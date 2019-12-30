Работы легендарного российского фотографа Карла Буллы, ч.2

Часть 1

Карл Булла. Портреты



Карл Булла – отец российского фоторепортажа - начинал работу в фирме фотопринадлежностей в качестве посыльного. Сегодня благодаря династическому бизнесу Булла-отца и двух его сыновей мы имеем уникальные событийные снимки конца XIX века, революции 1917-го и первых десятилетий советской власти.

Карл Булла не пропускал ни одного значимого события – от великосветского приема до обеда в столовой и празднования 300-летия дома Романовых. После 1916 года Карл Булла отошел от дел - его сыновья Александр и Виктор продолжили семейное дело.

Виктор и Александр, стали известными фотографами. Известнейший павильонный фотограф Александр Булла по обвинению в контрреволюции был сослан на Беломорканал, где скончался в 1934 году.

Виктор Булла создал цикл снимков, посвященных Ленину, Зиновьеву, Каменеву, Сталину, был штатным фотографом Смольного. В 1938 году арестован, спустя несколько дней – расстрелян.

Лев Толстой и Карл Булла. Ясная Поляна 1908 г.



Лев Николаевич Толстой на Демире. Ясная Поляна. 1908

Лев Николаевич Толстой на Демире. Ясная Поляна. 1908 Вера Комиссаржевская за столом.



Вера Комисаржевская. Куприн и Шаляпин в группе за столом. 1917 г.



Балерина Тамара Карсавина.

Анна Павлова на сцене. 1917 Анна Павлова в группе балерин. Санкт-Петербург. 1907 Великие княжны Мария, Татьяна, Анастасия и Ольга. 1914 г.



Владимир Набоков. 1907 г.



Лев Толстой.



Леонид Андреев с женой Анной. 1912 г.



Фёдор Шаляпин и Александр Куприн в начале 1910-х годов, в Куоккале (Финляндия).



Григорий Распутин с офицерами.



Руднев Всеволод Фёдорович, командир крейсера "Варяг" Н.К. Рерих в мастерской. Мойка, 83. Петербург 1910-е

Леонид Андреев. 1912 г.



Иван Бунин.



Фёдор Сологуб с женой.



Дмитрий Мережковский.

Дочери Пётра Аркадьевича Столыпина. 1910 Павел Милюков с членами семьи. 1912 год



Матильда Кшесинская 1916 г.



Матильда Кшесинская, 1916



Академик Бехтерев.



Скульптор А.М. Опекушин, ок. 1908 г.



Профессор Бехтерев лечит больных в «гипнотической комнате». Санкт-Петербург. 1913 г.



Художник Мстислав Валерианович Добужинский с семьёй. Горький, Стасов и Репин в Куоккале, 1900-е гг.



Н. И. Пирогов, В.В. Стасов, Максим Горький и И.Е. Репин. 1905 г. Куоккала. У И.Е. Репина в Пенатах. Справа - И.Р. Тарханов. 1905 С. Дягилев в Ницце (в центре – Т. Карсавина, В. Нижинский, И. Стравинский) 1911 г.



Горький, Андреева, Нордман-Северова, Репин.

Зинаида Гиппиус.

Иоанн Кронштадский в саду своего дома. 1899 г.



Александр Куприн.

Мандельштам, Чуковский, Бенедикт Лившиц и Юрий Анненков, случайное фото во время мобилизации на фронт 1914 г.



Князь Владимир Петрович Мещерский, до 1914 г. Принц Александр Петрович Ольденбургский. 1904

Николай Гумилёв.

Репин среди учеников в своей живописной мастерской, Санкт Петербург, 1897.



Илья Ефимович Репин читает известие о смерти Льва Толстого. Слева - Корней Иванович Чуковский. 1910 Фёдор Шаляпин.



Фёдор Шаляпин на репетиции. 1913 г.

А.Ф. Керенский с помощниками. 1917 год Семейство Булла. 1916 г. (Карл Булла - стоит второй слева, по краям стоят его сыновья)



http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/275625-karl-bulla-%E2%80%93-otets-rossiyskogo-fotoreportazha-mnogo-foto/https://aleksandrnnov.livejournal.com/288219.html

https://www.liveinternet.ru/users/lviza_neo/post416337607/

https://humus.dreamwidth.org/8827783.html?thread=34603911