1106563