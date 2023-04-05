Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.33

Помните в прошлый раз я упоминала, что Вадим встречался с некоторыми мамами ребят, чьи портреты он вополтил. И у него родилась идея сделать некоторые работы с мамами и женами, назвав плакаты "Святые женщины России". Вот они:

Анна Тарасова, мама Ильи Тарасова Лилия Петрова, мама Петрова Евгения Демит Баясханова, жена Баира Баясханова Ольга Волкова, мама Михаила Волкова. Гуля Цатхлангова, мама Артура Цатхлангова.

...Фашистам не согнуть нам спины

И чтобы Родина жила

Мать отдала России сына,

Жена ей мужа отдала...

Далее портреты. Еще в октябре 2022 года погиб Фарит Зарипов из Мегиона. Информацию об этом опубликовала администрация города. Мужчина был смертельно ранен во время боев за Артемовске (Бахмут).

Фарит с детства хотел стать десантником, посещал Центр допризывной подготовки. После школы ушел в армию, служил в воздушно-десантных войсках. А в 2014 году он добровольцем поехал на Донбасс. Таких поездок было несколько. Югорчанин прошел путь от стрелка-добровольца в народном ополчении до гранатометчика и разведчика в ЧВК «Вагнер». Зарипов был удостоен семи государственных наград. Его похоронили с воинскими почестями на родине родителей в Уфе.

https://neft.media/tyumenskaya-oblast/news/v-hode-specoperac...

Фарит с детских лет мечтал стать десантником, потому посещал Центр допризывной подготовки им. Героя России Александра Достовалова. Под руководством своих наставников показывал хорошие результаты в стрельбе, имел разряд по парашютному спорту.

После школы он ушел в армию и с честью отслужил положенный срок в воздушно-десантных войсках. А в 2014 году Фарит добровольцем поехал на Донбасс, чтобы встать в ряды его защитников, чтобы помогать людям и беречь мирное население.

На уговоры близких прекратить службу отвечал:

«Если бы вы видели глаза детей, которые верят и ждут нас… Я просто знаю, что нужен там…». Фарит с мамой.

Люция Нурмухаметова, мама Фарита, вспоминает, что сын редко говорил о службе, о войне, и если рассказывал, то только смешные и веселые истории.

- Фарит учил меня не задавать вопросов. И я училась быть матерью солдата: ждать сына и в мыслях оберегать его молитвами. Меня спрашивали: неужели ты не можешь отговорить его и оставить дома? Наверное, могла бы, но я очень любила сына и уважала его выбор! – говорит Люция Фаритовна.

Таких «поездок» было несколько. И Фарит с честью прошел этот воинский путь от стрелка-добровольца в народном ополчении Донбасса до гранатометчика и разведчика в частной военной компании «Вагнер». Со слов командира, он с большой ответственностью выполнял опаснейшие задания, проявляя героизм, а любовь к Родине была воспитана в нём с рождения.

За стойкость и мужество, проявленные в боях, Фарит Зарипов был удостоен семи государственных наград. Он похоронен с воинскими почестями на родине родителей на воинском кладбище в Уфе.

В Бессмертный полк ушел еще один российский солдат - для Родины - защитник, а для близких - заботливый и любящий сын, добрый брат и верный друг...

https://megion24.ru/novosti/society/on_znal_chto_on_tam_nuzh...

Екатеринбуржец, капитан артиллерийского реактивного дивизиона «Град» Иван Марин погиб во время спецоперации на Украине, выводя солдат из-под огня противника. 30-летний офицер со школьной скамьи мечтал стать военным и защищать родину, рассказала URA.RU Елена Столярова, директор гимназии № 176, в которой учился молодой человек.

«Иван был замечательным, ответственным, хорошим молодым человеком, он закончил у нас девять классов, перешел в другую школу, потом учился в артиллерийском училище. Еще со школы мечтал о военной карьере, это был его осознанный выбор. Говорил: «Есть такая профессия — родину защищать», — рассказала Елена Столярова.

Иван Марин учился отлично и в гимназии, и в военном училище. За блестящие результаты в учебе он удостаивался чести принять участие в параде Победы на Красной площади. «Иван погиб в ходе ответного артиллерийского огня под Волновахой. Он там свой дивизион выводил из-под ответного огня. Сам от полученных ранений скончался», — рассказал один из одноклассников офицера. У погибшего остались жена и сын.

https://ura.news/news/1052555301

С юных лет Иван мечтал о военной карьере. В 2013 году он окончил обучение в Михайловской военной артиллерийской академии. Там будущему герою присвоили первое офицерское звание «лейтенант».

- Он с детства был упорным и со стержнем внутри. Даже в маленьком возрасте у него было обостренное чувство справедливости. Он не терпел неправильность и вранье. Я думаю, что по-другому он не смог бы поступить, - рассказывает мать погибшего Светлана Марина. У Ивана остались жена Галина и сын Костя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иван дослужился сначала до командира взвода, батареи, начальника штаба дивизиона самоходного артиллерийского полка, а затем до старшего офицера отдела подготовки войск общевойсковой армии.

В зоне СВО Иван Марин командовал реактивным артиллерийским дивизионом «Град». Во время выполнения боевого задания по сопровождению наступления отдельного мотострелкового полка в районе одного из населенных пунктов дивизион под его командованием оказался под огнем ВСУ. Мать погибшего офицера рассказала, что у ее сына с детства было обостренное чувство справедливости. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Несмотря на полученное тяжелое ранение, продолжил руководить боем. Лично вывел боевую машину на огневую позицию и выстрелом прямой наводкой уничтожил наступающий танк националистов, что позволило отвести вверенные технику дивизиона и личный состав на безопасное расстояние, - говорится в материалах наградного дела.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, капитану Ивану Марину было посмертно присвоено звание Героя России. Награду семье погибшего офицера вручил полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Награду семье Ивана Марина передал полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как истинный командир Иван Марин до последнего бился за своих подчиненных. Принял удар на себя, героически защитив сослуживцев. Он отдал жизнь за Отечество, за мирное небо над родным домом, за будущее для подрастающих поколений. Те, кто остается сейчас на полях, продолжают дело капитана Марина, проявляя ту же отвагу, - обратился к семье погибшего Владимир Якушев.

На церемонии присутствовали супруга Ивана Галина Марина, его родители и сын Костя. Редакция «КП-Екатеринбург» выражает искренние соболезнования семье погибшего героя.

https://www.ural.kp.ru/daily/27473.5/4728744/

Во время выполнения боевого задания военнослужащий получил смертельное ранение. Он находился на территории Украины с самого первого дня спецоперации

Уроженец Косихинского района, капитан ВС РФ Евгений Черкашин погиб во время спецоперации на территории Украины. Об этом говорится в сообществе "Мемориал героев ополчения Новороссии" в соцсети "ВКонтакте". Мужчину похоронили в родном селе 17 марта.

Известно, что мужчина погиб при выполнении боевого задания – захвате переправы через реку. Несмотря на превосходство противника, его группе удалось взять объект. При этом под руководством военнослужащего уничтожены четыре БТР и большое число солдат противника. Во время боя танк Черкашина атаковали с помощью противотанкового ракетного комплекса "Джавелин". Уроженец Алтая получил контузию, однако все же вытащил экипаж из подбитого танка. В это время в него попал осколок, которые смертельно ранил мужчину.

Черкашин родился в селе Косиха 6 сентября 1977 года, окончил местную школу и уехал учиться в Новосибирский военный институт внутренних войск МВД.

С 1999 по 2003 годы проходил службу в городе Трехгорном Челябинской области. С 2004 по 2008 годы служил в ОВД по Косихинскому району.

После этого Черкашин проходил службу в Самарской области, а с апреля 2020 года – в 35-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригаде, которая дислоцируется в Алейске.

https://tolknews.ru/proissestvia/119613-voennosluzhashchiy-s...

Стало известно еще об одном ямальце, геройски погибшем во время участия в спецоперации на территории Украины. Это житель Лабытнанги Артем Иванов, служивший командиром отделения сбора и эвакуации раненых.

- Спасение жизней товарищей - его боевая задача, которую он до последнего шага выполнял с честью и храбростью настоящего воина. Скорбим вместе с родными и близкими солдата. Мы не оставим семью Ивановых наедине с бедой. Разделяя горечь утраты, будем рядом и окажем помощь, в которой она будет нуждаться, - сказали в местной администрации.

Не осталась в стороне и глава города Марина Трескова. Она также выразила соболезнования семье погибшего солдата, пообещав оказать им всевозможную поддержку.

- Андрей нaвceгдa ocтaнeтcя для земляков пpимepoм мyжecтвa и вepнocти воинскому дoлгy. Beчнaя пaмять Герою! - произнесла градоначальница.

https://www.yamal.kp.ru/daily/27399/4595379/

Погибший в ходе спецоперации на Украине солдат Андрей Иванов из Лабытнанги очень ждал призыва в армию и переживал, что его долго не отправляли в войска. Об этом URA.RU рассказала мама военнослужащего.

«Призвался в военкомат, и как ответственный ждал своего дня, когда его заберут. Очень расстраивался и психовал что его забрали последним после друзей, потому что медиком он был один», — сообщила мама солдата Патимат Иванова.

Также она рассказала, что сын перед тем, как отправиться на службу, сначала закончил Ямальский многопрофильный колледж в Салехарде и получил квалификацию «медицинский брат». В армии служил по специальности — командовал отделением сбора и эвакуации раненых.

https://ura.news/news/1052557781

Указом президента России погибшего при исполнении служебного долга во время спецоперации на Украине Андрея Иванова из города Семи лиственниц наградили орденом Мужества посмертно. Об этом в день похорон солдата, 4 июня, в своем аккаунте во «ВКонтакте» рассказала глава муниципалитета Марина Трескова.

https://www.mk-yamal.ru/social/2022/06/05/za-muzhestvo-posme...

Баюр Геннадий Петрович

Командир самоходно-артиллерийской батареи 234 гвардейского десантно-штурмового полка.

11 марта 2022 года в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины находясь на кнп батареи умело руководя действиями вверенному ему подразделения , которое вело огневую поддержку парашютно-десантных рот ведущих бой с неонацистскими формированиями в районе населенного пункт Буча Киевской области от разрыва мины погиб командир самоходно-артиллерийской батареи 234 гвардейского десантно-штурмового полка Кавалер Ордена Мужества гвардии капитан Баюр Геннадий Петрович.

https://vk.com/wall-7479464_29174



В деревне Никольская Слобода Жуковского района Брянской области на здании школы в августе 2022 года открыли мемориальную доску гвардии капитану Геннадию Баюру, героически погибшему при исполнении воинского долга на территории Украины.

Как сообщила «Брянская учительская газета», выпускник этой школы, десантник Геннадий Баюр одним из первых участвовал в специальной военной операции – с самого ее начала. Он воевал геройски и выполнил свой воинский долг до конца. За проявленную доблесть гвардии капитан награжден посмертно орденом Мужества, рассказали в департаменте семьи, социальной и демографической политики Брянской области. Право открыть мемориальную доску было предоставлено сыну героя. У стен школы прошел памятный митинг. На нем прозвучали слова, стихи и песни, воспевающие настоящих героев. Собравшиеся возложили цветы.

https://www.bragazeta.ru/news/2022/08/22/v-zhukovskoj-shkole...



В ходе специальной военной операции на Украине погиб 21-летний житель Заречного городского округа (Свердловская область) Александр Прожерин. Об этом рассказала администрация муниципального образования в сообществе социальной сети «ВКонтакте».

«При исполнении воинского долга 20 февраля в ходе спецоперации погиб Александр Прожерин. Прощание состоится 11 марта в 12:00 в Храме Покрова Божией Матери по улице Курчатова 7», — сказано в сообщении.

Позывной военнослужащего — «Сова», ему был 21 год. Администрация городского округа выражает соболезнования близким солдата.

https://ura.news/news/1052632093

Александр служил в воздушно-десантных войсках и был контрактником. Также он был членом местных казаков. Похоронят Александра на Лесном кладбище.

Дополнительных данных о герое пока нет.

https://www.e1.ru/text/incidents/2023/03/09/72119834/

В городе Бахмут Донецкой Народной Республики погиб 23-летний уроженец Воронежской области Андрей Воропаев. Об этом сообщил глава Лискинского района Игорь Кирнос на своей странице в социальной сети в пятницу, 18 ноября.

Лейтенант Воропаев был командиром парашютно-десантного взвода. Он родился 6 сентября 1999 года в селе Троицкое Лискинского района. После окончания школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии Василия Маргелова. Затем служил в рядах вооруженных сил.

- Андрей погиб при исполнении воинского долга в г. Бахмут Донецкой Народной Республики. В тот роковой день мы все потеряли одного из лучших сынов Отечества, истинного патриота и защитника Родины. Вечная память и слава Герою Андрею!, - отметил Игорь Кирнос.

https://www.vrn.kp.ru/online/news/5017141/

Вести Воронежа пишут:

Уроженец лискинского села Троицкое Андрей Воропаев погиб в спецоперации на Украине. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщил глава района Игорь Кирнос. Андрею Воропаеву было 23 года.

После окончания сельской школы Андрей поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное училище. Окончив учёбу, молодой человек продолжил службу в рядах вооруженных сил. Он был командиром парашютно-десантного взвода.

Андрей погиб в донецком городе Бахмут. Игорь Кирнос выразил родным и близким военного соболезнования.

https://vestivrn.ru/news/2022/11/18/na-ukraine-pogib-23-letn...

17 апреля 2022 года при исполнении воинского долга в ходе российской специальной военной операции в Украине погиб гвардии младший сержант, командир отделения Даниил Голонов.

2 мая Орловщина проводила его в последний путь в деревне Речица Кромского района. Новость об этом появилась в группе «ДЮСШ “Атлант” г. Орла» в социальных сетях, где орловский боец занимался много лет.

Даниил Сергеевич Голонов родился 15 августа 1999 года, обучался в Знаменской СОШ, затем окончил Орловское училище олимпийского резерва. Он являлся выпускником МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Атлант» города Орла». С 2010 по 2019 год Даниил обучался на отделении кикбоксинга у тренера–преподавателя Вадима Калиушко. За время занятий в ДЮСШ «Атлант» достиг высоких спортивных результатов. Неоднократно выполнял норматив кандидата в Мастера спорта по кикбоксингу, был победителем и призёром различных городских, областных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнований по кикбоксингу. Быть десантником Даниил мечтал с детства. Примером для него стал отец, который был участником войны в Чечне и награждён двумя Орденами Мужества. После окончания УОР Даниил проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках, после чего остался служить по контракту. Принимал участие в военной операции в Сирии. С первых дней спецоперации Даниил Голонов служил в составе 106 дивизии ВДВ, 51 полка г.Тулы. Награждён Орденом Мужества посмертно.

https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/v-hode-specoperacii-v-u...

На страницах "Новости Орла" отмечено:

Даниил с первых дней участвовал в специальной военной операции на Украине в составе 106 дивизии ВДВ, 51 полка г.Тулы. За мужество и героизм проявленные при исполнении служебного долга Даниил Сергеевич Голонов награжден Орденом Мужества посмертно.

Похоронен Даниил в д. Речица Кромского района Орловской области. У него остались родители, младшие сестра и брат.

https://newsorel.ru/fn_947351.html

2 мая, в Скопине прошли гражданская панихида и похороны капитана Станислава Стенина, погибшего еще 24 апреля во время «специальной военной операции» на территории Украины. Офицер родился в Скопине, в 2010 году окончил училище ВДВ в Рязани. Служил в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове. На интернет-страничке городского округа Скопин указано, что он проходил службу не только на северном Кавказе и в Сирии, но и «в 2014 году был в горячих точках Украины». Станислав Стенин был ранее уже награжден медалью «За отвагу».

На прощании присутствовали родные и знакомые, представители правительства Рязанской области и администрации Скопина. Богослужение возглавил епископ Скопинский и Шацкий Питирим.

https://novgaz-rzn.ru/nomer12052022_16/5944.html

Станислав Стенин родился в микрорайоне Заречный города Скопина, окончил среднюю школу имени Максима Горького. В 2010 году – окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно- десантное командное училище им. Генерала Армии В.Ф.Маргелова и по распределению попал в город Псков в распоряжение 76-ой гвардейской десантно – штурмовой дивизии. В 2014 году был в горячих точках Украины, участвовал в боевых действиях в Северо-Кавказском регионе. С ноября 2020–го по март 2021-го участвовал в боевых действиях в Сирийской Арабской республике. Капитан Станислав Александрович Стенин – награждён Государственной наградой – Медалью «За отвагу».

К присутствующим обратились Первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Анна Рослякова, глава администрации города Скопина Олег Асеев, военный комиссар Рязанской области Олег Серкез, родственники и одноклассники погибшего - отмеченго на ресурсе "Скопин без формата" Там же выложены и фотографии церемонии.

https://skopin.bezformata.com/listnews/stanislava-aleksandro...



30 января 2023 года, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине, погиб выпускник 2 корпуса МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино Терёшин Александр Сергеевич 1991 года рождения.

Александр обучался в общеобразовательном учреждении с 1 по 11 класс. Жил рядом со школой. Первым учителем была Мельникова Лариса Геннадьевна; классными руководителями были: Федотова Галина Алексеевна (в 5-9 классах) и Орешина Нина Фёдоровна (в 10 и 11 классах).

Одноклассники и учителя лицея запомнили Александра как человека открытого, активного и спортивного. Он был отличным другом, всегда готовым прийти на помощь и оказать поддержку.

Прощание с нашим выпускником состоялось 8 февраля на Мытищинском военном мемориальном кладбище. Александр награждён посмертно Орденом Мужества.

9 февраля во 2 корпусе лицея состоялась общелицейская линейка, на которой заместитель директора по УВР Быстрова Н.Ю. объявила о гибели выпускника Терёшина Александра и рассказала об ученике. Минутой молчания все присутствующие на линейке юнармейцы, ученики и учителя почтили память выпускника лицея, нашего земляка. Наталья Юрьевна прочитала стихотворение, где есть такие строки: «Я получил назначение в полк бессмертный». Не верится, что на флажках проекта «Бессмертный полк», расположенных на окнах в коридоре лицея, рядом с героями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов будет размещён наш выпускник. Нам есть кем гордиться, есть на кого равняться!

Администрация, педагоги, работники, обучающиеся, юнармейцы лицея приносят соболезнование родным и близким ушедшего из жизни Александра Сергеевича Терёшина. Он погиб, защищая интересы нашей Родины. Память о нём навсегда останется в наших сердцах.

https://vk.com/zemetchinozm?w=wall-64692653_207495



В Сухом Логе простились с местным жителем, погибшим в ходе спецоперации. Служить Александр Тукач ушел в составе ЧВК «Вагнер».

— Александр Михайлович Тукач — еще один сухоложец, погибший в ходе специальной военной операции в Донбассе, — говорится в некрологе на официальной странице администрации Сухоложского городского округа во «ВКонтакте». — Геройски погиб 20 января под городом Артемовском Донецкой Народной Республики. Посмертно награжден медалью «За отвагу» и медалью ЧВК «Вагнер».

В этом году Александр должен был отметить свое 40-летие. Прощание с ним состоялось утром 7 марта в ДК «Кристалл».

https://www.e1.ru/text/world/2023/03/06/72111164/

На странице КП отмечено:

Во время спецоперации на Украине погиб 39-летний уроженец Сухого Лога Александр Тукач. В мэрии рассказали, что мужчина окончил школу №2, а позже в училище получил профессию газоэлектросварщика.

- Известно, что Александр героически погиб под городом Артемовск Донецкой Народной Республики еще 20 января. Посмертно он был награжден медалью «За отвагу» и медалью ЧВК. Прощание с ним состоится 7 марта, - отметили в пресс-службе администрации Сухого Лога.

https://www.ural.kp.ru/online/news/5168445/

Об этих двух воинах из ЧВК "Вагнер" я ничего не обнаружила, к большому сожалению.

Напоследок хочу еще показать 2 оформленных стенда на Камчатку. Первый будет размещен в клубе "Патриот". Второй будет размещен в Музее "Воинской Славы". Там для этого отвели место. Будут размещены и тексты, конечно.

И на сегодня всё.

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