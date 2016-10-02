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Последствия терактов в России, на которые не рассчитывают США

Последствия терактов в России, на которые не рассчитывают СШАВырождение англосаксонской элиты написано на их лицах. 

Если Бог решит кого-то наказать, то лишает ума. 

Посмотрите на эти лица. Воистину не надо быть Чезаре Ломброзо, чтобы понять, что эти лица говорят не только о склонности к насильственным преступлениям, но и о самом настоящем биологическом вырождении. 

Галерея выродков Империи Добра.  

Ледяные глаза этих дефективных экземпляров говорят нам о том, какая участь уготовлена ими человечеству. Печать сатаны на этих лицах да не ускользнёт от вашего взгляда. Ибо Бог не касался этих душ. Сатана их властелин. 

"Доброта" из этих глаз так и рвётся. Всмотритесь сами: 

Джон Кирби.Последствия терактов в России, на которые не рассчитывают СШАДженифер Псаки.Последствия терактов в России, на которые не рассчитывают СШАБаронесса Кэтрин Эштон.Последствия терактов в России, на которые не рассчитывают СШАХерман Ван Ромпей.Последствия терактов в России, на которые не рассчитывают СШАЭштон и Ромпей вместе.Последствия терактов в России, на которые не рассчитывают СШАКондолиза Райс. Последствия терактов в России, на которые не рассчитывают СШАМадлен Олбрайт. Последствия терактов в России, на которые не рассчитывают СШАВиктория Нуланд.Последствия терактов в России, на которые не рассчитывают СШАХиллари Клинтон.Последствия терактов в России, на которые не рассчитывают СШАОбладатель ШЕСТОГО пересаженного сердца 99-ти летний Джон Рокфеллер. Последствия терактов в России, на которые не рассчитывают СШАНе пугайтесь, этот оскал на самом деле улыбка. 

Гуру ненавистников России Збигнев Бжезинский. Последствия терактов в России, на которые не рассчитывают СШАДжордж Сорос.Последствия терактов в России, на которые не рассчитывают США- Где деньги? 

- В мешках. 

- А мешки Где?

- Под глазами. 

Когда-то мы мечтали стать частью их империи - вожделенного Запада. Даже свою страну для этого развалили. Дали развалить тем, кто туда стремился. Теперь смотрим и ужасаемся - неужели мы всерьёз могли считать себя счастливыми, присягнув ИМ на верность?

ВОТ ЭТИМ? 

Мы отшатнулись в ужасе, как проснувшиеся от кошмарного сна среди ночи - в холодном поту и с трясущимися руками. 

Бросились спешно восстанавливать порушенный дом. 

Этого они нам не простили. 

Россию ждут теракты. 

Если эти дети сатаны пообещали нам теракты, слово своё они непременно сдержат. Теракты будут. Ибо если их объявили, и они не последуют, в мире перестанут считать США страной, способной выполнить свои угрозы. 

Россию ждут жуткие теракты, как бы мы ни старались их предотвратить. Потому что они выбирают время и место. Десять наши спецслужбы предотвратят, одиннадцатый рванёт. И унесёт кучу жизней. Это надо понимать трезво и заранее готовиться к тому, что за свободу от зверя придётся платить не деньгами, а кровью и жизнями. Нападение произойдёт, как бы мы ни старались его предотвратить. Пока живы США, нам не уклониться от диверсантов и террористов. Мировая практика это подтверждает. 

Но если это случится, реакция общества будет совершенно не той, которую ждут в в Америке. Последствия терактов в России, на которые не рассчитывают США1. Вместо растерянности и страха будет гнев и ярость. Медведь окончательно рассвирепеет. Запах крови приведёт его в неукротимое бешенство. Рейтинг Путина взлетит до небес. Он станет Верховным Главнокомандующим страны, на которую напали. Русские всегда в таком случае реагируют одинаково - выстраиваются в очереди у военкоматов. Начинают сплочение и мобилизацию. Во всяком случае народ на руках занесёт Путина в Кремль на второй срок. Так вместо свержения Путина США получат его триумфальное возвращение. Последствия терактов в России, на которые не рассчитывают США2. Оппозиция в России прекратит существование. Народ просто потребует крови пятой колонны. И если Путин не пересажает их всех - просто ради сохранения их поганых жизней - то народ потихоньку сам начнёт их линчевать. Так вместо усиления своей агентуры США получат их трупы на фонарях. Ибо наши отцы ещё недавно так поступали с предателями.Последствия терактов в России, на которые не рассчитывают СШАВо всяком случае изгнание их из правительства и СМИ будет многократно ускорено. 

3. Антиамериканизм во всём мире усилится многократно - все поймут, что теракты - это не подтверждение пророчества, а исполнение угрозы. США - главная угроза миру во всём мире. Последствия терактов в России, на которые не рассчитывают США4. США втянутся в войну в Сирии с Россией. Это будет второй Вьетнам для США. Они не смогли покорить Ирак, Афганистан, а с Сирией у них тем более не получится. Потому что в Сирии США столкнутся с Ираном, Ливаном и Россией. За которыми маячит мрачная тень Китая - они тоже пришли в Сирию не для того, чтобы дать США взрастить там рассадник террористов для их Уйгурского анклава. Такого содружества Штатам не осилить - пупок развяжется. США надорвутся в этой войне, следствием которой будет тягчайший экономический кризис долларовой зоны, отход Европы от США и НАТО, и превращение США в далёкую заокеанскую региональную державу, страдающую фантомными болями бывшей империи, но которую никто уже не принимает всерьёз. После поражения США в Сирии мир стремительно, в один день, поменяет свои очертания. Последствия терактов в России, на которые не рассчитывают СШАКатастрофа стоит на пороге США и они сами туда стремятся. 

Воистину, когда Бог решает кого-то наказать, того Он лишает разума. 

Западный монстр обезумел. Вы видели эти лица. Они обречены. Их коллективный разум гонит их к гибели, как вселившийся в стало свиней сатана бросил всё стадо в пропасть. Просто уходя, они успеют пролить море крови. 

Но уйдут непременно. 

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политикаЗападСветлана Митленкодорога в никуда
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