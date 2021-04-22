Образ будущего, или Какой социализм нужен России?

Еще не так давно футурология была весьма популярна и на Западе, и в нашей стране, особенно в советское время. Запад упивался своим могуществом и строил планы окончательного «освоения» мира в своих интересах, не желая замечать, что потихоньку разлагается. СССР по инерции строил планы построения коммунизма, тоже не желая замечать, что его идеологический «клей» практически высох.

Советский Союз вообще был страной, чрезмерно обращенной в будущее. Это особенность коммунистической идеологии. Как говорил Мао Цзе-дун, «три года упорного труда — и десять тысяч лет счастья». Отсюда в значительной мере и лишения, которые терпело население не только Китая, но и нашей страны. В угоду мертвой утопической схеме не удовлетворялись даже элементарные жизненные потребности в продуктах, одежде и жилье. Начальство считало, что народ может потерпеть.

А сейчас пришли неопределенность и тревога. Другая крайность — позитивный образ будущего отсутствует полностью. Несмотря на технические прорывы и наполнившиеся магазины, будущее рассыпается и ускользает, как песок сквозь пальцы. Никто не может быть уверен, что завтра он не погибнет от рук какого-нибудь здоровенного то ли мигранта, то ли террориста, что его жену или дочь не изнасилуют прямо на улице, что его дети не станут наркоманами или извращенцами, наконец, что все мы из-за каких-нибудь ГМО не утратим способность производить детей. И народ наш просто вымрет и освободит место более жизнеспособным и наглым.

Такая перспектива, разумеется, нисколько не обеспокоит какого-нибудь либерала-западника-глобалиста. Он скажет: все люди имеют право на нашу землю и ресурсы, а мы, русские, сами виноваты в том, что генетически не способны встроиться в глобальную цивилизацию. Ладно, с открытыми представителями пятой колонны и всевозможными «смердяковыми» всё ясно: это враги хуже Гитлера. Жаль, что у нас теперь никого не лишают гражданства, а стоило бы, такие граждане России не нужны.

А что же остальные жители нашей страны, которые не собираются менять Родину на заграничные «печеньки», которые Родину любят, для которых она все-таки мать? Живут по инерции. Авось как-нибудь пронесет, мировой шторм пройдет мимо.

Так вот, не пронесет, если мы не почистим свои мозги от «общечеловеческих» ценностей (читай: западного идеологического гуано). Зацепит так, что мало не покажется. На Западе уже сейчас без тени смущения поговаривают, что в нашу Сибирь переселятся миллиарды климатических беженцев, чьи перенаселенные страны уйдут под воду или станут непригодными для жизни. Наши предки для них осваивали эти земли? Или все-таки для своих потомков? Вопрос, поставленный еще в Библии, — «Кто наследует землю?» — актуален как никогда.

Линия раздела современного мира проходит именно здесь — между глобалистами, желающими всех перемешать и сделать одинаковыми, и антиглобалистами, для которых абсолютную ценность имеет каждая культура, цветущая на своей земле. Но не на чужой!

Мы должны остановить глобальный фашизм. Потому что это - смерть всех самобытных культур, за исключением самых наглых и хищных. Мы к последним не относимся, поэтому нас уничтожат первыми, припомнив всю нашу многовековую непокорность. А если народ наш исчезнет, потеряет смысл вся наша русская история, потеряют смысл все подвиги и труды наших предков. Или, может быть, надо было сдаться еще псам-рыцарям («пили бы баварское»)? Вот только смердяковы не задумываются о том, а где они собираются спасать свои души? В мировой душе? Ее нет. Коллективные души есть только у народов.

Беда в том, что единого человечества не существует, мы все - конкуренты на планете, и мы все очень разные. Нет никаких общечеловеческих ценностей и нет никаких прав человека. Это всё придумано, чтобы идеологически обосновать глобализацию. Права — продукт общества, социума. Это обществу решать — признавать какие-то ваши права или не признавать. У иностранцев вообще никаких прав просто «по умолчанию» в России не должно быть. Представьте ситуацию: к вам в дом вламывается некто с улицы и заявляет, что он будет здесь жить, потому что у него есть «права человека», а вы его будете кормить и развлекать, а еще будете терпеть, когда он захочет вашу жену или дочь.

Именно такая ситуация складывается в современной Европе. Европейцы придумали себе идеологические пустышки и теперь не могут от них отказаться. Толерантность — это когда какой-нибудь человекообразный «имеет» ваших женщин, а вы терпите, чтобы не задеть его «права». Европейский идиотизм сейчас называется гуманизмом, будь он неладен-бенладен.

И мы должны стать такими же идиотами? Нам нужно такое будущее?

Только не надо говорить, что выживем лишь все вместе. Пресловутое «выживание вида» — это невероятная глупость. Для конкретного человека имеет значение только выживание его социума или этноса. Если выживут чужие, а свои не выживут, это равносильно тому варианту, когда не выживает никто. Смысл жизни утрачивается абсолютно одинаково.

Россия останется самой собой (и вообще останется) только при одном-единственном условии: если она пошлет глобалистов подальше и снова станет социалистической. От слова «социум». В нашей стране должен восторжествовать простой принцип: «Интересы социума — на первом месте, а все остальные интересы признаются постольку, поскольку не противоречат первым».

При этом совсем не обязательно обобществлять всё подряд. Если предприниматель создает свое производство и работает на благо общества, кто бы возражал? Разумеется, стратегические предприятия должны оставаться под контролем общества. А также всё то, что эксплуатирует человеческие пороки, — азартные игры, алкоголь и табак. Государство должно следить за тем, чтобы границы были на замке, и за информационными потоками, чтобы никакие вражеские влияния под видом общечеловеческих ценностей не растлевали наших детей. Наших традиционных русских ценностей вполне достаточно, чтобы вырастить нравственно здорового гражданина. Экономика России должна обслуживать не иностранные государства, а в первую очередь потребности нашего народного хозяйства.

Разумеется, всё зависит от власти. Захочет власть поддерживать социалистический порядок, всё будет хорошо. Не захочет, как это произошло в 80-90-е годы, страна рухнет опять, и навсегда. Поэтому самая важная и актуальная задача сейчас — сформировать патриотическую элиту общества, в которой не будет места глобалистам и всяческим приспособленцам. Решение этой проблемы пока просматривается плохо, нам всем нужно искать его. Путем выборов такую элиту не создашь, нужны еще какие-то механизмы по недопущению к власти подонков и предателей и «выдергиванию» просочившихся. Возможно, для начала — антивыборы, антирейтинги, остракизм, голосование «против». Многие ли из ныне правящих пройдут его? Давайте требовать введения таких процедур. Ливанова, например, удалось по единодушному требованию общества убрать из министров, жаль, что другую должностишку ему нашли. А сколько еще таких ливановых осталось?

Нетрудно заметить, что новый русский социализм мало похож на утопию Маркса. И бог с ней, с утопией. Почему мы должны строить свою жизнь согласно каким-то схемам, придуманным даже не нашими мыслителями, а каким-то немецко-еврейским бездельником-русофобом? Социализм Маркса — это всё тот же глобализм, только в пролетарской упаковке. Не надо больше никогда соединяться с пролетариями всех стран. Наша задача — блюсти наши русские интересы. Остальной же мир пусть смотрит и завидует. Нам нужно от него только одно: чтобы от него не исходила угроза.

Борис Андреев

http://ruspravda.info/Obraz-budushchego-ili-Kakoy-sotsializm...