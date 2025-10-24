Кинодеятели, в биографии которых есть строчка «горячая точка»

Любимой одеждой Балабанова была тельняшка, которую он носил на флоте. Фото: Олег ДЬЯЧЕНКО/ИТАР-ТАСС

На экране - герой, а в жизни - изнеженный цветок. Это нередкое явление в актерской среде. Но артисты, о которых рассказывается в материале, прошли бои не на съемочной площадке, а в горах Афгана и Чечни, в полях Донбасса и Новороссии. Отмечая День российского кино, мы вспомнили, кто из звезд экрана служил в горячих точках. АФГАНИСТАН

Евгений Сидихин

После службы в Афганистане Сидихин еще не раз примерял военную форму - теперь уже на съемках.

Коренной ленинградец, успевший поучиться в ПТУ на «кузовщика-жестянщика», в армию ушел из Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. В Афган попал, написав рапорт в учебке в туркменском Тедждене. Ему уже исполнилось 19 лет. Служил в Герате, в танковом батальоне 101-го мотострелкового полка 5-й гвардейской мотострелковой дивизии. Одно из редких воспоминаний: «Когда я там оказался, уже шли настоящие бои. О смерти не думал. Страх приходит тогда, когда человек что-то предчувствует. Я же был спокоен. Знал, что со мной будет все в порядке». Через год заболел тифом, попал в госпиталь, демобилизовался в 1985-м. Позже снялся в «Бандитском Петербурге» и «Литейном», «Каникулах президента» и «Русском транзите», «Антикиллере» и «Спецназе 2». Играл и офицеров, и бандитов, и лирических героев.

Александр Миронов в фильме «За все заплачено». Фото: Кадр из фильма

Паренек из рабочей пермской семьи был и учеником слесаря, и кинологом служебных собак, прежде чем поступил в ГИТИС. Но после первого курса он оказался в учебке в Самарканде. В конце 1983-го сержанта Миронова перебросили в Кабул, а потом отправили в горы, где он обеспечивал связь разведки с артиллерией и военной авиацией. Как и Балабанов, Миронов тоже не любил вспоминать Афган: «Обстреливали нас постоянно эрэсами (реактивными снарядами), минами. Однажды на моих глазах духи сбили нашу «вертушку». Возвратился я другим человеком». В 1985-м он вернулся в Москву с медалью «За боевые заслуги».

Три года спустя Миронов снова надел форму - когда снимался в фильме об афганской войне «За все заплачено». Потом были роли в картинах «Абориген», «Маленькая Вера», «В городе Сочи темные ночи», «Парни из стали». Актер ушел из жизни в 58 лет.

Алексей Балабанов Окончив Горьковский пединститут иностранных языков, Балабанов 22-летним лейтенантом-переводчиком попал в 339-й военно-транспортный авиаполк ВВС. Летали в Анголу и Эфиопию, Сирию и Афганистан.

Балабанов редко публично вспоминал о тех годах: «Пока служил в транспортной авиации, налюбовался на гробы, которые везли Ил-76. Наслушался соседа по комнате, Валеру Найдо, он в Афган летал регулярно. Возвращался и мрачно глушил водку стаканами». Потом переводчик Балабанов и сам оказался на борту «черного тюльпана», вывозившего цинковые «ящики» с советской авиабазы в Баграме. Почти четверть века спустя он снимет об этом по своему же сценарию страшный фильм «Груз 200». Эхо афганских и других сражений звучит в его фильмах «Кочегар», «Война», «Брат» и «Брат-2».

ЧЕЧЕНСКИЕ КАМПАНИИ

Исманов потерял в Донбассе руку, но продолжал воевать с протезом, к которому прикрепил боевой топорик.

Кандидат в мастера спорта по дзюдо и боксу, на первую чеченскую войну он отправился добровольцем. Шел 1995-й, Экину был 21 год. Позже была вторая чеченская, ранения. «Я понял себе цену», - сказал он тогда. Исманов продолжал совершенствовать боевые и борцовские навыки, чтобы стать каскадером и попасть в кино. Ему это удалось. За три года его сняли в шести проектах - «СОБР», «Инспектор Купер», «Крапленый», «Кремень», «Синдром дракона», «Пасечник».

Когда в Донбассе началась война, Эркин встал на защиту мирных жителей. В 2014 году взрывом ему оторвало руку. Сослуживцы думали, что он вернется домой, но Исманов снова пошел в бой - воевал со специальным протезом, к которому он приделал боевой топорик. В 2017 году Эркин погиб от взрыва мины.

Константина наградили медалью за службу в ВДВ.

Коренной москвич из семьи инженеров сначала поступил в Московский институт машиностроения, но уже через полтора года оказался в театральной студии, а оттуда - пошел в ВДВ. Позже он скажет: «Нас пугали: провалишь экзамены - пойдешь в армию». А я сказал: «Хватит меня пугать, пойду и отслужу».

Его подразделение активно участвовало во Второй чеченской кампании. Константина наградили медалью «За отвагу». За что - он не рассказывал.

Первой ролью Балакирева стал несчастный Коля Горбунов в «Грузе 200» Алексея Балабанова. Потом были фильмы «Стиляги», «Территория», «Путь к себе», «Эпидемия», сериалы «Интерны», «Мосгаз», «Ликвидация», «Каменская».

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Евгений со своей партнершей по «Современнику» Аленой Бабенко.

Евгений окончил Ярославский государственный театральный институт и еще в нулевых отслужил срочную службу. В 2007 году его приняли в труппу театра «Современник». Павлов снимался в сериалах «Солдаты», «Таинственная страсть», «Летучий отряд», «Как развести миллионера». Осенью 2022 года 43-летний актер был мобилизован.

- Получил повестку, это было неожиданно. Явился в военкомат. В течение 12 часов уже мобилизованным поехал в часть. Сборы были активными. В мою срочную службу такого не было. В ходе подготовки настрелял до двух тысяч патронов. У нас был отличный комбат. Спасибо, что гонял нас, - уверенность появилась от владения оружием, - рассказывал Павлов.

Евгений попал в фронтовую бригаду ансамбля песни и пляски ЛВО, выступающую рядом с передовой по всей линии боевого соприкосновения.

Популярность Михаилу принесла роль князя Никиты Оленева в «Гардемаринах». Сейчас он работает военкором в Донбассе.

Москвич из генеральской семьи окончил факультет международной журналистики МГИМО, позже ездил в горячие точки в Центральной Америке. Всенародную популярность Михаилу принесла роль князя Никиты Оленева в «Гардемаринах».

В конце 2022 года Мамаев отправился в зону СВО военкором. Работал с десантниками, танкистами, мотострелками.

«Гардемарин» Михаил Мамаев ушёл добровольцем на СВО

Известный российский актёр, звезда «Виват, гардемарины!» уехал в Донбасс в самом начале спецоперации.

«Главная мысль с 24 февраля 2022 года была: чем я могу помочь? В юности занимался военной журналистикой. Пытался поехать в зону военных действий официально. Меня не пустили. Я нашел возможность попасть через частную информационную компанию. И работал в качестве военкора. Сейчас произошло нечто приблизительное. И я счастлив быть полезным здесь», - так он объясняет свой поступок.

За службу в зоне СВО Павел получил награду. Павел Устинов и Анна Большова в спектакле «Вишневый сад» МХАТ имени Горького.

Выпускник «Высшей школы сценических искусств» Константина Райкина служил срочную в 21-й бригаде оперативного назначения. В 2019-м Павла приняли во МХАТ им. Горького. В октябре 2022 года он получил повестку и был мобилизован. Говорил: «Если война придет в наш дом, будет поздно. За нами стоят семьи, жены, родители, дети, которые могут оказаться в большой опасности, если бездействовать. Если стране для этого понадобились дополнительные силы, то другого выхода быть не может».

За службу в зоне СВО Павел получил награду: во время артиллерийского обстрела он спас своих товарищей, заваленных в подвале после удара. Сам он был ранен в руку выстрелом из гранатомета. «Это не кино. В реальности все гораздо острее», - говорит артист.

Устинов снимался в сериалах «Морозова» и «Трейдер», в фильмах «Спутник», «Лед-2» и «Жизнь по вызову». После ранения вернулся на театральную сцену.

Эдуард Захарук в сериале «СМЕРШ. Продолжение». На СВО 32 летний актер пошел добровольцем.

Будущий актер родился в семье офицера, до начала спецоперации жил на границе с нынешней ЛНР. Выступал на сценах Астраханского, Тверского, Ростовского театров драмы. Снимался в сериалах «СМЕРШ», «По законам военного времени», «Обратный отсчет».

На СВО 32 летний актер пошел добровольцем. Взял себе позывной «Артист». Служил в реактивной артиллерии, командовал боевой машиной, участвовал в штурмах. А потом оказался в центре опознания погибших, принимая и отправляя «двухсотых». Признается: «Если вспомнить наши первые дни на СВО, то мы очень переживали из-за польских снарядов, потому что они практически бесшумны. А сейчас переживаем из-за беспилотников… Самые страшные дни - это когда теряешь друзей, теряешь товарищей».

Георгий пошел на СВО добровольцем.

Уроженец Иркутской области, выпускник ростовского филиала Санкт-Петербургского университета культуры и искусств, снимался в сериалах «Морской патруль», «Проклятый рай», «Вольф Мессинг», фильмах «Слуга государев», «Код апокалипсиса». Почти 12 лет Георгий отдал сериалу «След», в котором он несколько сезонов подряд играл оперативника Константина Лисицына. В апреле 2022-го актер ушел добровольцем на СВО. Попал в 3-й батальон территориальной обороны имени 383-й шахтерской дивизии. Объяснил это 45-летний актер так: «Я много раз был на передовой, с командирами, с простыми людьми, с людьми из Донбасса. И принял для себя решение, что должен быть здесь».

Сейчас Георгий - ефрейтор, служит пулеметчиком в 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. В свободное время пишет патриотические стихи и песни, работает над сценарием фильма о специальной военной операции. На гражданку 47-летний артист пока не собирается. Говорит, если вернется, то только с победой.

Одна из ролей Фидарова - в сериале «Янычар». Сослан возил гуманитарную помощь, потом взялся за оружие.

Родился в Северной Осетии, окончил актерский факультет Щукинского училища. Популярность ему принесла роль Пиночета в фильме «9 рота». Снимался в сериалах «Воронины», «Кухня», «Решение о ликвидации», «Позывной «Пассажир», «СМЕРШ».

В 2014 году Сослан вместе с друзьями начал возить гуманитарную помощь в Донбасс. Потом взялся за оружие. «Будет неправильно с моей стороны, если я сейчас возьму и уеду», - говорил он. В зоне СВО Фидаров служил с 2022-го по октябрь 2023-го. Воевал в знаменитой бригаде «Пятнашка».

В 2023 году иноагент Артур Смольянинов*, снимавшийся вместе с Фидаровым в «9 роте», заявил, что с удовольствием вступил бы в ряды ВСУ. И если бы на поле боя ему встретился бывший приятель Сослан, воюющий в Российской армии, он, не колеблясь, выстрелил бы в него. Фидаров ответил сбежавшему в Европу артисту: «По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь. Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь, только потому что на поле боя тебя никогда не будет».

*Признан в РФ иноагентом.

Игорь Якунин

МУЗЫКАНТЫ НА СВО

Андрей Решетин: скрипач «Аквариума» сменил сцену на передовую.

Особняком стоит история Андрея Решетина. Бывший скрипач легендарной группы «Аквариум» в октябре 2022 года добровольно отправился в зону СВО. Музыкант, чьи руки созданы для утончённого исполнения классических произведений, взял в них совсем другие инструменты. Поклонники творчества Андрея были шокированы, ведь образ музыканта элитарного коллектива казался далёким от военных действий.

В январе 2023-го Решетин опубликовал открытое письмо бывшему лидеру «Аквариума» Борису Гребенщикову*, уехавшему из России и выступающему против военных действий на Украине.

«Ты собирал деньги для тех, кто стреляет в нас! Куда заводит пацифизм! Это ужасно, Боб! И эти твои отвратительные интервью! Борька! Остановись!», — говорилось в письме.

Александр Тюпа: солист «Новой оперы» выступает в творческой бригаде СВО.

Александр Тюпа — солист «Новой оперы» — выбрал особый путь. Он служит в творческой бригаде. Оперный голос Александра теперь звучит не на престижных сценах, а для поднятия морального духа бойцов на передовой. Его выступления — глоток привычной мирной жизни для тех, кто находится вдали от дома.

ЗВЕЗДЫ СПОРТА НА СВО

Российский ММА Владимир Минеев.

Повестки в рамках мобилизации получили «десятки известных спортсменов», сообщало осенью 2022 года РИА Новости. Среди них: боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев

В августе 2023-го сообщалось, что он получил контузию и на несколько дней оглох на одно ухо. Также ему «немного посекло лицо» осколками при взрыве снаряда.

Боец ММА Равиль Коробов В феврале 2023 года мэр Тобольска, откуда родом Коробов, передал в своем телеграм-канале, что Минобороны наградило бойца медалью «За воинскую доблесть» II степени. В апреле того же года портал Fight.ru написал, что Коробов «служит в армии» и «с нетерпением ждет дембеля». Сам Равиль рассказывал, что как на человека армия влияет на него положительно, а как на бойца — отрицательно, так как он практически не тренируется и набрал лишний вес.

Добровольцами отправились в зону боев чемпион России по боксу Батор Сагалуев, Сагалуев — бурят. В зоне СВО провел десять месяцев, сейчас приехал на родину в краткосрочный отпуск.

"Я добровольно согласился служить. Сомнений не было. Где-то в марте уже оказался на боевых позициях. Я рядовой пехоты, воюю в составе 11-й десантно-штурмовой бригады, у нас здесь много ребят из Бурятии", — заявил боксер в разговоре с РИА Новости Спорт.

Его дедушка был военным, сам Батор служил в ВДВ. Имел все для успешной карьеры, но выбрал бокс. Однако в обойму лучших входил долго. Прорвало летом 2015 года: тогда в финале Европейских игр в Баку Сагалуев побил агрессивного и неуступчивого ирландца Брендана Ирвина, а затем впервые стал чемпионом страны.

По словам Шаргакшанова, тренера, перед отправкой в зону спецоперации его подопечный заявил: "Не надо позориться и заниматься всякой ерундой. Я должен отслужить, все будет нормально".

"Мог быть на сборах команды, но отказался и поехал на фронт. Очень уважительно к нему отношусь, другого и не ожидал. Он никогда не прятался за чужие спины", — утверждает тренер.

Боец ММА Илья Бочков Получил ранение в ногу, после реабилитации вернулся в часть, имеет медаль «За отвагу»,

"Здесь все происходит не просто так"

— Страх смерти, страх оказаться в плену, страх потерять руку или ногу — как побороть в себе это?

— Невозможно побороть. Это никуда не девается. Погибнуть, попасть в плен, остаться инвалидом… Дух, может быть, это перебарывает, однако страх присутствует всегда.

— У Ремарка есть фраза "Каждый солдат остается живым только благодаря тысячам различных случайностей".

— Полностью согласен! Есть что-то сверху, что руководит нами. Здесь все происходит не просто так. Кто-то погиб случайно, кого-то пронесло — на все Божья воля.

— Вы относительно быстро восстановились после ранения в ногу.

— Пошли на штурм и попали под минометный обстрел. Все просто и неслучайно. Мина взорвалась очень близко, в полутора метрах… Повезло. Повторюсь, на все Божья воля — значит, я должен продолжать, должен еще поработать. Восстановился после ранения, были неприятные моменты после нее — сейчас все в порядке.

— А позже была медаль.

— "За отвагу". Просто сделали свою работу и были поощрены государственными наградами.

— Верите ли в скорое окончание СВО? И какие факторы здесь важны?

— Важно только то, чтобы наши люди осознали, что действительно идет война, и в ней мы обязаны победить. Иначе не будет существовать государство — у противника цель его уничтожить, и жалеть нас не будут. Если те, кто абстрагируются от ситуации, это поймут — мы победим.

Успехи есть. Где-то побеждаем, где-то стоим плотно, что не пробиться. Идет позиционная война, которая в ближайшие месяц-два не завершится. И даже если будет такой момент, что боевые действия закончатся, противник будет все равно бить и огрызаться.

— То есть договариваться нет смысла?

— С этим режимом, с его покровителем договориться не получится. А даже если так. Это время на наращивание силы, перегруппировку — они продолжат и дальше воевать с нами, обстреливать наши города и убивать наших людей. Тем более новые регионы вошли в состав России — это наша земля. Противника нужно выгнать отсюда и сделать все, чтобы он снова не зашел на нашу территорию.

Чемпион Кубка мира по карате-кёкусинкай Виктор Горн Пробыл на СВО с января по сентябрь 2023 года.

Чемпион Европы по карате Сергей Увицкий, Также вступивший в добровольческий отряд «Союз», погиб, о чем стало известно в январе 2023 года.

Что общего у всех этих людей? Российские артисты на фронте: кто из звёзд сейчас в зоне СВО.

Что заставляет известных людей принимать такие решения? Патриотизм? Желание быть там, где трудно? Или просто внутренний зов, который сложно объяснить? Ответить на этот вопрос однозначно невозможно. Но можно сказать точно — все эти люди кардинально изменили свою жизнь. И кто знает, какими они вернутся к своему искусству — если вернутся.