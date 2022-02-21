Международная мафия WADA

Англосаксонский русофобский суд CAS (Спортивный арбитраж) в настояшее время решает судьбу девочки из России. Обжаловать вердикт этого, ни в одном международном договоре не прописанного суда, невозможно. Англосаксонский русофобский суд CAS (Спортивный арбитраж) в настояшее время решает судьбу девочки из России. Обжаловать вердикт этого, ни в одном международном договоре не прописанного суда, невозможно.

Главный судья - американский арбитр Джеффри Бенц – бывший фигурист, выступавший за основную сборную США. После завершения карьеры с 1988-го по 1996-й работал в Федерации фигурного катания США, с 1997 по 2006 год – в Национальном олимпийском комитете (НОК) США. Он кровно заинтересован в дисквалификации российской сборной и аннулировании золотых медалей, ибо следующие за ними – спортсмены США. Он уже разбирал дела «этих русских варваров» и не пустил российских легкоатлетов на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро В состав панели Спортивного арбитражного суда входят также итальянец Фабио Иудика и словенка Весна Бергант Ракочевич. Стоит ли России ждать благосклонности и положительного решения от этих арбитров и вообще от антидопинговой системы, которой РФ вручила меч спортивного правосудия?

WADA – это частная контора, решения которой стоят выше национального законодательства тех стран, которые так решили. Штаб-квартира – канадский Монреаль. Орган управления — Совет учредителей, который включает 38 членов, в подавляющем большинстве – представители стран-членов НАТО.

Россия ни в каких органах управления не представлена и не имеет даже права совещательного голоса. То есть дело России – «раз – лежать, и два – тихо». Президент ВАДА избирается Советом учредителей из числа своих членов сроком на три года. Текущий президент организации — Витольд Банька, поляк, квалифицированный патентованный русофоб. Под стать ему – все остальные управленческие структуры. НАТО рулит. Русофоб на русофобе сидит и русофобом погоняет.

WADA – одна из колониальных структур, во множестве созданных англосаксами для контроля колонизированных стран и извлечения дивидендов из туземцев. Дивиденды извлекаются не обязательно деньгами или другими материальными ресурсами. Не менее важны нематериальные дивиденды, в частности – демонстрация покорности и готовности следовать распоряжениям англосаксов, какие бы абсурдные и произвольные они ни были.

WADA – это коллективный йацелоп из «Кин-дза-дза», зорко наблюдающий, чтобы «пацаки» не баловали, прилежно носили «цак» и вовремя делали «ку» перед чатланами ("Англосаксами Великими").

Вопреки декларированному виду деятельности, никакими допингами WADA никогда не занималась, не занимается и заниматься не планирует. Не для того «батюшка-гегемон» растил-пестовал свой «цветочек». Гораздо выгоднее трясти, как яблоньку, варваров и затем публично унижать их, тайно подмешивая в забираемые пробы биоматериала любую химию.

Откройте поисковик, попытайтесь найти «Правила хранения допинг-проб в лабораториях WADA» - вы будете крайне удивлены полным отсутствием хоть каких-то регламентов, защищающих спортсменов от махинаций с их биоматериалами после того, как они сданы служащим этой бандитской структуры. В WADA не существует даже намёка на какую-то транспарентность, то есть «джентльменам из WADA” полагается верить на слово. Они же честнейший люди! Органически не в состоянии подменить пробы, подмешать в них что-либо, потерять, в конце концов. Они же, как жена Цезаря, вне подозрений. Вам что-то не нравится? Ну, извините, «нравится-не-нравится – терпи, моя красавица»….

«Французский журналист, чье имя по его требованию пока не может быть названо по понятным причинам, выполняя редакционное задание, несколько месяцев под чужим именем проработал в одной из лабораторий WADA в качестве лаборанта. После того, как его секрет был почти раскрыт, он был вынужден уехать в одну из третьих стран, где и рассказал шокирующие подробности о работе этой организации:

-- Первое, что меня чрезвычайно шокировало… Когда меня принимали на работу, лишь вскользь ознакомились с документами, которые я представил. Никто и не подумал проверить в реальности уровень и качество моих знаний. Зато сразу предупредили, что я должен уметь держать язык за зубами, и всегда выполнять указания, отданные мне в индивидуальном порядке, в абсолютной тайне. Всего существует 34 аккредитованных WADA лабораторий. Все они финансируются из центрального офиса в Монреале. Но это финансирование идет только на содержание лабораторий и заработную плату сотрудников.

В реальности же руководители лабораторий, по крайней мере, той, где я работал, едва ли не ежемесячно получают так называемые «вознаграждения» на свои личные счета.

И это факт известен не всем сотрудникам лабораторий, а только тем, кто умеет держать язык за зубами и выполняет, не задавая лишних вопросов, задачи, которые обычно ставятся руководителем лаборатории в обстановке строгой конфиденциальности, обычно где-то в сельской местности, чтобы исключить возможность наблюдения и прослушивания.

Картина прояснилась, когда мне в первый раз было поручено выполнить такое задание. В лаборатории проводится анализ в течение десяти дней. Он анонимный, на пробе и в протоколах есть только номера. Оказалось, нужно было просто заменить определённую пробу на допинг под указанным номером на другую, с той же самой идентификацией. Разумеется, уже с положительным результатом на допинг-пробу. За выполнение одного такого задания мне обычно выплачивалось 10 тысяч евро.Для каких целей это делается, думается, объяснять не надо. Меня весьма заинтересовало, кто же финансирует такие «мероприятия»: после нескольких месяцев расследования удалось выяснить, что есть два основных направления.

Первое – абсолютно предсказуемое. Непосредственно на руководителя лаборатории выходит некий мистер N, который предлагает некую сумму за положительный результат допинг-пробы определённого спортсмена. Разумеется, в доле обязательно должен быть допинг-офицер, забиравший эту пробу и, собственно, сотрудник лаборатории, который и произведёт подмену. Деньги получает шеф, какую именно сумму, конечно, сами исполнители не знают. Могу предположить, что её солидная часть уходит в центральный офис WADA в Монреаль, часть остаётся у шефа, а мизер попадает исполнителям.Заказчиком в этом случае являются те, кто очень хочет «выбить» с предстоящих соревнований наиболее сильных конкурентов. Судя по той информации, которую мне удалось раздобыть, в случае с Олимпийскими играми речь идёт о миллионах евро.

Кстати, должен сказать, что на самом деле подменить пробы проще простого: хотя в лабораториях есть охрана и системы видеонаблюдения, охранники выполняют обязанности кое-как, видеонаблюдение вывести из строя очень просто, а исключить возможность видеозаписи вообще не представляет собой трудности. Все это я проделывал ради эксперимента не один раз. Работу видеокамер восстанавливали только через сутки, а один раз через двое, видеозапись же не велась вообще больше недели. Кроме этого, по регламенту, сами видеозаписи хранятся не более 2-х недель, что сразу же возбуждает серьёзные подозрения.

Второе направление – гораздо более интересное. Это когда указание о необходимости получения положительного результата на допинг приходят непосредственно из Монреаля, причём обстановка сильно накаляется, если эту манипуляцию необходимо произвести очень срочно. В этом случае исполнителям, как это было со мной, платят даже 20 тысяч евро. Конечно, вам не терпится узнать, кто же стоит за этими махинациями во втором случае? Это Центральное Разведывательное Управление Соединённых Штатов.

Имеются записи десятков переговоров шефа моей лаборатории с Ричардом Маклареном, в которых неоднократно упоминались имена и фамилии действующих сотрудников ЦРУ, а также суммы, которые перечислялись за отстранение тех или иных спортсменов от соревнований. Теперь вам понятно, почему я должен скрываться в целях своей безопасности и безопасности своей семьи.

Но самые вопиющие факты о Ричарде Макларене выяснились во время его визита в нашу лабораторию. После переговоров и окончания рабочего дня, когда все сотрудники уже ушли домой, шеф и Макларен направились в гостиницу, где остановился высокий гость. Конечно, я направился вслед за ними, и вот что удалось выяснить у персонала гостиницы на небольшую сумму: каждую ночь номер Макларена посещали лица, которые приводили, а утром уводили молоденьких мальчиков в возрасте 12-13 лет.

Затем я, снова за вознаграждение, был допущен к осмотру номера до уборки, и нашел там то, что искал, а именно: следы кокаина высшего качества. Не успокоившись на этом, я снова заплатил, на этот раз гостиничному сантехнику, то подключился для меня к унитазу в номере Макларена, и добыл несколько образцов мочи. Анализ подтвердил, что Ричард Макларен - хронический кокаинист.

Таким образом, совершенно объяснимо, почему Ричард Макларен столь рьяно выполняет указания по дискредитации спортсменов: он просто полностью находится под контролем ЦРУ, которое держит этого человека на коротком поводке.

Кстати, спустя несколько дней выяснился еще один факт: Ричард Макларен во время своего визита к нам был с позором выгнан из одного дома, где был уличен в нечестной игре в покер.» (Источник)

Никакой презумпции невиновности для этих пиратов от спорта нет и быть не может! Согласен с политологом Сергеем Марковым;

«ВАДА подбрасывают какие-то запрещенные вещества в пробы российских спортсменов. ВАДА попала под влияние спецслужб ведущих стран и дискредитирует мировой спорт. ВАДА выполняет политический заказ по травле российских спортсменов. И закрывает глаза на массовое использование допинга спортсменами западных стран, прежде всего США. ВАДА стала не символом честности, а символом лжи. В будущем аферы и махинации ВАДА будут разоблачены. А пока…»

На России отрабатывается сразу весь спектр колониальных технологий. Начнем с того, что Россия сама оплачивает собственную порку. Ежегодный взнос РФ в WADA превышает миллион долларов (В 2022 году Россия заплатила 1 177 557 долларов, в 2021 году - 1 177 557 долларов), из которых только 750 000 – уставной взнос, а все остальное – добровольные пожертвования – то есть некие верноподданнические дары, признание права повелевать и готовность подчиняться.

Размер взноса США гораздо больше, но США в обмен на выплату всей суммы взноса требуют от агентства реформирования антидопинговой системы. США всегда и везде ставят свои условия, не минула сей участи и ВАДА – ей запрещено даже близко приближаться к американским спортсменам. Максимум – верноподданнически просить предоставить какие-либо данные или устранить совсем уж вопиющие несоответствия уставу. США же регулярно посылает ВАДу в пешие эротические прогулки. И что самое интересное – ВАДА безропотно идёт и даже не пытается возражать. С хозяином не поспоришь.

«Мы всегда сотрудничали с США по вопросам антидопинга. И продолжим работать. Наша реформа управления уже идет, рабочая группа создана и готовит свои предложения. Как я говорил, мы открыты к сотрудничеству с США, но не забывайте, что около 90% американских спортсменов вне юрисдикции WADA.» - потупив глаза, признаётся глава этой бандитской конторы Витольд Банька.

«22 июля 2020, США заявили о решении выплатить WADA половину своего ежегодного взноса ($1,6 млн из планировавшихся $2,9 млн), судьба оставшейся части суммы будет зависеть от ПОВЕДЕНИЯ этой организации,» - писала AFP. Об этом рассказал координатор Белого дома по допингу в спорте Ричард Баум.

Таже как американцы, ВАДу активно вертит на нефритовом стержне Мелкобритания. Ещё в конце 2019 года WADA затребовало у британской стороны пробы подданных королевы для перепроверки, и сразу же получило жёсткий отказ. То же самое повторилось, когда Всемирное антидопинговое агентство снова попыталось заполучить образцы крови и мочи атлетов из Великобритании, в том числе, и Мо Фара. Об этом сообщал "Рамблер"

WADA, помятуя о том, что Гегемон может не только срезать финансирование, но и посадить в реальную тюрьму на реальный срок, ведет себя хорошо. Англосаксов не трогает, сосредоточившись на унижении российского присутствия в Большом спорте.

WADA в своей работе реализует на практике максиму Бжезинского: «Существовать за счет России, против России и на обломках России». Это видно из её практической деятельности – никто, кроме России, не подвергается репрессиями с стороны этой нечистоплотной организации, ничьи гимны и флаги не запрещаются, ничьи спортсмены не третируются.

Лишение ВАДой, частной структурой международных англосаксонских гангстеров, официальной делегации суверенного государства национальных символов сопровождалось надменным требованием оплатить собственное унижение - Россия возместила WADA все расходы на расследование и 100 тысяч долларов штрафа. Общая сумма единовременного колониального штрафа и выражение покорности в денежном эквиваленте составила 5 (пять) миллионов долларов.

Полтора года назад INFORUSS написал:

«Любая возня и игра в поддавки с WADA — это бесконечный тупик. Есть один аргумент, который на них всегда действует, – деньги. Один серьёзный дядька как-то сказал — «у них нет никаких причин для отстранения, кроме принадлежности наших спортсменов к сборной России. А раз так, налицо все признаки дискриминации. Дискриминация по национальному признаку – преступление, в современном мире неприемлемое. Соответственно, мы имеем все основания для того, чтобы возбудить против МОК уголовное дело, выиграть дело в Басманном суде Москвы и объявить эту организацию запрещенной на территории РФ.

И это не шутки. Финансирование МОК приравнять к финансированию терроризма, то есть буквально изгнать из РФ компании, которые попробуют проигнорировать или обойти наш запрет. А на следующем этапе — аналогичный процесс в отношении WADA. Дальше – запреты на контакты с этой организацией, запреты на участие в турнирах, контролируемых WADA, запреты на спонсорство этой организации.

А главное – запрет на контакты со спортивными организациями, сотрудничающими с WADA. В том числе и с МОК. Ввести против функционеров WADA столь любимые на Западе персональные санкции. Также придется запретить на территории РФ деятельность РусАДА, конфисковать имущество данной организации и выслать её функционеров . Если МОК не поймет намека, то санкции распространить уже и на компании, спонсирующие эту спортивную организацию. А это в том числе главный спонсор МОК, компания «Coca-Cola», а также «Intel», «Samsung», «Visa», «Toyota», «Panasonic», «Alibaba» и другие. Для многих из перечисленных компаний российский рынок является весьма важным. Только у «Coca-Cola» тут несколько заводов, огромные инвестиции в раскрутку многих дочерних брендов, в частности, «Fanta» и «Sprite», и якобы «русские» торговые марки, вроде марок «Моя семья» и «Добрый». И это, поверьте, ещё не все, чем рискует «Coca-Cola» в случае игнорирования законных российских требований». Может, «Проктер энд Гэмбл» хочет вылететь с российского рынка? Или мечтает его потерять «Alibaba», который через «AliExpress» выкачивает из России миллиарды долларов ежегодно?

Нужно ввязаться в драку и постараться нанести нашим противникам такие увечья, которые станут примером для их преемников на десятилетия вперед. Поэтому никаких компромиссов! Взвинчивать ставки до предела! Требовать, например, чтобы всех знаменитых норвежских «астматиков» лишили спортивных наград, чтобы аналогичным образом поступили и с американскими допинг-чемпионами. Кто ответит за поломанные судьбы сотен спортсменов в России из-за дискриминации МОК и WADA? Ответ нашел у одного специалиста по этой теме — «Сейчас много разговоров о том, что эти проклятые русские отнимали медали у «чистых» спортсменов, ломали им карьеры, а кому-то и судьбы. Но раз так, тем большего презрения и безжалостности заслуживает Оле-Эйнар Бьорндален, который с 2002 года «косил» медали и своих соперников, накачавшись допингом под завязку. Сколько раз мы видели, как он, отвратительно стреляя на рубежах, с бешеной скоростью отыгрывает все на лыжне, и поначалу, наверное, даже восхищались им и завидовали сборной Норвегии. Или самая титулованная современная биатлонистка Тура Бергер, официально «страдающая астмой». Или шестикратная олимпийская чемпионка, восемнадцатикратная чемпионка мира Марит Бьорген, «страдающая астмой в тяжелой форме». Сколько медалей украли они? Сколько карьер и судеб сломали?»

Чем не план? Мы долго ещё будем читать этим шакалам сонеты Шекспира на ночь? Долго мы ещё будем жевать сопли, молчать и позволять себя иметь где им только вздумается? Пора действовать!!! У кого-то есть сомнения, что на следующую олимпиаду пустят только тех российских спортсменов, кто, например, «действенно и однозначно докажет свою лояльность к МОК и WADA»? Спорт - это такая же война, и наш «41-й год» уже затянулся. Может, пора прекратить отступать?