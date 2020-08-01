Как миром управляют Instagram-звёзды и к чему это приведёт

Захотелось как-то одному продвинутому горожанину и подписчику модных ютуб-каналов сделать капитальный ремонт в квартире. Раньше в таких случаях невежественные люди прошлого, не сумевшие бы отличить айпод от айпада, искали толковую строительную бригаду, спрашивали у знакомых контакты, кто сделал хороший ремонт, смотрели у них результат, советовались со спецами.

Но не таков человек эпохи гаджетов – он забабахал в гугле запрос, нашёл модного блогера, тот посоветовал ещё более модного дизайнера, сделал ему заказ, собрав деньги по сусекам и родным. Отличный ремонт получился – в чёрно-белых цветах за почти миллион кровно одолженных, через месяц пошли трещины. Жалуется мне этот неглупый и уже не юный человек на проклятого дизайнера и блогера, а в собственном глазу ничего не видит.

Ну а почему нет. Давно же известно, что если хочешь найти партнёра повыгоднее, следуй советам Гузеевой, а чтобы правильно «строить отношения» с ним, то включай «Дом-2». Такие люди могут уверять, что не смотрят телевизор, но их общение друг с другом выдаёт с головой истеричные и бессмысленные препирания «лобного места». Да и давно нет никакой разницы между телевизором и интернетом, везде тот же набор брендов и «звёзд».

Соцсети сообщают, а СМИ подхватывают важные умозаключения той или иной Инстаграм-дивы о происходящем в стране – скажем, Водонаевой о материнском капитале для рожающего быдла или Бузовой о том, что бедность от лентяйства. Стоит только какому-то певцу или актёру выдать фразу о чём угодно, порой протерев глаза после банкета и набубнив в диктофон неосознанное – сразу же звон идёт по всей Руси! Ах, как он мог, или ах, какой он умница. И только изредка звучит голос здравомыслящих – а что он понимает в этом? зачем нам это невежество обсуждать?

Вот актёр Гоша Куценко, не зная, кто будет прав и виноват в политическом кризисе в Хабаровском крае, тем не менее поддерживает «сплочённую толпу» и требует присутствия в «откровенном драматическом спектакле в театре правосудия». Слог и мысль достойны гримёрки перед репетицией, но речь Куценко распиарена на всю страну – ведь нам же это очень важно знать, не правда ли.

Как и то, что другой лицедей-матерщинник, ставший специалистом по культуре и политиком, Сергей Шнуров приехал снимать этот спектакль для документального фильма – и вот уже вся интернет-Россия ждёт его в нетерпении. Жаль только «поэт и гражданин» Ефремов не может присоединиться – он так любил учить власть и народ правильной жизни, а сейчас приходится в суде доказывать свою очевидную невиновность.

Но подождите немного, и вы узнаете всё о проблемах Хабаровска и подоплёке дела Фургала от столичных актёров, модных блогеров и даже рестораторов (в Белоруссии, кстати, такой обещает судить Лукашенко в Гааге). И такая дребедень целый день, каждый день, динь-ди-лень!..

А чего удивляться, если места лидеров общественного мнения прочно заняли те, кто ни в чём толком не понимает, кроме «брендирования себя». Но с пафосом рассуждают обо всём – в том числе о госуправлении и судопроизводстве, диктуют власти правильные решения и набирают клики-лайки.

За долгие годы жёлтой пропаганды медиа воспитали массового потребителя, для которого высказывания «звёзд» значимее, чем мнения специалистов, профессионалов, и уж тем более просто здравомыслящих граждан.

Вам любой новостник скажет, что сообщение типа «Макаревич назвал мразями критиков Горбачёва» прочитают на порядки активнее, чем, скажем, заявление академика о научном исследовании, анализирующем причины развала СССР. Мало кто слушает и слышит в том числе экспертов Соловьёва, среди которых, наконец, всё больше толковых, так как этот формат бесконечного говорения давно исчерпан и дискредитирован.

Миром (то есть сознанием человечества) всё больше правят не популисты в классическом понимании, а популисты как популярные медийные персонажи, узнаваемость которых считается уже залогом авторитетности. То есть не те, кто стремятся к власти, заигрывая с массами, а те, кого массы готовы считать властью, так как они удачно раскрутили себя в медиа.

Следующая стадия зависимости от мнения распиаренных идолов – это становление их в роли политиков, лидеров государств. США и Украина здесь впереди планеты всей и всё больше похожи друг на друга по степени сумасшествия. Зеленский сыграл написанный для него сценарий президента сначала в сериале, затем в реальной жизни – и миллионы людей поверили в это, а политики других стран всерьёз ведут с ним судьбоносные переговоры.

В США Трамп тоже пришёл к президентству (и этого многие не понимают) прежде всего, как скандальный шоумен, а не как бизнесмен. Но сейчас у него появляется серьёзный конкурент – и это не Джозеф Байден, а рэпер с биполярным расстройством Канье Уэст, который в последние дни успел зарегистрироваться в президенты США. И пусть не смущает официальный рейтинг в 2%, для миллионов цветных американцев он давно уже коронованный медиа-идол, а его бросания из крайности в крайности полностью соответствует современной Америке. Правда, ещё бы лучше подошла на роль лидера США его супруга Кардашьян, чьи бёдра являются самой известной частью тела в мире. Поистине главный символ победившего пиара над смыслом и реальностью.

Идеальные президент и первая леди США эпохи распада

Есть мнение, что причиной прихода шоуменов в политику является мельчание и вырождение государственных деятелей, которые настолько невнятны (Меркель) и нелепы (Б.Джонсон), что ничем не лучше любого комика. Такие выводы принято подкреплять умными и набившими оскомину словами «постмодернизм», «постправда», «симулякры» и пр., которые на самом деле ничего не объясняют.

Да, политики, будто пытаясь опровергнуть теорию эволюции, действительно становятся всё примитивнее и безвольнее (и не только на Западе, посмотрите на наших Зюганова, Миронова, Титова и пр.), но это же не причина для того, чтобы доверять власть - пусть только публичную – абсолютно невежественным шутам, а мнение распиаренного блогера или актёра выдавать за общественно значимое явление.

Правда, если только вы не хотите, чтобы у вас обрушился потолок в доме, разрушилась семья и страна. Тогда да, давайте спрашивать у «звёзд», всех этих дудей, ивлиеевых, гузеевых, бузовых и собчак, оксимиронов и шнуровых, как делать ремонт дома, устраивать семейную жизнь, судить подозреваемых, строить государство и относиться к родной истории. Давайте, в конце концов, сделаем этих новых «лидеров России» министрами и губернаторами, как в прекрасной европейской Украине.

Но есть другой вариант – более трудный и менее популярный. Тот самый знакомый, сделавший дизайнерский ремонт с трещинами, всё же собрался с силами и нашёл толковую строительную бригаду, которая без пафосного дизайна привела всё в порядок. А кое-где он даже сам что-то поправил, своими руками. Древний такой дедовский способ, немодный совсем – но единственно верный, чтобы сохранить дом, семью и страну от разрухи. Она же, как известно, наступает прежде всего в головах.

P.S. Кстати, на следующий день этот любитель гаджетов радостно опубликовал фото нового ремонта в своём блоге, но это уже, видимо, неисправимо.

Эдуард Биров, ForPost

https://russkiy-malchik.livejournal.com/988076.html