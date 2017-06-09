Юля Король — маленькая героиня, о которой все забыли...

Я хочу рассказать всему миру про нее. Хочу, чтобы все ее знали...

13-летняя Юля Король, круглая сирота, все богатство которой состоит в бабушке и брате. Она, после крушения каноэ на озере, несмотря на отсутствие спасательного жилета, смогла выплыть...

После того, как перевернулось ее каноэ, именно она вытаскивала всех детей. Она достойна того, чтобы о ней знали все... Не каждому взрослому по силам такой поступок...

Она приняла участие в спасательной операции и лично доставала из воды детей, в том числе уже и мертвых. Она спасла даже одного 19-летнего инструктора, который, спасая детей, сам начал тонуть. А ведь ей всего 13 лет!

А потом четыре часа шла до ближайшей деревни, чтобы вызвать подмогу, она падала в реку, плыла и все же шла вперёд, ориентируясь по течению реки... Когда Юля дошла до ближайшей деревни, она попросила помощи у местных жителей, которые стали звонить в МЧС, а затем вместе с ними побежала к берегу обратно, чтобы хоть чем-то помочь своим товарищам.

После трагедии, уже в кадетском корпусе с Юлей работали 4 психолога. Она их не слушала. Она разговаривала с детьми, которых не смогла спасти... Лежа на кровати и уставившись в потолок повторяла: «Женя, это ты тут?».

Юля себя корила, что не спасла всех. Она была свидетелем смерти почти каждого. Она рассказала, что видела, как дети разбиваются о скалы. Юля рассказала о парнишке, которого выловила из воды еще живого, а на берег принесла уже мертвым. Когда она ребят вытаскивала из воды, они говорили ей «спасибо» и умирали... Она все это рассказывала психологу. Ее все пытались успокоить, старались держать себя в руках и хоть как-то, своим присутствием и участием помочь ей справиться с таким сильным нервным потрясением. А она, словно чувствуя наше состояние, пыталась справиться с эмоциями...

Когда их уже везли в автобусе к самолету МЧС, Юля вдруг улыбнулась... Она ведь впервые за двое суток изменила эмоцию на своём милом личике. Лёд внутри, в её душе, начал таять...

Юля и ее брат Дима – сироты, их воспитывает бабушка, которой Юля тут же позвонила, добравшись до деревни и сказала: «Бабушка все утонули, я одна жива». По словам бабушки, внучка была «никакая».

Юля рассказала, что жилеты не помогли детям, потому что на одних они были велики, на других плохо привязаны. Юлин жилет остался на ней, но в ледяной воде он не грел. Через несколько часов девочка почувствовала, что у нее заканчивается запас сил, и она может пойти на дно. Тогда она начала молиться, уходя под воду и выныривая, она во весь голос просила Бога о помощи. По словам девочки, вдруг как будто неведомые силы потянули ее из воды и вытащили на берег.

Молиться ее научила бабушка, и Юля верит в свое чудесное спасение так же искренне, как атеисты в то, что этого не может быть. И эта вера влила в нее силы вытаскивать других, иначе, откуда они взялись в иззябшей в студеной воде, избитой волнами девочке?

Как говорят жители деревни, когда они увидели Юлю, она держалась изо всех сил, не плакала.

А еще Юленька очень обрадовалась новости, что её братик остался жив...

Ведь, кроме братика и бабушки, у этой маленькой девочки, с добрым сердцем и очень чистой душой, никого роднее нет...

Источник https://vk.com/club78437341?w=...

PS: 20 сентября, президент Владимир Путин наградил Юлию Король, которая спасла несколько человек во время шторма на озере Сямозере в Карелии 18 июня текущего года, медалью "За спасение погибавших".14-летняя москвичка удостоена награды "За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях".

https://mpsh.ru/16017-yulya-korol-malenkaya-geroinya-o-kotor...