Бессмертный полк. После праздника

Миллионы людей выходят с фотографиями своих Воинов, защитников. В память о них идут потомки.
Но меня не оставляет мысль о том, сколько семей, сколько родов, фамилий было изведено под корень, так что не осталось и памяти о них на Земле. На самом деле Бессмертный Полк, который идет по планете 9 мая - только видимая часть сонма отдавших жизнь свою за наши жизни.
Разве могли подумать эти матери, гладя по головам своих мальчишек, что в живых не останется ни один из них?
За этой похоронкой ещё три.
Когда пришла седьмая, почтальон отказался нести ее Газдановым, и похоронку понесли старейшины. Отец сыновей, Асахмат, упал замертво, когда увидел, что к нему во двор входят аксакалы, одетые во все черное…
Второй памятник матери, Епистимии Степановой. Проводила на фронт семь сыновей - не вернулся ни один.
День Победы она встретила так: «Шла я в станицу и встретила двух молодых. Они веселые такие, смеются. Они и говорят мне: "Бабка, война кончилась!" Я, как услышала, корзинку из рук выронила, ноги мои подкосились, я упала наземь и говорю: "Земля, скажи ты мне, где же мои сыны?.. Где сыны? Где Коля? Что с Филей? Где Вася и Ваня? Почему всю войну молчит Павлуша? Не может быть, чтоб погибли Илюша и Саша-Мизинчик! Не верю! Этого не должно быть».
Можем мы представить это? Понять. Осознать.
Нет.
Борис Якеменко
Вот только сейчас на передовой бьются наши непослушные упрямые, не самые нежные и улыбчивые мужья и сыновья...За Россию, за будущее наше, чтобы жил наш народ.
Примолкли поборницы равенства полов, не видно их в БТР, за рычагами танков, у орудий и в кабинах самолетов, не идут они в атаку на Азовсталь. Война все ставит на свои места.
Утихли шуточки "вдруг война, а он уставший". Потому что война уже рядом и надежда только на мужество и умение воевать наших мужчин. Тех, кто силен, верен Родине и радугу приветствует только в небе после дождя.
Люблю я вас, мужчины, ценю и верю в силу, разум и храбрость вашу. Бог на небе хранит нас, вы - на Земле.Первый в истории Бессмертный полк. Станица Тацинская, Ростовская область, матери фронтовиков несут портреты погибших сыновей, СССР 1981 год
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