Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2

1917-20-е... Ч.1

Продолжим вглядываться в исторические фотографии и документы...

5 октября 1918 г. 100 лет назад Постановлением НКВД РСФСР основан советский уголовный розыск

1918 г.

19 октября 1918 года декретом Совнаркома была образована Автономная область немцев Поволжья.

В 1923 году ее статус повысили до Автономной республики. Это было, пожалуй, одно из самых необычных административно-территориальных образований не только в СССР, но и в мире, поскольку абсолютное большинство его населения (примерно 66%) составляли переселенцы из другого государства. История немецкой республики конечно и интересна, и показательна.



Кстати, в сельских колониях переселенцы жили обособленно, сохраняя свой бытовой уклад, язык, традиции, религию (в основном - протестантизм) и культуру. У них имелись свои школы, клубы, библиотеки, торговые и медицинские учреждения. Государству от них была несомненная польза, поскольку они производили большое количество сельскохозяйственной и ремесленной продукции. При этом поволжские немцы отличались абсолютной лояльностью и законопослушностью, не занимаясь никакой революционной и подрывной деятельностью. Да и с криминалом там проблем не было. Довоенная карта АССР немцев Поволжья. Город Энгельс указан под дореволюционным названием Покровск.Кстати, в сельских колониях переселенцы жили обособленно, сохраняя свой бытовой уклад, язык, традиции, религию (в основном - протестантизм) и культуру. У них имелись свои школы, клубы, библиотеки, торговые и медицинские учреждения. Государству от них была несомненная польза, поскольку они производили большое количество сельскохозяйственной и ремесленной продукции. При этом поволжские немцы отличались абсолютной лояльностью и законопослушностью, не занимаясь никакой революционной и подрывной деятельностью.Да и с криминалом там проблем не было.



Банкнота в 100000 марок образца 1923 года с советской надпечаткой, которая в течение некоторого времени являлась в Республике немцев Поволжья официальным платежным средством наравне с "совзнаками". Ту же лояльность они сохранили и к новой власти, установившейся после 1917 года. Колонисты не поддержали белогвардейцев, а на их территории, в отличие от русских, украинских, кавказских и среднеазиатских губерний, не было ни антисоветских восстаний, ни "кулацкого бандитизма". В начале 1930-х годов они так же беспрекословно подчинились требованию организовать колхозы и поголовно в них вступили. В республике действовали партийные, комсомольские и пионерские организации. Но это было все до войны...Банкнота в 100000 марок образца 1923 года с советской надпечаткой, которая в течение некоторого времени являлась в Республике немцев Поволжья официальным платежным средством наравне с "совзнаками".

Здание Совнаркома и Центрального Исполнительного Комитета Республики немцев Поволжья, декорированное по случаю 10-й годовщины Октябрьской реваолюции.

Пионерский отряд одной из немецких колоний, переименованных после революции в трудовые коммуны.

Центральный стадион столицы республики - города Энгельс.

Немецкие крестьяне привезли зерно в кооператив.

Рабочие и инженеры машиностроительного завода "Коммунист" в городе Марксштадт.

Трактор "Карлик", выпускавшийся в Марксштадте.

Медицинское училище в коммуне Бальцер.

Студенты и преподаватели педагогического института Республики немцев Поволжья. Здание Совнаркома и Центрального Исполнительного Комитета Республики немцев Поволжья, декорированное по случаю 10-й годовщины Октябрьской реваолюции.Пионерский отряд одной из немецких колоний, переименованных после революции в трудовые коммуны.Центральный стадион столицы республики - города Энгельс.Немецкие крестьяне привезли зерно в кооператив.Рабочие и инженеры машиностроительного завода "Коммунист" в городе Марксштадт.Трактор "Карлик", выпускавшийся в Марксштадте.Медицинское училище в коммуне Бальцер.Студенты и преподаватели педагогического института Республики немцев Поволжья.

Украинские открытки 1918 года «10 заповедей молодым девушкам» художника Василия Гулака:

1. Никогда не целуй жениха до свадьбы, а если будет лезть, то бей его в лицо

2. Если разговариваешь с парнем, то оглядывайся - не догоняет ли тебя мать с дубинкой

3. Старому и плохому всегда подноси тыкву (традиция в Украине - приносить тыкву парню, что означает отказ)

4. Всегда будь веселой, красивой, бойкой, но никогда не делай так, чтобы из-за тебя дрались парни

6. Не люби одного парня, люби многих

7. Никогда не люби кацапа 1. Никогда не целуй жениха до свадьбы, а если будет лезть, то бей его в лицо2. Если разговариваешь с парнем, то оглядывайся - не догоняет ли тебя мать с дубинкой3. Старому и плохому всегда подноси тыкву (традиция в Украине - приносить тыкву парню, что означает отказ)4. Всегда будь веселой, красивой, бойкой, но никогда не делай так, чтобы из-за тебя дрались парни6. Не люби одного парня, люби многих7. Никогда не люби кацапа

9. Если вышла замуж, то "не прыгай в гречку" (не изменяй), иначе муж вот чем накормит

10. Когда выйдешь замуж - корми мужа хорошо, чтобы он был здоровым, мордатым, и толстым, как кувшин со сливянкой

13 ноября 1918 года, ВЦИК аннулировал Брестский мир с Германией. Расчет Ленина на недолговечность "похабного договора" оказался точным

Первая годовщина октябрьской революции в Москве, 7 ноября 1918 года.

Первая годовщина Октябрьской революции. Фотограф Михаил Смодор. Галич, Костромская губерния. 7 ноября 1918 года 9. Если вышла замуж, то "не прыгай в гречку" (не изменяй), иначе муж вот чем накормит10. Когда выйдешь замуж - корми мужа хорошо, чтобы он был здоровым, мордатым, и толстым, как кувшин со сливянкой13 ноября 1918 года, ВЦИК аннулировал Брестский мир с Германией. Расчет Ленина на недолговечность "похабного договора" оказался точнымПервая годовщина октябрьской революции в Москве, 7 ноября 1918 года.Первая годовщина Октябрьской революции. Фотограф Михаил Смодор. Галич, Костромская губерния. 7 ноября 1918 года

Украшение здания Народного комиссариата земледелия к 7 ноября. Петроград, 1918 год. Украшение здания Народного комиссариата земледелия к 7 ноября. Петроград, 1918 год.

Парад союзников в Мурманске в честь победы в первой мировой войне. Ноябрь 1918 года.

1918 год

Большевистские продотряды перед отправкой. 1918 год.

Московский городской продовольственный комитет. Карточка на хлеб или муку на одно лицо. 1918 год.

На Красной площади в 1918 году

Украинская интеллигенция ставит камень в честь поэта Шевченко, 1918 год (село Кирилловка под Черкассами, в 1929 переименовано в Шевченково)

Харьков во время немецкой оккупации, 1918 год.

Владивосток, 1918

Японские войска на улицах Владивостока. 1918 год.

Японская армия занимает Хабаровск. 1918 год. Автор рисунка - участник событий Риодзо Танака.

Американские войска во Владивостоке, 1918 год.

Английские солдаты едут на повозке. 1918-19 гг

Английские корабли в Белом море. 1918

«Работницы, берите винтовку!». Неизвестный художник. 1918 -1921 гг

Женщины-солдаты Красной Гвардии в финском плену, Финляндия, 1918 год.

Белогвардейцы в Сызрани

Полевой лагерь Королевских фузилеров возле Осиново.1918-19

Сербы, охраняющие участок Мурманской железной дороги. 1919 год. Сербский батальон входил в военный контингент Антанты, называемый СПСР (Силы поддержки Северной России), участвовавший в интервенции

"Коммунар". Издание ЦК РКП(б). М., 1918. № 19.

Ликбез. 1918

Типы петлюровцев (советская карикатура). Художник Борис Ефимов. 1918 год

Обложка Конституции РСФСР 1918 года

Плакат "В жертву Интернационалу". Керенский, Урицкий, Свердлов, Зиновьев, Луначарский, Ленин, Троцкий, Каменев, Радек, Раковский. 1918-1920 гг.





Адмирал Колчак принимает парад войск. Близ Тобольска, 1919 год.

Адмирал А. В. Колчак с Р. Гайдой и Б. П. Богословским, 1919 год

Английские морской и армейский офицеры и русский солдат неподалёку. Архангельск, Бакарица, 1919 год.

Британский лейтенант Donald Grantham держит химические бомбы типа M, сентябрь 1919 год, Онежское озеро, РСФСР.

Английские солдаты моются и стирают свои вещи. Двинской Березник лето 1919 года.

Линкор «Чесма» и английский крейсер «Тезеус» на рейде Северной Двины. 1919 год.

Японские солдаты и русские кадеты в городском саду Хабаровска в годы Гражданской войны. 1919 год

Омск в 1919 году

Петроград, 1919 год.

Самара, 1919 год.

Самара, 1919 год.

Сводный оркестр 45 и 46 батальонов Королевских фузилеров выступает перед крестьянами села Троица. 1919 год.

Архангельск. Соборная пристань. Лето 1919 года.

Вид Мурманска с Горелой горы. 1919 год

Красноармейцы на патрулировании улиц Мюнхена. Баварская Советская Республика. Апрель 1919 года.

Красноармейцы на патрулировании улиц Мюнхена. Баварская Советская Республика. Апрель 1919 года.

Первые женщины-милиционеры. 1919 год

26 декабря 1919 года публикуется Декрет СНК «О ликвидации безграмотности среди населения Р.С.Ф.С.Р.» за подписями Председателя СНК В. Ульянова (Ленина) и Управляющего делами СНК Вл. Бонч-Бруевича.

1919, худож. Н. Н. Поманский

Июль-август 1919 года – Харьков, состав с английскими танками для Белой армии. В общей сложности для Юга белым англичане поставили 84 танка.

От I до III Интернационала. В марте 1919 года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий, Коммунистический Интернационал, март 1919

Парад 1-й стрелковой дивизии на берегу Ангары. Иркутск. 1919 год.

Сотрудники ВЧК на первомайской демонстрации. Петроград, 1919 год.

Царские полки и Красная армия. Художник Д.С. Моор. 1919 год.

Станция Лозовая, июль 1919 года

Русский Сын полка у американцев по имени Сергей Кулак, Архангельск, 1919 год

Сатирические фигуры на Красной площади. Между 1919 – 1920 гг. Перед Спасскими воротами Кремля сатирические фигуры Ллойд Джорджа, Керенского и других политических деятелей

1919—1920 Разгрузка дров моряками Балтийского флота. Коллекция РГАСПИ, фотограф Я.В. Штейнберг. Парад союзников в Мурманске в честь победы в первой мировой войне. Ноябрь 1918 года.1918 годБольшевистские продотряды перед отправкой. 1918 год.Московский городской продовольственный комитет. Карточка на хлеб или муку на одно лицо. 1918 год.На Красной площади в 1918 годуУкраинская интеллигенция ставит камень в честь поэта Шевченко, 1918 год (село Кирилловка под Черкассами, в 1929 переименовано в Шевченково)Харьков во время немецкой оккупации, 1918 год.Владивосток, 1918Японские войска на улицах Владивостока. 1918 год.Японская армия занимает Хабаровск. 1918 год. Автор рисунка - участник событий Риодзо Танака.Американские войска во Владивостоке, 1918 год.Английские солдаты едут на повозке. 1918-19 ггАнглийские корабли в Белом море. 1918«Работницы, берите винтовку!». Неизвестный художник. 1918 -1921 ггЖенщины-солдаты Красной Гвардии в финском плену, Финляндия, 1918 год.Белогвардейцы в СызраниПолевой лагерь Королевских фузилеров возле Осиново.1918-19Сербы, охраняющие участок Мурманской железной дороги. 1919 год. Сербский батальон входил в военный контингент Антанты, называемый СПСР (Силы поддержки Северной России), участвовавший в интервенции"Коммунар". Издание ЦК РКП(б). М., 1918. № 19.Ликбез. 1918Типы петлюровцев (советская карикатура). Художник Борис Ефимов. 1918 годОбложка Конституции РСФСР 1918 годаПлакат "В жертву Интернационалу". Керенский, Урицкий, Свердлов, Зиновьев, Луначарский, Ленин, Троцкий, Каменев, Радек, Раковский. 1918-1920 гг.Адмирал Колчак принимает парад войск. Близ Тобольска, 1919 год.Адмирал А. В. Колчак с Р. Гайдой и Б. П. Богословским, 1919 годАнглийские морской и армейский офицеры и русский солдат неподалёку. Архангельск, Бакарица, 1919 год.Британский лейтенант Donald Grantham держит химические бомбы типа M, сентябрь 1919 год, Онежское озеро, РСФСР.Английские солдаты моются и стирают свои вещи. Двинской Березник лето 1919 года.Линкор «Чесма» и английский крейсер «Тезеус» на рейде Северной Двины. 1919 год.Японские солдаты и русские кадеты в городском саду Хабаровска в годы Гражданской войны. 1919 годОмск в 1919 годуПетроград, 1919 год.Самара, 1919 год.Самара, 1919 год.Сводный оркестр 45 и 46 батальонов Королевских фузилеров выступает перед крестьянами села Троица. 1919 год.Архангельск. Соборная пристань. Лето 1919 года.Вид Мурманска с Горелой горы. 1919 годКрасноармейцы на патрулировании улиц Мюнхена. Баварская Советская Республика. Апрель 1919 года.Красноармейцы на патрулировании улиц Мюнхена. Баварская Советская Республика. Апрель 1919 года.Первые женщины-милиционеры. 1919 годпубликуетсясреди населения Р.С.Ф.С.Р.» за подписями Председателя СНК В. Ульянова (Ленина) и Управляющего делами СНК Вл. Бонч-Бруевича.1919, худож. Н. Н. ПоманскийИюль-август 1919 года – Харьков, состав с английскими танками для Белой армии. В общей сложности для Юга белым англичане поставили 84 танка.От I до III Интернационала. В марте 1919 года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий, Коммунистический Интернационал, март 1919Парад 1-й стрелковой дивизии на берегу Ангары. Иркутск. 1919 год.Сотрудники ВЧК на первомайской демонстрации. Петроград, 1919 год.Царские полки и Красная армия. Художник Д.С. Моор. 1919 год.Станция Лозовая, июль 1919 годаРусский Сын полка у американцев по имени Сергей Кулак, Архангельск, 1919 годСатирические фигуры на Красной площади. Между 1919 – 1920 гг. Перед Спасскими воротами Кремля сатирические фигуры Ллойд Джорджа, Керенского и других политических деятелей1919—1920 Разгрузка дров моряками Балтийского флота. Коллекция РГАСПИ, фотограф Я.В. Штейнберг.

"Великий почин" 1919 года:





















Представление белогвардейцев о русском народе, 1919 год

Плакат Н. Купреянова. 1919 год

Неизвестный художник. РСФСР. 1919 год.

Плакат Александра Апсита. 1919 год.

Газета "Надежда России" №43,18.10.1919

Букварь "Долой безграмотность". 1919

Буденовку называли и «фрунзенкой», и «богатыркой». Верх буденовки шутливо прозвали «умоотводом». Она была введена как часть зимнего обмундирования красноармейца в 1919 году.

«Окна сатиры РОСТА» (Окна РОСТА) — серия плакатов, созданная в 1919—1921:

















13-й Казанский авиаотряд. Северная Таврия, февраль 1920 г:











Красный всадник Мировой революции, 1920 год

Красноармейцы 1-й конной армии на митинге. Москва. РСФСР. 1920 год.

2-й Всемирный конгресс Коминтерна, Москва, июль-август 1920 года

2-й Всемирный конгресс Коминтерна, Москва, июль-август 1920 года (колоризирован)

1920 год. Заседание фронтовой ложи розенкрейцеров в Минске. Справа - будущий всемирно известный режиссёр Сергей Эйзенштейн

Строительство университетского городка БГУ в Минске, конец 1920-х гг.

Вступление Красной армии в Иркутск, 7 марта 1920 г.

Вторая Детскосельская школа-колония. Детское Село (ныне город Пушкин Ленинградской обл.), 1920 год

Очередь в баню, 1920–е

1920 год

Автор Авель (Лебедев А.В.). 1920 год.

1920 г., г. Самарканд. СССР.

«Грамота – путь к коммунизму». Государственное издательство. Москва, 1920 год. Из фондов МСИР

«Верю, сотую годовщину встретим!» Художник Бонди. 1920 год.

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На этом пока остановимся... продолжение следует