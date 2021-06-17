Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.2

1917-20-е... Ч.1
Продолжим вглядываться в исторические фотографии и документы...
5 октября 1918 г. 100 лет назад Постановлением НКВД РСФСР основан советский уголовный розыск
1918 г.
19 октября 1918 года декретом Совнаркома была образована Автономная область немцев Поволжья.
В 1923 году ее статус повысили до Автономной республики. Это было, пожалуй, одно из самых необычных административно-территориальных образований не только в СССР, но и в мире, поскольку абсолютное большинство его населения (примерно 66%) составляли переселенцы из другого государства. История немецкой республики конечно и интересна, и показательна.
Кстати, в сельских колониях переселенцы жили обособленно, сохраняя свой бытовой уклад, язык, традиции, религию (в основном - протестантизм) и культуру. У них имелись свои школы, клубы, библиотеки, торговые и медицинские учреждения. Государству от них была несомненная польза, поскольку они производили большое количество сельскохозяйственной и ремесленной продукции. При этом поволжские немцы отличались абсолютной лояльностью и законопослушностью, не занимаясь никакой революционной и подрывной деятельностью. Да и с криминалом там проблем не было.
Банкнота в 100000 марок образца 1923 года с советской надпечаткой, которая в течение некоторого времени являлась в Республике немцев Поволжья официальным платежным средством наравне с "совзнаками".
Пионерский отряд одной из немецких колоний, переименованных после революции в трудовые коммуны.
Центральный стадион столицы республики - города Энгельс.
Немецкие крестьяне привезли зерно в кооператив.
Рабочие и инженеры машиностроительного завода "Коммунист" в городе Марксштадт.
Трактор "Карлик", выпускавшийся в Марксштадте.
Медицинское училище в коммуне Бальцер.
Студенты и преподаватели педагогического института Республики немцев Поволжья.
Украинские открытки 1918 года «10 заповедей молодым девушкам» художника Василия Гулака:
2. Если разговариваешь с парнем, то оглядывайся - не догоняет ли тебя мать с дубинкой
3. Старому и плохому всегда подноси тыкву (традиция в Украине - приносить тыкву парню, что означает отказ)
4. Всегда будь веселой, красивой, бойкой, но никогда не делай так, чтобы из-за тебя дрались парни
6. Не люби одного парня, люби многих
7. Никогда не люби кацапа
10. Когда выйдешь замуж - корми мужа хорошо, чтобы он был здоровым, мордатым, и толстым, как кувшин со сливянкой
13 ноября 1918 года, ВЦИК аннулировал Брестский мир с Германией. Расчет Ленина на недолговечность "похабного договора" оказался точным
Первая годовщина октябрьской революции в Москве, 7 ноября 1918 года.
Первая годовщина Октябрьской революции. Фотограф Михаил Смодор. Галич, Костромская губерния. 7 ноября 1918 года
1918 год
Большевистские продотряды перед отправкой. 1918 год.
Московский городской продовольственный комитет. Карточка на хлеб или муку на одно лицо. 1918 год.
На Красной площади в 1918 году
Украинская интеллигенция ставит камень в честь поэта Шевченко, 1918 год (село Кирилловка под Черкассами, в 1929 переименовано в Шевченково)
Харьков во время немецкой оккупации, 1918 год.
Владивосток, 1918
Японские войска на улицах Владивостока. 1918 год.
Японская армия занимает Хабаровск. 1918 год. Автор рисунка - участник событий Риодзо Танака.
Американские войска во Владивостоке, 1918 год.
Английские солдаты едут на повозке. 1918-19 гг
Английские корабли в Белом море. 1918
«Работницы, берите винтовку!». Неизвестный художник. 1918 -1921 гг
Женщины-солдаты Красной Гвардии в финском плену, Финляндия, 1918 год.
Белогвардейцы в Сызрани
Полевой лагерь Королевских фузилеров возле Осиново.1918-19
Сербы, охраняющие участок Мурманской железной дороги. 1919 год. Сербский батальон входил в военный контингент Антанты, называемый СПСР (Силы поддержки Северной России), участвовавший в интервенции
"Коммунар". Издание ЦК РКП(б). М., 1918. № 19.
Ликбез. 1918
Типы петлюровцев (советская карикатура). Художник Борис Ефимов. 1918 год
Обложка Конституции РСФСР 1918 года
Плакат "В жертву Интернационалу". Керенский, Урицкий, Свердлов, Зиновьев, Луначарский, Ленин, Троцкий, Каменев, Радек, Раковский. 1918-1920 гг.
Адмирал Колчак принимает парад войск. Близ Тобольска, 1919 год.
Адмирал А. В. Колчак с Р. Гайдой и Б. П. Богословским, 1919 год
Английские морской и армейский офицеры и русский солдат неподалёку. Архангельск, Бакарица, 1919 год.
Британский лейтенант Donald Grantham держит химические бомбы типа M, сентябрь 1919 год, Онежское озеро, РСФСР.
Английские солдаты моются и стирают свои вещи. Двинской Березник лето 1919 года.
Линкор «Чесма» и английский крейсер «Тезеус» на рейде Северной Двины. 1919 год.
Японские солдаты и русские кадеты в городском саду Хабаровска в годы Гражданской войны. 1919 год
Омск в 1919 году
Петроград, 1919 год.
Самара, 1919 год.
Самара, 1919 год.
Сводный оркестр 45 и 46 батальонов Королевских фузилеров выступает перед крестьянами села Троица. 1919 год.
Архангельск. Соборная пристань. Лето 1919 года.
Вид Мурманска с Горелой горы. 1919 год
Красноармейцы на патрулировании улиц Мюнхена. Баварская Советская Республика. Апрель 1919 года.
Красноармейцы на патрулировании улиц Мюнхена. Баварская Советская Республика. Апрель 1919 года.
Первые женщины-милиционеры. 1919 год
26 декабря 1919 года публикуется Декрет СНК «О ликвидации безграмотности среди населения Р.С.Ф.С.Р.» за подписями Председателя СНК В. Ульянова (Ленина) и Управляющего делами СНК Вл. Бонч-Бруевича.
1919, худож. Н. Н. Поманский
Июль-август 1919 года – Харьков, состав с английскими танками для Белой армии. В общей сложности для Юга белым англичане поставили 84 танка.
От I до III Интернационала. В марте 1919 года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий, Коммунистический Интернационал, март 1919
Парад 1-й стрелковой дивизии на берегу Ангары. Иркутск. 1919 год.
Сотрудники ВЧК на первомайской демонстрации. Петроград, 1919 год.
Царские полки и Красная армия. Художник Д.С. Моор. 1919 год.
Станция Лозовая, июль 1919 года
Русский Сын полка у американцев по имени Сергей Кулак, Архангельск, 1919 год
Сатирические фигуры на Красной площади. Между 1919 – 1920 гг. Перед Спасскими воротами Кремля сатирические фигуры Ллойд Джорджа, Керенского и других политических деятелей
1919—1920 Разгрузка дров моряками Балтийского флота. Коллекция РГАСПИ, фотограф Я.В. Штейнберг.
"Великий почин" 1919 года:
Представление белогвардейцев о русском народе, 1919 год
Плакат Н. Купреянова. 1919 год
Неизвестный художник. РСФСР. 1919 год.
Плакат Александра Апсита. 1919 год.
Газета "Надежда России" №43,18.10.1919
Букварь "Долой безграмотность". 1919
Буденовку называли и «фрунзенкой», и «богатыркой». Верх буденовки шутливо прозвали «умоотводом». Она была введена как часть зимнего обмундирования красноармейца в 1919 году.
«Окна сатиры РОСТА» (Окна РОСТА) — серия плакатов, созданная в 1919—1921:
13-й Казанский авиаотряд. Северная Таврия, февраль 1920 г:
Красный всадник Мировой революции, 1920 год
Красноармейцы 1-й конной армии на митинге. Москва. РСФСР. 1920 год.
2-й Всемирный конгресс Коминтерна, Москва, июль-август 1920 года
2-й Всемирный конгресс Коминтерна, Москва, июль-август 1920 года (колоризирован)
1920 год. Заседание фронтовой ложи розенкрейцеров в Минске. Справа - будущий всемирно известный режиссёр Сергей Эйзенштейн
Строительство университетского городка БГУ в Минске, конец 1920-х гг.
Вступление Красной армии в Иркутск, 7 марта 1920 г.
Вторая Детскосельская школа-колония. Детское Село (ныне город Пушкин Ленинградской обл.), 1920 год
Очередь в баню, 1920–е
1920 год
Автор Авель (Лебедев А.В.). 1920 год.
1920 г., г. Самарканд. СССР.
«Грамота – путь к коммунизму». Государственное издательство. Москва, 1920 год. Из фондов МСИР
«Верю, сотую годовщину встретим!» Художник Бонди. 1920 год.
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На этом пока остановимся... продолжение следует
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