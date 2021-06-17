Мы из Советского Союза

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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2

1917-20-е... Ч.1
Продолжим вглядываться в исторические фотографии и документы...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.25 октября 1918 г. 100 лет назад Постановлением НКВД РСФСР основан советский уголовный розыск
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.21918 г.

19 октября 1918 года декретом Совнаркома была образована Автономная область немцев Поволжья.
В 1923 году ее статус повысили до Автономной республики. Это было, пожалуй, одно из самых необычных административно-территориальных образований не только в СССР, но и в мире, поскольку абсолютное большинство его населения (примерно 66%) составляли переселенцы из другого государства. История немецкой республики конечно и интересна, и показательна.

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2
Довоенная карта АССР немцев Поволжья. Город Энгельс указан под дореволюционным названием Покровск.
Кстати, в сельских колониях переселенцы жили обособленно, сохраняя свой бытовой уклад, язык, традиции, религию (в основном - протестантизм) и культуру. У них имелись свои школы, клубы, библиотеки, торговые и медицинские учреждения. Государству от них была несомненная польза, поскольку они производили большое количество сельскохозяйственной и ремесленной продукции. При этом поволжские немцы отличались абсолютной лояльностью и законопослушностью, не занимаясь никакой революционной и подрывной деятельностью.
Да и с криминалом там проблем не было.
Ту же лояльность они сохранили и к новой власти, установившейся после 1917 года. Колонисты не поддержали белогвардейцев, а на их территории, в отличие от русских, украинских, кавказских и среднеазиатских губерний, не было ни антисоветских восстаний, ни "кулацкого бандитизма". В начале 1930-х годов они так же беспрекословно подчинились требованию организовать колхозы и поголовно в них вступили. В республике действовали партийные, комсомольские и пионерские организации. Но это было все до войны...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Банкнота в 100000 марок образца 1923 года с советской надпечаткой, которая в течение некоторого времени являлась в Республике немцев Поволжья официальным платежным средством наравне с "совзнаками".
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Здание Совнаркома и Центрального Исполнительного Комитета Республики немцев Поволжья, декорированное по случаю 10-й годовщины Октябрьской реваолюции.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Пионерский отряд одной из немецких колоний, переименованных после революции в трудовые коммуны.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Центральный стадион столицы республики - города Энгельс.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Немецкие крестьяне привезли зерно в кооператив.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Рабочие и инженеры машиностроительного завода "Коммунист" в городе Марксштадт.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Трактор "Карлик", выпускавшийся в Марксштадте.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Медицинское училище в коммуне Бальцер.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Студенты и преподаватели педагогического института Республики немцев Поволжья.

Украинские открытки 1918 года «10 заповедей молодым девушкам» художника Василия Гулака:

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.21. Никогда не целуй жениха до свадьбы, а если будет лезть, то бей его в лицо
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.22. Если разговариваешь с парнем, то оглядывайся - не догоняет ли тебя мать с дубинкой
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.23. Старому и плохому всегда подноси тыкву (традиция в Украине - приносить тыкву парню, что означает отказ)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.24. Всегда будь веселой, красивой, бойкой, но никогда не делай так, чтобы из-за тебя дрались парни
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.26. Не люби одного парня, люби многих
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.27. Никогда не люби кацапа
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.29. Если вышла замуж, то "не прыгай в гречку" (не изменяй), иначе муж вот чем накормит
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.210. Когда выйдешь замуж - корми мужа хорошо, чтобы он был здоровым, мордатым, и толстым, как кувшин со сливянкой
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.213 ноября 1918 года, ВЦИК аннулировал Брестский мир с Германией. Расчет Ленина на недолговечность "похабного договора" оказался точным
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Первая годовщина октябрьской революции в Москве, 7 ноября 1918 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Первая годовщина Октябрьской революции. Фотограф Михаил Смодор. Галич, Костромская губерния. 7 ноября 1918 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Украшение здания Народного комиссариата земледелия к 7 ноября. Петроград, 1918 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Парад союзников в Мурманске в честь победы в первой мировой войне. Ноябрь 1918 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.21918 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Большевистские продотряды перед отправкой. 1918 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Московский городской продовольственный комитет. Карточка на хлеб или муку на одно лицо. 1918 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2На Красной площади в 1918 году
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Украинская интеллигенция ставит камень в честь поэта Шевченко, 1918 год (село Кирилловка под Черкассами, в 1929 переименовано в Шевченково)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Харьков во время немецкой оккупации, 1918 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Владивосток, 1918
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Японские войска на улицах Владивостока. 1918 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Японская армия занимает Хабаровск. 1918 год. Автор рисунка - участник событий Риодзо Танака.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Американские войска во Владивостоке, 1918 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Английские солдаты едут на повозке. 1918-19 гг
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Английские корабли в Белом море. 1918
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2«Работницы, берите винтовку!». Неизвестный художник. 1918 -1921 гг
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Женщины-солдаты Красной Гвардии в финском плену, Финляндия, 1918 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Белогвардейцы в Сызрани
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Полевой лагерь Королевских фузилеров возле Осиново.1918-19
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Сербы, охраняющие участок Мурманской железной дороги. 1919 год. Сербский батальон входил в военный контингент Антанты, называемый СПСР (Силы поддержки Северной России), участвовавший в интервенции
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2"Коммунар". Издание ЦК РКП(б). М., 1918. № 19.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Ликбез. 1918
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Типы петлюровцев (советская карикатура). Художник Борис Ефимов. 1918 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Обложка Конституции РСФСР 1918 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Плакат "В жертву Интернационалу". Керенский, Урицкий, Свердлов, Зиновьев, Луначарский, Ленин, Троцкий, Каменев, Радек, Раковский. 1918-1920 гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Адмирал Колчак принимает парад войск. Близ Тобольска, 1919 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Адмирал А. В. Колчак с Р. Гайдой и Б. П. Богословским, 1919 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Английские морской и армейский офицеры и русский солдат неподалёку. Архангельск, Бакарица, 1919 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Британский лейтенант Donald Grantham держит химические бомбы типа M, сентябрь 1919 год, Онежское озеро, РСФСР.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Английские солдаты моются и стирают свои вещи. Двинской Березник лето 1919 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Линкор «Чесма» и английский крейсер «Тезеус» на рейде Северной Двины. 1919 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Японские солдаты и русские кадеты в городском саду Хабаровска в годы Гражданской войны. 1919 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Омск в 1919 году
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Петроград, 1919 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Самара, 1919 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Самара, 1919 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Сводный оркестр 45 и 46 батальонов Королевских фузилеров выступает перед крестьянами села Троица. 1919 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Архангельск. Соборная пристань. Лето 1919 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Вид Мурманска с Горелой горы. 1919 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Красноармейцы на патрулировании улиц Мюнхена. Баварская Советская Республика. Апрель 1919 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Красноармейцы на патрулировании улиц Мюнхена. Баварская Советская Республика. Апрель 1919 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Первые женщины-милиционеры. 1919 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.226 декабря 1919 года публикуется Декрет СНК «О ликвидации безграмотности среди населения Р.С.Ф.С.Р.» за подписями Председателя СНК В. Ульянова (Ленина) и Управляющего делами СНК Вл. Бонч-Бруевича.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.21919, худож. Н. Н. Поманский
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Июль-август 1919 года – Харьков, состав с английскими танками для Белой армии. В общей сложности для Юга белым англичане поставили 84 танка.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2От I до III Интернационала. В марте 1919 года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий, Коммунистический Интернационал, март 1919
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Парад 1-й стрелковой дивизии на берегу Ангары. Иркутск. 1919 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Сотрудники ВЧК на первомайской демонстрации. Петроград, 1919 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Царские полки и Красная армия. Художник Д.С. Моор. 1919 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Станция Лозовая, июль 1919 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Русский Сын полка у американцев по имени Сергей Кулак, Архангельск, 1919 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Сатирические фигуры на Красной площади. Между 1919 – 1920 гг. Перед Спасскими воротами Кремля сатирические фигуры Ллойд Джорджа, Керенского и других политических деятелей
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.21919—1920 Разгрузка дров моряками Балтийского флота. Коллекция РГАСПИ, фотограф Я.В. Штейнберг.

"Великий почин" 1919 года:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Представление белогвардейцев о русском народе, 1919 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Плакат Н. Купреянова. 1919 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Неизвестный художник. РСФСР. 1919 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Плакат Александра Апсита. 1919 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Газета "Надежда России" №43,18.10.1919
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Букварь "Долой безграмотность". 1919
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Буденовку называли и «фрунзенкой», и «богатыркой». Верх буденовки шутливо прозвали «умоотводом». Она была введена как часть зимнего обмундирования красноармейца в 1919 году.

«Окна сатиры РОСТА» (Окна РОСТА) — серия плакатов, созданная в 1919—1921:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.213-й Казанский авиаотряд. Северная Таврия, февраль 1920 г:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2

Красный всадник Мировой революции, 1920 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Красноармейцы 1-й конной армии на митинге. Москва. РСФСР. 1920 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.22-й Всемирный конгресс Коминтерна, Москва, июль-август 1920 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.22-й Всемирный конгресс Коминтерна, Москва, июль-август 1920 года (колоризирован)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.21920 год. Заседание фронтовой ложи розенкрейцеров в Минске. Справа - будущий всемирно известный режиссёр Сергей Эйзенштейн
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Строительство университетского городка БГУ в Минске, конец 1920-х гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Вступление Красной армии в Иркутск, 7 марта 1920 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Вторая Детскосельская школа-колония. Детское Село (ныне город Пушкин Ленинградской обл.), 1920 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Очередь в баню, 1920–е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.21920 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2Автор Авель (Лебедев А.В.). 1920 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.21920 г., г. Самарканд. СССР.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2«Грамота – путь к коммунизму». Государственное издательство. Москва, 1920 год. Из фондов МСИР
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2«Верю, сотую годовщину встретим!» Художник Бонди. 1920 год.
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На этом пока остановимся... продолжение следует

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