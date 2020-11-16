«Подвиги» французов на территории СССР

Внешнеполитические ведомства Германии и Франции обвинили нашу страну в «исторических фальсификациях». Поводом послужило намерение Следственного комитета России инициировать судебный процесс по факту обнаружения новых захоронений советских граждан, замученных нацистами в годы Великой Отечественной войны на территории РСФСР.

Берлин и Париж назвали подобные захоронения, прежде всего в Карелии, могилами… жертв НКВД. И это при том, что ни немецкие, ни французские специалисты не участвовали ни в раскопках, ни в исследовании останков погибших.

Причем особенную активность проявила Франция, которой уж точно следовало бы помолчать. Мало того, что она умудрилась избежать ответственности за союз «режима Виши» с Гитлером, так еще и при поддержке США и Великобритании пролезла в Совет Безопасности ООН. И это при том, что в список постоянных членов Совбеза могли войти исключительно лидеры антигитлеровской коалиции.