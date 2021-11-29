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Мы из Советского Союза

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Почему Европа бряцает оружием

Некоторые европейские страны, подначиваемые из США, наращивают своё военное присутствие возле российской и/или белорусской границы. Военными аспектами этого явления занимаются соответствующие военные эксперты, а меня же, как экономиста, больше интересует другой аспект этого явления. Наблюдается любопытная закономерность: чем хуже дела в экономике, энергетике и социальной сфере у той или иной страны, тем громче она начинает бряцать оружием и орать про «российскую агрессию».

Возможно, они посмотрели, что у Порошенко так несколько лет получалось грабить население Украины. Каждый раз, когда стремительно обесценивалась гривна, росли цены, повышались тарифы ЖКХ и украинцам становилось жить существенно хуже, тот рассказывал «Нужно прикрутить, а то Путин нападёт». И как-то прокатывало.

Сейчас аналогичный фокус пытается проделать Зеленский. Которого в Киеве, судя по всему, уже собрались свергать – и поэтому он, вместе со своим ближайшим окружением, срочно начал визжать о планах Путина вторгнуться на Украину в ближайшие несколько недель (хотя никаких оснований для этого, как и раньше, нет). Впрочем, Зеленского такие крики вряд ли спасут.

Страх – действительно очень сильный метод манипуляции. Запугать человека, чтобы он не мог мыслить рационально, и уже тогда ему можно втирать любую, самую бредовую и нелогичную дичь. Например, что в тяжёлой экономической ситуации в Польше или Британии виноват Путин. Или «злобные русские» вообще.

Причём, эта закономерность, про связь между экономическим благополучием и воинственностью, работает в обе стороны. Потому что Германия, у которой с экономикой всё относительно хорошо, наоборот, настаивает на выводе американских атомных авиабомб с территории страны (потому что понимает, что это делает Германию целью для российского ответного удара).

А вот страны с откровенно слабой экономикой и кучей проблем, типа Польши, сами хотят, чтобы к ним завезли американское ядерное оружие (на собственное население им плевать).

Так что же толкает некоторых европейцев к бряцанию оружием? Каковы их экономические реалии? Кто на самом деле виноват в сложившейся ситуации? Сейчас попробуем это кратко расписать.

Первый фактор. Финансовый. Экономики США и ЕС уже давно (ещё до пандемии) стагнируют. Попытки стимулировать их с помощью низких ставок провалились. Ставки давно снижены почти до нуля, а оживления экономик не произошло. Низкие ставки привели к тому, что многие ценные бумаги имеют фактическую отрицательную доходность.

Отрицательная доходность – это когда процент прибыли по дивидендам или купонным выплатам ниже, чем уровень инфляции. В результате в конце отчётного периода покупательная способность ваших денег оказывается ниже, чем в момент, когда вы их вкладывали. Когда такое происходит, любая инвестиционная деятельность становится бессмысленной. И низкие ставки, которые в рамках монетаристской теории должны стимулировать экономику, вместо этого помогают её удушать.

А сейчас, в условиях разгоняемой гиперинфляции в США, низкие проценты – это вообще смерть для любых инвестиций и реального сектора экономики.

Но либеральные экономисты не пытаются анализировать причины сложившейся ситуации, а слепо продолжают повторять свои неработающие догмы. Так что улучшения в ближайшем будущем, пока рулят всем фанатики-либертарианцы типа Дженнет Йеллен или Джерома Пауэлла, не предвидится. Атлант не расправил плечи, а откинул копыта.

Второй фактор. Энергетический кризис. В котором виноваты американцы и их марионетки из Брюсселя, оравшие про «политизацию поставок газа со стороны России» и всячески мешавшие достройке «Северного потока-2». Если бы «СП-2» был достроен и запущен ещё полтора-два года назад, как планировалось, то текущего дефицита энергоресурсов в ЕС попросту не было. Аналогично и с США, где «зелёные» добились остановки строительства крупнейшего нефтепровода из Канады, в результате чего цены на бензин выросли более чем в два раза.

Нынешний энергетический кризис вызван не недостатком природных ресурсов, а безграмотным менеджментом, деградацией западных элит, их предельной политизированностью и идеологическим доктринёрством, в сочетании с неспособностью просчитывать последствия собственных действий.

Опять же, Испания и Франция ухудшили свои дипломатические отношения с Марокко и Алжиром, что привело к прекращению поставок газа в Европу из этих стран. Кто виноват в таких провалах внешней политики Мадрида и Парижа? Угадайте с одного раза…

Соответственно, на следующем витке подорожание газа, электричества и ГСМ, а также стоимости удобрений (которые делают из газа) приведёт к продовольственному кризису. И многим европейским политикам, не способным признавать собственные ошибки, снова придётся делать крайними Россию и Китай, Путина и Си.

Прибалтийские страны, Украина, Грузия, Армения – всё больше превращаются в failed state. Ну не Пашиняна же винить в сливе Карабаха, правда? Это русские виноваты, что не пришли, проклятые оккупанты! Это прибалты отказываются от дешёвого электричества и газа из России и Белоруссии по политическим, читай «русофобским», мотивам, взамен покупая сверхдорогое электричество из Дании и Швеции, а также дорогой СПГ из США (который почему-то идёт с Ямала, но это другое). Это в Риге больше не производят шпрот, потому что у России теперь есть свои, а в Европе они даром никому не нужны. И так далее.

У той же Польши серьёзные ценностные противоречия с Евросоюзом и конфликт интересов с Германией. И у них два возможных варианта действий: или конфликтовать с Западом, оставаясь без субсидий и получая судебные штрафы за отказ закрывать угольные шахты – или орать «Русские идут!» в надежде, что под это дело от них хотя бы на время отстанут с легализацией ЛГБТ и подкинут деньжат.

Да и в целом, по мнению коллективного Запада, русские коварно и недемократично вырастили свою страну над залежами всяких полезных ископаемых и прочих богатств, которые, конечно же, должны принадлежать всему прогрессивному человечеству (также известному, как «люди со светлыми лицами»).

Подведём итоги. Россия для Запада – это виноград из басни Крылова. Когда «видит око, зуб неймёт». Своего нефтегаза у Европы почти нет, редкоземельных минералов тоже, вообще природные богатства ЕС весьма незначительны. Они привыкли, что их богатство прирастает за счёт грабежа колоний. И рассматривают нас именно как территорию, которую очень, очень хочется грабить.

В отличие от винограда из басни, у России есть шипы (и не только). Поэтому нападать на нас пока страшно. Но чем хуже будет ситуация в западных странах, чем более голодным и злым на свои элиты будет местное население, тем отчаяннее будет и поведение этих элит. Загнанная в угол крыса становится опасной.

Александр Роджерс
https://life.ru/p/1453203

Запад