С Рождеством!

С первой звездой: история и традиции Рождества Елочный торг. Г. Манизер. 1870-е годы. Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля

Рождество всегда считалось одним из самых важных праздников у христиан разных конфессий. К нему готовились основательно — например, православные шесть недель до Рождества постились (хотя и не так строго, как перед Пасхой).

В сочельник ели сочиво — вареную пшеницу с медом. После появления на небе первой звезды садились за праздничный стол. С наступлением Рождества на улицах устраивали гулянья, игры и хороводы.

История праздника

Согласно описанным в Евангелии событиям, Дева Мария и ее муж Иосиф, ожидавшие появления на свет ребенка, жили в Назарете. В Вифлееме они оказались по приказу кесаря Августа, проводившего перепись населения. Мария и Иосиф не смогли найти места для ночлега в городе, поскольку туда съехалось множество людей, и им пришлось переночевать в пещере, служившей стойлом для скота. Там и появился на свет Христос. Первой колыбелью ему послужили ясли — кормушка для скота.

Новость о рождении Спасителя услышали сторожившие стадо пастухи, они отправились в пещеру и первыми поклонились младенцу. Тогда на небе засияла Вифлеемская звезда. Следуя за ней, к новорожденному Христу пришли волхвы и принесли ему золото, ладан и смирну. Золото было данью царю, ладан — даром Богу, а смирна — человеку, который должен будет умереть (смирной помазывали умерших).

Вифлеемская звезда сразу стала важным символом, но сам праздник Рождества появился несколько позже. До IV века в восточных и западных церквях Рождество объединяли с праздником Крещения и отмечали 6 января. В 337 году папа римский Юлий I утвердил 25 декабря как дату Рождества Христова, и представители многих конфессий празднуют его в этот день. 24 декабря, в сочельник, служат мессу, а в домах на полу и под скатертью раскладывают сено — как напоминание о хлеве и яслях, где родился Иисус.

Русская, Грузинская, Сербская, Иерусалимская и ряд других церквей празднуют Рождество 7 января. Рождество Христово. В. Боровиковский. 1790-е годы. Историко-архитектурный и художественный музей «Новый Иерусалим»

Елка на Руси и в СССР

Впервые о праздновании Рождества на Руси упоминается в Х веке, но наряжать елку (то есть делать то, без чего немыслимы праздники — и Рождество, и Новый год — сегодня) стали только в XIX веке. Хотя еще в 1699 году Петр I повелел приносить в дом к празднику сосновые, еловые и можжевеловые ветви, вести летосчисление не от сотворения мира, а от Рождества Христова и день новолетия, по примеру всех христианских народов, отмечать не 1 сентября, а 1 января. Но после смерти императора его рекомендации соблюдали не слишком аккуратно: на протяжении всего XVIII века перед праздником с помощью хвойных деревьев и веток украшали только питейные заведения (по елкам, привязанным к колу, установленным на крышах или воткнутых у ворот, было легко их опознать). Больше нигде ели к празднику не появлялись. Впрочем, приказ Петра I касался больше украшения улиц столицы (тогда еще Москвы), а не интерьера. Рождественский базар. А. Бучкури. 1906 год

Идея наряженного рождественского дерева пришла из Германии: сначала там ели украшали яблоками, свечами и шестиконечной звездой. Позже для украшения стали использовать искусственный декор, сладости и орехи. В 1830-е годы елки появились в домах петербургских немцев, а к 1852 году их стали наряжать повсюду.

К концу XIX века елки превратились в главное украшение и городских, и деревенских домов, а к началу XX века стали обязательным атрибутом зимних праздников.

Рождественские открытки из личных собраний В. Гетлинга. Начало ХХ века: В 1916 году, когда еще шла Первая мировая война, Святейший синод запретил рождественскую елку как вражескую затею. А пришедшие немногим позже к власти большевики продлили этот запрет (как, впрочем, и на остальные религиозные торжества).

В 1935-м праздник условно реабилитировали, но заменили на семейный светский Новый год, сохранивший при этом ряд рождественских атрибутов: жители Советского Союза наряжали елки, организовывали праздничные представления (которые, разумеется, не касались евангельских событий), дарили друг другу подарки. В частности, в газете «Правда» от 28 декабря 1935 года была опубликована статья, призывающая отказаться от «буржуазной» трактовки и «неправильного осуждения» традиции, а также вернуть детям «прекрасное развлечение» и устроить «хорошую советскую елку во всех городах и колхозах». Новый год. Ю. Пименов. 1949 год. Белгородский государственный художественный музей

Рождественские традиции

Канун Рождества — сочельник — в России отмечали скромно и в императорских дворцах, и в крестьянских избах. За стол садились только вечером — после восхода первой звезды, символа Вифлеемской, знаменующей рождение Христа.

В Рождество начинались Святки, которые длились до Крещения. В народе их называли святым временем: считалось, что в эти дни можно увидеть вещие сны или каким-либо другим образом получить предсказания будущего. Потому их и связывают с гаданиями (в другое время подобного рода развлечения христиане не приветствуют, а в Святки это не возбраняется). Святочное гадание. К. Маковский. 1900-е годы. Государственный музей истории религии

В святочные дни плохой приметой считался пустой стол, поэтому в каждом доме на нем лежал обрядовый калач, которым угощали приходивших колядовать. Колядки — традиция дохристианская, когда люди верили, что при помощи откупа можно отогнать от дома злых духов. Зимой славяне отмечали праздник Коляды, связанный с зимним солнцестоянием, но позднее он был приурочен к Рождеству и началу Святок. Языческие колядки сопровождались карнавальными элементами — переодеваниями с использованием шкур, масок и рогов, песнями, плясками, ярмарочными представлениями и играми. Со звездой. М. Гермашев. Репродукция издана фирмой «Ришар», отпечатана в типографии товарищества «Р. Голике и А. Вильборг». 1916 год

Особенно весело праздник отмечали в селах. Роль нечисти исполняли девушки и юноши, распевавшие песни-колядки, устраивавшие танцы и игрища под окнами соседей и выпрашивавшие угощения. Этот языческий обычай, некоторыми деталями схожий со славлением, долгое время прочно ассоциировался с Рождеством.

Славление же традиция полностью христианская, зародившаяся в IV веке, при римском правителе Константине Великом. В России с первыми звуками благовеста процессия, возглавляемая патриархом, следовала во дворец славить Христа и поздравлять государя и членов царской семьи с Рождеством. В селах церковнослужители ходили по домам с молитвами и пением. Часто в обряде славления участвовали и простые люди, их называли славильщиками. Славильщики-городовые. Л. Соломаткин. 1882 год. Государственный Русский музей

В XVII веке к традиционному обряду славления добавилось новшество — вертеп (от старославянского «вертепъ» — пещера). Он представлял собой переносной ящик, украшенный вертящимися плоскими куклами и звездами, в котором воспроизводились рождественские события.

Позже вертеп мог быть кукольным, мог быть и живым, с участием актеров, а мог быть и статичной композицией с использованием фигурок из разных материалов. Последние появлялись, например, на улицах и площадях. Закон жанра запрещал изображать Богородицу и Христа в виде кукол, их могли заменить иконой, а вот в роли волхвов, пастухов и иных персонажей могли выступать и куклы, и актеры. Всехсвятский каменный мост. Москва конца XVII века. А. Васнецов. 1901 год. Ярославский художественный музей

Рождественские угощения

Среди рождественских традиций и обычаев большое внимание уделялось застолью. Главным блюдом на праздник считалось мясо: к Рождеству солили окорок, коптили ветчину, начиняли колбасу. После постных супов готовили щи с бараниной и говядиной.

В сочельник разговлялись кутьей, а после ели жареного гуся или свиную голову. Пекли блины из овсяной муки — овес считался символом рождественских празднований. К блинам готовили пряженину, густую мясную подливу. На Рождество изготавливали пряники козули. Их лепили руками в виде коров, овечек, козочек и оленей.

Запивали блюда и закуски традиционным сбитнем. Для детей его делали безалкогольным, взрослым же предлагали сбитень с пивом, бренди, водкой или вином. Новогоднее угощение. Великая княгиня О. Романова. 1935 год

https://www.mos.ru/news/item/34501073/

Добавлю из копилочки: Рождественский бука. Открытка Елизаветы Бём. Между 1904 и 1914 гг. Егор Зайцев, «Рождественская Ёлка», 1996 Рождественская елка. Художник Александр Викторович Моравов (1878-1951)

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