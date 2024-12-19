20 декабря — День работника органов безопасности РФ

20 декабря 2020 года, свой профессиональный праздник отмечают работники российских органов безопасности. Официальное название этого праздника - "День работника органов безопасности РФ", в этот день поздравления получают сотрудники органов Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, а также других специальных служб нашей страны.

Официальный статус "День ФСБ" получил только в 1995 году после опубликования указа российского президента Бориса Ельцина, в советское время "День чекиста" имел неофициальный статус. Дата 20 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день в 1917 г. Совет народных комиссаров (СНК) в целях борьбы с контрреволюцией и саботажем издал декрет об Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), которая стала прообразом современных органов безопасности.

Первым руководителем ВЧК РСФСР был назначен Феликс Эдмундович Дзержинский, ставший символом советских спецслужб на долгие годы. Кстати, 20 декабря 1958 года в Москве был открыт памятник основателю и первому руководителю ВЧК. ВЧК, основанная в 1917 году, просуществовала до 1922 года и была преобразована в Главное политическое управление (ГПУ), а после образования Союза ССР – Объединенное главное политическое управление (ОГПУ) при НКВД. Именно 1920-е – 1930-е годы считаются основными в становлении структуры органов безопасности молодого советского государства.

В 1934 году ОГПУ преобразовали в Главное управление государственной безопасности (ГУГБ) в составе НКВД СССР. В марте 1941 года НКВД был разделен на собственно НКВД и Народный комиссариат государственной безопасности, которому предстояло отвечать за компетенцию бывшего ГУГБ, однако уже в июле того же года, после начала войны, они были вновь соединены. В 1943 году снова прошло разделение на НКВД и НКГБ СССР. В 1946 г. НКГБ СССР был преобразован в Министерство государственной безопасности (МГБ) Советского Союза. В 1954 году при Совете Министров СССР был создан Комитет государственной безопасности (КГБ), просуществовавший 36 лет. 3 декабря 1991 года считавшйся одной из сильнейших спецслужб мира КГБ прекратил свое существование.

В современной России на основе КГБ были сформированы новые спецслужбы. В январе 1992 г. было образовано Министерство безопасности России. В декабре 1993 г. оно было преобразовано в Федеральную службу контрразведки (ФСК). В апреле 1995 г. была создана Федеральная служба безопасности, в которую с 2003 года входит Пограничная служба.

Из первого главного управления КГБ СССР образовалась Служба внешней разведки РФ (СВР).

На базе 9-го Управления КГБ СССР была создана Служба охраны президента СССР, до 1993 года действующая в составе Главного управления охраны РФ. В период с 1993 по 1996 год она была самостоятельным ведомством - Службой безопасности президента. С 1996 года входит в состав Федеральной службы охраны (ФСО).

Все эти годы, с самого зарождения по настоящее время, несмотря на смену называний, сотрудники советских и российских органов безопасности стояли и стоят на защите интересов Российской Федерации и выполняют задачи в пределах своей компетенции.

Честь и хвала тем, кто несет службу по защите государственных интересов, вечная память тем, кто отдал за Россию свою жизнь.

https://topwar.ru/178324-20-dekabrja-den-rabotnika-organov-bezopasnosti-rf.html Чем отличается КГБ от ФСБ?

Главное отличие заключается в том, что если посмотреть на задачи этих организаций, то ФСБ сейчас выполняет только часть тех функций, которые выполнял КГБ. Комитет госбезопасности, по сути, был разделён на несколько разных служб, выполняющих свои конкретные задачи, а именно на такие, как Федеральная служба безопасности (ФСБ), Служба внешней разведки (СВР), Федеральная служба охраны (ФСО), Главное управление специальных программ Президента РФ (ГУСП) и другие спецслужбы России. Традиции Дня ФСБ

В этот день все, кто отвечает за безопасность страны, получают поздравления от своих близких, родственников и коллег. Также проводятся праздничные собрания и концерты, посвящённые сотрудникам спецслужб, на которых певцы, актёры и другие артисты поздравляют главных героев праздника, вручаются награды лучшим представителям профессии. В Кремле традиционно проводится торжественный вечер, посвящённый Дню российских спецслужб, на котором присутствует и сам президент РФ. А ещё проводимые в этот день встречи с ветеранами специальных служб позволяют делиться опытом с новыми сотрудниками.

https://life.ru/p/1627891 Бастрыкин Александр Иванович

20 дек 2023

20 декабря в нашей стране отмечают День работника органов безопасности Российской Федерации.

Это профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки и Федеральной службы охраны.

История праздника берет свое начало еще в XIX веке. В 1881 году было создано специальное ведомство, занимающееся охраной первых лиц государства, а в 1917 году для защиты национальных интересов страны была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия, которая в кратчайший срок стала мощным инструментом борьбы с внешними и внутренними угрозами. Дальнейшие реорганизации и преобразования не влияли на эффективность работы органов безопасности. Они всегда стояли на страже нашего Отечества.

Сегодня сотрудники ФСБ, СВР и ФСО успешно выполняют комплекс задач, направленных на защиту национальных интересов России, безопасности граждан, суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, незыблемости конституционного строя. Это сложнейшая контрразведывательная деятельность, системная борьба с терроризмом, экстремизмом и другими опасными проявлениями, обеспечение руководства страны важнейшей информацией, необходимой для принятия решений во всех сферах деятельности, защита и охрана государственных объектов.

Выдержка, мужество, отвага – эти качества отличают работников органов безопасности. Сохраняя преемственность и лучшие традиции представителей своей профессии, молодое поколение сотрудников спецслужб на высочайшем уровне выполняет поставленные задачи. В новых регионах России в ходе проведения специальной военной операции подразделения органов безопасности с полной самоотдачей делают все необходимое для противодействия диверсионным группам, охраны граждан от преступных посягательства, обеспечения правопорядка и стабильности.

Отдельные поздравления в этот день звучат в адрес директора ФСБ России Александра Васильевича Бортникова, директора Службы внешней разведки Сергея Евгеньевича Нарышкина и главы Федеральной службы охраны Дмитрия Викторовича Кочнева. Именно благодаря их бесконечной преданности Родине, готовности отстаивать интересы России на высоком профессиональном уровне выполняются поставленные перед органами безопасности масштабные задачи.

Уважаемые ветераны и сотрудники органов безопасности, поздравляю вас с профессиональным праздником! Искренне желаю крепкого здоровья, бодрости духа и новых успехов на благо Отечества! Благополучия вам и вашим родным и близким! https://vk.com/wall-49878783_177301?w=wall-128651204_4970

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