Невская битва (15 июля 1240) — сражение на реке Неве между новгородским войском под командованием князя Александра Ярославича и шведским отрядом. Александр Ярославич за победу и личную храбрость в бою получил почётное прозвище «Невский».

9 декабря 1237 года римский папа Григорий IX возвестил крестовый поход против язычников-финнов и русских. Папа именем Всевышнего обещал прощение грехов всем участникам похода, а павшим в бою - вечное блаженство. Приготовления продолжались два с лишним года. Шведские феодалы стремились захватить Новгород, отрезать Русь от моря, завладеть речными путями, связывавшими Балтийское море с Русской землей. Важнейшей такой водной артерией был путь по рекам Неве и Волхову. С захватом речных путей в руки Швеции перешла бы вся торговля между Восточной Европой и Западом. Близ устья Волхова, по которому проходил водный путь из Новгорода в Балтийское море, был расположен древнейший русский город — Ладога. Это был важный торговый и складочный пункт. Новгородцы построили здесь крепость. Она являлась как бы замко?м к Новгороду, прикрывая его со стороны шведов.

Русь XIII века

Для похода на Русь были собраны весьма значительные силы, весь "цвет" рыцарства Швеции. Так как поход считался «крестовым», в нем, кроме крупных феодалов и их войск, приняли участие и епископы со своими рыцарями. Чтобы полностью обеспечить успех, шведы набрали также многочисленные отряды из подчиненных им финских племен и норвежские рыцари. Крестовый поход против Православия возглавил самый сильный феодал Швеции — ярл (герцог) Биргер. Собрав много войска, точно на турок в Святую землю, с пением священных псалмов, с крестом впереди, ополчение взошло на корабли. Переезд через Балтийское море к устью Невы совершился вполне благополучно, и неприятельский флот гордо вступил в её воды.

Крестоносцы

Надеясь на многочисленность войска, шведский ярл Биргер рассчитывал прежде всего напасть на Ладогу и, став здесь твердой ногой, ударить на Новгород. Покорение новгородской земли и обращение русских в латинство было конечной целью похода. Выступление шведских крестоносцев, без сомнения, было согласовано с действиями ливонских рыцарей, когда те в 1240, вопреки обыкновению не зимой, а летом предприняли наступление на Изборск и Псков. В результате летом 1240 года Новгород подвергся нападению с двух направлений: с юго-запада вторглись немецкие рыцари, а с севера напирали шведы.

В это время в Новгороде правил молодой, 19-летний князь Александр Ярославич…

Шарабаров А.В. Александр Невский. Дорога в будущее

Момент для нашествия был выбран удачно для захватчиков: Русь лежала в руинах после страшного нашествия монголо-татар и переживала трудные времена. Русь была раздробленна на ряд княжеств. На огромном протяжении от Киева до Владимира разгромлены были многие города и села, истреблена или уведена в плен значительная часть населения. Оставшиеся жители прятались в лесах. Только северо-западная окраина Руси — Новгородская земля, до которой не дошли полчища Батыя, — избежала всеобщего разорения. Если бы вслед за разгромом монголами северо-восточных и южных русских княжеств под ударами шведов и немцев пали Псков и Новгород, это означало бы конец существования Русской земли.

Но и Александр Ярославич не терял времени даром. С самого начала своего правления он строил оборонительные рубежи. За три года была построена линия укреплений вдоль реки Шелони, которая прикрывала Новгород от вторжения войск Тевтонского ордена.

На севере дела обстояли куда хуже: здесь была лишь одна мощная крепость – Ладога. Но этого было недостаточно – враг мог эту крепость просто обойти. Но на строительство новых укреплений у князя не было ни сил, ни времени, поэтому он резко усилил дозорную службу в низовьях Невы, вменив старейшинам племени ижора постоянный дозор за морем. Была также налажена система передачи важных сообщений в Новгород. Тем не менее, начало вторжения шведов явилось для князя неприятным сюрпризом.

В первой половине июля 1240 года дозоры заметили идущий по заливу флот. Приблизившись к устью Невы, он выстроился нескончаемой чередой и стал втягиваться в невский фарватер.

Шведский флот

В тот же час дозор послал в Новгород гонца. Путь от Невы до Новгорода занял у всадника целый день, но уже к ночи в Новгороде знали о вторжении. Молодой и порывистый Александр начал действовать немедленно. Высадившись в устье Невы, ярл Биргер направил молодому князю письмо: «Если можешь, сопротивляйся, но я уже здесь и пленю землю твою».

Русский отряд далеко уступал шведам не только численностью, но и по вооружению. Дружинники еще имели лошадей, мечи, щиты и доспехи, но большинство добровольцев было вооружено только топорами да рогатинами. 19-летний Александр Ярославич недолго предавался скорби по случаю малочисленности своеи дружины. По принятому обычаю воины собрались у собора Святой Софии в Новгороде и получили благословение от архиепископа Спиридона. После этого Александр обратился к своей дружине со словами, ставшими крылатыми: "Братья! Не в силе Бог, а в правде!" Святое воодушевление князя передалось народу и войску, у всех явилась уверенность в торжестве правого дела.

Александр Невский, молящий об избавлении Отечества

Выступив из Новгорода войско, двинулось к Ижоре. Шли вдоль Волхова и Ладоги. Здесь присоединился отряд ладожан, потом примкнули ижоряне. К утру 15 июля всё войско, преодолев 150 км пути, подошло к месту высадки шведов. Александру нужен был внезапный удар, двойной удар вдоль Невы и Ижоры, по замыслу князя, должен был зажать в угол образуемый этими реками важнейшую часть вражеского войска и одновременно отрезать рыцарям путь к отступлению и лишить их кораблей. Битва началась в одиннадцатом часу утра, построившись из походного в боевой порядок, русское войско внезапно ударило на врага из приречного леса. Вступление полков в сражение не было хаотичным наскоком. В деталях зная дислокацию шведского лагеря, Александр разработал четкий план сражения. Его главная идея состояла в сочетании главного удара по находившейся на берегу рыцарской части шведского войска с отсечением остальных сил, оставшихся на кораблях. Следуя этому плану, главные силы русских - дружинная конница - ударили в центр шведского лагеря, туда, где располагалось его командование и лучшая часть крестоносного рыцарства. Скоро новгородский князь оказался в самой сердцевине битвы, недалеко от златоверхого шатра, в котором почивали этой ночью ярл и королевич. Здесь, окруженные несколькими плотными кольцами телохранителей, они отступали, отбиваясь от новгородцев, к королевскому кораблю. В ходе боя, пешие и конные рати, соединившись, должны сбросить врага в воду. Тогда-то и произошёл знаменитый поединок князя Александра с ярлом Биргером. Ярл мчался с занесенным мечём, князь - с выставленным вперед копьем. Биргер был уверен, что копьё либо сломится о его латы, либо скользнет в сторону. Зато меч - он не выдаст. Но Александр на полном скаку угодил шведу в переносье под забрало шлема, забрало откинулось и копье глубоко вонзилось в щеку ярла. Сраженный рыцарь пал на руки оруженосцев.

Недалеко от Александра бился и новгородец Сбыслав Якунович. Его сила и храбрость многих в Новгороде дивили. И в этой битве показал он себя бесстрашным бойцом. Ни копья, ни меча у Сбыслава не было. В крепкой руке его сверкал мощный боевой топор, им и рубился он направо-налево, круша наседавших врагов. Трещали и разламывались щиты от мощных ударов, раскалывались боевые шлемы, падали на землю выбитые из рук мечи... Сквозь скупую летописную строку проступает яркий характер этого воина: "Си такоже наехав многажды, бияшеся единым топором, не имея страха в сердце. И паде неколико от руки его, и подивишася силы его и храбрости". Вдоль Невы новгородские пешцы рубили мостки, отбивая шведов и с суши, и с воды, захватывая и топя вражеские шнеки. Левое крыло с Яковом Полочанином во главе захватило коней и прорубилось почти до устья Ижоры. А в центре лагеря шёл трудный бой, здесь шведы стояли насмерть.

Шведская армия была расчленена внезапным нападением на несколько больших и малых частей, которые новгородцы крушили, прижимая к берегу поодиночке. Паника охватывала шведов. А тут еще рухнул вдруг златоверхий шатер ярла! Это молодой новгородец Сава, разметав шведов, ворвался в него и в несколько ударов подрубил шатёрный столп. Падение шведского шатра все войско новгородское приветствовало победным кличем. Об этом в летописи отдельный, хоть и краткий рассказ: "Пятый из молодых его, именем Сава. Сии наехав шатер великий и златоверхий, подсече столп шатерный. И полки Александрове видеша падение шатра и възрадовашася».

Вскоре русские по всей длине лагеря вышли к Неве, прижатых к воде шведов добивали по одному, некоторые пускались вплавь, но быстро тонули в тяжелых доспехах. Нескольким группам шведов удалось достичь кораблей. Сбрасывая сходни в море, не обращая внимания на взывавших о помощи раненых, они отталкивались от берега Ижоры, устремлялись на середину этой небольшой речки, а затем на широкую гладь Невы. Но к шнекам сумели пробиться далеко не все. Отставшие одиночки, а их было немало, бросались в реку, переплывали ее и устремлялись в лес, надеясь там укрыться. Но удалось это немногим. На левом берегу Ижоры, куда не прошел полк Александра, действовали отряды ижорских воинов, довершившие разгром войска захватчиков. Стремительно проведённый бой принес блестящую победу русскому войску. Талант и храбрость молодого полководца, геройство русских воинов обеспечили быструю и славную победу с наименьшими потерями. Дружина Александра со славой воротилась в Новгород. За мужество, проявленное в битве, народ прозвал Александра Ярославича "Невским". Этой битвой началась борьба Руси за сохранение выхода к морю, столь важного для будущности русского народа. Победа предотвратила утрату берегов Финского залива и не дала прервать торговый обмен с другими странами, и тем самым облегчила русскому народу борьбу за свержение татаро-монгольского ига.

Так завершилась определяющая для жизни нашей страны битва, в которой русские воины под руководством совсем еще молодого князя отстояли свою Православную веру, свою страну, свою независимость. Через два года на льду Чудского озера будет поставлена окончательная точка в антиславянском, антиправославном крестовом походе, начатом шведским и немецкими захватчиками с «благословения» римского папы.

В ответ на рыцарскую экспансию Александр Невский обратился за помощью к Золотой Орде, заключил с ней союз и побратался с сыном Батыя Сартаком, возможно, принявшим христианство.

Материал подготовил Сергей Шуляк

http://hram-troicy.prihod.ru/articles/view/id/1132882

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