Праздничный Питер в новогодние и рождественские дни

Новогодняя программа в Санкт-Петербурге в этом году претерпела значительные изменения. Власти города уже решили внести серьезные коррективы и отказаться от ряда мероприятий. Но это не означает тотальной отмены Нового года в Петербурге. Уже объявлено, что жители и туристы останутся без салюта. Традиционный праздничный концерт, который ранее проходил в центре города, отменен. Кроме того, не стоит рассчитывать на зажигательный фестиваль «Рождественская звезда» и прием в Таврическом дворце.
При этом нельзя сказать, что Новый 2023 год в Петербурге будет скучным или тихим. Ограничения не помешают украсить город и создать праздничное настроение. Когда Санкт-Петербург украшают к Новому году, он приобретает поистине сказочный вид. На улицах нарядные гирлянды, эффектно подсветятся мосты. Живую елку установили на главной площади города – Дворцовой площади. Зеленая красавица будет освещаться разнообразными огоньками, радоваться живописным игрушкам.
Вы могли заметить на городских фасадах проекции рисунков. Это работы победителей детского конкурса «Праздничный Петербург».Вы могли заметить на городских фасадах проекции рисунков. Это работы победителей детского конкурса «Праздничный Петербург».Красота на Австрийской площадиКрасота на Австрийской площадиКрасота на Австрийской площадиРождественская ярмарка в Grand Hotel MoikaРождественская ярмарка в Grand Hotel MoikaРождественская ярмарка в Grand Hotel MoikaФуд-молл VOKZAL 1853, тоже украсили к Новому годуАрт-объекты Романа Ермакова в Александровском саду.Его же работыБoльшeoхтинcкий мocт, как отдельный вид искусства.Бoльшeoхтинcкий мocт, как отдельный вид искусства.Белка в Монрепо. Самое лучшее украшениеВы просто посмотрите какие красавцы прилетели в Питер. Это Свиристели. Вот это действительно чудо природы!Зимний Никольский дворЗимний Никольский двор4Это работы победителей детского конкурса «Праздничный Петербург».Новогодний Дом книги в здании ЗингераНовогодний Дом книги в здании ЗингераНовогодний Дом книги в здании ЗингераВ Заневском парке установили эффектные неоновые качелиВ Заневском парке установили эффектные неоновые качелиЕще один чудесный новогодний дворикЭто на набережной МойкиНовогодний Санкт-Петербург фотографа Андрея МихайловаМагазин Купцов Елисеевых украсили к Новому годуМагазин Купцов ЕлисеевыхМагазин Купцов ЕлисеевыхИ на сегодня все.
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