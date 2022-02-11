Они ТАМ есть! Что такое ВОЙНА

Война… слово, которое для большинства ассоциируется с подвигами, красивыми словами, героизмом, и конечно, с Победой. Это может быть та самая Великая Победа, или просто победа в конкретном бою, на какой-то небольшой местности. Победа всегда радует — окончанием боевых действий и тем, что больше не будут гибнуть твои товарищи.

Тебе все реже надо будет смотреть в глаза родственникам тех, кого ты не смог защитить, кто погиб от обстрелов врага, терактов, несправедливости войны. Ты вздыхаешь полной грудью, ощущая воздух, как будто пьешь его, вдыхаешь, аж пока ребра не хрустнут. Ты медленно выдыхаешь, наслаждаясь этим процессом. А легкий ветерок немного обдувает свое лицо. Ты чувствуешь небольшое давление тепла, там, где на лицо попадает солнце. В каждом вдохе ты чувствуешь новое: скошенная трава, распустившиеся цветы, запах зелени листвы, с небольшим привкусом пыли…

Ты закуриваешь сигарету и с каждой затяжкой возвращаешься в реальный для тебя мир. А реален он войной. Ведь победа для тебя не означает окончание войны, это переход к другой войне.

С войны никто не возвращается! Не вернёшься и ты, как не вернусь я. Война может перетекать в разные фазы, но ты навсегда на стороже и готов действовать.

У каждого она по-своему проявляется. Заходя в кафе, ты подсознательно выбираешь место не у окна и лицом ко входу. Закуривая, ты держишь сигарету большим и указательным пальцами, направив огонек внутрь ладони. Я уже не помню, когда последний раз спал в боевых условиях, однако уснуть могу только, положив кулак под щеку.

Хочу расписать немного реальности для украинских мамочек, женушек и доченек. Реальность того, во что с головой нырнет их дорогой и возможно любимый человек.

Я знаю, что в ВСУ очень многие идут от финансовой безысходности. Там и зарплата какая-то есть и семьям скидки на ЖКХ. Они идут служить в уверенности, что будут в тыловых частях. Реально на Донбасс почти никто не хочет, несмотря на повышенный оклад и льготы. А на самом деле, если что-то начнется, то всех кинут в топку войны. Ни один не вернется тем человеком, каким был. Война меняет всех. Война – это не прогулка, чаще всего это незаживающие неделями раны, запах пороха и кардита, въевшееся на веки ружейное масло в руки. Это вечно хлюпающие ботинки, будь то на улице жара или мороз. Это пуля, которая убила сегодня не тебя, а того рыжего пацана, который недорассказал перед боем анекдот и теперь уже не расскажет. Это звонящий мобильный у убитого тобой парня с другой стороны, на котором высвечивается надпись «мама».

Я стал другим ночью 2 мая 2014, когда в прямом эфире смотрел стримы мразей, сжигавших людей заживо, добивающих раненых палками. Я видал, как мрази мачете рубили женщин, как погибали совсем юные девочки и мальчики, забитые насмерть беснующимися уродами.

А 3 мая я был уже совсем другим человеком.

И на Донбассе ВАШИ изменятся в худшую сторону. Они знают, что виновны в смерти невинных. Но мучать их будет не это. Они будут каждую минуту бояться увидать на пороге такого как я, который придет за возмездием. Я это пишу тем, кто по молодости да глупости верит в пропаганду «войны с Россией», и что нужно пойти на Донбасс и «защитить родину». Не защитишь ты Родину; это я и мои товарищи ее защищают — вот от таких как ты, глупых, наивных, но уже успевших стать военными преступниками. И ты уже станешь не мальчишкой, у которого гормон играет и потому мозгов нет, а врагом, которого такие 40-летние мужики как я, будут искать, вылавливать и добивать. Не всплакнет красавица над твоей могилой, жалея, что отвергла такого «героя», не будет у тебя могилы, лишь широкая украинская степь примет тебя.

Хочешь почувствовать, ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА?

Война, ты чувствуешь? Пульс стал реже, кончики пальцев онемели и задрожали, взор обострился. Ты чувствуешь прилив сил? Теперь закрой глаза и глубоко вдохни через нос. воздух, обжигающий и приятный уже только из-за того, что он существует, наполнен запахами. Миллионами запахов. Выделяется один. Или тебе просто кажется, что выделяется, на самом деле ты просто думаешь, что можешь его почувствовать. Наслаждайся. Ты знаешь, чей он. Теперь, как натасканный зверь ты будешь охотиться за ним. Это не любовь, не первый секс, не присяга на трон, не вождение дьявольски быстрой машины, не желание убить. Нет!

Это война. Никакой романтики, просто война. Просто пули, свистящие над головой, просто снаряды, взрывающиеся без всяких на то имеющихся у них причин. Просто пятидесятитонные «лёгкие» танки. Просто стены огня вместо деревень, сёл. Просто кровь на стенах каменных и кирпичных домов, чья-то кровь. Просто трупы людей около каждой воронки, на пути каждой десятой пули. Просто окровавленные калеки, зовущие на помощь, жаждущие скорейшего успокоения или смерти равнозначно. Просто чьи-то судьбы, как колосья, срезанные чьим-то серпом войны. А ты - следующий, кого ждёт она.

Запах войны... Это запах тех самых свежесрезанных колосьев. Бывало, в детстве, лежишь в поле на только что скошенном сене, аромат опьяняет, усыпляет, успокаивает. Счастье. Всё наоборот… точнее, вот тогда всё было нормально, это сейчас всё наоборот. Всё не так, неправильно. Война вам не наркотик, она не успокаивает, а встряхивает тебя. И если усыпляет, то навсегда. И колосья срезает не красивая деревенская девушка с песней на устах, а психопат с серпом в руках.

Тебе уже ничего не хочется. Ни к маме домой, ведь ты не ребёнок уже давно. Ни даже богатства, ведь за эти несколько лет ты усвоил, что деньги - самое страшное оружие и будет пострашнее водородных бомб, землю застилающих ковром из отстрелянных патронов калибра 7.62 мм. Страшнее пучка чьих-то окровавленных волос на самом краю гусениц танка. Тебе не хочется курить, не хочется выпить водки и забыться, не хочется гарема красивых девушек, не хочется даже окончания самой войны. Ты не хочешь ничего. Ни-че-го! Ты просто будешь искать смысл всего этого, смысл своей жизни. Ты не найдешь его.

Он есть у тех, кто послал тебя убивать и быть убитым. Ты для них заработал много денег, которых не увидишь ни ты, ни твои родные. Он есть у меня, того, кто тебя убьёт. Ведь для меня ты тот, кто обстрелял детский интернат осенью 2014 года, где мы откапывали детей, переворачивая скользкие от детской крови камни. Ты тот, кто стрелял по маршрутке в Луганске, пока она не загорелась с живыми еще людьми. А я тот, кто их пытался вытащить, а кожа жертв вместе с их джинсами слазила с ног. Ты тот, кто рубил топором наивных одесситов, думавших, что можно все решить мирно, и что запершись в Доме профсоюзов, можно спастись. Ты тот, кого нельзя оставлять безнаказанным, ибо безнаказанность порождает войну. Вот видишь. У меня есть смысл жизни и множество причин найти тебя.

Но пока ты еще не стал тем, кем мечтаешь, пока ты смотришь ролики «хэроев» и всяческих «терминаторов», на задаваясь вопросом, откуда у них деньги так хорошо и красиво жить? Они тебе не расскажут, почему они — такие суперпатриоты — не на войне сейчас, а в тылу, открывают кафе, СТО и заправки. Они не расскажут, почему такие как они супербойцы за всю историю войны на Донбассе имеют в наличии только котлы и поражения. Ты думаешь, тебя ждет что-то другое? Ты прав! В этот раз, мы не будем заключать новые «минские», мы пойдем к тебе домой.

А понимаешь ли ты, что Украина уже проиграла войну? Проиграла в тот день в феврале 2014 года на майдане в Киеве, 2 мая 2014-го в Одессе, 9 мая того же года в Мариуполе, 26 мая в Донецке… Мы не забудем этого и никогда не простим. Не простим те сотни погибших детей, как и тысячи тех детей, которые остались без детства, без родителей, без любви и семейного уюта.

Посмотри внимательно на ролики, в которых «одесситы, харьковчане, днепропетровцы…» рассказывают о том, как они все вместе будут защищать Украину. Ничего не видишь интересного? А я вижу, что все эти «патриоты» и «активисты» до сих пор в балаклавах выступают. Кого они боятся? Ведь если Украина такая «едыная» и непобедимая, они не должны скрываться. Они уедут в Польшу, Италию, Германию. А таких, как ты, оставят отвечать за свои преступления. И вы ответите. И повезет, если перед законом… При взятии города, военные проходят сквозь него, выбивая противника. И выходят за пределы города, оставив парочку блокпостов. А потом, дня через три, приходит ЗАКОН. Вот эти три дня, когда прошлой власти уже нет, а новой еще нет, те, над кем издевались восемь лет, и будут властью!

И если ты поверил пропаганде, считая, что все вокруг - украинствующие патриоты, то ты не просто наивен, ты умственно неполноценный! Разуй глаза, и ты увидишь, что ОНИ там ЕСТЬ! Те, кто ждет последней команды, те, кто пострадали от украинских нацистов, семьи убитых и замученных майданной властью и «активистами». Избитые пенсионеры, женщины, испуганные дети. Есть те, для кого мы – последняя надежда, и мы придём за своим, ведь мы русские. А еще ОНИ ведут учет. Они записывают кто и что делал, кто как жил, кто помогал нацистам, а кто нет. И мы придем за каждым, ведь Победа – это не конец войны, это другая ее стадия.

Многое еще можно рассказать о том, что на самом деле ждет на войне наивных и затурканных пропагандой украинских граждан. Основное одно: пока ты не взял оружие и не пошел убивать на Донбасс, есть шанс на нормальную жизнь после войны. Но если ты решил воевать, то ни меня, ни тех парней, что рядом со мной, не будут интересовать причины, ты просто враг. Мое дело – защитить обычных мирных граждан, а способ защитить их ровно один – уничтожить того, кто им угрожает.

Я, в отличии от украинских «хэроев» YouTube, не считаю себя супергероем и неубиенным Терминатором. Я смертен. И на Донбасс ехал не жизнью наслаждаться, а дать последний бой, не отступать и не сдаваться. И это не героизм никакой, это просто ярость. Ярость от содеянного нацистами. То, что я живой, воспринимаю, как жизнь в долг. Я должен тем ребятам, которые погибли с честью. Кто сопротивлялся украинскому криминальному нацизму в городах всей Украины. Кто собой закрывал Донбасс, спасая незнакомых, но нуждающихся в защите обычных людей. Я им должен! А значит, буду делать то, что не доделали они, ведь у них не осталось времени, а у меня пока есть. И получается и словом, и делом, по крайней мере надеюсь, что так.

У тех, кто читает эти статьи, тоже получается спасать тех, кому это нужно. Кто-то словом, кто-то словом и делом. У всех по-разному. Но наша сила в том, что мы вместе, что живущим на самой восточной точке нашего русского мира, не плевать на живущих в западной точке, оторванного (пока) от России и сопротивляющегося западным нацистским веяниям мира таких же русских людей. Вы многим помогаете, НАШИ люди вам искренне благодарны, а у «актывыстов» перманентная истерика – ведь им в лучшем случае помогают древним оружием. Правда, немцы сделали ПРАВИЛЬНУЮ помощь. Но они воевали с русскими и прекрасно представляют, что именно понадобится украинским нацистам больше всего. Поэтому Германия и отправила Украине военный госпиталь с полевым крематорием.

А вы помогли одесситке Марине, которая спаслась из Дома профсоюзов, но на нее набросилась озверевшая стая подонков. Избивали битами и металлическими прутами. Знакомая, которая работала в больнице, помогла ее под чужим именем туда устроить. У Марины перелом позвоночника, и множество переломов различных костей. Все срослось, но позвоночник требует регулярной поддержки, много денег уходит на лекарства. Вы облегчили ей жизнь. Отдельная благодарность от Марины товарищу Б.

Вы помогли семье николаевцев, живущих в Луганске. Их мама Света – огонь! Когда рогулье сняло памятник Ленину в Николаеве, она на постамент водрузила бюст Ленина. Истерика у рогулей была знатная — еще бы, постамент метров шесть-семь высотой. Сейчас она с мужем и двумя детьми живет в Луганске. Коронавирус (в который некоторые не верят) внес финансовые коррективы в их жизнь. Вы помогли справиться. Света еще не выздоровела, но вроде на поправку пошло дело.

Вы помогли семье из Полтавы. Отец погиб на Донбассе в мае 2015 года. Осталась мать с двумя детьми и старики – родители отца. С новыми тарифами на ЖКХ не получалось нормально одеть детей к зиме. С вашей помощью, ситуация исправлена. НАШИ люди вам очень благодарны.

Вы помогаете Якуту (Владимир Сердюк). Он стал инвалидом при деблокаде Луганска. Получая мизерную пенсию по инвалидности, он заполняет сайт «ВосходИнфо». Все новостные обзоры – его рук дело. Не так давно Якут стал дедом, я писал об этом. С огромной благодарностью вспоминает вашу помощь год назад, когда его жена оказалась в больнице с онкологией. Если бы не вы, у женщины было бы мало шансов. Вы буквально поделились с ней жизнью. Якут этого никогда не забудет, как и многие наши общие товарищи, которые знают о вашей помощи.

Якут не жалуется, но совсем седой стал. Ходит, но хуже. Ног он не чувствует, с позвоночником после ранения проблемы. Ноги двигаются, просто нет чувствительности, как он объяснил. Кто может оказать помощь:

Карта Сбербанка РФ 4276 5209 7902 5125 Владимир Алексеевич С.

Кто хочет связаться с Владимиром напрямую, сделать это можно через «Одноклассники» https://ok.ru/profile/58976852...

Вы помогли детям из ЛНР, которые живут под опекой бабушки. Отец, мать, оба дедушки погибли под обстрелами. Живут они в деревне в Первомайском районе ЛНР. Бабушка тяжело болела «короной», старшая дочь присматривала за младшими и была на хозяйстве. Много денег ушло на лекарства, да и малышня нуждалась в нормальном питании и новой одежде. Отдельное спасибо служащим в Алчевске парням, которые скинулись и купили детям пару ноутбуков. Это не излишество, когда школы уходят на удаленку.

Вы помогли семье из Кировограда в которой бабушка растит внуков, оставшихся от пропавших без вести весной 2014 года своего сына и невестки. Они были участниками Антимайдана и сопротивлялись фашиствующим безпредельщикам, как могли. Тела их не были найдены. По слухам, их и еще 17 человек в начале марта вывезли за город, где убили и закопали в посадке.

Вы помогли семье из Николаева, в которой старшая сестра, растит младшего брата. Родители погибли, отец был участником николаевского сопротивления. Под пытками и угрозами он не сдал своих товарищей. Давая им время покинуть город. Старшей дочери тогда было 18 лет, и она смогла оформить опеку над братом, хотя его пробовали забрать в детский дом.

Вы помогли семье погибшего на майдане киевского офицера милиции. Официально тело не нашли, но есть сведения, что офицер был замучен насмерть в здании КГГА в Киеве. Офицер сплотил несколько молодых парней, и они делали рейды против беснующихся на майдане мразей. Во время одного из рейдов, они угодили в засаду и офицер, спасая подчиненных, остался отбиваться от стаи рогулей.

Вы помогли семье из Харьковской области. Два брата ушли в Ополчение, одного из них я лично знал. Оба погибли, оставшись оборонять Луганск в окружении. У старшего осталось две дочери. Его жену, мать детей, долго держали в СИЗО. Детьми занимались две бабушки. Пару лет назад, мать вышла из украинских застенков, потеряв здоровье. Осенью одна из бабушек умерла, вторая сильно болеет после перенесенного коронавируса. Готовим вариант переезда семьи в Россию. Их готовы принять в курской области, проблема с перевозом болеющей бабушки.

Вы помогли детям погибшего ополченца, которые живут на ТОЙ стороне «ленточки» Донбасса. За детьми ухаживают бабушка и мать. В этом году из-за локдаунов мать осталась без работы. Пока помогали с трудоустройством, немного помогли семье выжить.

Огромная вам все помощь! Как писал не раз, она действительно много значит. Вы реально спасаете тех, кто не может сам о себе позаботиться в силу разных причин. Это те, или дети тех, кто сопротивлялся украинским нацистам сколько мог, до последнего. Это дети тех, кто просто делали то, что сделает каждый, русский по духу человек.

Ваши сообщения, приходящие вместе с помощью, это надежда, без которой нельзя жить:

«Нашим. Омск» - Спасибо огромное омичи, приятно видеть, что читаете

«Нашим людям!» - спасибо от Наших!

«Сибирь Омск мы с вами» - Благодарю сибиряки!

«Помогай Бог!» - спасибо и на добром слове тоже

«Кому нужнее. Северск Томской области» - Спасибо, тяжело выбирать кому нужнее, но приходится

«Держитесь, Вам главное продержаться» - а куда мы денемся? Конечно продержимся. Чувствуется, что последний рывок остался

«Нашим» - благодарю!

«Нашим. Волжский» - Спасибо, что не забываете

«Нашим!» - вам спасибо!

«В помощь Русскому Юго-Западу» - Вы правы, пора отучать от названия «украина»

«Недолго осталось, потерпите родные. Ждём» - спасибо, тоже думаем, что не долго

«Спасибо Вам за человечность, Снежинск» - спасибо Снежинск, за регулярную помощь, она очень важна для выживающих.

«Господи, спаси Россию, сохрани от врагов» - Надеюсь так и будет, а вам спасибо!

«Нашим. Храни вас Бог» - благодарю!

«Добавка к утренней посылке из Челябинска» - спасибо Челябинск!

«Нашим на той стороне. Сергей А.» - обязательно передадим, спасибо за понимание и помощь.

«Донбассу» - огромная благодарность!

«ОНИ ТАМ ЕСТЬ – из Москвы» - спасибо москвичи!

«Олег, Новороссийск» - Спасибо Олег, приятно от города корабелов получить весть. Сам я из Николаева, тоже кораблестроение.

«Нашим. Чем могу. Пенсионерка из Москвы» - огромное спасибо московским пенсионерам!

«Наша вера» - спасибо большое!

«Держитесь, храни вас Бог. Брянск» - Бог с нами и уже не важно кто против нас! Спасибо большое!

«Нашим! С Богом! СПб» - благодарю питерцы!

«Тверь. Сохрани Бог» - Спасибо Тверь, много хороших людей, ваших земляков, здесь узнал.

«на Донбасс» - спасибо!

«Старикам и детишкам Донбасса» - сделано! Спасибо большое!

«старикам Донбасса» - спасибо, старики не должны страдать от мерзких тварей, они нам жизнь построили. Наше дело продолжить.

«Приднестровье – Донбассу» - спасибо товарищ! Скоро будем вместе. В России!

«Судьба Донбасса – судьба России!» - спасибо за понимание, за помощь!

«ОНИ ТАМ ЕСТЬ! Из Москвы» - благодарю за регулярную поддержку, возможно в конце февраля посещу столицу.

«Напоминание почаще» - да не могу я напоминать, хоть и не себе. Но все равно неудобно как-то. Спасибо вам!

«Нашим.» - благодарю!

«Нашим к НовГоду. Терпенья и сил. СПб с вами» - спасибо, организовали.

«Знаем, что ТАМ Наши есть. С Новым Годом. СПб с вами» - спасибо еще раз, мы знаем, что вы с нами. Мы знаем, что вы приняли много наших. Спасибо вам за тепло и помощь.

«Судьба Донбасса – судьба России» - спасибо!

«пока так» - благодарю! Важно любое, все пойдет людям, все поможет им выжить.

«помоги всем вам Бог!» - благодарю!

«Помощь Нашим от Олега С. Нижний Новгород» - Спасибо нижегородцы. Хорошие у вас люди, душевные. В бою надёжные, в жизни веселые.

«Держитесь , братья!» - спасибо, держимся, да еще и вперед пойдем.

«От Звёздного городка. Нашим.» - спасибо звездные, радуемся вашим удачам

«Нашим. С Новым Годом!» - спасибо большое!

«Держитесь, родные. Оренбург с вами.» Спасибо Оренбург

«Спаси вас Бог» - Спасибо, пусть Он вразумит противника, мы не хотим воевать, но если будет надо, то придется сделать эту грязную работу до конца.

«Детям и старикам Донбасса» - спасибо вам за помощь!

«Приднестровье – Донбассу» - спасибо друзья. Вы знаете каково быть в окружении врагов и каково иметь такого надежного друга, как русский человек!

«Будет Мир! Я в это верю! Мы с вами. Фиона» - спасибо большое Филона.

«Тверь. Сохрани Бог.» - благодарю тверчане

«ОНИ ТАМ ЕСТЬ – из Москвы» - главное. Что вы есть, без Москвы, без России. Нас бы просто не было

«Куда пропали? Пишите на Конт, пожалуйста. СПб» - пишу, но в последнее время работы навалилось из-за нагнетания. Буду подбирать время. В свой канал в телеграмм пишу чаще (https://t.me/L0HMATIY), там как бы основы статей, которые думаю написать.

«Переживаем за ЛДНР, как ТАМ наши? СПб с вами» - спасибо, но беспокоиться пока не стоит. Постараюсь завтра на Конт выставить статью о мирной части жизни, а потом о происходящем в военном плане.

Кто сможет оказать помощь НАШИМ людям:

Карточка «Сбербанк России»: 4276 5219 7344 7208

Яндекс-деньги: 410013477797584

Вебмани:

Доллар: Z933002199485

Евро: E454061128185

Люди как-то изменились, стали больше понимать и набираются терпения. Я знаю ЭТО терпение – ждать, пока не дадут команду бить, а уж потом…

Украинствующим не стоит ждать «вежливых людей». Придут такие как я, совсем невежливые. А многие и не уходили никуда и когда украинствующие поймут, что они все время были рядом, тогда и осознают тщетность взывания к демократии, суду и остальным прелестям загубленной ими цивилизации. Ведь Они ТАМ действительно ЕСТЬ. И ИХ очень много. Куда больше, чем представляет себе украинская пропаганда.

Мы благодарны за любую оказанную помощь — словом, делом, распространением статей в поддержку НАШИХ людей на ТОЙ стороне. Мы знаем, что даже люди при немалых деньгах читают эти статьи и оказывают помощь НАШИМ людям. Мы знаем, что от Владивостока и до Мюнхена есть НАШИ люди, которые не бросили своих в беде. Мы убедились, что те, кому помогли, сами не забывают помогать другим.

А киевским переворотчикам не стоит надеяться на демократичный суд российских граждан, им придется иметь дело с Донбассом. А Донбасс порожняк не гонит!

Любая ваша помощь найдет свою благодарность. Кто-то опять удивится, что «аж в самой России» знают и помнят, и кто-то прочтет эту статью, которую вы помогли распространить.

Если ты сопротивлялся украинствующим нацистам, и семья твоя из-за этого пострадала, свяжись с нами через форму обратной связи на сайте ВосходИнфо, чем сможем – поможем. Можно связаться со мной в любом аккаунте социальных сетей. Если знаешь тех, кто из-за майдана потерял все, кроме мужества, кто выживает с трудом 1 свяжи нас с этим человеком. Но есть одно «НО» — это должен быть вопрос выживания. Мы, к сожалению, многим помочь не сможем. Потому помогаем тем, у кого крайняя нужда.

Просим помочь в распространении

https://cont.ws/@Lohmatiy/2201772