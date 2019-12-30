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Работы легендарного российского фотографа Карла Буллы, ч.2

Часть 1

Карл Булла. Портреты

Карл Булла – отец российского фоторепортажа - начинал работу в фирме фотопринадлежностей в качестве посыльного. Сегодня благодаря династическому бизнесу Булла-отца и двух его сыновей мы имеем уникальные событийные снимки конца XIX века, революции 1917-го и первых десятилетий советской власти.

Карл Булла не пропускал ни одного значимого события – от великосветского приема до обеда в столовой и празднования 300-летия дома Романовых. После 1916 года Карл Булла отошел от дел - его сыновья Александр и Виктор продолжили семейное дело. 
Виктор и Александр, стали известными фотографами. Известнейший павильонный фотограф Александр Булла по обвинению в контрреволюции был сослан на Беломорканал, где скончался в 1934 году. 
Виктор Булла создал цикл снимков, посвященных Ленину, Зиновьеву, Каменеву, Сталину, был штатным фотографом Смольного. В 1938 году арестован, спустя несколько дней – расстрелян.
Лев Толстой и Карл Булла. Ясная Поляна 1908 г.
1 Лев Толстой и Карл Булла. Ясная Поляна 1908 г (700x531, 210Kb)
Лев Николаевич Толстой на Демире. Ясная Поляна. 1908
Лев Николаевич Толстой на Демире. Ясная Поляна. 1908Вера Комиссаржевская за столом.
2 Вера Комиссаржевская (700x541, 208Kb)
Вера Комисаржевская.Куприн и Шаляпин в группе за столом. 1917 г.
3 Куприн и Шаляпин в группе за столом. 1917 г (700x457, 187Kb)
Балерина Тамара Карсавина.
4 Балерина Тамара Карсавина (522x700, 211Kb)Анна Павлова на сцене. 1917Анна Павлова в группе балерин. Санкт-Петербург. 1907Великие княжны Мария, Татьяна, Анастасия и Ольга. 1914 г.
5 Великие княжны Мария, Татьяна, Анастасия и Ольга. 1914 г (559x700, 184Kb)
Владимир Набоков. 1907 г.
6 Владимир Набоков. 1907 г (518x700, 160Kb)
Лев Толстой.
7 Лев Толстой (700x516, 199Kb)
Леонид Андреев с женой Анной. 1912 г.
8 Леонид Андреев с женой Анной. 1912 г (532x700, 168Kb)
Фёдор Шаляпин и Александр Куприн в начале 1910-х годов, в Куоккале (Финляндия).
9 Фёдор Шаляпин и Александр Куприн в начале 1910-х годов, в Куоккале (Финляндия) (501x700, 188Kb)
Григорий Распутин с офицерами.
10 Григорий Распутин с офицерами (529x700, 190Kb)
Руднев Всеволод Фёдорович, командир крейсера "Варяг" Н.К. Рерих в мастерской. Мойка, 83. Петербург 1910-е
Леонид Андреев. 1912 г.
11 Леонид Андреев. 1912 г (532x700, 134Kb)
Иван Бунин.
12 Иван Бунин (548x700, 206Kb)
Фёдор Сологуб с женой.
13 Фёдор Сологуб с женой (700x548, 308Kb)
Дмитрий Мережковский.
14 Дмитрий Мережковский (601x700, 142Kb)Дочери Пётра Аркадьевича Столыпина. 1910Павел Милюков с членами семьи. 1912 год

Матильда Кшесинская 1916 г.
15 Матильда Кшесинская 1916 г (700x534, 247Kb)
Матильда Кшесинская, 1916

Академик Бехтерев.
16 Академик Бехтерев (531x700, 186Kb)
 Скульптор А.М. Опекушин, ок. 1908 г.
18 Скульптор А.М. Опекушин 1908 г (534x700, 177Kb)
Профессор Бехтерев лечит больных в «гипнотической комнате». Санкт-Петербург. 1913 г.
20 Профессор Бехтерев лечит больных в «гипнотической комнате». Санкт-Петербург. 1913 г (524x700, 161Kb)
Художник Мстислав Валерианович Добужинский с семьёй.Горький, Стасов и Репин в Куоккале, 1900-е гг.
21 Горький, Стасов и Репин в Куоккале, 1900-е гг (700x441, 211Kb)
Н. И. Пирогов, В.В. Стасов, Максим Горький и И.Е. Репин. 1905 г. Куоккала.У И.Е. Репина в Пенатах. Справа - И.Р. Тарханов. 1905С. Дягилев в Ницце (в центре – Т. Карсавина, В. Нижинский, И. Стравинский) 1911 г.
22 С. Дягилев в Ницце (в центре – Т. Карсавина, В. Нижинский, И. Стравинский) 1911 г (700x562, 304Kb)
Горький, Андреева, Нордман-Северова, Репин.
23 Горький, Андреева, Нордман-Северова, Репин (529x700, 245Kb)Зинаида Гиппиус.
24 Зинаида Гиппиус (432x700, 215Kb)Иоанн Кронштадский в саду своего дома. 1899 г.
25 Иоанн Кронштадский в саду своего дома. 1899 г (545x700, 248Kb)
Александр Куприн.
26 Александр Куприн (487x700, 156Kb)Мандельштам, Чуковский, Бенедикт Лившиц и Юрий Анненков, случайное фото во время мобилизации на фронт 1914 г.
27 Мандельштам, Чуковский, Бенедикт Лившиц и Юрий Анненков, случайное фото во время мобилизации на фронт 1914 г (700x648, 310Kb)
Князь Владимир Петрович Мещерский, до 1914 г.Принц Александр Петрович Ольденбургский. 1904 
Николай Гумилёв.
28 Николай Гумилёв (446x700, 188Kb)Репин среди учеников в своей живописной мастерской, Санкт Петербург, 1897.
29 Репин среди учеников в своей живописной мастерской, Санкт Петербург, 1897 (700x470, 213Kb)
Илья Ефимович Репин читает известие о смерти Льва Толстого. Слева - Корней Иванович Чуковский. 1910Фёдор Шаляпин.
30 Фёдор Шаляпин (528x700, 172Kb)
Фёдор Шаляпин на репетиции. 1913 г.
31 Фёдор Шаляпин на репетиции . 1913 г (700x503, 213Kb)А.Ф. Керенский с помощниками. 1917 годСемейство Булла. 1916 г. (Карл Булла - стоит второй слева, по краям стоят его сыновья)

http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/275625-karl-bulla-%E2%80%93-otets-rossiyskogo-fotoreportazha-mnogo-foto/https://aleksandrnnov.livejournal.com/288219.html

https://www.liveinternet.ru/users/lviza_neo/post416337607/

https://humus.dreamwidth.org/8827783.html?thread=34603911

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