Причины, почему в 1950 году Сталин отвязал рубль от доллара

Современные реалии таковы, что цены на энергетические ресурсы в мире имеют привязку к доллару Соединенных Штатов. Данный факт дает этой стране мощные рычаги влияния на политическое и экономическое положение других государств. Подобная ситуация сложилась после окончания 2-й мировой войны. При этом И. В. Сталину удалось в 1950 году избавить экономику СССР и его внешнюю торговлю в частности от "опеки" США. Современные реалии таковы, что цены на энергетические ресурсы в мире имеют привязку к доллару Соединенных Штатов. Данный факт дает этой стране мощные рычаги влияния на политическое и экономическое положение других государств. Подобная ситуация сложилась после окончания 2-й мировой войны. При этом И. В. Сталину удалось в 1950 году избавить экономику СССР и его внешнюю торговлю в частности от "опеки" США.

Денежная реформа По сравнении с экономикой других стран, принимавших активное участие в войне, положение СССР отличалось большей устойчивостью. Объем денежной массы за период 1939-45 гг. в нашей стране возрос приблизительно в 4 раза, тогда как в Германии - в 6, В Италии - в 10, и в 11 раз в Японии.

После войны руководство СССР вынуждено было озаботиться снижением инфляции, насыщением рынка промышленной и продовольственной продукцией. А также необходимо было уменьшить находившийся на руках у населения объем денежной массы. Эти проблемы были решены проведением реформы 1947-го г.

Цены на продовольственные товары сохранились, а карточки отменили, чего еще несколько лет нельзя было сказать о других государствах. До указанной реформы доллар в СССР стоил 53 руб. Сталин поставил задачу изменения этого курса. В представленном ему докладе, сделанном А. Г. Зверевым (министром финансов) и М. З. Сабуровым (руководителем Госплана), был предложен курс 14 руб. за 1 долл. Иосиф Виссарионович эту цифру не одобрил. Он заявил, что наивысший порог - это 4 руб. Об этом разговоре свидетельствовал Чжоу Эньлай, китайский премьер.

Экономическая свобода

Окончательная финансовая свобода рубля от доллара была обретена 28.02.1950 г., когда рубль получил золотую основу. Привязку российской валюты к американской отменили, защитив страну от спекуляций США. В комментарии этого шага И. В. Сталин указал на недальновидную политику Югославии, приведшую к привязке ее национальной валюты к бивалютной корзине, в которую входили доллар и фунт стерлингов.

Подобные действия, по мнению вождя, грозили сначала коллапсом Югославии, а затем и ее политическим расчленением западными странами, что, как известно сегодня, оказалось пророчеством. Излишки долларов, которые накопились за военные годы, США сбросили на страны Европы, тем самым обрушив их валюты.

Попытку противостояния американской экономической экспансии предприняла лишь Франция в лице Шарля де Голля. Он потребовал обменять доллары, скопившиеся в стране, на золото. Но ему было отказано без объяснения причин.

Пример СССР был заразителен

По данным ООН, решение, принятое Сталиным относительно ухода от зависимости рубля от доллара, было весьма благоприятным. В результате эффективность советского экспорта возросла больше, чем в два раза. Союз организовал торговлю наукоемкими товарами с Западом, новый импульс получило развитие как науки, так и производства.

Пример СССР оказался заразительным. При активном участии Советского Союза учредили СЭВ (Совет экономической взаимопомощи). Цель его создания - формирование финансово-экономического блока, не зависимого от политико-экономического влияния США, которые в то время занимались активным продвижением плана Маршалла, направленного на экономическое порабощение Европы.

К 1951 году финансовая политика СЭВ, которая исключала долларовые взаиморасчеты, получила одобрение и в ряде других стран. Речь идет о присоединении к ней Китая, Индии, Ирана, Индонезии, Йемена, Сирии, Эфиопии, Уругвая и многих других стран.

Ну вот, а говорят, что историю творят массы, а не личности.

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